Жена Медведчука, британские подданные и сам Медведчук: кто просит обменять Виктора Медведчука
Статьи редакции
Близкий к Путину политик задержан на Украине. Его предлагают обменять на украинских пленных или жителей Мариуполя, но Кремль игнорирует просьбы.
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Зеленский обратился к руководству России
13 апреля президент Украины выложил видеообращение на украинском языке, в котором предложил обменять Медведчука на пленных украинцев.
Жена Медведчука обратилась к Зеленскому
13 апреля Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины и потребовала предпринять действия для «немедленного освобождения» мужа.
Жена Медведчука обратилась к Эрдогану
В тот же день Оксана Марченко записала обращение президенту Турции Реджепу Эрдогану. В ролике для турецкого лидера она надела длинное одеяние и розовый платок на голову.
Жена Медведчука обратилась к родственникам британских военнопленных
16 апреля Оксана Марченко записала видеообращение на русском и на английском языках к родственникам попавших в плен британских военнопленных. Она попросила родственников повлиять на премьера Великобритании Бориса Джонсона, чтобы тот повлиял на Владимира Зеленского.
Жена Медведчука обратилась к Борису Джонсону
16 апреля Оксана Марченко записала видеообращение на английском премьеру Великобритании, где попросила его повлиять на президента Украины, чтобы обменять Медведчука на британских военнопленных.
Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии
В тот же день, 16 апреля, Оксана Марченко записала обращение на английском к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, который также является вторым заместителем премьер-министра и министром обороны. В ролике Марченко также была в платке, она попросила принца «заставить Великобританию вернуть своих граждан».
Жена Медведчука обратилась к Путину
В тот же день, 16 апреля, Оксана Марченко записала обращение к Владимиру Путину, в нём она заявила, что Медведчук дал своё согласие на обмен, а также упомянула многих людей, которых «забирают только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду».
Британские пленные обратились к Джонсону
18 апреля Шон Пиннер в эфире канала «Россия 1» попросил британского премьера обменять его и ещё одного подданного Великобритании, Эйдена Аслина, на Виктора Медведчука. The Guardian пишет, что ранее они участвовали в военном конфликте в Сирии на стороне Сирийских демократических сил и приехали на Донбасс четыре года назад.
Сам Медведчук обратился к Путину и Зеленскому
18 апреля Служба безопасности Украины выложила на своём ютуб-канале обращение Виктора Медведчука президентам России и Украины.
Реакция Кремля
13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных, его слова приводит «Интерфакс».
19 апреля Песков сообщил, что никакой реакции в Кремле на обращение Медведчука нет, пишет «Интерфакс».
12 апреля Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука, депутата Верховной рады и главу одной из крупнейших партий Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Латвия и Эстония первыми в мире официально признали военные преступления россии в Украине геноцидом
На внеочередном заседании парламент Эстонии заслушал выступление главы делегации украинского парламента Елены Шуляк, после чего единогласно принял заявление о военных преступлениях и геноциде россии в Украине. Вместе с Эстонией геноцид украинского народа признала и Латвия.
Жена Медведчука обратилась к жене Медведчука
Почему она не обратилась ко мне??
Эффективность была бы та же.
Меняем Медведчука на Крым
Без граждан РФ только. Они пусть в Челябинск переезжают, им там вроде главное с Россией, а дальше хоть камни с неба?
В Чечню нахуй
Да там фсбшников половина уже и военных пенсионеров
Тем более нахуй нам нужно это говно.
штош
Ты спалилась, теперь тебя расстреляют
всм?
за фейки
а я тут причём
штош
штош
Спасибо за великолепный лонгрид! Читается на одном дыхании.
«Путин не ищет переговоров с террористами», если кто-то забыл
Кремль игнорирует просьбы
Блеф или Кремлю все равно
Там в разборе всё верно написали, Песков пару раз обмолвился. И всё. Я имею в виду: в СМИ и оф. лица РФ.
А где разбор?
Ща в прокремлёвских каналах тиражируется что его таки обменяют на неназванных иностранцев в эти выходные на беларуской границе.
Я только не пойму, нафига он Эрдогану, Джонсону и остальным принцам?
Вообще ничего не понял. Медведчук нужен кремлю, зачем хезе.
сваихнибрасаим ахахах
Орала очень, отличное построение материала
Самовывоз с вашей доплатой. Можно самогоном на опарышах
Хочу чтобы Медведчук обратился к Оксане Марченко с просьбой об освобождении