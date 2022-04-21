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Жена Медведчука, британские подданные и сам Медведчук: кто просит обменять Виктора Медведчука Статьи редакции

Близкий к Путину политик задержан на Украине. Его предлагают обменять на украинских пленных или жителей Мариуполя, но Кремль игнорирует просьбы.

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Зеленский обратился к руководству России

13 апреля президент Украины выложил видеообращение на украинском языке, в котором предложил обменять Медведчука на пленных украинцев.

Я думаю, что особенно цинично то, что он был одет в армейский камуфляж. Он пытался так замаскировать себя. Вот такой «вояка», вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук выбрал для себя военную форму, он попадает под законы военного времени.

Предлагаю Российской Федерации обменять вашего человека на наших парнишек и девчат, которые сейчас в русском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и армия рассматривали эту возможность.

Владимир Зеленский
Президент Украины

Жена Медведчука обратилась к Зеленскому

13 апреля Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины и потребовала предпринять действия для «немедленного освобождения» мужа.

Я, Оксана Марченко, жена народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к президенту Зеленскому.

Прошу вас предпринять все необходимые действия для немедленного освобождения моего мужа Медведчука Виктора Владимировича, которого незаконно удерживает СБУ. Виктор Владимирович не нарушал никаких законов Украины и не покидал её территорию. Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. И вам, господин президент, это очень хорошо известно.

Нет никаких сомнений в том, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности.

Я жду вашего ответа.

Оксана Марченко
Жена Виктора Медведчука

Жена Медведчука обратилась к Эрдогану

В тот же день Оксана Марченко записала обращение президенту Турции Реджепу Эрдогану. В ролике для турецкого лидера она надела длинное одеяние и розовый платок на голову.

Многоуважаемый господин Эрдоган, я Оксана Марченко, жена лидера оппозиции, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи.

Двенадцатого апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию господина Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал.

Всё, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма.

Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны — Украины, и друг России, я верю в это. Как говорят в Турции, хороший друг познаётся в чёрный день «İyi dost kara gunde belli olur». В мою семью, ко мне, к нашим с Виктором детям пришёл этот чёрный день.

Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом, вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука.

С глубоким уважением, Оксана Марченко.

Оксана Марченко
Жена Виктора Медведчука

Жена Медведчука обратилась к родственникам британских военнопленных

16 апреля Оксана Марченко записала видеообращение на русском и на английском языках к родственникам попавших в плен британских военнопленных. Она попросила родственников повлиять на премьера Великобритании Бориса Джонсона, чтобы тот повлиял на Владимира Зеленского.

Я, Оксана Марченко, супруга оппозиционного политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к родственникам попавших в плен подданных Великобритании Эйдена Эслина, проживающего в Ньюарке, Ноттингем, и Шона Пиннера, проживающего в Бэдфорде.

Из сообщений массовой информации мне стало известно, что Эйден Эслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделения 36 бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооружённым силам России и ДНР.

Обращаюсь к родным и близким Эйдена Эслина и Шона Пиннера — Эслин Энджеле, Нэйтану и Шеннон Вуд, Дэрби и Эйвану Пиннерам. В ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путём их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука.

Оксана Марченко
Жена Виктора Медведчука

Жена Медведчука обратилась к Борису Джонсону

16 апреля Оксана Марченко записала видеообращение на английском премьеру Великобритании, где попросила его повлиять на президента Украины, чтобы обменять Медведчука на британских военнопленных.

Уважаемый господин премьер-министр Джонсон, я Оксана Марченко, жена оппозиционного политика, депутата Украины Виктора Медведчука.

Я обращаюсь к вам за помощью в обмене моего мужа, который был незаконно задержан киевскими властями по политическим причинам и ложным обвинениям, на граждан вашей страны — Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые сдались вооружённым силам Российской Федерации и ДНР в Мариуполе.

Господин премьер-министр, у вас большое влияние на президента Зеленского. Если вам небезразлична судьба ваших подданных, помогите их семьям и друзьям, верните Эйдена и Шона.

Помогите мне вернуть Виктора. Спасибо за внимание.

Оксана Марченко
Жена Виктора Медведчука

Жена Медведчука обратилась к принцу Саудовской Аравии

В тот же день, 16 апреля, Оксана Марченко записала обращение на английском к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду, который также является вторым заместителем премьер-министра и министром обороны. В ролике Марченко также была в платке, она попросила принца «заставить Великобританию вернуть своих граждан».

Меня зовут Оксана Марченко, я жена Виктора Медведчука — лидера украинской оппозиции и депутата украинского парламента, который удерживается в плену киевскими властями. Я обращаюсь к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду.

Ваше королевское высочество, женщина, которая горячо любит и беспокоится о будущем своего мужа, молит вас о помощи. Виктор был задержан чисто по политическим причинам и содержится в нечеловеческих условиях. Я знаю и чувствую, что он в смертельной опасности.

Ваше королевское высочество, у вашей страны и у вас лично с давних времён близкие отношения с Великобританией. И, как человек, обладающий возможностью повлиять на решения, принимаемые в Лондоне, вы могли бы использовать этот рычаг давления и попросить премьер-министра Джонсона повлиять на президента Зеленского, чтобы мой муж был обменян на британских граждан, которые были захвачены силами России и ДНР на Украине как военнопленные. Я умоляю вас использовать вашу силу и заставить Великобританию вернуть своих граждан, помочь мне спасти моего мужа, Виктора.

Помилуйте меня и мою семью. Я буду очень благодарна за вашу помощь и буду молиться за ваше благополучие.

Оксана Марченко
Жена Виктора Медведчука

Жена Медведчука обратилась к Путину

В тот же день, 16 апреля, Оксана Марченко записала обращение к Владимиру Путину, в нём она заявила, что Медведчук дал своё согласие на обмен, а также упомянула многих людей, которых «забирают только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду».

Уважаемый Владимир Владимирович, я, супруга оппозиционного украинского политика, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи в обмене моего мужа, незаконно задержанного киевскими властями по политическим мотивам.

Виктор Медведчук дал своё согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договорённостей. Многоуважаемый Владимир Владимирович, прошу вас о помощи. Вы прекрасно знаете, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную принципиальную и открытую позицию.

Я, Оксана Марченко, не верю в возможность справедливого суда в процессе с участием Виктора Медведчука. Понимаю, что могу попытаться спасти его, предложив обмен. По этой причине я обратилась к родственникам сдавшихся в плен вооружённым силам России и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой инициировать обмен.

Но важно и другое. Жизнь моего мужа так же дорога мне, как и жизнь тысяч узников СБУ, которые сейчас томятся в её застенках. Людей забирают только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду. Среди них много известных людей, таких, как украинский писатель Ян Таксюр, историк Александр Каревин, братья Кононовичи, журналист Юрий Ткачёв, бывший депутат Олег Новиков, депутат мариупольского горсовета Владимир Клименко, политический эксперт Глеб Ляшенко и многие-многие другие.

Я прошу вас приложить все возможные способы для освобождения этих людей и, конечно, моего мужа.

С надеждой и уважением, Оксана Марченко.

Оксана Марченко
Жена Виктора Медведчука

Британские пленные обратились к Джонсону

18 апреля Шон Пиннер в эфире канала «Россия 1» попросил британского премьера обменять его и ещё одного подданного Великобритании, Эйдена Аслина, на Виктора Медведчука. The Guardian пишет, что ранее они участвовали в военном конфликте в Сирии на стороне Сирийских демократических сил и приехали на Донбасс четыре года назад.

Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Многое произошло за последние пять-шесть недель, я не в курсе всех последних событий.

Я понимаю, что Виктор Медведчук был задержан, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы были бы благодарны вам за помощь в этом вопросе и продвигании этой повестки.

Что сказать обо мне — со мной обращаются хорошо. Я полностью понимаю, в какой ситуации я нахожусь. Нас кормят и поят.

Я хочу повторить: умоляю вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина помочь обменять нас на Медведчука

Шон Пиннер
Пленный подданный Великобритании

Сам Медведчук обратился к Путину и Зеленскому

18 апреля Служба безопасности Украины выложила на своём ютуб-канале обращение Виктора Медведчука президентам России и Украины.

Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

Виктор Медведчук
Народный депутат Украины

Реакция Кремля

13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг возможность обмена Медведчука на украинских военнопленных, его слова приводит «Интерфакс».

Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом и удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, то Медведчук не является гражданином России, он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем.

Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации.

Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России

19 апреля Песков сообщил, что никакой реакции в Кремле на обращение Медведчука нет, пишет «Интерфакс».

12 апреля Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука, депутата Верховной рады и главу одной из крупнейших партий Украины «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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Виктор Медведчук. Фото офиса президента Украины 

#медведчук #конфликтнаукраине

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28 комментариев
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Жовто Блакытный Песец

Жена Медведчука обратилась к жене Медведчука

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Футбольный волк

Почему она не обратилась ко мне??

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Футбольный волк

Эффективность была бы та же.

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angry cat

Меняем Медведчука на Крым

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Зимний хичхакер

Без граждан РФ только. Они пусть в Челябинск переезжают, им там вроде главное с Россией, а дальше хоть камни с неба?

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angry cat

В Чечню нахуй

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Рот закрой

Да там фсбшников половина уже и военных пенсионеров

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Зимний хичхакер

Тем более нахуй нам нужно это говно.

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Неподвижный паук например

штош

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Дмитрий Орлов

Ты спалилась, теперь тебя расстреляют

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Неподвижный паук например

всм?

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Дмитрий Орлов

за фейки

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Неподвижный паук например

а я тут причём

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Дмитрий Орлов

штош

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Неподвижный паук например

штош

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Кирилл Деревянко против войны

Спасибо за великолепный лонгрид! Читается на одном дыхании.

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Кенчанский

«Путин не ищет переговоров с террористами», если кто-то забыл

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Кавказский клуб

Кремль игнорирует просьбы
 Блеф или Кремлю все равно

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Металлический корабль

Там в разборе всё верно написали, Песков пару раз обмолвился. И всё. Я имею в виду: в СМИ и оф. лица РФ.

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Ім'я та По-батькові

А где разбор?

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Darth Felus

Ща в прокремлёвских каналах тиражируется что его таки обменяют на неназванных иностранцев в эти выходные на беларуской границе.

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John Doe

Я только не пойму, нафига он Эрдогану, Джонсону и остальным принцам?

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Darth Felus

Вообще ничего не понял. Медведчук нужен кремлю, зачем хезе.

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Nick Nick
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Totorimoto

сваихнибрасаим ахахах

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Традиционный огонь

Орала очень, отличное построение материала

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А я вам сейчас покажу...

Самовывоз с вашей доплатой. Можно самогоном на опарышах

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Перпендикулярный ТЖ

Хочу чтобы Медведчук обратился к Оксане Марченко с просьбой об освобождении

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