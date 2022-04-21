Многоуважаемый господин Эрдоган, я Оксана Марченко, жена лидера оппозиции, народного депутата Украины Виктора Медведчука, обращаюсь к вам с просьбой о помощи.



Двенадцатого апреля мой муж был незаконно задержан СБУ по личному указанию господина Зеленского и сейчас незаконно удерживается в неизвестном месте в качестве заложника. Ранее моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал.

Всё, что происходило и происходит с моим мужем, полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Насильственное удерживание моего мужа я считаю проявлением терроризма.

Господин президент, вы выступаете за мирный диалог. Вы неоднократно говорили, что вы друг моей страны — Украины, и друг России, я верю в это. Как говорят в Турции, хороший друг познаётся в чёрный день «İyi dost kara gunde belli olur». В мою семью, ко мне, к нашим с Виктором детям пришёл этот чёрный день.

Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы обладаете огромным авторитетом, вас уважают и к вам прислушиваются. Прошу вас, уважаемый господин президент, использовать ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука.

С глубоким уважением, Оксана Марченко.