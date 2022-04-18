Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.
Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.
Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.
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Я не понял, Путин готовится к смертям своих вояк на границе? А как же Киев?
Все идет по плану, он такой и был, хотели бы захватить киев захватили бы
Провокации, чтобы с парада 9-го мая сразу на войну с мобилизацией. Это же очевидно.
Они не умирают, а пропадают. И деньги платить не надо.
Тебя это удивляет? По этой же теме — они еще осенью правила массовых захоронений утвердили
Так по его мнению границы России распространяются минимум до Львова. Раз Следственный комитет постоянно возбуждает дела о том, что там происходит.
Все эти указы о выплатах просто смешны, они только на бумажке и в новостях звучат внушительно. На деле же, куча подводных и получить смогут разве что хуем по лбу.
Ну об этом дорогие россияне не узнают или узнают так же как о плановом перемещении под воду одного там корабля
*пограничные войска рф были переименованы 2 недели назад в войска специальных военных сторожей
Дед одновременно раскошелился и в то же время спрятал деньги в задний карман
Забрали куда-то
Прямо из военкомата
Увезли, нахуй
Трехлинейку в руки дали
Ты прости, мама,
Что я был такая вата
Но я удобрять должен
Так же, как все
Паровоз умчится
Прямо на границу
Так что аты-баты
Мы теперь солдаты
Уже погранцов в бой отправляют?
а их и не отправят - 5 млн платить не надо будет, а звучит красиво
Прилетает по ним.
Сидишь в будке на границе. Роняешь на ногу кирпич. Профит.
Пропадаешь без вести
Ну тут, наверное, как всегда: нет тела - нет и дела, да?) Не погибший, а без вести пропавший.
Хм, значит, фронт сместится на территорию РФ
*Пропал без вести *
Один хрен погибшими их не признают.
Свои же спалят и запишут в пропавшие без вести.
Я уже травмирован этой спецоперация. Мне полагается выплата на карту которую я принес с собой
Что такое ДНР и ЛНР?
Ну вот ты когда спишь, видишь же воображаемые миры?
Родителям можно с хохлами договорится те стреляют,- родители доляну отстегивают
в смысле на границе могут кого то ранить?
Ну ... по крайней мере, ходя бы бумага в кремле еще есть.
Пограничники значит тоже будут пропадать без вести?
В смысле границы с ДНР и ЛНР? Нам же 8 лет рассказывают, что эти границы незыблемы и украинцы на этих границах (пройдя всю территорию ДНР и ЛНР) никогда не появятся.
Господи, это сраных 50 тысяч долларов.
В Украине на рубли около 40 млн за погибшего военного.
То есть их уже не осталось? А закон - он кого надо закон, обратной силы, как известно, не имеет...
3 млн. рублей через несколько месяцев будут как оцениваться как 3 тысячи. Хороший ход, Владим Владимыч (нет)
Доказательство того что Путин работает в канцелярии.
Нет тела - нет дела.
"В путинской России «похоронка», известие о смерти сына, это просто сигнал занять очередь в ту кассу, где за мертвого сынишку можно получить семь миллионов рублей. Мамочки путинской эпохи не только патриотичны, но и прагматичны. Засунув мальчишку в мясорубку армии они и не удивляются тому, что из ребёнка получился фарш. Главное - слепить из него котлету побольше. Невзоров. @nevzorovtv"
Простите, но в месяц?
почему нет выплат для украинцев сдавшихся в плен и сдавших технику и оружие?
Уволились две недели назад. И вообще дезертировали. С ваш штраф и сядите на 15 лет, как семья нацпредателя
Путин подписал указ о мат. помощи родственникам пограничников в переезде за заграницу.