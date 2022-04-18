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Путин установил выплаты по пять миллионов рублей в случае гибели пограничников РФ на границах с Украиной, ДНР и ЛНР Статьи редакции

Раненым, травмированным и контуженным на «участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции» должны выплатить по три миллиона рублей.

О подписании соответствующего указа сообщает ТАСС.

#новости #выплаты #путин #конфликтнаукраине

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54 комментария
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Олексій

Я не понял, Путин готовится к смертям своих вояк на границе? А как же Киев?

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Столичный меч

Все идет по плану, он такой и был, хотели бы захватить киев захватили бы

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4 комментария
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Jag25

Провокации, чтобы с парада 9-го мая сразу на войну с мобилизацией. Это же очевидно.

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Андерсон

Они не умирают, а пропадают. И деньги платить не надо.

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Yggdrasil

Тебя это удивляет? По этой же теме — они еще осенью правила массовых захоронений утвердили

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1 комментарий
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CкайримдляНордов

Так по его мнению границы России распространяются минимум до Львова. Раз Следственный комитет постоянно возбуждает дела о том, что там происходит.

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Ненужный огонь

Все эти указы о выплатах просто смешны, они только на бумажке и в новостях звучат внушительно. На деле же, куча подводных и получить смогут разве что хуем по лбу.

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Столичный меч

Ну об этом дорогие россияне не узнают или узнают так же как о плановом перемещении под воду одного там корабля

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1 комментарий
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Ха-ха Хи-хи

*пограничные войска рф были переименованы 2 недели назад в войска специальных военных сторожей

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Следственный франт

Дед одновременно раскошелился и в то же время спрятал деньги в задний карман

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5 комментариев
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А я вам сейчас покажу...

Забрали куда-то
Прямо из военкомата
Увезли, нахуй
Трехлинейку в руки дали
Ты прости, мама,
Что я был такая вата
Но я удобрять должен
Так же, как все

Паровоз умчится
Прямо на границу
Так что аты-баты
Мы теперь солдаты

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Жовто Блакытный Песец

Уже погранцов в бой отправляют?

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Денис Сенькин

а их и не отправят - 5 млн платить не надо будет, а звучит красиво

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1 комментарий
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Некоторые Валера

Прилетает по ним.

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1 комментарий
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Ім'я та По-батькові

Сидишь в будке на границе. Роняешь на ногу кирпич. Профит.

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бєндєровєц родрігес

Пропадаешь без вести

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1 комментарий
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Abricos

Ну тут, наверное, как всегда: нет тела - нет и дела, да?) Не погибший, а без вести пропавший.

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Северный ихтиандр

Хм, значит, фронт сместится на территорию РФ

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Ze Katze

*Пропал без вести *

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othige9iz relay.firefox.com

Один хрен погибшими их не признают.
Свои же спалят и запишут в пропавшие без вести.

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Larry

Я уже травмирован этой спецоперация. Мне полагается выплата на карту которую я принес с собой

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Некоторые Валера

Что такое ДНР и ЛНР?

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Ну вот ты когда спишь, видишь же воображаемые миры?

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2 комментария
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dead moroze

Родителям можно с хохлами договорится те стреляют,- родители доляну отстегивают

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M.R.T.

в смысле на границе могут кого то ранить?

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roman

Ну ... по крайней мере, ходя бы бумага в кремле еще есть.

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Darth Felus

Пограничники значит тоже будут пропадать без вести?

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evg13ny

В смысле границы с ДНР и ЛНР? Нам же 8 лет рассказывают, что эти границы незыблемы и украинцы на этих границах (пройдя всю территорию ДНР и ЛНР) никогда не появятся.

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Maksim Florov

Господи, это сраных 50 тысяч долларов.
В Украине на рубли около 40 млн за погибшего военного.

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Итальянский паук например

То есть их уже не осталось? А закон - он кого надо закон, обратной силы, как известно, не имеет...

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Yggdrasil

3 млн. рублей через несколько месяцев будут как оцениваться как 3 тысячи. Хороший ход, Владим Владимыч (нет)

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Вечерний Петя

Доказательство того что Путин работает в канцелярии.

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Sergei Timofeyev

Нет тела - нет дела.

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Sedoy

"В путинской России «похоронка», известие о смерти сына, это просто сигнал занять очередь в ту кассу, где за мертвого сынишку можно получить семь миллионов рублей. Мамочки путинской эпохи не только патриотичны, но и прагматичны. Засунув мальчишку в мясорубку армии они и не удивляются тому, что из ребёнка получился фарш. Главное - слепить из него котлету побольше. Невзоров. @nevzorovtv"

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Lee

Простите, но в месяц?

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испанский смех

почему нет выплат для украинцев сдавшихся в плен и сдавших технику и оружие?

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НикакойвойнысУкраиной

Уволились две недели назад. И вообще дезертировали. С ваш штраф и сядите на 15 лет, как семья нацпредателя

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Высер Высера

Путин подписал указ о мат. помощи родственникам пограничников в переезде за заграницу.

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Інфо Фронт @NikNPf
Путин настолько демилитаризировал Украину, что теперь самое современное вооружение течет к нам со всех сторон, а его количество превышает довоенный уровень. Про денацификацию вообще можно умолчать - теперь домохозяйки более радикальны, чем правый сектор, и это уже навсегда.
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Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

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