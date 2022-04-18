«Яндекс» и Mail.Ru удалили ссылки на сайт TJ из поисковой выдачи Статьи редакции
Пропали и ссылки на другие издания, заблокированные Роскомнадзором за «фейки» о военном конфликте на Украине.
Российские пользователи больше не могут перейти на сайт TJ через «Яндекс» или найти прямые ссылки на публикации на сайте. На это обратила внимание редакция TJ.
Из поисковой выдачи пропали также ссылки на «Медузу», «Медиазону», «Настоящее время», «Би-би-си», Bellingcat, «Бумагу», «Холод», The Village, «Тайги.инфо» и других изданий, обратила внимание «Медуза». Их всех заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры за распространение «фейков» о военном конфликте России и Украины.
При попытке найти TJ в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». Компания ссылается на поправки к закону об информации, принятые в 2017 году. Они обязывают оператора поисковой системы не выдавать сведений о заблокированных информационных ресурсах по запросам российских пользователей.
В «Яндексе» подтвердили TJ, что ссылки на сайт удалили из-за блокировки Роскомнадзора.
Обновлено в 18:16: Пользователи TJ обратили внимание, что ссылки на сайт TJ и другие заблокированные издания также удалили из поисковой выдачи Mail.Ru. Компания, в отличие от «Яндекса», не объясняет причин и не ссылается на законы РФ. В VK подтвердили TJ, что удалили ссылки на сайт из-за блокировки Роскомнадзора.
Роскомнадзор заблокировал TJ 14 марта за «фейки» о действиях Вооружённых сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Какие публикации нарушают закон, ведомство не уточнило. 23 марта TJ заблокировали второй раз. 26 марта «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали сообщества TJ по требованию Генпрокуратуры.
Где за нами следить, кроме сайта
Приложения:
*Meta, которая владеет фейсбуком и инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории России.
Одного из них госпитализировали после удара полицейского.
Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои при буквальном переносе их внешности из оригинальных произведений в визуальный формат.
Яндекс – хуйло
Лалаллалала
Скоро оставят ссыль только на рутуб, соловья и захарову
Контора пидарасов
@How Fucking тут снова надо встать в позу за твой любимый яндекс
Хуяндекс
Гугл есть и достаточно... Никогда Яндекс не использовал
Поиск по изображениям у яндекса лучше.
придется
Скоро заблокируют
Mail.ru тоже удалил ссылки на сайт TJ, @Никита Лихачёв это нож в спину конечно
ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ФСБШНОЙ ХУЙНИ ПОМОЙКИ
неуловимый mail.ru
*нож в псину
И нахуй он теперь нужен? Был уже один подобный, который выдавал только то что нужно патриоту, "Спутник" вроде назывался. И где он сейчас?
подтоплен
Нифига ты вспомнил, у меня одногруппник им неиронично пользовался.
Закончилась дружба :(
маски сброшены
Какая дружба? Это бизнес, тут ничего личного. Яндекс просто выполнил предписание контролирующих органов.
В ведь всего пару лет назад любой проект яндекса рекламировали на tj и все было хорошо.
Ирония судьбы
Ну так себе удалил. Я впервые так и попал на тж
Это Google, а не Яндекс
Яндекс - найдется всё.
Ну-ну
Найдется всё*
—--—--—
*если разрешено
Счас новий слоган-найдутся все.
"У Яндекса не было выбора"
Просто исполнял приказ
Конченые.
мрази
Я впервые увидела Яндекс ещё ребенком. И сразу поняла, что это говно.
Может расскажете наконец-то, как плюс купить из Украины?
И Польши
Я раньше покупал через подписку Apple. Не знаю, работает ли сейчас.
Хочешь спонсировать путинский режим???
Тупые пособники хуйла
@Леночка Пеночка , какова внутренняя атмосфера в коллективе?
Свингерпати в грузии
она ж уволилась
¯\_(ツ)_/¯
Гугл не подчиняется Роскомнадзор?
Яндекс из прогрессивной техкомпании, в которой люди мечтали работать, стремительно превращается в цифровой придаток госвласти. Какой позорняк. Хорошо, хоть, Сегалович не дожил.
Это началось еще при Сегаловиче, когда Яндекс заставили отдать "золотую акцию" сбербанку, причиной было предложение о покупке от Yahoo (или MS?).
Гражданам России становится все труднее получать доступ к правдивым новостям. Не в последнюю очередь это происходит из-за принятого 4 марта российским парламентом закона «об ответственности за фейки о российских Вооруженных силах». Беспрецедентное подавление свободы слова, закрытие нескольких последних оставшихся независимых СМИ и самоцензура (opens in a new tab) других изданий, блокировка основных платформ социальных сетей (opens in a new tab) и возбуждение уголовного дела против компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) с целью объявить ее «экстремистской организацией (opens in a new tab)» — вот лишь некоторые прямые последствия принятия данного закона.
Сокращается и личная свобода россиян высказывать мнения, не соответствующие официальной версии событий. Доходит до того, что российская полиция арестовывает людей, держащих чистые листы бумаги (opens in a new tab), проверяет частные мобильные телефоны (opens in a new tab) и даже задерживает протестующий велосипед (opens in a new tab). Тем не менее, с самого начала российского вторжения в Украину пользователи сети, хактивисты и небезразличные граждане со всего мира творчески обходят мощную российскую машину пропаганды и цензуры, постоянно играя с ней в кошки-мышки.
По материалам сайта EUvsDisinfo
А мы вам говорили кого рекламируете
Всегда удивлялся тем людям которые Алису себе ставили.. Жучок за свои деньги
Яндекс - всё.
Да и х&р с этим Я. Мы то знаем кто есть кто.
Теперь враг нас не найдет
Спасибо что не прогнулись, но какой ценой...
под либерах
бля да там уже месяц как его не было. пришлось поставить основным гугл опять. жалко пиздей конечно как скатывается бывший когда то лучшим поиск в рунете
Сюр ебучий, ещё год назад бы не поверил в это
страницы вроде как в индексе и быстробот даже бегает! или у меня другой яндекс? Из Европы доступно, это для России закрыто?
Российские пользователи больше не могут перейти на сайт TJ через «Яндекс» или найти прямые ссылки на публикации на сайте.
пидорры
А как же яндексжорнал? :((
Все ясно было с Яндексом уже на том этапе, когда они начали втюхивать свой браузер с установкой разного ПО.
Говнари 🤷♂️
Уебки коллаборационистские. Сжечь
О надо же! Сообществу ТЖ есть чем гордиться. Когда-нибудь в его честь назовут улицы.
Какая-же яндекс помойка. Слава богу уже лет 10 им не пользуюсь.
Если удаление из выдачи поиска будет работать через некоторое время также, как и блокировка Роскомнадзором (то есть никак, до сих пор работает сайт, но с редкими сбросами соединения), то всё идет по плану
Ну и хуй с ними
Ладно Яндекс, но маил то куда? К ним бывший главред ушёл, а теперь они блокают его альмаматер
С яндекса долой, но не вон из 🧡
✱Meta, которая владеет фейсбуком и инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории России.
Зачем вы ставите эту хуйню?
я яндексом лет 12не пользуюсь. Мейлру тем более и
пока писал вспомнил ,что мейлрушечку никогда не юзал это надо ёбнутым ватником из одноклассников быть чтоб пользоваться в каком то плане мейлру.
Так это уже украинский сайт так то. Тут перемога. Смысл кому в России это смотреть? Я так захаживаю убедится, что перемога идет.
Та нахрен этот яндекс нужен?! Херня из под коня
Да и в рот его ебать
Вообще не понимаю почему юзают яндекс. Причём, это непонимание сформировалось больше 20 лет назад. Настолько кривой поисковик попробуй ещё найди. А если добавить его роскомнадзорную сущность, то вообще не ясно кто его юзает
Найдется, но не всё
Яндекс хуйня