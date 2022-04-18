Новости

«Яндекс» и Mail.Ru удалили ссылки на сайт TJ из поисковой выдачи Статьи редакции

Пропали и ссылки на другие издания, заблокированные Роскомнадзором за «фейки» о военном конфликте на Украине.

3510 просмотров

Российские пользователи больше не могут перейти на сайт TJ через «Яндекс» или найти прямые ссылки на публикации на сайте. На это обратила внимание редакция TJ.

Из поисковой выдачи пропали также ссылки на «Медузу», «Медиазону», «Настоящее время», «Би-би-си», Bellingcat, «Бумагу», «Холод», The Village, «Тайги.инфо» и других изданий, обратила внимание «Медуза». Их всех заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры за распространение «фейков» о военном конфликте России и Украины.

При попытке найти TJ в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». Компания ссылается на поправки к закону об информации, принятые в 2017 году. Они обязывают оператора поисковой системы не выдавать сведений о заблокированных информационных ресурсах по запросам российских пользователей.

В «Яндексе» подтвердили TJ, что ссылки на сайт удалили из-за блокировки Роскомнадзора.

Ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса», если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически.

представительница пресс-службы «Яндекса»

Обновлено в 18:16: Пользователи TJ обратили внимание, что ссылки на сайт TJ и другие заблокированные издания также удалили из поисковой выдачи Mail.Ru. Компания, в отличие от «Яндекса», не объясняет причин и не ссылается на законы РФ. В VK подтвердили TJ, что удалили ссылки на сайт из-за блокировки Роскомнадзора.

Роскомнадзор заблокировал TJ 14 марта за «фейки» о действиях Вооружённых сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Какие публикации нарушают закон, ведомство не уточнило. 23 марта TJ заблокировали второй раз. 26 марта «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали сообщества TJ по требованию Генпрокуратуры.

Купить рекламу Отключить

Где за нами следить, кроме сайта

  • Telegram
  • Twitter (заблокирован в России)
  • Facebook* (заблокирован в России)
  • Instagram* (заблокирован в России)
  • «Одноклассники» (наше сообщество недоступно на территории России)
  • «ВКонтакте» (наш паблик недоступен на территории России)

Приложения:

*Meta, которая владеет фейсбуком и инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории России.

#новости #медиа

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
140 комментариев
Написать комментарий...
Некоторые Валера

Яндекс – хуйло

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Лалаллалала

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Конечный пёс_анон
Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Соленный Бриз

Скоро оставят ссыль только на рутуб, соловья и захарову

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

Контора пидарасов

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Пластиковое Окно

@How Fucking тут снова надо встать в позу за твой любимый яндекс

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Следственный франт

Хуяндекс

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Пятая колонка

Гугл есть и достаточно... Никогда Яндекс не использовал

Ответить
Развернуть ветку
Бетонный кофе

Поиск по изображениям у яндекса лучше.

Ответить
31 комментарий
Развернуть ветку
испанский смех

придется

Ответить
Развернуть ветку
Илья Мартынов

Скоро заблокируют

Ответить
Развернуть ветку
Областной Артем

Mail.ru тоже удалил ссылки на сайт TJ, @Никита Лихачёв это нож в спину конечно

Ответить
Развернуть ветку
Перпендикулярный ТЖ

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ФСБШНОЙ ХУЙНИ ПОМОЙКИ

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
испанский смех

неуловимый mail.ru

Ответить
Развернуть ветку
Специализированный файл

*нож в псину

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Alex V
Ответить
Развернуть ветку
Анатолий Польский

И нахуй он теперь нужен? Был уже один подобный, который выдавал только то что нужно патриоту, "Спутник" вроде назывался. И где он сейчас?

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

подтоплен

Ответить
Развернуть ветку
Коммунальный Женя

Нифига ты вспомнил, у меня одногруппник им неиронично пользовался.

Ответить
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

Закончилась дружба :(

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

маски сброшены

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Артем Ситников

Какая дружба? Это бизнес, тут ничего личного. Яндекс просто выполнил предписание контролирующих органов.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
aliftin

В ведь всего пару лет назад любой проект яндекса рекламировали на tj и все было хорошо.

Ответить
Развернуть ветку
Коренной историк

Ирония судьбы

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Бетонный кофе
Ответить
Развернуть ветку
websnap-

Ну так себе удалил. Я впервые так и попал на тж

Ответить
Развернуть ветку
Любопытный ГОСТ

Это Google, а не Яндекс

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
TJaba

Яндекс - найдется всё.
Ну-ну

Ответить
Развернуть ветку
Dmytro

Найдется всё*

—--—--—
*если разрешено

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Вершилло

Счас новий слоган-найдутся все.

Ответить
Развернуть ветку
Тимурчик

"У Яндекса не было выбора"

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кондрашев

Просто исполнял приказ

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
rchnmy

Конченые.

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

мрази

Ответить
Развернуть ветку
Пятая Бензоколонна

Я впервые увидела Яндекс ещё ребенком. И сразу поняла, что это говно.

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Может расскажете наконец-то, как плюс купить из Украины?

Ответить
Развернуть ветку
Ладно

И Польши

Ответить
Развернуть ветку
Показательный волк

Я раньше покупал через подписку Apple. Не знаю, работает ли сейчас.

Ответить
Развернуть ветку
Ближний микрофон

Хочешь спонсировать путинский режим???

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Плотный Гоша

Тупые пособники хуйла

Ответить
Развернуть ветку
Английский шар

@Леночка Пеночка , какова внутренняя атмосфера в коллективе?

Ответить
Развернуть ветку
Высер Высера

Свингерпати в грузии

Ответить
Развернуть ветку
Грядущий велосипед

она ж уволилась

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Ближний огонь

¯\_(ツ)_/¯

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

Гугл не подчиняется Роскомнадзор?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
sf

Яндекс из прогрессивной техкомпании, в которой люди мечтали работать, стремительно превращается в цифровой придаток госвласти. Какой позорняк. Хорошо, хоть, Сегалович не дожил.

Ответить
Развернуть ветку
Alex V

Это началось еще при Сегаловиче, когда Яндекс заставили отдать "золотую акцию" сбербанку, причиной было предложение о покупке от Yahoo (или MS?).

Ответить
Развернуть ветку
fyjybv

Гражданам России становится все труднее получать доступ к правдивым новостям. Не в последнюю очередь это происходит из-за принятого 4 марта российским парламентом закона «об ответственности за фейки о российских Вооруженных силах». Беспрецедентное подавление свободы слова, закрытие нескольких последних оставшихся независимых СМИ и самоцензура (opens in a new tab) других изданий, блокировка основных платформ социальных сетей (opens in a new tab) и возбуждение уголовного дела против компании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) с целью объявить ее «экстремистской организацией (opens in a new tab)» — вот лишь некоторые прямые последствия принятия данного закона.

Сокращается и личная свобода россиян высказывать мнения, не соответствующие официальной версии событий. Доходит до того, что российская полиция арестовывает людей, держащих чистые листы бумаги (opens in a new tab), проверяет частные мобильные телефоны (opens in a new tab) и даже задерживает протестующий велосипед (opens in a new tab). Тем не менее, с самого начала российского вторжения в Украину пользователи сети, хактивисты и небезразличные граждане со всего мира творчески обходят мощную российскую машину пропаганды и цензуры, постоянно играя с ней в кошки-мышки.

По материалам сайта EUvsDisinfo

Ответить
Развернуть ветку
Драматический каякер

А мы вам говорили кого рекламируете

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

Всегда удивлялся тем людям которые Алису себе ставили.. Жучок за свои деньги

Ответить
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Яндекс - всё.

Ответить
Развернуть ветку
Paul Filatov

Да и х&р с этим Я. Мы то знаем кто есть кто.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Шорц

Теперь враг нас не найдет

Ответить
Развернуть ветку
Юриевич Я

Спасибо что не прогнулись, но какой ценой...

Ответить
Развернуть ветку
испанский смех

под либерах

Ответить
Развернуть ветку
Елена Кравицкая

бля да там уже месяц как его не было. пришлось поставить основным гугл опять. жалко пиздей конечно как скатывается бывший когда то лучшим поиск в рунете

Ответить
Развернуть ветку
Даулет Тургалиев

Сюр ебучий, ещё год назад бы не поверил в это

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

страницы вроде как в индексе и быстробот даже бегает! или у меня другой яндекс? Из Европы доступно, это для России закрыто?

Ответить
Развернуть ветку
Следственный мангал

Российские пользователи больше не могут перейти на сайт TJ через «Яндекс» или найти прямые ссылки на публикации на сайте.

Ответить
Развернуть ветку
Dan
Ответить
Развернуть ветку
Mark Makshov

пидорры

Ответить
Развернуть ветку
nnm

А как же яндексжорнал? :((

Ответить
Развернуть ветку
Специфический череп

Все ясно было с Яндексом уже на том этапе, когда они начали втюхивать свой браузер с установкой разного ПО.

Ответить
Развернуть ветку
Былой утюг

Говнари 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Володя
Ответить
Развернуть ветку
Божий лолипоп

Уебки коллаборационистские. Сжечь

Ответить
Развернуть ветку
Северный ихтиандр

О надо же! Сообществу ТЖ есть чем гордиться. Когда-нибудь в его честь назовут улицы.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Энкель

Какая-же яндекс помойка. Слава богу уже лет 10 им не пользуюсь.

Ответить
Развернуть ветку
Tama

Если удаление из выдачи поиска будет работать через некоторое время также, как и блокировка Роскомнадзором (то есть никак, до сих пор работает сайт, но с редкими сбросами соединения), то всё идет по плану

Ответить
Развернуть ветку
Отображаемое имя

Ну и хуй с ними

Ответить
Развернуть ветку
Ближний микрофон

Ладно Яндекс, но маил то куда? К ним бывший главред ушёл, а теперь они блокают его альмаматер

Ответить
Развернуть ветку
А я вам сейчас покажу...

С яндекса долой, но не вон из 🧡

Ответить
Развернуть ветку
Асрор

✱Meta, которая владеет фейсбуком и инстаграмом, признана экстремистской организацией на территории России.

Зачем вы ставите эту хуйню?

Ответить
Развернуть ветку
alekksandr cherr

я яндексом лет 12не пользуюсь. Мейлру тем более и
пока писал вспомнил ,что мейлрушечку никогда не юзал это надо ёбнутым ватником из одноклассников быть чтоб пользоваться в каком то плане мейлру.

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail Manuylov

Так это уже украинский сайт так то. Тут перемога. Смысл кому в России это смотреть? Я так захаживаю убедится, что перемога идет.

Ответить
Развернуть ветку
Доминик с Торрента

Та нахрен этот яндекс нужен?! Херня из под коня

Ответить
Развернуть ветку
Седой дебаркадер

Да и в рот его ебать

Ответить
Развернуть ветку
Печеньки Госдепа

Вообще не понимаю почему юзают яндекс. Причём, это непонимание сформировалось больше 20 лет назад. Настолько кривой поисковик попробуй ещё найди. А если добавить его роскомнадзорную сущность, то вообще не ясно кто его юзает

Ответить
Развернуть ветку
BOMBER

Найдется, но не всё

Ответить
Развернуть ветку
Россию не спасти

Яндекс хуйня

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 140 комментариев
angry cat
Своих не бросаем🌚

Когда смотрели видео Азова, вначале в может не поняли, почему граната взорвалась не там, куда ее бросили.

Alice Stankanich

Спасибо, что остаетесь адекватными, ТЖ!

Новости
В Новосибирске задержали пятерых активистов, снимавших видео об уличной пыли Статьи редакции

Одного из них госпитализировали после удара полицейского.

Офтоп
Максимка
«Медиазона» отказалась ставить пометку о статусе «иноагента»

Издание публиковало отметку в материалах и соцсетях с конца сентября 2021 года — после добавления в реестр.

Медиазона
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.

«Медиазона» работает только для наших читателей и уже несколько лет продолжает существовать и развиваться благодаря вашей поддержке.

Сейчас мы оказались в очень сложной ситуации из-за наложенных на российские банки санкций и ухода из страны Visa и MasterCard — за один месяц мы лишились 70% ваших регулярных пожертвований.

Поэтому мы снова обращаемся к вам — пожалуйста, оформите регулярное пожертвование, помогите «Медиазоне» работать и быть.

Пока что мы продолжаем принимать пожертвования из России. С началом войны их стало меньше, а через некоторое время нам могут просто заблокировать счет (под любым предлогом) — и даже этой возможности не останется.

Если у вас есть карта иностранного банка, оформите донат «Медиазоне». Если у вас есть друзья или родные за границей — расскажите им о «Медиазоне».

Если вы знаете людей, которые хотят помогать российским журналистам, но не знают русского — у нас есть английская версия страницы донатов (и теперь мы переводим часть наших статей).

Если вы можете сделать пожертвование в крипте — у нас есть кошельки во всех основных криптовалютах.

Только с вашей помощью мы сможем дальше работать и рассказывать о самом безумном и важном — теперь совсем без цензуры и давления Роскомнадзора

donate.zona.media

Обращение нашего главного редактора Сергея Смирнова: https://youtu.be/pjh35JLZjnM
Twitter
Інфо Фронт @NikNPf
Путин настолько демилитаризировал Украину, что теперь самое современное вооружение течет к нам со всех сторон, а его количество превышает довоенный уровень. Про денацификацию вообще можно умолчать - теперь домохозяйки более радикальны, чем правый сектор, и это уже навсегда.
Интернет
Сыендук пожаловался на ботов, призывающих его перейти на RuTube Статьи редакции
Дима Сыендук @sienduk
RuTube спамит ботами у меня под роликами на YouTube🤡

Газпром, вашей мусорной платформой народ активно пользовался только в конце нулевых, чтобы заливать туда пиратские переводы аниме. Сегодня там даже этого нет.
Интернет
Тред: «Каноничные» персонажи «Гарри Поттера», сгенерированные нейросетью по описанию из книг Статьи редакции

Искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои при буквальном переносе их внешности из оригинальных произведений в визуальный формат.

Гарри, Гермиона и Рон
Thief
Гражданин Швеции продал собственную яхту, чтобы купить "скорые" для Украины

Гражданин Швеции продал собственную парусную яхту и закупил партию "скорых" для Украины.

Новости
Житомирский
Google перестал скрывать на своих картах военные и стратегические объекты России

Теперь их можно рассмотреть в максимальном разрешении.

Истребитель 5-поколения Су-57 в лётно-испытательном центре минобороны РФ
Больше статей
null