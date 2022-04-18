Пропали и ссылки на другие издания, заблокированные Роскомнадзором за «фейки» о военном конфликте на Украине.

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Российские пользователи больше не могут перейти на сайт TJ через «Яндекс» или найти прямые ссылки на публикации на сайте. На это обратила внимание редакция TJ.

Из поисковой выдачи пропали также ссылки на «Медузу», «Медиазону», «Настоящее время», «Би-би-си», Bellingcat, «Бумагу», «Холод», The Village, «Тайги.инфо» и других изданий, обратила внимание «Медуза». Их всех заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры за распространение «фейков» о военном конфликте России и Украины.

При попытке найти TJ в поисковой выдаче «Яндекса» появляется предупреждение: «Некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ». Компания ссылается на поправки к закону об информации, принятые в 2017 году. Они обязывают оператора поисковой системы не выдавать сведений о заблокированных информационных ресурсах по запросам российских пользователей.

В «Яндексе» подтвердили TJ, что ссылки на сайт удалили из-за блокировки Роскомнадзора.

Ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса», если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически. представительница пресс-службы «Яндекса»

Обновлено в 18:16: Пользователи TJ обратили внимание, что ссылки на сайт TJ и другие заблокированные издания также удалили из поисковой выдачи Mail.Ru. Компания, в отличие от «Яндекса», не объясняет причин и не ссылается на законы РФ. В VK подтвердили TJ, что удалили ссылки на сайт из-за блокировки Роскомнадзора.

Роскомнадзор заблокировал TJ 14 марта за «фейки» о действиях Вооружённых сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон. Какие публикации нарушают закон, ведомство не уточнило. 23 марта TJ заблокировали второй раз. 26 марта «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали сообщества TJ по требованию Генпрокуратуры.

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Telegram

Twitter (заблокирован в России)

Facebook* (заблокирован в России)

Instagram* (заблокирован в России)

«Одноклассники» (наше сообщество недоступно на территории России)

«ВКонтакте» (наш паблик недоступен на территории России)

Приложения: