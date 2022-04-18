Россияне смогут подавать документы и получать результаты в режиме 24/7, но возможность обратиться лично останется.

Концепцию поэтапного перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Переход планируют завершить к концу 2023 года.

По плану, большинство госуслуг россияне смогут получить без личного присутствия, в том числе в МФЦ. Все этапы, от подачи документов до получения результата, можно будет проходить в онлайне. Возможность обратиться в ведомство лично сохранится. Общение с представителями госорганов будет сконцентрировано в МФЦ.

Пилот проведут в регионах в третьем квартале 2022 года, а позже масштабируют на всю Россию. Сейчас пилотный проект начали готовить в Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике. В рамках него подготовили больше 60 предложений об упрощении получения 20 услуг.

С 1 января 2023 года власти планируют запустить мониторинг качества предоставления услуг в новом формате. Детали в правительстве не сообщили. Сейчас россияне могут получить около 40 федеральных и примерно 60 региональных и муниципальных услуг в электронном формате в режиме 24/7.