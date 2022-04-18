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Правительство России запланировало перевести большинство госуслуг в онлайн-формат к концу 2023 года Статьи редакции

Россияне смогут подавать документы и получать результаты в режиме 24/7, но возможность обратиться лично останется.

Концепцию поэтапного перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Переход планируют завершить к концу 2023 года.

По плану, большинство госуслуг россияне смогут получить без личного присутствия, в том числе в МФЦ. Все этапы, от подачи документов до получения результата, можно будет проходить в онлайне. Возможность обратиться в ведомство лично сохранится. Общение с представителями госорганов будет сконцентрировано в МФЦ.

Пилот проведут в регионах в третьем квартале 2022 года, а позже масштабируют на всю Россию. Сейчас пилотный проект начали готовить в Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике. В рамках него подготовили больше 60 предложений об упрощении получения 20 услуг.

С 1 января 2023 года власти планируют запустить мониторинг качества предоставления услуг в новом формате. Детали в правительстве не сообщили. Сейчас россияне могут получить около 40 федеральных и примерно 60 региональных и муниципальных услуг в электронном формате в режиме 24/7.

#новости #госуслуги

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21 комментарий
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Ekaterina Stepnova

Что? Совсем бумажки нет?

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Alexander

талончики в МФЦ не на чем печатать

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Ekaterina Stepnova

На руке рисовать, как номер в очереди в конце 80-х😂

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Andvart

А МФЦшников и прочих клерков - на конвейер завода, производство поднимать, добавили в правительстве

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Следственный франт

Только для жепы

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Bulky Blackcrappy против войны

Представляю, как они рванут в другую сторону, когда без импортных комплектующих рунет начнёт сыпаться

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Андерсон

«Национализируют» оборудование других компаний, но оно не долго прослужит, а замены нет.

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Just Greg

В глухих деревнях и весях о всём этом нихуя не знаю. Где покрупнее знают, но толку ни хуя. А там где пользуются (в Москве и в Питере) до последнего будут держать, пока всё к хуям не посыплется.

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Следственный мангал

так ведь и бумаги не будет)

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Dmytry Kovalsky

а можно президента РФ уволить онлайн ?

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Ekaterina Stepnova

Только выбрать, но это не точно.

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Just Greg

Обычно за всеми этими цифровыми услугами в России скрывается баба Срака, которая в ручную их обрабатывает, а никакой компьютеризации там нихуя и нет. Зато люди довольны, что можно на кампухтере всё отправить.

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aliftin

Если я могу исключить из своей жизни прямое общение с бабой сракой и заказать сраную справку через телефон, то мне плевать кто её сделает.

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KZ Forever

В Казахстане давно все госуслуги онлайн

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Бурный цветок

Казахстан сила 💪💪💪

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Товарищ

Класс. Будет электронная очередь на продукты первой необходимости. СССР в эпоху киберпанка

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Dmytry Kovalsky

Все для вас же делают..все для народа..
Утром встал ..включил сматрфон занял очередь за кефиром..

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А я вам сейчас покажу...

пилотный проект начали готовить в Белгородской, Воронежской
 А, вот чё там аэропорта-то позакрывали

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Странный агент

Калининградская область тоже первая при ударе. Главный вопрос - ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЧУВАШИЯ?!

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А я вам сейчас покажу...

да там шаманы, сука, чё-т кастуют. от греха!

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Dmytry Kovalsky

подготовили больше 60 предложений об упрощении получения 20 услуг

Это как ?

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Thief
Гражданин Швеции продал собственную яхту, чтобы купить "скорые" для Украины

Гражданин Швеции продал собственную парусную яхту и закупил партию "скорых" для Украины.

Офтоп
Максимка
«Медиазона» отказалась ставить пометку о статусе «иноагента»

Издание публиковало отметку в материалах и соцсетях с конца сентября 2021 года — после добавления в реестр.

Медиазона
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и ...
Видите ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ? А его и нет. С сегодняшнего дня мы больше не ставим этот «иноагентский» ярлык ни на сайте, ни в соцсетях. Можем представить, как он бесил читателей, но и мы в редакции выли из-за него каждый день.

Все эти годы мы старались выполнять законы против СМИ и требования Роскомнадзора — даже самые идиотские. Но после 24 февраля от нас потребовали называть войну «специальной операцией». Мы не стали этого делать и не замолчали — и вскоре нас заблокировали в России. Соблюдать все остальные безумные требования и продолжать ставить ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ мы больше не собираемся.

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