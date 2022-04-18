Правительство России запланировало перевести большинство госуслуг в онлайн-формат к концу 2023 года Статьи редакции
Россияне смогут подавать документы и получать результаты в режиме 24/7, но возможность обратиться лично останется.
Концепцию поэтапного перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Переход планируют завершить к концу 2023 года.
По плану, большинство госуслуг россияне смогут получить без личного присутствия, в том числе в МФЦ. Все этапы, от подачи документов до получения результата, можно будет проходить в онлайне. Возможность обратиться в ведомство лично сохранится. Общение с представителями госорганов будет сконцентрировано в МФЦ.
Пилот проведут в регионах в третьем квартале 2022 года, а позже масштабируют на всю Россию. Сейчас пилотный проект начали готовить в Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике. В рамках него подготовили больше 60 предложений об упрощении получения 20 услуг.
С 1 января 2023 года власти планируют запустить мониторинг качества предоставления услуг в новом формате. Детали в правительстве не сообщили. Сейчас россияне могут получить около 40 федеральных и примерно 60 региональных и муниципальных услуг в электронном формате в режиме 24/7.
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Что? Совсем бумажки нет?
талончики в МФЦ не на чем печатать
На руке рисовать, как номер в очереди в конце 80-х😂
А МФЦшников и прочих клерков - на конвейер завода, производство поднимать, добавили в правительстве
Только для жепы
Представляю, как они рванут в другую сторону, когда без импортных комплектующих рунет начнёт сыпаться
«Национализируют» оборудование других компаний, но оно не долго прослужит, а замены нет.
В глухих деревнях и весях о всём этом нихуя не знаю. Где покрупнее знают, но толку ни хуя. А там где пользуются (в Москве и в Питере) до последнего будут держать, пока всё к хуям не посыплется.
так ведь и бумаги не будет)
а можно президента РФ уволить онлайн ?
Только выбрать, но это не точно.
Обычно за всеми этими цифровыми услугами в России скрывается баба Срака, которая в ручную их обрабатывает, а никакой компьютеризации там нихуя и нет. Зато люди довольны, что можно на кампухтере всё отправить.
Если я могу исключить из своей жизни прямое общение с бабой сракой и заказать сраную справку через телефон, то мне плевать кто её сделает.
В Казахстане давно все госуслуги онлайн
Казахстан сила 💪💪💪
Класс. Будет электронная очередь на продукты первой необходимости. СССР в эпоху киберпанка
Все для вас же делают..все для народа..
Утром встал ..включил сматрфон занял очередь за кефиром..
пилотный проект начали готовить в Белгородской, Воронежской
А, вот чё там аэропорта-то позакрывали
Калининградская область тоже первая при ударе. Главный вопрос - ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЧУВАШИЯ?!
да там шаманы, сука, чё-т кастуют. от греха!
подготовили больше 60 предложений об упрощении получения 20 услуг
Это как ?