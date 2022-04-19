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Природные пожары окружили Новосибирск, Омск и Красноярск: города затянуло дымкой, огонь подобрался к населенным пунктам Статьи редакции

Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.

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С начала года площадь природных пожаров уже в два раза больше, чем в 2021 году к этому времени. Самая сложная ситуация сложилась в Сибири, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Гринпис Россия».

  • В Хакасии ситуация ухудшилась в конце марта — тогда более 20 пожаров угрожали четырём населенным пунктам. В апреле установили антирекорд — 31 ландшафтный пожар за сутки. 16 и 17 апреля общий фронт огня степных пожаров составил почти 130 километров.
  • В Новосибирской области ликвидировали 433 пожара, дымка от них окутала Новосибирск.
  • В Красноярске после пала травы Роспотребнадзор нашёл в воздухе превышение максимально-разовых концентраций в пробах по частицам РМ2,5. В крае зафиксировали 133 ландшафтных пожара. В одном из районов Красноярска сгорели четыре автомобиля, в Канском микрорайоне огонь уничтожил 15 дачных строений.
  • В Омской области произошло 283 возгорания травы. Дым достиг Тюмени, жители жаловались на запах гари и смог.

  • Пожары наблюдают и на Дальнем Востоке. В Хабаровском каре ликвидировали 9 очагов возгорания общей площадью 1,8 тысяч гектаров. С 30 марта на территории края возникло 12 лесных пожаров.

  • В Приморском крае зарегистрировали 70 природных пожаров.
  • В Иркутской области и Забайкальском крае — по пять пожаров на землях лесного фонда.
  • В Бурятии зафиксирован один лесной пожар.
  • Всего с начала c начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 783 лесных пожара на площади 43 тысяч гектаров.

На территориях Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники.

Местные жители и СМИ поделились в соцсетях видео природных пожаров и фото задымления в городах.

Омское гражданское объединение @omsk_ogo
Недалеко от Омска по Черлакскому тракту горит больше 100 гектар соснового леса. Марёво и дым от пожаров видно за десятки километров, в том числе и в Омске.

Тем временем губернатор области проводит фестивали «Zа президента», а чем занимается региональный МЧС, вообще не ясно
🤬
Борус
Так сейчас выглядит поселок Мелькомбинат под Канском. Число сгоревших домов, по предварительным данным, исчисляется десятками.

Официально пострадавших на вечер воскресенья нет, местные жители пытаются помогать пожарным с огнем.

@borusio
🌺 Александрова @alexsandrova888
Новосибирск вчера ☹
НЕМАКСИМ
Красноярск сегодня утром оказался в дымке. Причины, наверное, понятны. Как сообщает МЧС, за сутки в крае зафиксировали 141 техногенный пожар, в том числе 66 ландшафтных.
алина джим’ 🥀 @gllowingeyess
я живу в сибири. вчера в области был жесткий смог, ничего было видно из-за дыма, дышать было тяжело. сейчас я ехала по области в новосибирск и видела либо чёрные участки, либо огонь. я вижу как горит сибирь, это правда страшно. берегите природу, пожалуйста

В твиттере по тегу #своихнебросаем , который используют сторонники военного конфликта России и Украины, пользователи начали писать о пожарах и обвинять власти в том, что они «своих бросили».

рест | Кукушонок #JustStopPlease @KukuhaPoyehala
своих не бросаем? тогда почему происходит всё это? почему я с малых лет выхожу, вдыхаю запах, вижу смог и говорю: "лес снова горит"? так и должно быть? почему мы должны привыкать к такому? почему эти события для нас не исключение, а правило?

#своихнебросаем
#своихбросили
🕊 ярра е666ун ₊˚ ✧ @baldejjjjj
сначала они запускают хэтштег 'своих не бросаем', а потом –
ГОСУДАРСТВО 🏴ЗАКОНЧИЛА 14 КЛАССОВ @jag_vil_ha_mer
#своихнебросаем
когда в 2019 Сибирь горела так что люди за много километров от горящего леса задыхались а животные выходили в села и города вы нас не просто бросили а сидели плечами пожимали и хехали мол чо разнылись ну каждый год же горит

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#соцсети #пожарывсибири

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34 комментария
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А я вам сейчас покажу...

Так кто сказал, что вы - свои?

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HL3 confirmed

хз, в метро написано было

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Михаил Желтухин

В Омском?

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Serg

Не надо напоминать им об этом лозунге, а то даже тела пожарных собирать не будут.

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Сергій Осипчук

будут подбрасывать в пожар. Еко-крематорий

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Олег Дмитриенко
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Ответный калькулятор

Своих не бросаем
 Это же про окружение Путина.

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Кот Баюн
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Ответный калькулятор

Это кто-то из Властелина колец??

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aliftin

Может людям в Сибире пора перестать поджигать леса и привлекать к себе внимание в такое трудное для России время?

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Деревянное ведро

Да, было бы неплохо. Но каждого пьяного обрыгана с сигаретой или малолетнего опездола со спичками за руку не схватишь. Хотя очень хочется.

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Andrew Gladkov

база

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Leo Galina

Надеюсь, до Москвы дойдёт.

https://youtube.com/shorts/SSzOjuuJ924

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neimovirne

ОПА БОЖЬЯ КАРА ПОДЪЕХАЛА

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постмодерновый синдром

Какая божья кара, леса горят не первый год.
Это системные проблемы исключительно.

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neimovirne

называю как хочу, отстань))

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Евгений Оленич

Это плохо, но мне радостно. Радостно, что не только нам приходится страдать, но и стране-агрессору. А Путину геноцидить украинский народ важнее, чем помощь собственным гражданам.

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Глупый микроскоп

А Путину геноцидить украинский народ важнее, чем помощь собственным гражданам.
 Ему пох что на тех, что других

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Деревянное ведро

Это потому, что ты туповат.
На погорелые СНТ всем плевать, они-то отстроятся. Горят леса и поля, так что от пожаров страдает в основном зверье. Не знаю, что плохого тебе сделали сибирские животные.

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имя мое и фамилия

Ты и я не тупо вата

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имя мое и фамилия

С

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чипизадница

2019 ничему не научил? сибирь- не москва, сколько можно удивляться

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Политический алмаз

а ведь ещё даже лето не началось. Нацисты, нато, природа все объединились против России. Кажется россии надо сбросить ядерную бомбу на саму себя, этот бренный мир не достоин её существования

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Lee

Россия горит. Во всех смыслах

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Serena Frost

Щас, подождите... А Канада не горит еще или Австралия? По всем правилам сначала им помощь предложить должны, и вот уж если они скажут свое "фи" , начнем раскачиваться.
Но это не точно.

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Программист на Си плюс плюс
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Сеня

Кто-то охуенно сходил на шашлыки

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Охуевает от происходящего

экипаж Москвы уволили, они пошли курить в лесу

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Dmitry Smirnoff

Интересно, сколько человек задумаются, что что-то не так?

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Александр Сирота

много, выйдут на улицу посмотрят, лес горит, хм что то не так, лес не должен гореть и пойдут смотреть соловьиный помет)

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TJaba

Господь, жги

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neimovirne

Природу жаль, вы ее такой не заслуживаете
руских не жаль

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Самарский Мика

Блядь, ёбаный в рот, год за годом долбоёбам говорят, что жечь траву НЕЛЬЗЯ БЛЯДЬ.
И вот опять.

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auqn

На скрине твиттера с картой пожара не очень корректная инфа. Там раскрашена область со статистикой.
В реальности зона поражения :

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