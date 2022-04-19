Природные пожары окружили Новосибирск, Омск и Красноярск: города затянуло дымкой, огонь подобрался к населенным пунктам Статьи редакции
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
С начала года площадь природных пожаров уже в два раза больше, чем в 2021 году к этому времени. Самая сложная ситуация сложилась в Сибири, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Гринпис Россия».
- В Хакасии ситуация ухудшилась в конце марта — тогда более 20 пожаров угрожали четырём населенным пунктам. В апреле установили антирекорд — 31 ландшафтный пожар за сутки. 16 и 17 апреля общий фронт огня степных пожаров составил почти 130 километров.
- В Новосибирской области ликвидировали 433 пожара, дымка от них окутала Новосибирск.
- В Красноярске после пала травы Роспотребнадзор нашёл в воздухе превышение максимально-разовых концентраций в пробах по частицам РМ2,5. В крае зафиксировали 133 ландшафтных пожара. В одном из районов Красноярска сгорели четыре автомобиля, в Канском микрорайоне огонь уничтожил 15 дачных строений.
- В Омской области произошло 283 возгорания травы. Дым достиг Тюмени, жители жаловались на запах гари и смог.
Пожары наблюдают и на Дальнем Востоке. В Хабаровском каре ликвидировали 9 очагов возгорания общей площадью 1,8 тысяч гектаров. С 30 марта на территории края возникло 12 лесных пожаров.
- В Приморском крае зарегистрировали 70 природных пожаров.
- В Иркутской области и Забайкальском крае — по пять пожаров на землях лесного фонда.
- В Бурятии зафиксирован один лесной пожар.
- Всего с начала c начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 783 лесных пожара на площади 43 тысяч гектаров.
На территориях Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областей, Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краев, Хакасии, Тувы и Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов и въезд в них техники.
Местные жители и СМИ поделились в соцсетях видео природных пожаров и фото задымления в городах.
В твиттере по тегу #своихнебросаем , который используют сторонники военного конфликта России и Украины, пользователи начали писать о пожарах и обвинять власти в том, что они «своих бросили».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Минпросвещения намерено «сделать всё, чтобы сохранялась историческая память», сообщает ТАСС.
Курьерская служба из Германии сделала исключение, признав грузы для НКО гуманитарными.
Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
Так кто сказал, что вы - свои?
хз, в метро написано было
В Омском?
Не надо напоминать им об этом лозунге, а то даже тела пожарных собирать не будут.
будут подбрасывать в пожар. Еко-крематорий
Своих не бросаем
Это же про окружение Путина.
Это кто-то из Властелина колец??
Может людям в Сибире пора перестать поджигать леса и привлекать к себе внимание в такое трудное для России время?
Да, было бы неплохо. Но каждого пьяного обрыгана с сигаретой или малолетнего опездола со спичками за руку не схватишь. Хотя очень хочется.
база
Надеюсь, до Москвы дойдёт.
https://youtube.com/shorts/SSzOjuuJ924
ОПА БОЖЬЯ КАРА ПОДЪЕХАЛА
Какая божья кара, леса горят не первый год.
Это системные проблемы исключительно.
называю как хочу, отстань))
Это плохо, но мне радостно. Радостно, что не только нам приходится страдать, но и стране-агрессору. А Путину геноцидить украинский народ важнее, чем помощь собственным гражданам.
А Путину геноцидить украинский народ важнее, чем помощь собственным гражданам.
Ему пох что на тех, что других
Это потому, что ты туповат.
На погорелые СНТ всем плевать, они-то отстроятся. Горят леса и поля, так что от пожаров страдает в основном зверье. Не знаю, что плохого тебе сделали сибирские животные.
Ты и я не тупо вата
С
2019 ничему не научил? сибирь- не москва, сколько можно удивляться
а ведь ещё даже лето не началось. Нацисты, нато, природа все объединились против России. Кажется россии надо сбросить ядерную бомбу на саму себя, этот бренный мир не достоин её существования
Россия горит. Во всех смыслах
Щас, подождите... А Канада не горит еще или Австралия? По всем правилам сначала им помощь предложить должны, и вот уж если они скажут свое "фи" , начнем раскачиваться.
Но это не точно.
Кто-то охуенно сходил на шашлыки
экипаж Москвы уволили, они пошли курить в лесу
Интересно, сколько человек задумаются, что что-то не так?
много, выйдут на улицу посмотрят, лес горит, хм что то не так, лес не должен гореть и пойдут смотреть соловьиный помет)
Господь, жги
Природу жаль, вы ее такой не заслуживаете
руских не жаль
Блядь, ёбаный в рот, год за годом долбоёбам говорят, что жечь траву НЕЛЬЗЯ БЛЯДЬ.
И вот опять.
На скрине твиттера с картой пожара не очень корректная инфа. Там раскрашена область со статистикой.
В реальности зона поражения :