Курьерская служба из Германии сделала исключение, признав грузы для НКО гуманитарными.

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Фото DHL

Транспортная компания DHL решила продолжить работу с благотворительным фондом «Подари жизнь». В начале марта служба прекратила поставки в страну на неопределённый срок из-за вооружённого конфликта на Украине, но спустя месяц возобновила доставку незарегистрированных в России лекарств фонду. Об этом 18 апреля сообщила сама благотворительная организация.

Представители НКО рассказали, что столкнулись с проблемами и вынуждены были искать нового партнёра, налаживая процесс с нуля. В какой-то момент они вновь обратились к DHL с просьбой сделать исключение. Компания ещё раз проверила фонд, изучила список препаратов и поставщика и согласилась признать груз гуманитарным, тем самым возобновив доставку.

Любые закупки, которые фонд делает за границей, будь то незарегистрированные препараты, медицинское оборудование или поиск и активация донора костного мозга, — это исключительно гуманитарные грузы. И какими бы ни были отношения между странами, такие поставки не могут прекращаться. Екатерина Шергова директор фонда «Подари жизнь»

18 апреля «Подари жизнь» получил первую после возобновлению поставку лекарств для своей подопечной, четырёхлетней Алины Белашовой. Девочке с опухолью для эффективного лечения необходимы препараты «Заведос» и «Иксотен» — первый выпускается в России в другой лекарственной форме, а второй вообще не зарегистрирован в стране.

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