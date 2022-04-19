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DHL возобновила поставки в Россию лекарств для фонда «Подари жизнь». Ранее компания приостановила работу в стране Статьи редакции

Курьерская служба из Германии сделала исключение, признав грузы для НКО гуманитарными.

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Фото DHL

Транспортная компания DHL решила продолжить работу с благотворительным фондом «Подари жизнь». В начале марта служба прекратила поставки в страну на неопределённый срок из-за вооружённого конфликта на Украине, но спустя месяц возобновила доставку незарегистрированных в России лекарств фонду. Об этом 18 апреля сообщила сама благотворительная организация.

Представители НКО рассказали, что столкнулись с проблемами и вынуждены были искать нового партнёра, налаживая процесс с нуля. В какой-то момент они вновь обратились к DHL с просьбой сделать исключение. Компания ещё раз проверила фонд, изучила список препаратов и поставщика и согласилась признать груз гуманитарным, тем самым возобновив доставку.

Любые закупки, которые фонд делает за границей, будь то незарегистрированные препараты, медицинское оборудование или поиск и активация донора костного мозга, — это исключительно гуманитарные грузы. И какими бы ни были отношения между странами, такие поставки не могут прекращаться.

Екатерина Шергова
директор фонда «Подари жизнь»

18 апреля «Подари жизнь» получил первую после возобновлению поставку лекарств для своей подопечной, четырёхлетней Алины Белашовой. Девочке с опухолью для эффективного лечения необходимы препараты «Заведос» и «Иксотен» — первый выпускается в России в другой лекарственной форме, а второй вообще не зарегистрирован в стране.

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#новости #благотворительность #конфликтнаукраине

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12 комментариев
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Антон Лисин

Германия великая страна

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HL3 confirmed

пройдемте

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Ответный калькулятор

С некоторыми лекарствами всё плохо. Для отца недавно пришлось сильно постараться, чтобы в Москве найти ему таблетки.
Сперва их просто не было, потом появились только в одной аптечной сети, но моментально были раскуплены.

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Chef

покупай на все, дальше - хуже, не купишь ничего

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SP

Надеюсь хотя бы лекарства возобновили только для гуманитарных целей.
И не будет такой хуйни, что приедет еще случайно 10 фур для военных

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Lomil

DHL и в мирное время мог выебать мозг, а то и отказаться везти груз если были неправильно заполнены бумаги. Из своего опыта могу сказать что можно проскочить с проверкой и привезти пару единиц товара, которые по документам будут иметь другую маркировку (спасибо, китайцам, блять). Но провозить стабильно посылки (DHL - это авиапочта, в основном) с запрещенной для ввоза продукцией нереально.

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SP

Надеюсь это так. А то это все везли фурами через Польшу в Беларусь. Сейчас границы перекрыли. И выглядит, как будто новую лазейку нашли.

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А станет ли лучше

Хоть что-то хорошее за последние недели

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Павел Мамонов

Понятно, теперь есть прикрытие и можно спокойно работать по любым перевозкам, а на любые вопросы говорить - это грузы для «Подари жизнь»

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wolik

Это не то лекарство где один укол лям зелёных?
Так это посылка в 200 грамм.

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СОВа

Сомневаюсь, что лекарству не нужен холод. Не 200 грамм, а вполне себе рефрижератор

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Пень интерьерный

Не, другое. Эти для химиотерапии

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