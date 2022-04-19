DHL возобновила поставки в Россию лекарств для фонда «Подари жизнь». Ранее компания приостановила работу в стране Статьи редакции
Курьерская служба из Германии сделала исключение, признав грузы для НКО гуманитарными.
Транспортная компания DHL решила продолжить работу с благотворительным фондом «Подари жизнь». В начале марта служба прекратила поставки в страну на неопределённый срок из-за вооружённого конфликта на Украине, но спустя месяц возобновила доставку незарегистрированных в России лекарств фонду. Об этом 18 апреля сообщила сама благотворительная организация.
Представители НКО рассказали, что столкнулись с проблемами и вынуждены были искать нового партнёра, налаживая процесс с нуля. В какой-то момент они вновь обратились к DHL с просьбой сделать исключение. Компания ещё раз проверила фонд, изучила список препаратов и поставщика и согласилась признать груз гуманитарным, тем самым возобновив доставку.
18 апреля «Подари жизнь» получил первую после возобновлению поставку лекарств для своей подопечной, четырёхлетней Алины Белашовой. Девочке с опухолью для эффективного лечения необходимы препараты «Заведос» и «Иксотен» — первый выпускается в России в другой лекарственной форме, а второй вообще не зарегистрирован в стране.
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Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
Германия великая страна
пройдемте
С некоторыми лекарствами всё плохо. Для отца недавно пришлось сильно постараться, чтобы в Москве найти ему таблетки.
Сперва их просто не было, потом появились только в одной аптечной сети, но моментально были раскуплены.
покупай на все, дальше - хуже, не купишь ничего
Надеюсь хотя бы лекарства возобновили только для гуманитарных целей.
И не будет такой хуйни, что приедет еще случайно 10 фур для военных
DHL и в мирное время мог выебать мозг, а то и отказаться везти груз если были неправильно заполнены бумаги. Из своего опыта могу сказать что можно проскочить с проверкой и привезти пару единиц товара, которые по документам будут иметь другую маркировку (спасибо, китайцам, блять). Но провозить стабильно посылки (DHL - это авиапочта, в основном) с запрещенной для ввоза продукцией нереально.
Надеюсь это так. А то это все везли фурами через Польшу в Беларусь. Сейчас границы перекрыли. И выглядит, как будто новую лазейку нашли.
Хоть что-то хорошее за последние недели
Понятно, теперь есть прикрытие и можно спокойно работать по любым перевозкам, а на любые вопросы говорить - это грузы для «Подари жизнь»
Это не то лекарство где один укол лям зелёных?
Так это посылка в 200 грамм.
Сомневаюсь, что лекарству не нужен холод. Не 200 грамм, а вполне себе рефрижератор
Не, другое. Эти для химиотерапии