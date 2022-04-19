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«Коммерсантъ»: правительство России разрешит выпуск автомобилей всех экологических классов Статьи редакции

Производители уже собрали около пяти тысяч машин, которые не могут выпустить из-за несоответствия регламенту, говорят источники.

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В России временно разрешат выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

Цель документа — упростить требования к автомобилям. Издание отмечает, что он касается крупных отечественных автомобильных концернов, где работает более пяти тысяч сотрудников, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.

Для легковых машин, малотоннажных грузовых авто и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с «Евро-0». Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3».

При этом использование каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, обязательно, если предусмотрено конструкцией. Требования коснутся машин, выпущенных с 1 апреля по 31 декабря, говорят источники «Ъ». Документ уже в аппарате правительства и проходит заключительные правки. В Минпромторге и Минэкономики не ответили изданию.

Согласно техрегламенту Таможенного союза, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать классу «Евро-5» и выше. Но после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов, с этим возникли сложности.

Концерны уже собрали около пяти тысяч машин, которые онине могут выпустить на рынок из-за несоответствия регламенту, говорит источник «Ъ». Например, в марте «КамАЗ» уже перешёл к выпуску грузовиков класса «Евро-2», но пока не имеет права их продавать.

#новости #экология

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20 комментариев
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Инвестор

Ееее прогресс!

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Shtirneer

Обратный технологический прорыв

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SergeB

Несомненно
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Автомобиль года 2023

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Достаточный микрофон

Передовые разработки отечественного автопрома

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Andrey Dolg

Этот чит может и в евро-5 пройти ибо нет там определения древесного двигателя))))

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Лесной ключ

Берут пример с братушечек-китаёзов.

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Dra

Насколько знаю, в последние годы Китай активно борется за экологию.

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Однако здравствуйте

Охуели совсем

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w0Lf
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Elendiar

Водители на этих авто смогут на них выехать заграницу покататься?

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Луговой Мариец

Это провокационный вопрос! Какая ещё заграница, какое ещё выезжать за границу

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Gleb Fessel

Нет, во первых не дадут разрешение, а если и дадут и поймают, то штраф хорош

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Dra

И без машины скоро не смогут.

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Gleb Fessel

Но это я по поводу Европы написал, в другие страны не знаю

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Paul Filatov

Телеги?

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Dra

Санкции только на пользу

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А я вам сейчас покажу...

«Евро-0»
 Обнулились

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Луговой Мариец

Скоро: в России НПЗ смогут производить только АИ76

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Flexx U

Ураааа я за минус Евро 4
Это стандарт 1924 года ура.

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Веселый тунец

ну и нахера я спрашивается каталик спецом не резал на своей ласточке?

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Вопросы
Великий Втыкатель
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