«Коммерсантъ»: правительство России разрешит выпуск автомобилей всех экологических классов Статьи редакции
Производители уже собрали около пяти тысяч машин, которые не могут выпустить из-за несоответствия регламенту, говорят источники.
В России временно разрешат выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».
Цель документа — упростить требования к автомобилям. Издание отмечает, что он касается крупных отечественных автомобильных концернов, где работает более пяти тысяч сотрудников, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.
Для легковых машин, малотоннажных грузовых авто и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с «Евро-0». Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3».
При этом использование каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, обязательно, если предусмотрено конструкцией. Требования коснутся машин, выпущенных с 1 апреля по 31 декабря, говорят источники «Ъ». Документ уже в аппарате правительства и проходит заключительные правки. В Минпромторге и Минэкономики не ответили изданию.
Согласно техрегламенту Таможенного союза, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать классу «Евро-5» и выше. Но после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов, с этим возникли сложности.
Концерны уже собрали около пяти тысяч машин, которые онине могут выпустить на рынок из-за несоответствия регламенту, говорит источник «Ъ». Например, в марте «КамАЗ» уже перешёл к выпуску грузовиков класса «Евро-2», но пока не имеет права их продавать.
У меня набралось 6 подписчиков. Это моя маленькая армия? Репостные крестьяне? Товарищи майоры? Че с ними обычно делают? Они энцефалит не переносят? А по 50 рублей могут мне на карту скинуть?
Извините за такие вопросы. Прост я как будто 6 детей обрёл. Отвественность, блин. 🤔
Прекрасные новости подъехали, на работе у нас ездила одна машинюка грязная, ну кто-то в порыве патриотичной страсти нарисовал на грязном кузове "Z", ездила дней пять так - коллеги подняли шум, машина даже попала в какие-то зарубежные газеты, найдут фото - добавлю, в итоге - машина помыта, водитель уволен, не всё ещё потеряно
Ееее прогресс!
Обратный технологический прорыв
Несомненно
https://versiya.info/uploads/posts/2019-12/medium/1575293715_1400x936.jpg
Автомобиль года 2023
Передовые разработки отечественного автопрома
Этот чит может и в евро-5 пройти ибо нет там определения древесного двигателя))))
Берут пример с братушечек-китаёзов.
Насколько знаю, в последние годы Китай активно борется за экологию.
Охуели совсем
Водители на этих авто смогут на них выехать заграницу покататься?
Это провокационный вопрос! Какая ещё заграница, какое ещё выезжать за границу
Нет, во первых не дадут разрешение, а если и дадут и поймают, то штраф хорош
И без машины скоро не смогут.
Но это я по поводу Европы написал, в другие страны не знаю
Телеги?
Санкции только на пользу
«Евро-0»
Обнулились
Скоро: в России НПЗ смогут производить только АИ76
Ураааа я за минус Евро 4
Это стандарт 1924 года ура.
ну и нахера я спрашивается каталик спецом не резал на своей ласточке?