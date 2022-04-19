Производители уже собрали около пяти тысяч машин, которые не могут выпустить из-за несоответствия регламенту, говорят источники.

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В России временно разрешат выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление правительства о «правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период».

Цель документа — упростить требования к автомобилям. Издание отмечает, что он касается крупных отечественных автомобильных концернов, где работает более пяти тысяч сотрудников, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.

Для легковых машин, малотоннажных грузовых авто и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с «Евро-0». Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше «Евро-1» (класса ниже не предусмотрено), а с газовыми — «Евро-3».

При этом использование каталитических нейтрализаторов, которые отвечают за снижение выбросов, обязательно, если предусмотрено конструкцией. Требования коснутся машин, выпущенных с 1 апреля по 31 декабря, говорят источники «Ъ». Документ уже в аппарате правительства и проходит заключительные правки. В Минпромторге и Минэкономики не ответили изданию.

Согласно техрегламенту Таможенного союза, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать классу «Евро-5» и выше. Но после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов, с этим возникли сложности.