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История для первоклассников, гимн в начале недели и сдача телефонов перед уроком — что предложило Минпросвещения Статьи редакции

Нововведения планируют ввести с 1 сентября.

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Фото РИА «Новости»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал несколько нововведений в школах. Это произошло на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы в Москве и Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», говорится на сайте министерства.

  • Он предложил ввести изучение истории с первого класса школы (в большинстве российских общеобразовательных школ изучение истории как отдельного предмета начинается в пятом классе);

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса.

Сергей Кравцов
министр просвещения
  • Позже Кравцов добавил, что дополнительные уроки вводить не будут, а будут обсуждать «историческое просвещение» в рамках предмета «Окружающий мир» «историю семьи, края, региона, малой родины»;

Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории <...>. История изучается, она будет изучаться с 5-го класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности.

Сергей Кравцов
министр просвещения
  • С 1 сентября в начале учебной недели в каждой школе будут исполнять гимн России и поднимать государственный флаг. Кравцов посчитал, что такая «позитивная практика» способствует «формированию чувства патриотизма и гражданственности» у школьников;

  • Мипросвещения хочет дополнить учебники по истории событиями, связанными с военным конфликтом России и Украины;

Мы никогда не допустим повторения трагедии, которая совершилась на Украине. Использовали европейские страны, чтобы ослабить Россию, ослабить нашу страну. Но это никогда не произойдёт, потому что у нас есть прекрасная молодёжь, потому что вы есть, ребята, потому что вы верите в Россию, в нашу страну, в наших учителей, в наши победы, в то, что вы правы! Спасибо, ребята, за вашу позицию, за то, что вы говорите прямо об этом и не искажаете историю!

Сергей Кравцов
министр просвещения

  • Минпросвещения планирует порекомендовать школам собирать телефоны у учеников перед входом в класс или учебное заведение.

Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса.

Сергей Кравцов
министр просвещения

#новости #образование

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121 комментарий
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Облачко1984

Чтобы сохранить нужную историческую память. Когда нечем гордиться в настоящем, нет будущего, только и можно смотреть на прошлое.

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Tobio Romero

И то все выдумать

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Глеб Клинов

В котором тоже не то чтобы красота и свет.

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1 комментарий
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fdffd fdffd

Так в прошлом тоже не чем гордиться.

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8 комментариев
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rchnmy

Тоталитаризм, жара, июль.

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Klshk

Скрепы такие русские

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5 комментариев
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А станет ли лучше

бедные дети

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Blessed

а также их родители..

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7 комментариев
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Captain Awesome

Чтоб с детства учить откуда на Белорусь готовилось нападение.

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Вадим

Лукашенко с картой должен войти в учебники истории!

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Александр Кузнецов

И невыдуманные истории про дрессированных птиц, разносящих американскую заразу для уничтожения русских.

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Arugin

Следующим ждем введенеие предмета по изучению сьездов единой россии и разбору статей путина. Можно начать с детских садов.

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ваш ханимун

можно промотать к 20му съезду сразу?

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2 комментария
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Dmitry Smirnoff

Россия ни на кого первой никогда не нападала! Вы понели дети?!

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SP

Урок окончен. Пойдёмте букву Z на снегу делать

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3 комментария
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M.R.T.

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
 а что кто-то проебал память? так это лечить надо

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Daffy Duck

В новых учебниках уже пишут что нашу планету основали русские?

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Глеб Клинов

Наш господь создал её лично для нас, а потом небесную твердь прогрызли англосаксы и насыпались сверху.

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2 комментария
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испанский смех

планета это проект ленина

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Юрий Умеренков

Мдааа, только 2 года работаю историком в школе, но с меня пожалуй хватит

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Максоний

А как за два года впечатления от школы и истории в частности? От учебников?
Мне тоже предстоит заглянуть туда. Про кучу бюрократии наслышан и лично разгребал еще будучи школотой

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5 комментариев
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username undefined

Скажи, у школьников есть желание реально разобраться в ситуации или им все равно? И делятся ли дети на Z-головых и адекватных? Или они все индифферентны?

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2 комментария
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chairman_stahl

Какое же терпение надо иметь.

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1pizdyai
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Андрей Солонин

Хуйло родился в горах Алтая в простой семье - крестьянки и Бога

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Николай

На горе Пэктусан

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EdisonsLamp

Чтоб с первого класса знали откуда на Белорусь готовилось нападение!

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Аскет

В яслах пусть введут, чего мелочится.

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каджит неуиноуный

как в «дивном новом мире» детям с яслей во сне нашёптывали про устройство нового мира, так и тут крутить рассказы про величие россии и нацистов в украине

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1pizdyai
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Глеб Клинов

Да давайте прям с младшей детсадовской группы начнём, чего там. А в школу принимать после правильного ответа на вопрос о роли товарища Сталина в мировой истории.

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Мощный ящик

Ну, если с детства детей учить исторической правде, что государство на этой территории всегда плевать хотело, как живут люди, и сжигало население то в войнах, то в лагерях, то просто расстрелами - то пусть учат конечно, хоть с яслей.

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Луговой Мариец

В этом году победобесная истерия побьет рекорды прошлых лет, вот увидите.

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испанский смех

рейтинг нацлидера вырастет вдвое

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Митя Простомолотов

Программа сохранения исторической памяти в условиях деменции

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Лмао

"в каждой школе будут исполнять гимн России и поднимать государственный флаг. Кравцов посчитал, что такая «позитивная практика» способствует «формированию чувства патриотизма и гражданственности» у школьников"

Это поспособствует только количеству прогулов по утрам

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Володя

Минпросвещения намерено сделать все. Этим все сказано.

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Udgin Sp

Минпросвещения всё, у меня всё.

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Органический дебаркадер

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
 =
Будем промывать мозги гордостью за совок ещё 200 лет

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Случайный поезд

Они как будто говорят

- Лучшее, что вы можете сделать для своих детей - не рожать их в этой ёбаной стране

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испанский смех

а что делать, мат капитал сам себя не заработает

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Французский динозавр

Измельчала нынче глубина текста новостей от редакции, конечно. Не упрёк. Просто раньше галочка означала много текста. А сейчас это сравнимо с пользовательским контентом. Зачем тогда вообще постить такую новость от редакции, если юзеры и так запостят?
Ребят, даже ссылки на источник нет. Что происходит?

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Отвратительный паркур

Ссылка на источник — в словах «Сергей Кравцов»

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5 комментариев
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Перпендикулярный ТЖ

Что происходит?
Что-то случилось???

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1 комментарий
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Tony Gun

Истерическая, блядь

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Михаил Кузнецов

Теперь официально закрепятся уроки "истории" про то, как "украинцы встречают русских солдат цветами"? Сейчас это же все по инициативе учителя...

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Александр Кузнецов

Если бы историческая память сохранялась, то фашизм не вернулся бы. Их задача насадить ложную "историческую память" с ранних лет, как это делалось в Третьем рейхе и в других похожих режимах.
К сожалению, Россия действительно катится в тоталитаризм фашистского толка. И очень быстро.

Фашистская Россия Настоящего — Александр…
Десять символических признаков.
tjournal.ru
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Yggdrasil

Еще одна причина не заводить детей в России — российские школы нового формата

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Vladislav Pauls
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Городской сумасшедший

Не петросянь

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Скучный супер_стар

Как же я жду момента когда этих охранителей люстрируют

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испанский смех

кто

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Дед Макар

а кто эту историю будет писать?

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Глеб Клинов

ответственные лица (тм)

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Игорь Херник

Поебдивший

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1 комментарий
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Игорь Херник

Ой, Кравцов, иди нахуй со своими решениями. Не рожал в этой стране и не собираюсь, пасасйош

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СОВа

Всех акушеров обязать выучить приветственную речь и каждому младенцу в процессе рождения рассказывать откуда готовилось нападение и если бы за 6 часов....

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А я вам сейчас покажу...

Предлагаю прям с утробы начать накачивать пропагандой. Наушники к пузу - и вперёд

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Ольга Собко

Я считаю, что даже с первого класса поздно!
Нужно вводить полит минутки прямо в род ромах!
Чтобы с молоком матери, так сказать...

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Городской сумасшедший

Кремлядь хочет промывать мозги нашим детям, чтобы они тоже были рабами

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Fandp Fandp

Кто управляет прошлым, тот управляет настоящим или как там в 1984...

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Seon

Надеюсь, школьники к этому отнесутся так же как и я когда учился в школе.

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dead moroze

Нужно и сексу учить с первого класса. Ну чтоб к последнему звонку были семьи с двумя детьми. Это нужнее какой то истории

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Paul Filatov
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Гражданин концлагеря Путлера

это называется пропаганда с 1 класса, чтобы уже со школы выходили полными зомбаками

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Paul Filatov

Кто знает, как в др. странах (Германия, Великобритания, Канада, Китай, напр.)? С каких классов изучение истории?

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Максоний

Полторы минуты в гугле — в Германии и Британии естественные науки идут с первого класса. У нас, в принципе, тоже, только за исключением гуманитарных.

Поинтересуюсь у преподов намедни

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Петров-Васечкин.

с образованием в этой стране все стало в принципе понятно когда отменили астрономию.

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3 комментария
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Лишний блик

Опять эти выдуманные книжки втирать будут

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Элиза Чайковская

И начнём учебную программу с событий 2000 года.

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Илья Админов

Боюсь это все пук в воздух. Только приняли новые ФГОС и никакой истории там нет в началке.

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Александр
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Иван Поварёшкин

Вместо гербария будут вырезать с родителями буквы Z и вклеивать в альбомы. Вот и все уроки истории в 1 классе

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Dan

У нас с пятого были

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Larry

это уже шовинизм)

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