История для первоклассников, гимн в начале недели и сдача телефонов перед уроком — что предложило Минпросвещения Статьи редакции
Нововведения планируют ввести с 1 сентября.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал несколько нововведений в школах. Это произошло на открытии выставки «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы в Москве и Всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», говорится на сайте министерства.
- Он предложил ввести изучение истории с первого класса школы (в большинстве российских общеобразовательных школ изучение истории как отдельного предмета начинается в пятом классе);
- Позже Кравцов добавил, что дополнительные уроки вводить не будут, а будут обсуждать «историческое просвещение» в рамках предмета «Окружающий мир» «историю семьи, края, региона, малой родины»;
- С 1 сентября в начале учебной недели в каждой школе будут исполнять гимн России и поднимать государственный флаг. Кравцов посчитал, что такая «позитивная практика» способствует «формированию чувства патриотизма и гражданственности» у школьников;
Мипросвещения хочет дополнить учебники по истории событиями, связанными с военным конфликтом России и Украины;
Минпросвещения планирует порекомендовать школам собирать телефоны у учеников перед входом в класс или учебное заведение.
Он не впервые публично выступает на эту тему.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
Датчики движения, камеры видеонаблюдения, умные розетки и лампочки — тысячи девайсов клиентов стали бесполезными.
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
Компания обещает, что 2500 сотрудников «будут продолжать работать и получать зарплату».
Чтобы сохранить нужную историческую память. Когда нечем гордиться в настоящем, нет будущего, только и можно смотреть на прошлое.
И то все выдумать
В котором тоже не то чтобы красота и свет.
Так в прошлом тоже не чем гордиться.
Тоталитаризм, жара, июль.
Скрепы такие русские
бедные дети
а также их родители..
Чтоб с детства учить откуда на Белорусь готовилось нападение.
Лукашенко с картой должен войти в учебники истории!
И невыдуманные истории про дрессированных птиц, разносящих американскую заразу для уничтожения русских.
Следующим ждем введенеие предмета по изучению сьездов единой россии и разбору статей путина. Можно начать с детских садов.
можно промотать к 20му съезду сразу?
Россия ни на кого первой никогда не нападала! Вы понели дети?!
Урок окончен. Пойдёмте букву Z на снегу делать
Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
а что кто-то проебал память? так это лечить надо
В новых учебниках уже пишут что нашу планету основали русские?
Наш господь создал её лично для нас, а потом небесную твердь прогрызли англосаксы и насыпались сверху.
планета это проект ленина
Мдааа, только 2 года работаю историком в школе, но с меня пожалуй хватит
А как за два года впечатления от школы и истории в частности? От учебников?
Мне тоже предстоит заглянуть туда. Про кучу бюрократии наслышан и лично разгребал еще будучи школотой
Скажи, у школьников есть желание реально разобраться в ситуации или им все равно? И делятся ли дети на Z-головых и адекватных? Или они все индифферентны?
Какое же терпение надо иметь.
Хуйло родился в горах Алтая в простой семье - крестьянки и Бога
На горе Пэктусан
Чтоб с первого класса знали откуда на Белорусь готовилось нападение!
В яслах пусть введут, чего мелочится.
как в «дивном новом мире» детям с яслей во сне нашёптывали про устройство нового мира, так и тут крутить рассказы про величие россии и нацистов в украине
Да давайте прям с младшей детсадовской группы начнём, чего там. А в школу принимать после правильного ответа на вопрос о роли товарища Сталина в мировой истории.
Ну, если с детства детей учить исторической правде, что государство на этой территории всегда плевать хотело, как живут люди, и сжигало население то в войнах, то в лагерях, то просто расстрелами - то пусть учат конечно, хоть с яслей.
В этом году победобесная истерия побьет рекорды прошлых лет, вот увидите.
рейтинг нацлидера вырастет вдвое
Программа сохранения исторической памяти в условиях деменции
"в каждой школе будут исполнять гимн России и поднимать государственный флаг. Кравцов посчитал, что такая «позитивная практика» способствует «формированию чувства патриотизма и гражданственности» у школьников"
Это поспособствует только количеству прогулов по утрам
Минпросвещения намерено сделать все. Этим все сказано.
Минпросвещения всё, у меня всё.
Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
=
Будем промывать мозги гордостью за совок ещё 200 лет
Они как будто говорят
- Лучшее, что вы можете сделать для своих детей - не рожать их в этой ёбаной стране
а что делать, мат капитал сам себя не заработает
Измельчала нынче глубина текста новостей от редакции, конечно. Не упрёк. Просто раньше галочка означала много текста. А сейчас это сравнимо с пользовательским контентом. Зачем тогда вообще постить такую новость от редакции, если юзеры и так запостят?
Ребят, даже ссылки на источник нет. Что происходит?
Ссылка на источник — в словах «Сергей Кравцов»
Что происходит?
Что-то случилось???
Истерическая, блядь
Теперь официально закрепятся уроки "истории" про то, как "украинцы встречают русских солдат цветами"? Сейчас это же все по инициативе учителя...
Если бы историческая память сохранялась, то фашизм не вернулся бы. Их задача насадить ложную "историческую память" с ранних лет, как это делалось в Третьем рейхе и в других похожих режимах.
К сожалению, Россия действительно катится в тоталитаризм фашистского толка. И очень быстро.
Еще одна причина не заводить детей в России — российские школы нового формата
Не петросянь
Как же я жду момента когда этих охранителей люстрируют
кто
а кто эту историю будет писать?
ответственные лица (тм)
Поебдивший
Ой, Кравцов, иди нахуй со своими решениями. Не рожал в этой стране и не собираюсь, пасасйош
Всех акушеров обязать выучить приветственную речь и каждому младенцу в процессе рождения рассказывать откуда готовилось нападение и если бы за 6 часов....
Предлагаю прям с утробы начать накачивать пропагандой. Наушники к пузу - и вперёд
Я считаю, что даже с первого класса поздно!
Нужно вводить полит минутки прямо в род ромах!
Чтобы с молоком матери, так сказать...
Кремлядь хочет промывать мозги нашим детям, чтобы они тоже были рабами
Кто управляет прошлым, тот управляет настоящим или как там в 1984...
Надеюсь, школьники к этому отнесутся так же как и я когда учился в школе.
Нужно и сексу учить с первого класса. Ну чтоб к последнему звонку были семьи с двумя детьми. Это нужнее какой то истории
это называется пропаганда с 1 класса, чтобы уже со школы выходили полными зомбаками
Кто знает, как в др. странах (Германия, Великобритания, Канада, Китай, напр.)? С каких классов изучение истории?
Полторы минуты в гугле — в Германии и Британии естественные науки идут с первого класса. У нас, в принципе, тоже, только за исключением гуманитарных.
Поинтересуюсь у преподов намедни
с образованием в этой стране все стало в принципе понятно когда отменили астрономию.
Опять эти выдуманные книжки втирать будут
И начнём учебную программу с событий 2000 года.
Боюсь это все пук в воздух. Только приняли новые ФГОС и никакой истории там нет в началке.
Вместо гербария будут вырезать с родителями буквы Z и вклеивать в альбомы. Вот и все уроки истории в 1 классе
У нас с пятого были
это уже шовинизм)