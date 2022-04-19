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В российских школах с первого класса введут уроки истории Статьи редакции

Минпросвещения намерено «сделать всё, чтобы сохранялась историческая память».

В большинстве российских общеобразовательных школ изучение истории как отдельного предмета начинается в пятом классе.

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса.

Сергей Кравцов
министр просвещения

#новости

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23 комментария
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Облачко1984

Чтобы сохранить нужную историческую память. Когда нечем гордиться в настоящем, нет будущего, только и можно смотреть на прошлое.

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Tobio Romero

И то все выдумать

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А станет ли лучше

бедные дети

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Blessed

а также их родители..

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Blessed

грустные истории, увидеть не хотите вы..

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Квазикоманда

Весёлые ИСТОРИИ…

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Captain Awesome

Услышать не хотите ли?

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Отвратительный паркур

весёлые истории в журнале «автозак»

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Captain Awesome

Чтоб с детства учить откуда на Белорусь готовилось нападение.

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rchnmy

Тоталитаризм, жара, июль.

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Klshk

Скрепы такие русские

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M.R.T.

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
 а что кто-то проебал память? так это лечить надо

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Udgin Sp

Минпросвещения всё, у меня всё.

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Французский динозавр

Измельчала нынче глубина текста новостей от редакции, конечно. Не упрёк. Просто раньше галочка означала много текста. А сейчас это сравнимо с пользовательским контентом. Зачем тогда вообще постить такую новость от редакции, если юзеры и так запостят?
Ребят, даже ссылки на источник нет. Что происходит?

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Перпендикулярный ТЖ

Что происходит?
Что-то случилось???

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Французский динозавр

Не нагнетай. Дай редакции ответить.

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Володя

Минпросвещения намерено сделать все. Этим все сказано.

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Аскет

В яслах пусть введут, чего мелочится.

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Tony Gun

Истерическая, блядь

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Daffy Duck

В новых учебниках уже пишут что нашу планету основали русские?

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Paul Filatov

Кто знает, как в др. странах (Германия, Великобритания, Канада, Китай, напр.)? С каких классов изучение истории?

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EdisonsLamp

Чтоб с первого класса знали откуда на Белорусь готовилось нападение!

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Dmitry Smirnoff

Россия ни на кого первой никогда не нападала! Вы понели дети?!

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Quantum
Вся суть пропагандисткой риторики на Россия ТВ
Интернет
Nai
Честный ежик
С такими братьями и врагов не надо

Война с Украиной, является войной ЗА Украину.
Только вот россия ее потеряла . Причем навсегда...
Но сначала об Украине и россии. Минутка географии.

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Saida @SNurpeis
Ненуачо
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Прямокутний Паралелепіпед хоче комусь вломити @kotyachamamka
Без дому
Чорнобровкіна Яна
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n o d o x i
Еще один мультик, который можно запретить
Спиру и Фантазио (2006), не нашел в дубляже
Twitter
Омское гражданское объединение @omsk_ogo
Недалеко от Омска по Черлакскому тракту горит больше 100 гектар соснового леса. Марёво и дым от пожаров видно за десятки километров, в том числе и в Омске.

Тем временем губернатор области проводит фестивали «Zа президента», а чем занимается региональный МЧС, вообще не ясно
🤬
Задержанный мопс

Прекрасные новости подъехали, на работе у нас ездила одна машинюка грязная, ну кто-то в порыве патриотичной страсти нарисовал на грязном кузове "Z", ездила дней пять так - коллеги подняли шум, машина даже попала в какие-то зарубежные газеты, найдут фото - добавлю, в итоге - машина помыта, водитель уволен, не всё ещё потеряно

Вопросы
Великий Втыкатель
Подписчики. Че с ними делать?

У меня набралось 6 подписчиков. Это моя маленькая армия? Репостные крестьяне? Товарищи майоры? Че с ними обычно делают? Они энцефалит не переносят? А по 50 рублей могут мне на карту скинуть?
Извините за такие вопросы. Прост я как будто 6 детей обрёл. Отвественность, блин. 🤔

Людской бас
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