Подписчики. Че с ними делать?

У меня набралось 6 подписчиков. Это моя маленькая армия? Репостные крестьяне? Товарищи майоры? Че с ними обычно делают? Они энцефалит не переносят? А по 50 рублей могут мне на карту скинуть?

Извините за такие вопросы. Прост я как будто 6 детей обрёл. Отвественность, блин. 🤔