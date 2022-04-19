В российских школах с первого класса введут уроки истории Статьи редакции
Минпросвещения намерено «сделать всё, чтобы сохранялась историческая память».
В большинстве российских общеобразовательных школ изучение истории как отдельного предмета начинается в пятом классе.
Прекрасные новости подъехали, на работе у нас ездила одна машинюка грязная, ну кто-то в порыве патриотичной страсти нарисовал на грязном кузове "Z", ездила дней пять так - коллеги подняли шум, машина даже попала в какие-то зарубежные газеты, найдут фото - добавлю, в итоге - машина помыта, водитель уволен, не всё ещё потеряно
У меня набралось 6 подписчиков. Это моя маленькая армия? Репостные крестьяне? Товарищи майоры? Че с ними обычно делают? Они энцефалит не переносят? А по 50 рублей могут мне на карту скинуть?
Извините за такие вопросы. Прост я как будто 6 детей обрёл. Отвественность, блин. 🤔
Чтобы сохранить нужную историческую память. Когда нечем гордиться в настоящем, нет будущего, только и можно смотреть на прошлое.
И то все выдумать
бедные дети
а также их родители..
грустные истории, увидеть не хотите вы..
Весёлые ИСТОРИИ…
Услышать не хотите ли?
весёлые истории в журнале «автозак»
Чтоб с детства учить откуда на Белорусь готовилось нападение.
Тоталитаризм, жара, июль.
Скрепы такие русские
Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
а что кто-то проебал память? так это лечить надо
Минпросвещения всё, у меня всё.
Измельчала нынче глубина текста новостей от редакции, конечно. Не упрёк. Просто раньше галочка означала много текста. А сейчас это сравнимо с пользовательским контентом. Зачем тогда вообще постить такую новость от редакции, если юзеры и так запостят?
Ребят, даже ссылки на источник нет. Что происходит?
Что происходит?
Что-то случилось???
Не нагнетай. Дай редакции ответить.
Минпросвещения намерено сделать все. Этим все сказано.
В яслах пусть введут, чего мелочится.
Истерическая, блядь
В новых учебниках уже пишут что нашу планету основали русские?
Кто знает, как в др. странах (Германия, Великобритания, Канада, Китай, напр.)? С каких классов изучение истории?
Чтоб с первого класса знали откуда на Белорусь готовилось нападение!
Россия ни на кого первой никогда не нападала! Вы понели дети?!