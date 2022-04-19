Блокировка Россией работы миротворцев на Донбассе в течение восьми лет

Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.