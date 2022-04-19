В российских школах введут уроки истории с первого класса Статьи редакции
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Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
Чтобы сохранить нужную историческую память. Когда нечем гордиться в настоящем, нет будущего, только и можно смотреть на прошлое.
И то все выдумать
В котором тоже не то чтобы красота и свет.
Так в прошлом тоже не чем гордиться.
Тоталитаризм, жара, июль.
Скрепы такие русские
бедные дети
а также их родители..
Чтоб с детства учить откуда на Белорусь готовилось нападение.
Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
а что кто-то проебал память? так это лечить надо
Следующим ждем введенеие предмета по изучению сьездов единой россии и разбору статей путина. Можно начать с детских садов.
можно промотать к 20му съезду сразу?
Россия ни на кого первой никогда не нападала! Вы понели дети?!
Урок окончен. Пойдёмте букву Z на снегу делать
Мдааа, только 2 года работаю историком в школе, но с меня пожалуй хватит
А как за два года впечатления от школы и истории в частности? От учебников?
Мне тоже предстоит заглянуть туда. Про кучу бюрократии наслышан и лично разгребал еще будучи школотой
Какое же терпение надо иметь.
В новых учебниках уже пишут что нашу планету основали русские?
Наш господь создал её лично для нас, а потом небесную твердь прогрызли англосаксы и насыпались сверху.
В яслах пусть введут, чего мелочится.
Чтоб с первого класса знали откуда на Белорусь готовилось нападение!
Да давайте прям с младшей детсадовской группы начнём, чего там. А в школу принимать после правильного ответа на вопрос о роли товарища Сталина в мировой истории.
Измельчала нынче глубина текста новостей от редакции, конечно. Не упрёк. Просто раньше галочка означала много текста. А сейчас это сравнимо с пользовательским контентом. Зачем тогда вообще постить такую новость от редакции, если юзеры и так запостят?
Ребят, даже ссылки на источник нет. Что происходит?
Ссылка на источник — в словах «Сергей Кравцов»
Что происходит?
Что-то случилось???
Минпросвещения намерено сделать все. Этим все сказано.
Минпросвещения всё, у меня всё.
Ну, если с детства детей учить исторической правде, что государство на этой территории всегда плевать хотело, как живут люди, и сжигало население то в войнах, то в лагерях, то просто расстрелами - то пусть учат конечно, хоть с яслей.
а кто эту историю будет писать?
ответственные лица (тм)
Поебдивший
Истерическая, блядь
Кто знает, как в др. странах (Германия, Великобритания, Канада, Китай, напр.)? С каких классов изучение истории?
Полторы минуты в гугле — в Германии и Британии естественные науки идут с первого класса. У нас, в принципе, тоже, только за исключением гуманитарных.
Поинтересуюсь у преподов намедни
с образованием в этой стране все стало в принципе понятно когда отменили астрономию.
Ой, Кравцов, иди нахуй со своими решениями. Не рожал в этой стране и не собираюсь, пасасйош
Опять эти выдуманные книжки втирать будут
И начнём учебную программу с событий 2000 года.
Всех акушеров обязать выучить приветственную речь и каждому младенцу в процессе рождения рассказывать откуда готовилось нападение и если бы за 6 часов....
В этом году победобесная истерия побьет рекорды прошлых лет, вот увидите.
Боюсь это все пук в воздух. Только приняли новые ФГОС и никакой истории там нет в началке.
Предлагаю прям с утробы начать накачивать пропагандой. Наушники к пузу - и вперёд
Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
=
Будем промывать мозги гордостью за совок ещё 200 лет
Программа сохранения исторической памяти в условиях деменции
Вместо гербария будут вырезать с родителями буквы Z и вклеивать в альбомы. Вот и все уроки истории в 1 классе
Я считаю, что даже с первого класса поздно!
Нужно вводить полит минутки прямо в род ромах!
Чтобы с молоком матери, так сказать...
Теперь официально закрепятся уроки "истории" про то, как "украинцы встречают русских солдат цветами"? Сейчас это же все по инициативе учителя...