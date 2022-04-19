Новости

В российских школах введут уроки истории с первого класса Статьи редакции

Минпросвещения намерено «сделать всё, чтобы сохранялась историческая память», сообщает ТАСС.

В большинстве российских общеобразовательных школ изучение истории как отдельного предмета начинается в пятом классе.

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса.

Сергей Кравцов
министр просвещения

#новости

3704 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
75 комментариев
Написать комментарий...
Облачко1984

Чтобы сохранить нужную историческую память. Когда нечем гордиться в настоящем, нет будущего, только и можно смотреть на прошлое.

Ответить
Развернуть ветку
Tobio Romero

И то все выдумать

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Клинов

В котором тоже не то чтобы красота и свет.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
fdffd fdffd

Так в прошлом тоже не чем гордиться.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
rchnmy

Тоталитаризм, жара, июль.

Ответить
Развернуть ветку
Klshk

Скрепы такие русские

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
А станет ли лучше

бедные дети

Ответить
Развернуть ветку
Blessed

а также их родители..

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Captain Awesome

Чтоб с детства учить откуда на Белорусь готовилось нападение.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
 а что кто-то проебал память? так это лечить надо

Ответить
Развернуть ветку
Arugin

Следующим ждем введенеие предмета по изучению сьездов единой россии и разбору статей путина. Можно начать с детских садов.

Ответить
Развернуть ветку
ваш ханимун

можно промотать к 20му съезду сразу?

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Россия ни на кого первой никогда не нападала! Вы понели дети?!

Ответить
Развернуть ветку
SP

Урок окончен. Пойдёмте букву Z на снегу делать

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Юрий Умеренков

Мдааа, только 2 года работаю историком в школе, но с меня пожалуй хватит

Ответить
Развернуть ветку
Максоний

А как за два года впечатления от школы и истории в частности? От учебников?
Мне тоже предстоит заглянуть туда. Про кучу бюрократии наслышан и лично разгребал еще будучи школотой

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
chairman_stahl

Какое же терпение надо иметь.

Ответить
Развернуть ветку
Daffy Duck

В новых учебниках уже пишут что нашу планету основали русские?

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Клинов

Наш господь создал её лично для нас, а потом небесную твердь прогрызли англосаксы и насыпались сверху.

Ответить
Развернуть ветку
Аскет

В яслах пусть введут, чего мелочится.

Ответить
Развернуть ветку
EdisonsLamp

Чтоб с первого класса знали откуда на Белорусь готовилось нападение!

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Клинов

Да давайте прям с младшей детсадовской группы начнём, чего там. А в школу принимать после правильного ответа на вопрос о роли товарища Сталина в мировой истории.

Ответить
Развернуть ветку
Французский динозавр

Измельчала нынче глубина текста новостей от редакции, конечно. Не упрёк. Просто раньше галочка означала много текста. А сейчас это сравнимо с пользовательским контентом. Зачем тогда вообще постить такую новость от редакции, если юзеры и так запостят?
Ребят, даже ссылки на источник нет. Что происходит?

Ответить
Развернуть ветку
Отвратительный паркур

Ссылка на источник — в словах «Сергей Кравцов»

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Перпендикулярный ТЖ

Что происходит?
Что-то случилось???

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Володя

Минпросвещения намерено сделать все. Этим все сказано.

Ответить
Развернуть ветку
Udgin Sp

Минпросвещения всё, у меня всё.

Ответить
Развернуть ветку
Мощный ящик

Ну, если с детства детей учить исторической правде, что государство на этой территории всегда плевать хотело, как живут люди, и сжигало население то в войнах, то в лагерях, то просто расстрелами - то пусть учат конечно, хоть с яслей.

Ответить
Развернуть ветку
1pizdyai
Ответить
Развернуть ветку
1pizdyai
Ответить
Развернуть ветку
Дед Макар

а кто эту историю будет писать?

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Клинов

ответственные лица (тм)

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Поебдивший

Ответить
Развернуть ветку
Tony Gun

Истерическая, блядь

Ответить
Развернуть ветку
Paul Filatov

Кто знает, как в др. странах (Германия, Великобритания, Канада, Китай, напр.)? С каких классов изучение истории?

Ответить
Развернуть ветку
Максоний

Полторы минуты в гугле — в Германии и Британии естественные науки идут с первого класса. У нас, в принципе, тоже, только за исключением гуманитарных.

Поинтересуюсь у преподов намедни

Ответить
Развернуть ветку
Петров-Васечкин.

с образованием в этой стране все стало в принципе понятно когда отменили астрономию.

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Херник

Ой, Кравцов, иди нахуй со своими решениями. Не рожал в этой стране и не собираюсь, пасасйош

Ответить
Развернуть ветку
Лишний блик

Опять эти выдуманные книжки втирать будут

Ответить
Развернуть ветку
Элиза Чайковская

И начнём учебную программу с событий 2000 года.

Ответить
Развернуть ветку
СОВа

Всех акушеров обязать выучить приветственную речь и каждому младенцу в процессе рождения рассказывать откуда готовилось нападение и если бы за 6 часов....

Ответить
Развернуть ветку
Луговой Мариец

В этом году победобесная истерия побьет рекорды прошлых лет, вот увидите.

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav Pauls
Ответить
Развернуть ветку
Илья Админов

Боюсь это все пук в воздух. Только приняли новые ФГОС и никакой истории там нет в началке.

Ответить
Развернуть ветку
А я вам сейчас покажу...

Предлагаю прям с утробы начать накачивать пропагандой. Наушники к пузу - и вперёд

Ответить
Развернуть ветку
Александр
Ответить
Развернуть ветку
Органический дебаркадер

Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память.
 =
Будем промывать мозги гордостью за совок ещё 200 лет

Ответить
Развернуть ветку
Митя Простомолотов

Программа сохранения исторической памяти в условиях деменции

Ответить
Развернуть ветку
Иван Поварёшкин

Вместо гербария будут вырезать с родителями буквы Z и вклеивать в альбомы. Вот и все уроки истории в 1 классе

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Собко

Я считаю, что даже с первого класса поздно!
Нужно вводить полит минутки прямо в род ромах!
Чтобы с молоком матери, так сказать...

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Кузнецов

Теперь официально закрепятся уроки "истории" про то, как "украинцы встречают русских солдат цветами"? Сейчас это же все по инициативе учителя...

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 75 комментариев
Новости
Природные пожары окружили Новосибирск, Омск и Красноярск: города затянуло дымкой, огонь подобрался к населенным пунктам Статьи редакции

Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.

Twitter
Прямокутний Паралелепіпед хоче комусь вломити @kotyachamamka
Без дому
Чорнобровкіна Яна
Новости
DHL возобновила поставки в Россию лекарств для фонда «Подари жизнь». Ранее компания приостановила работу в стране Статьи редакции

Курьерская служба из Германии сделала исключение, признав грузы для НКО гуманитарными.

Фото DHL
Государственный череп
Старая Великая редакция TJ

Несанкционированный съезд в Великом Новгороде!

Twitter
Saida @SNurpeis
Ненуачо
Sergei Timofeyev
Блокировка Россией работы миротворцев на Донбассе в течение восьми лет

Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.

Честный ежик
С такими братьями и врагов не надо

Война с Украиной, является войной ЗА Украину.
Только вот россия ее потеряла . Причем навсегда...
Но сначала об Украине и россии. Минутка географии.

Офтоп
Quantum
Вся суть пропагандисткой риторики на Россия ТВ
Офтоп
n o d o x i
Еще один мультик, который можно запретить
Спиру и Фантазио (2006), не нашел в дубляже
Больше статей
null