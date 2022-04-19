Немецкая компания Henkel, производящая Persil, Schwarzkopf и клей «Момент», объявила об уходе из России Статьи редакции
Компания обещает, что 2500 сотрудников «будут продолжать работать и получать зарплату».
Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel решил прекратить деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании.
До завершения процесса ликвидации бизнеса сотрудникам в стране продолжат выплачивать зарплату — их 2,5 тысячи.
Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Компания владеет брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
Минпросвещения намерено «сделать всё, чтобы сохранялась историческая память», сообщает ТАСС.
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
Министерство сообщило об этом в своем официальном аккаунте в Twitter.
А что нюхать?
Свои трусы
Уже съели
Есть надо было попу, а не трусы
пакеты кульки ещё продаются?
в момент толулол с нулевых не добавляют, не заторчишь крч
но можно ЗАКЛЕИТЬ ГЛАЗА
Нельзя, производитель клея «Момент» объявил об уходе из России
но в дешевых лаках для дерева он все еще есть, эстеты - велком
Надо завести ещё один пакет с пакетами. Про запас.
Скоро стирать их будем
В стиральной машине.
@Пакет с пакетами против войны
Петербуржцы в ужасе.
Странный заголовок. Почему именно клей "момент" удостоился чести представлять компанию?
Потому что глубинному народу нюхать будет нечего
Стратегический продукт.
Не пыхнешь теперь
Хорошо Багбир ещё с нами
В чем их логика? Что мак что этот хенкель. Почему они продолжают платить зп? Они как будто не уходят, а выходят покурить
В том, что они уважают сотрудников, но не режим
Чтобы россияне терпели пока не будет совсем поздно
Звучит эпично
Синяя изолента объявила об уходе из России.
Шёл 60-й день войны. Пора?
Компании и фирмы и на второй год войны будут вдруг говорить: мы уходим? Вы уже сидите до конца или не позорьтесь.
Спасибо компании Henkel за каждый волшебный момент
Таким темпом Россия объявит, что придумала денди и тетрис