Новости

Немецкая компания Henkel, производящая Persil, Schwarzkopf и клей «Момент», объявила об уходе из России Статьи редакции

Компания обещает, что 2500 сотрудников «будут продолжать работать и получать зарплату».

Немецкий производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel решил прекратить деятельность в России. Об этом говорится в заявлении компании.

До завершения процесса ликвидации бизнеса сотрудникам в стране продолжат выплачивать зарплату — их 2,5 тысячи.

Henkel производит на 11 заводах в России клеевые материалы, моющие средства, косметику и средства личной гигиены. Компания владеет брендами «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan.

#новости #ктоушёл

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29 комментариев
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Грузинский ящик

А что нюхать?

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Dan

Свои трусы

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Грузинский ящик

Уже съели

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Dan

Есть надо было попу, а не трусы

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Критический Мика

пакеты кульки ещё продаются?

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TJaba

в момент толулол с нулевых не добавляют, не заторчишь крч

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Мне только спросить

но можно ЗАКЛЕИТЬ ГЛАЗА

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TJaba

Нельзя, производитель клея «Момент» объявил об уходе из России

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TJaba

но в дешевых лаках для дерева он все еще есть, эстеты - велком

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Dmitry Smirnoff

Надо завести ещё один пакет с пакетами. Про запас.

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TJaba

Скоро стирать их будем

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Dmitry Smirnoff

В стиральной машине.

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А я вам сейчас покажу...

@Пакет с пакетами против войны

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Trident Force

Петербуржцы в ужасе.

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Дима Вешкин

Странный заголовок. Почему именно клей "момент" удостоился чести представлять компанию?

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Непривычный самолет

Потому что глубинному народу нюхать будет нечего

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А я вам сейчас покажу...

Стратегический продукт.

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Мамин Даниль

Не пыхнешь теперь

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А я вам сейчас покажу...

Хорошо Багбир ещё с нами

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Nuri Shaw

В чем их логика? Что мак что этот хенкель. Почему они продолжают платить зп? Они как будто не уходят, а выходят покурить

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Vas Tupovets

В том, что они уважают сотрудников, но не режим

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Enoxix

Чтобы россияне терпели пока не будет совсем поздно

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musoka

Звучит эпично

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Dmitry Smirnoff

Синяя изолента объявила об уходе из России.

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Товарищ

Шёл 60-й день войны. Пора?

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Товарищ

Компании и фирмы и на второй год войны будут вдруг говорить: мы уходим? Вы уже сидите до конца или не позорьтесь.

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Непривычный самолет
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Философский паркур

Спасибо компании Henkel за каждый волшебный момент

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Антон Лисин

Таким темпом Россия объявит, что придумала денди и тетрис

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Dmytry Kovalsky
Желтеем

Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…

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Saida @SNurpeis
Ненуачо
Sedoy
«Я просила Бога умереть быстро». Семнадцатилетняя девушка из Мариуполя — про голод, страх и фильтрационный лагерь
Мария Вдовиченко в Мариуполе Фото:

предоставлено hromadske

Twitter
Кузькин отец
Проф. Преображенский @prof_preobr
Можно ли описать 22 года путинизма одной новостью?
Можно.
Новость: в России вновь разрешат выпуск автомобилей экологического класса "Евро-0".

Запретили их 20 лет назад.
И за эти 20 лет путинизма "технологическая сверхдержава" так и не научилась выпускать нормальные машины.
Офтоп
n o d o x i
Еще один мультик, который можно запретить
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Блокировка Россией работы миротворцев на Донбассе в течение восьми лет

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Ярослав Разумовский

Табличка от "вражеских" СМИ. Просыпаюсь утром и думаю, какая еще херня будет сегодня от западных "партнеров".

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Lee
Министерство обороны Японии отправит Украине костюмы ядерной, химической и биологической защиты

Министерство сообщило об этом в своем официальном аккаунте в Twitter.

Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces @ModJapan_en
#JMOD decided to newly provide NBC suits, NBC masks and Drones to Ukrainian government. The fight of Ukrainians to defend their country still continues so that JMOD will continue our utmost support. For #Ukraine.
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