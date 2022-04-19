«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код системы управления базами данных YDB Статьи редакции
Её используют для работы и команды «Яндекса» — например, «Алисы», «Такси» и «Маркет».
Распределённая система управления базами данных YDB (Yandex Database) позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, которые способны выдерживать большую операционную нагрузку, объявила компания.
Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. YDB способна обрабатывать миллионы запросов в секунду. Она сохраняет работоспособность даже если из строя выйдет сервер или целый дата-центр, утверждает компания.
«Яндекс» использует систему больше пяти лет, проекты в ней размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов. Сейчас в YDB находится почти 500 проектов. Развернуть YDB можно на собственных или сторонних серверах — в том числе в Yandex Cloud или других облачных сервисах.
«Яндекс» представил собственную систему управления базами данных Yandex Database в 2019 году. Это внутренняя разработка «Яндекса», на которой работает «Поиск», «Алиса» и другие сервисы компании.
«Яндекс» выкладывает в открытый доступ свои технологии уже много лет — например, в июне 2016 года опубликовала исходный код системы управления базами данных ClickHouse.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
Компания обещает, что 2500 сотрудников «будут продолжать работать и получать зарплату».
Датчики движения, камеры видеонаблюдения, умные розетки и лампочки — тысячи девайсов клиентов стали бесполезными.
Министерство сообщило об этом в своем официальном аккаунте в Twitter.
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
Минпросвещения намерено «сделать всё, чтобы сохранялась историческая память», сообщает ТАСС.
Вчера яндекс удалил tj со страниц поиска, а tj по старой памяти постит его прессрелизы.
Все таки он не то что специально взял и удалил персонально TJ. Им же спускают блоклист от Роскомпозора, по которому заставляют поисковую выдачу фильтровать.
Яндекс слишком часто обсирается что бы быть просто "жертвой обстоятельств".
"у них не было выбора"
"не всё так однозначно"
например, в июне 2016 года опубликовала исходный код системы управления базами данных ClickHouse.
Клик уже отделился от яндекса. Сейчас на их главной странице можно видеть призывы остановить войну.
Кликхаус офигенная бд, конечно.
ирония?
Нет, никакой иронии.
Но она немного для других целей все же, типа аналитики биг дат всяких, если я ничё не путаю.
звучит может и круто, но это яндекс. нахуй он нужен вообще
Хуяндекс жеж
Картографический сервис у них норм, можно даже разглядеть откуда на Беларусь готовилось нападение
Пусть нахуй идет яндекс
@How Fucking ну ка, фас
не обращайте внимание, просто порванное окно.
Очередной ненужный велосипед
ну тут ты не совсем прав. Такая конкуренция это хорошо для всех.
Конкуренция - это когда прокремлевские компании выигрывают все тендеры?))
это опенсорсная реляционная бд по лицензии апач2.0, тендеры тут ни при чем
да тише-тише. он все еще не зашился, ходит тегает везде меня под новостями с яндексом.
Окно имеет свойство порваться быстро, но читать ответы закинув в чс, аргументации нету, только оскорбление.
Также данный персонаж думает, что БЭМ технология и яндекс на ней разрабатывает. Будьте аккуратней с ним. Для него яндекс хуйня который рекламировал яндекс бар, но гугл святые и нельзя их сравнивать с яндексом и то, что гугл такое же делал - это другое!
Я тебе могу таких тысячи на гитхабе найти. И?
найди тысячи стабильных, поддерживаемых, широко используемых проектов, я подожду.
стабильных, поддерживаемых, широко используемых проектов
Казалось бы, причем тут хуяндекс. Проект только опубликовали, а ты уже кипятком зассал.
Ну ты главное не забудь список аналогичных по уровню проектов найти.
В сортах говна не разбираюсь, сорян.
Зачем тогда предложил найти "тысячи таких" проектов?
На тж много людей срут, не снимая штаны.
Ты лучше спроси зачем он рвется))))
А так вот
https://en.wikipedia.org/wiki/YugabyteDB
Зачем тогда предложил найти "тысячи таких" проектов?
Аналогичных говну от яндекса? Не обещал. Поройся в этом сам, плиз, пиздабол.
https://tjournal.ru/news/596038-yandeks-vylozhil-v-otkrytyy-dostup-ishodnyy-kod-sistemy-upravleniya-bazami-dannyh-ydb?comment=8162808&from=copylink
И где там про «аналогичное говно от яндекса»? Нахуя мне искать говно?
https://tjournal.ru/news/596038-yandeks-vylozhil-v-otkrytyy-dostup-ishodnyy-kod-sistemy-upravleniya-bazami-dannyh-ydb?comment=8162857
Ты всё еще пиздабол.
P.S. Яндекс выкатила RDBMS, а ты пишешь только про RDB. Не позорился бы и слился нахуй, петушок.
я тебя предупреждал)))
Отошел на минутку, а тут окошко опять порвалось и без какой-либо аргументации.
все сделают, лишь бы новости о войне не постить на главной!
Мир не мог существовать без еще одной СУБД, ага
Распределенная интерпрайзная СУБД - подобные вещи стоят очень дорого.
убедил
Ya Debil Blyat'
Yez DonBass
да похуй что они там выложили. с ними скоро никто дела не будет иметь
... Хм.
"...она сохраняет работоспособность даже если из строя выйдет сервер или целый дата-центр, утверждает компания".
Ждем следующего релиза,
- когда система уже и без электричества работать будет!
хм... не будем рассматривать как это все работает с технической стороны. И правда нахуй надо, да ?
Очередная sql, как оказалась
А что не так с SQL?
Какой хороший яндекс пук пук