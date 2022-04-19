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«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код системы управления базами данных YDB Статьи редакции

Её используют для работы и команды «Яндекса» — например, «Алисы», «Такси» и «Маркет».

Распределённая система управления базами данных YDB (Yandex Database) позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, которые способны выдерживать большую операционную нагрузку, объявила компания.

Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0. YDB способна обрабатывать миллионы запросов в секунду. Она сохраняет работоспособность даже если из строя выйдет сервер или целый дата-центр, утверждает компания.

«Яндекс» использует систему больше пяти лет, проекты в ней размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов. Сейчас в YDB находится почти 500 проектов. Развернуть YDB можно на собственных или сторонних серверах — в том числе в Yandex Cloud или других облачных сервисах.

«Яндекс» представил собственную систему управления базами данных Yandex Database в 2019 году. Это внутренняя разработка «Яндекса», на которой работает «Поиск», «Алиса» и другие сервисы компании.

«Яндекс» выкладывает в открытый доступ свои технологии уже много лет — например, в июне 2016 года опубликовала исходный код системы управления базами данных ClickHouse.

#новости #яндекс

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46 комментариев
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aliftin

Вчера яндекс удалил tj со страниц поиска, а tj по старой памяти постит его прессрелизы.

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FloatingCrowbar

Все таки он не то что специально взял и удалил персонально TJ. Им же спускают блоклист от Роскомпозора, по которому заставляют поисковую выдачу фильтровать.

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aliftin

Яндекс слишком часто обсирается что бы быть просто "жертвой обстоятельств".

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Тимурчик

"у них не было выбора"

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Ломтик Сахара

"не всё так однозначно"

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Ответный калькулятор

например, в июне 2016 года опубликовала исходный код системы управления базами данных ClickHouse.
 Клик уже отделился от яндекса. Сейчас на их главной странице можно видеть призывы остановить войну.

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Ответный калькулятор

Кликхаус офигенная бд, конечно.

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Ян Дарбиев

ирония?

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Ответный калькулятор

Нет, никакой иронии.

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Программист на Си плюс плюс

Но она немного для других целей все же, типа аналитики биг дат всяких, если я ничё не путаю.

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M.R.T.

звучит может и круто, но это яндекс. нахуй он нужен вообще

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Грузинский ящик

Хуяндекс жеж

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qweqwe

Картографический сервис у них норм, можно даже разглядеть откуда на Беларусь готовилось нападение

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Густой дым

Пусть нахуй идет яндекс

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Пластиковое Окно

@How Fucking ну ка, фас

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How Fucking

не обращайте внимание, просто порванное окно.

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Приличный Влад

Очередной ненужный велосипед

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Инвестор

ну тут ты не совсем прав. Такая конкуренция это хорошо для всех.

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Пластиковое Окно

Конкуренция - это когда прокремлевские компании выигрывают все тендеры?))

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Инвестор

это опенсорсная реляционная бд по лицензии апач2.0, тендеры тут ни при чем

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How Fucking

да тише-тише. он все еще не зашился, ходит тегает везде меня под новостями с яндексом.
Окно имеет свойство порваться быстро, но читать ответы закинув в чс, аргументации нету, только оскорбление.
Также данный персонаж думает, что БЭМ технология и яндекс на ней разрабатывает. Будьте аккуратней с ним. Для него яндекс хуйня который рекламировал яндекс бар, но гугл святые и нельзя их сравнивать с яндексом и то, что гугл такое же делал - это другое!

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Пластиковое Окно

Я тебе могу таких тысячи на гитхабе найти. И?

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Инвестор

найди тысячи стабильных, поддерживаемых, широко используемых проектов, я подожду.

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Пластиковое Окно

стабильных, поддерживаемых, широко используемых проектов
 Казалось бы, причем тут хуяндекс. Проект только опубликовали, а ты уже кипятком зассал.

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Инвестор

Ну ты главное не забудь список аналогичных по уровню проектов найти.

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Пластиковое Окно

В сортах говна не разбираюсь, сорян.

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Инвестор

Зачем тогда предложил найти "тысячи таких" проектов?

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Duran Akihiro

На тж много людей срут, не снимая штаны.

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How Fucking

Ты лучше спроси зачем он рвется))))
А так вот
https://en.wikipedia.org/wiki/YugabyteDB

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Пластиковое Окно

Зачем тогда предложил найти "тысячи таких" проектов?
 Аналогичных говну от яндекса? Не обещал. Поройся в этом сам, плиз, пиздабол.

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Инвестор

https://tjournal.ru/news/596038-yandeks-vylozhil-v-otkrytyy-dostup-ishodnyy-kod-sistemy-upravleniya-bazami-dannyh-ydb?comment=8162808&from=copylink

«Яндекс» выложил в открытый доступ исходный код…
Её используют для работы и команды «Яндекса» — например, «Алисы», «Такси» и «Маркет».
tjournal.ru
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Пластиковое Окно

И где там про «аналогичное говно от яндекса»? Нахуя мне искать говно?

https://tjournal.ru/news/596038-yandeks-vylozhil-v-otkrytyy-dostup-ishodnyy-kod-sistemy-upravleniya-bazami-dannyh-ydb?comment=8162857

Ты всё еще пиздабол.

P.S. Яндекс выкатила RDBMS, а ты пишешь только про RDB. Не позорился бы и слился нахуй, петушок.

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How Fucking

я тебя предупреждал)))
Отошел на минутку, а тут окошко опять порвалось и без какой-либо аргументации.

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Мамин Даниль
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Здешний цвет

все сделают, лишь бы новости о войне не постить на главной!

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Негативный звук

Мир не мог существовать без еще одной СУБД, ага

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amorphine

Распределенная интерпрайзная СУБД - подобные вещи стоят очень дорого.

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Негативный звук

убедил

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А я вам сейчас покажу...

Ya Debil Blyat'

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sf

Yez DonBass

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sf

да похуй что они там выложили. с ними скоро никто дела не будет иметь

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roman

... Хм.
"...она сохраняет работоспособность даже если из строя выйдет сервер или целый дата-центр, утверждает компания".

Ждем следующего релиза,
- когда система уже и без электричества работать будет!

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How Fucking

хм... не будем рассматривать как это все работает с технической стороны. И правда нахуй надо, да ?

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Упоротый Голубь

Очередная sql, как оказалась

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Шоггот2

А что не так с SQL?

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Exorcist

Какой хороший яндекс пук пук

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Євген Нечет @NecetEvgen
Pink Floyd 12 минут назад выставил на своей странице 👍🇺🇦🇺🇸
Dmytry Kovalsky
Желтеем

Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…

Sergei Timofeyev
Блокировка Россией работы миротворцев на Донбассе в течение восьми лет

Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.

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