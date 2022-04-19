США пообещали не проводить испытания противоспутникового оружия. Спустя полгода после того, как их устроила Россия Статьи редакции
Штаты призвали другие страны последовать своему примеру.
США стали первой страной, объявившей запрет на испытание противоспутниковых ракет, и призвали другие страны последовать её примеру. Этот шаг, по словам представителей Белого дома, призван подчеркнуть их надежды на установление новых норм военных действий в космосе.
Тип оружия прямого взлёта, который администрация Байдена обязуется не запускать, основан на ракетах-перехватчиках, которые летят с поверхности Земли, чтобы поразить спутниковую цель на сотни километров в космосе.
В ноябре Россия запустила ракету, чтобы уничтожить неработающий спутник «Космос-1408», находящийся на орбите с 1980-х годов. Из-за удара образовалось более 1500 единиц космического мусора, при этом столкновение произошло на довольно близко к орбите Международной космической станции. Астронавты на борту МКС даже временно укрылись внутри своего космического корабля на случай, если обломки повредят объект.
Аналогичные запуски также проводили Индия и Китай, а также сами США — правда, более 14 лет назад. По меньшей мере 4300 фрагментов этого мусора всё ещё находятся на орбите и представляют долгосрочную угрозу для полетов человека в космос, научных миссий и работы коммерческих спутников.
Подробнее о противоспутниковых системах можно почитать на сайтах «Русской службы Би-би-си» и Bulletin of the Atomic Scientists.
Он не впервые публично выступает на эту тему.
Компания обещает, что 2500 сотрудников «будут продолжать работать и получать зарплату».
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
новых норм военных действий в космосе.
Вот бы на земле кто новые нормы военных действий установил.
А то смотришь на эту войну и охуевашь от одних только кадров.
Зачем тебе новые если и на старые все успешно ложат хер?
Будут так же нарушать. Невыгодно на войне честно сражаться, что защитникам, что оккупантам.
Земляне не могут договориться друг с другом. Лол
Давайте пожалумста не будем воевать в космосе, а то у нас спутников в два раза больше. чем у всех остальных вместе взятых, нам тут не победить.
сдается мне тут нет ещё спутников Маска
Действительно, вот же лохи, да? Мы-то, заранее всё продумали и запустили в десять раз меньше.
А що насчёт лазеров? Ими можно сжечь вражеский спутник?
Да. Из глаз запускаешь и сбиваешь. В Люди Икс было
😂Главное в это время ебалом не вертеть слишком
В ноябре Россия запустила ракету, чтобы уничтожить неработающий спутник «Космос-1488»
Ибо зачем при тотальном доминировании в космосе? Знают, что могут и будут действовать только по необходимости.