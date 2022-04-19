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США пообещали не проводить испытания противоспутникового оружия. Спустя полгода после того, как их устроила Россия Статьи редакции

Штаты призвали другие страны последовать своему примеру.

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Астронавтам на борту МКС пришлось укрыться после российских испытаний противоспутниковой системы в ноябре 2021 года. Фото NASA

США стали первой страной, объявившей запрет на испытание противоспутниковых ракет, и призвали другие страны последовать её примеру. Этот шаг, по словам представителей Белого дома, призван подчеркнуть их надежды на установление новых норм военных действий в космосе.

Кусок космического мусора размером с баскетбольный мяч, который движется со скоростью тысячи миль в час, уничтожит спутник. Даже кусок мусора размером с песчинку может нанести серьезный ущерб.

Камала Харрис
вице-президент США

Тип оружия прямого взлёта, который администрация Байдена обязуется не запускать, основан на ракетах-перехватчиках, которые летят с поверхности Земли, чтобы поразить спутниковую цель на сотни километров в космосе.

В ноябре Россия запустила ракету, чтобы уничтожить неработающий спутник «Космос-1408», находящийся на орбите с 1980-х годов. Из-за удара образовалось более 1500 единиц космического мусора, при этом столкновение произошло на довольно близко к орбите Международной космической станции. Астронавты на борту МКС даже временно укрылись внутри своего космического корабля на случай, если обломки повредят объект.

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Россия уничтожила спутник космическим оружием — экипаж МКС оказался под угрозой из-за мусора на орбите. Главное Статьи редакции

США обвинили Россию в «безответственности», а глава МИД заявил, что нет фактов, подтверждающих риски мирному использованию космоса.

Международная космическая станция  Фото NASA 

Аналогичные запуски также проводили Индия и Китай, а также сами США — правда, более 14 лет назад. По меньшей мере 4300 фрагментов этого мусора всё ещё находятся на орбите и представляют долгосрочную угрозу для полетов человека в космос, научных миссий и работы коммерческих спутников.

Подробнее о противоспутниковых системах можно почитать на сайтах «Русской службы Би-би-си» и Bulletin of the Atomic Scientists.

#новости #сша #космос

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12 комментариев
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Ответный калькулятор

новых норм военных действий в космосе.
 Вот бы на земле кто новые нормы военных действий установил.
А то смотришь на эту войну и охуевашь от одних только кадров.

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Nick Rosenberg

Зачем тебе новые если и на старые все успешно ложат хер?

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Just Whatever

Будут так же нарушать. Невыгодно на войне честно сражаться, что защитникам, что оккупантам.

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Грузинский ящик

Земляне не могут договориться друг с другом. Лол

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Алексей Михайлов

Давайте пожалумста не будем воевать в космосе, а то у нас спутников в два раза больше. чем у всех остальных вместе взятых, нам тут не победить.

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Охуевает от происходящего

сдается мне тут нет ещё спутников Маска

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Bussy Beard

Действительно, вот же лохи, да? Мы-то, заранее всё продумали и запустили в десять раз меньше.

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Французский динозавр

А що насчёт лазеров? Ими можно сжечь вражеский спутник?

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Россию не спасти

Да. Из глаз запускаешь и сбиваешь. В Люди Икс было

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Gedevan

😂Главное в это время ебалом не вертеть слишком

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А я вам сейчас покажу...

В ноябре Россия запустила ракету, чтобы уничтожить неработающий спутник «Космос-1488»

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Лишний огонь

Ибо зачем при тотальном доминировании в космосе? Знают, что могут и будут действовать только по необходимости.

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Мнения
vc.ru
«Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого»: Олег Тиньков вновь осудил конфликт с Украиной Статьи редакции

Он не впервые публично выступает на эту тему.

Twitter
Семен Семеныч
Михаил Роскин 🤍💙🤍 @Roskin_M
Читаю «Берлинский дневник» Уильяма Ширера. Он пишет о состоянии немецкого общества во второй половине 30-х годов.

Как говорится, все совпадения случайны (но это не точно).

4.02.40 «Мать одного немецкого летчика получила извещение, что ее сын пропал без вести. Пару дней спустя Би-би-си, ежедневно передающая из Лондона списки немецких военнопленных, сообщила, что ее сын в плену. На следующий день она получила восемь писем от друзей и знакомых, которые слышали, что ее сын жив и находится в плену. После этого история приобретает дурной поворот. Мать заявила на всех восьмерых в полицию, сообщив, что они слушают английское радио, и их арестовали».

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Немецкая компания Henkel, производящая Persil, Schwarzkopf и клей «Момент», объявила об уходе из России Статьи редакции

Компания обещает, что 2500 сотрудников «будут продолжать работать и получать зарплату».

Dmytry Kovalsky
Желтеем

Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…

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sf
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Sergei Timofeyev
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Boris Britva

Запад просто воспользовался Зеленским против России. Нельзя всерьез обсуждать то, что он говорит, так как он постоянно меняет точку зрения

С.В. Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
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