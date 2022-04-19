Новости

Концерты комика Нурлана Сабурова в Израиле отменили. Его критикуют за позицию по конфликту на Украине Статьи редакции

Перед этим срывали и отменяли его шоу в США.

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Все четыре концерта Нурлана Сабурова, которые должны были пройти в конце апреля в Израиле, отменены. Информация об этом появилась на официальном сайте комика: билеты на запланированные даты приобрести нельзя, в разделе «Переносы» указано, что шоу не состоятся.

Скриншот с официального сайта Нурлана Сабурова

Причина отмены концертов на сайте не указаны, на запрос TJ представитель артиста не ответил. Вероятно, это связано со скандалами во время тура Сабурова в США в середине апреля. На всех выступлениях комика прерывали зрители, спрашивая его о конфликте на Украине, а активисты проводили акции против действий России.

В соцсетях также разошёлся скриншот поста из группы концертного агентства Bezalel Events, организовавшего мероприятия. В сообщении авторы указали, что не поддерживают события на Украине, а выступления отменили для того, чтобы «не допустить насилия на развлекательном мероприятии», вызванного конфликтом между русскоязычными израильтянами. Сейчас фейсбук*-группа организатора закрыта.

Фрагмент поста Bezalel Events

С начала тура по США Сабурова начали «отменять» в соцсетях за молчание по поводу конфликта на Украине. Во время одного из концертов комик ответил, что не поддерживает происходящее, но не говорит об этом публично, потому что «боится за семью». После этого резонанс только увеличился, а следующие выступления проходили под выкрики из зала и перформансы активистов.

Один из завершающих концертов в Чикаго отменили после жалобы местной диаспоры и посла Украины. Шоу в Нью-Йорке всё же состоялось, как и акции активистов: комика встретили оскорбительными плакатами и лозунгами, а один из зрителей задал вопрос о девушке, в адрес которой Сабуров пошутил про месячные. Охрана вывела мужчину из зала и порвала ему одежду.

Видео SOTA
Интернет
Осторожные ответы о ситуации на Украине и шутки про месячные: за что «отменяют» комика Нурлана Сабурова Статьи редакции

В стендап-туре по США активисты срывают выступления и задают неудобные вопросы. Реакция стендапера вызвала новую волну резонанса в соцсетях.

*деятельность Meta (ей принадлежат фейсбук и инстаграм) запрещена в России и признана экстремистской.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #стендап #конфликтнаукраине

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142 комментария
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Boris Britva

Это что, месячные?

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А я вам сейчас покажу...

ленинский прищур, красное всё... ловите коммуняку!

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Виталий Захаров

Это куни во время месячных

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20 комментариев
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Andre Macareno

Мереана Мордегард Глезгорв же

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Грузинский ящик

Демон

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19 комментариев
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Питерский микроскоп

Сабурочные

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крэпкый картошек

сука! опередил

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Антон Лисин

Краска в принтере закончилась

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Товарищ

В России 95% артистов, певцов, блогеров и просто известных людей ни слова не сказали о войне, а многие и вовсе поддержали. Но, все травят почему-то только этого одного дурачка. Почему?

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SergeB

Гастролировал бы по России, да не ляпал бы мерзких глупостей на концертах, никто бы его и не заметил.

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Чистый кавалер

почему-то только этого одного дурачка. Почему?
 Я не слышал, чтоб какой нибудь Басков или Тимати выступали в NY. Думаю этих дурачков травили бы не меньше. Коль ты на двух стульях пытаешься усидеть - сиди лучше в локациях, где война одобряется, всеж просто.

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9 комментариев
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Грузинский ящик

Привлек к себе внимание. Интернет подхватил и стал форсить

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2 комментария
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хруст

Потому, что во время войны уехал выступать в загнивающий запад?

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3 комментария
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Emmet Brown

Во-первых, потому что он как раз не промолчал, а крайней тупо пошутил. Во-вторых, потому что сделал это в США.

Он как раз тот самый идиот, которому бы стоило промолчать.

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3 комментария
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Игорь Херник

Не смог красиво выйти из ситуации, сымпровизировать, спорол чисто рефлекторную остроту - уже считай совершил преступление против юмора

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Дмитрий Орлов

В действиях украинских диванных бойцов логики искать не нужно

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10 комментариев
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Gamer Altz

В России 95% артистов, певцов, блогеров и просто известных людей
 И сколько из них сейчас даёт концерты в "недружественных странах"? Сколько из них создавали себе образ чрезвычайно борзой псины?

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2 комментария
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Дмитрий Орлов

ещё и из КАЗАХСТАНА

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1 комментарий
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Vas Tupovets

П что пытается усидеть на 2 стульях.

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Max Yankov

Приедут — затравят. (И поделом).

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Владимир

Ну у него же семья, ребенок - им время уделит, ничего страшного

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Бешеные бабки

Немного успокоится, а то столько стресса и страхов было.

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aliftin

Глянул на первую картинку и подумал "в какой момент Саратов стал частью Израиля".

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А я вам сейчас покажу...

Саратов от "тётя Сара" + "мазл тов"

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4 комментария
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Дмитрий Орлов

Представители украинской нации нашли себе достойного соперника – ссыкливого казаха. Занимаются полезным делом.

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Егор Горд

Если бы ссыкливый "казах" не выебывался на право и налево в стендапах, не оскорблял людей, его бы не кто не трогал. Мастер слова сука, с шуткой про месячные. Любишь РФ и боишься за свою семью сиди сука в рфии и не выебуйся.

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5 комментариев
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HL3 confirmed

ваще хз кто это, но уже по ебалу на афише подумал бы что какой то гнилой чёрт

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Арт П

так оно и есть. просто токсичный мудак

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Александр Лаптев

Это когда блять у нас Саратов в Израиль вступил?

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Закомплексованная Душа

4 концерта

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2 комментария
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Valentin Lazarev

Кутен жаласын!

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Игорь Херник

Котагым жеме!

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Nick Rosenberg

Зато теперь сможет оправдываться тем что хуев в рот набрал и тяжело говорить

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Parenek

мерзкий тип.

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pocikxxx

давно пора пропагандировать рейтинги для всех медийных личностей
и требовать от них высказываться по тем или иным вопросам. а то слишком хорошо устроились за чужой счёт.

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Еса Бекболат

А кто сказал, что он казах?! Ну с Казахстана, и что? Он говорит, думает, живёт по русски...манкурт

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Виталий Захаров

Крымчане тогда че, не Украинцы? Говорят и думают по Русски же

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Егор Горд

Не, конину не правильно ел.

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Roman Gromov

За-е-ба-ли

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Грузинский ящик

Заслужено!

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Alex Y

это спецоперация по уничтожению российского шоу-бизнеса

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Emmet Brown

Сам российский шоубизнес - самое эффективное средство уничтожения российского шоубизнеса.

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Тбилисский сверчок

То есть из за одного долбоеба из зала страдают все пришедшие гости и комик

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demi

иди нахуй

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А шо случилось?

Акуль бэсэдэр))

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Антон Лисин

Мне нравится ваш стиль изложения

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А я вам сейчас покажу...

У меня даже язва открылась послушать, как Нурлана дэль Хуй теперь запоёт

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Paul Filatov

В Эритрею, Сирию, КНДР артист разговорного жанра не на все темы может сгонять.

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ЖОПОКРАБ

Всего-то надо было на все вопросы из зала отвечать "я всем соболезную", а с организатором договориться чтобы он часть бабла перевел на помощь Украине. Но Нурлан не додумался, за что и поплатился. Да и вообще похоже на то что он подумал о себе что он крутой парень, судя по тому как он отвечал "тебе никто не должен", и забыл что вся его карьера зависит от того, нравится ли он Газпром - медиа.

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Nie Nie

Пам-пам

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Boris Gaykovich

Правильно, нахуй отсюда

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Elendiar

А в чем вообще рофл, что он разъезжает по америкам и израилям, да собирает кучу народу?

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Bohdan Shapoval

Довольно посредственный стендап комик. Мог бы аккуратно сказать то, что от него хотят услышать, не привлекая к себе внимание рос власти (как это сделали Нагиев или даже Дудь). Но глупые ответы в стиле ЧБД только показали, что он случайно получивший славу дурачек.

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Грузинский браслет

А как они это сделали?

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Серёжа
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Михаил Октябрьский

Даже без скандала, зачем ходить на конценрты этих комиков?

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Передний торшер

Во время одного из концертов комик ответил, что не поддерживает происходящее
Это правда так? Из тех ответов что я смотрел, он не говорил прямо, что «не поддерживает».

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Антон Лисин

Пиздец. Хотел на две стороны поработать, но обообосрался

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имя мое и фамилия

))) Против травли...это какая сторона?

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имя мое и фамилия

В мои жизненные планы не входило всем нравиться!)

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Антон Лисин

Блогера теперь зашквар такое говно к себе приглашать

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Мнения
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