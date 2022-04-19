Концерты комика Нурлана Сабурова в Израиле отменили. Его критикуют за позицию по конфликту на Украине Статьи редакции
Перед этим срывали и отменяли его шоу в США.
Все четыре концерта Нурлана Сабурова, которые должны были пройти в конце апреля в Израиле, отменены. Информация об этом появилась на официальном сайте комика: билеты на запланированные даты приобрести нельзя, в разделе «Переносы» указано, что шоу не состоятся.
Причина отмены концертов на сайте не указаны, на запрос TJ представитель артиста не ответил. Вероятно, это связано со скандалами во время тура Сабурова в США в середине апреля. На всех выступлениях комика прерывали зрители, спрашивая его о конфликте на Украине, а активисты проводили акции против действий России.
В соцсетях также разошёлся скриншот поста из группы концертного агентства Bezalel Events, организовавшего мероприятия. В сообщении авторы указали, что не поддерживают события на Украине, а выступления отменили для того, чтобы «не допустить насилия на развлекательном мероприятии», вызванного конфликтом между русскоязычными израильтянами. Сейчас фейсбук*-группа организатора закрыта.
С начала тура по США Сабурова начали «отменять» в соцсетях за молчание по поводу конфликта на Украине. Во время одного из концертов комик ответил, что не поддерживает происходящее, но не говорит об этом публично, потому что «боится за семью». После этого резонанс только увеличился, а следующие выступления проходили под выкрики из зала и перформансы активистов.
Один из завершающих концертов в Чикаго отменили после жалобы местной диаспоры и посла Украины. Шоу в Нью-Йорке всё же состоялось, как и акции активистов: комика встретили оскорбительными плакатами и лозунгами, а один из зрителей задал вопрос о девушке, в адрес которой Сабуров пошутил про месячные. Охрана вывела мужчину из зала и порвала ему одежду.
*деятельность Meta (ей принадлежат фейсбук и инстаграм) запрещена в России и признана экстремистской.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Он не впервые публично выступает на эту тему.
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
В России приостановлены продажи, но сотрудники работают над оставшимися операциями, например, возвратами.
Это что, месячные?
ленинский прищур, красное всё... ловите коммуняку!
Это куни во время месячных
Мереана Мордегард Глезгорв же
Демон
Сабурочные
сука! опередил
Краска в принтере закончилась
В России 95% артистов, певцов, блогеров и просто известных людей ни слова не сказали о войне, а многие и вовсе поддержали. Но, все травят почему-то только этого одного дурачка. Почему?
Гастролировал бы по России, да не ляпал бы мерзких глупостей на концертах, никто бы его и не заметил.
почему-то только этого одного дурачка. Почему?
Я не слышал, чтоб какой нибудь Басков или Тимати выступали в NY. Думаю этих дурачков травили бы не меньше. Коль ты на двух стульях пытаешься усидеть - сиди лучше в локациях, где война одобряется, всеж просто.
Привлек к себе внимание. Интернет подхватил и стал форсить
Потому, что во время войны уехал выступать в загнивающий запад?
Во-первых, потому что он как раз не промолчал, а крайней тупо пошутил. Во-вторых, потому что сделал это в США.
Он как раз тот самый идиот, которому бы стоило промолчать.
Не смог красиво выйти из ситуации, сымпровизировать, спорол чисто рефлекторную остроту - уже считай совершил преступление против юмора
В действиях украинских диванных бойцов логики искать не нужно
В России 95% артистов, певцов, блогеров и просто известных людей
И сколько из них сейчас даёт концерты в "недружественных странах"? Сколько из них создавали себе образ чрезвычайно борзой псины?
ещё и из КАЗАХСТАНА
П что пытается усидеть на 2 стульях.
Приедут — затравят. (И поделом).
Ну у него же семья, ребенок - им время уделит, ничего страшного
Немного успокоится, а то столько стресса и страхов было.
Глянул на первую картинку и подумал "в какой момент Саратов стал частью Израиля".
Саратов от "тётя Сара" + "мазл тов"
Представители украинской нации нашли себе достойного соперника – ссыкливого казаха. Занимаются полезным делом.
Если бы ссыкливый "казах" не выебывался на право и налево в стендапах, не оскорблял людей, его бы не кто не трогал. Мастер слова сука, с шуткой про месячные. Любишь РФ и боишься за свою семью сиди сука в рфии и не выебуйся.
ваще хз кто это, но уже по ебалу на афише подумал бы что какой то гнилой чёрт
так оно и есть. просто токсичный мудак
Это когда блять у нас Саратов в Израиль вступил?
4 концерта
Кутен жаласын!
Котагым жеме!
Зато теперь сможет оправдываться тем что хуев в рот набрал и тяжело говорить
мерзкий тип.
давно пора пропагандировать рейтинги для всех медийных личностей
и требовать от них высказываться по тем или иным вопросам. а то слишком хорошо устроились за чужой счёт.
А кто сказал, что он казах?! Ну с Казахстана, и что? Он говорит, думает, живёт по русски...манкурт
Крымчане тогда че, не Украинцы? Говорят и думают по Русски же
Не, конину не правильно ел.
За-е-ба-ли
Заслужено!
это спецоперация по уничтожению российского шоу-бизнеса
Сам российский шоубизнес - самое эффективное средство уничтожения российского шоубизнеса.
То есть из за одного долбоеба из зала страдают все пришедшие гости и комик
иди нахуй
Акуль бэсэдэр))
Мне нравится ваш стиль изложения
У меня даже язва открылась послушать, как Нурлана дэль Хуй теперь запоёт
В Эритрею, Сирию, КНДР артист разговорного жанра не на все темы может сгонять.
Всего-то надо было на все вопросы из зала отвечать "я всем соболезную", а с организатором договориться чтобы он часть бабла перевел на помощь Украине. Но Нурлан не додумался, за что и поплатился. Да и вообще похоже на то что он подумал о себе что он крутой парень, судя по тому как он отвечал "тебе никто не должен", и забыл что вся его карьера зависит от того, нравится ли он Газпром - медиа.
Пам-пам
Правильно, нахуй отсюда
А в чем вообще рофл, что он разъезжает по америкам и израилям, да собирает кучу народу?
Довольно посредственный стендап комик. Мог бы аккуратно сказать то, что от него хотят услышать, не привлекая к себе внимание рос власти (как это сделали Нагиев или даже Дудь). Но глупые ответы в стиле ЧБД только показали, что он случайно получивший славу дурачек.
А как они это сделали?
Даже без скандала, зачем ходить на конценрты этих комиков?
Во время одного из концертов комик ответил, что не поддерживает происходящее
Это правда так? Из тех ответов что я смотрел, он не говорил прямо, что «не поддерживает».
Пиздец. Хотел на две стороны поработать, но обообосрался
))) Против травли...это какая сторона?
В мои жизненные планы не входило всем нравиться!)
Блогера теперь зашквар такое говно к себе приглашать