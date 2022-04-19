Перед этим срывали и отменяли его шоу в США.

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Все четыре концерта Нурлана Сабурова, которые должны были пройти в конце апреля в Израиле, отменены. Информация об этом появилась на официальном сайте комика: билеты на запланированные даты приобрести нельзя, в разделе «Переносы» указано, что шоу не состоятся.

Скриншот с официального сайта Нурлана Сабурова

Причина отмены концертов на сайте не указаны, на запрос TJ представитель артиста не ответил. Вероятно, это связано со скандалами во время тура Сабурова в США в середине апреля. На всех выступлениях комика прерывали зрители, спрашивая его о конфликте на Украине, а активисты проводили акции против действий России.

В соцсетях также разошёлся скриншот поста из группы концертного агентства Bezalel Events, организовавшего мероприятия. В сообщении авторы указали, что не поддерживают события на Украине, а выступления отменили для того, чтобы «не допустить насилия на развлекательном мероприятии», вызванного конфликтом между русскоязычными израильтянами. Сейчас фейсбук*-группа организатора закрыта.

Фрагмент поста Bezalel Events

С начала тура по США Сабурова начали «отменять» в соцсетях за молчание по поводу конфликта на Украине. Во время одного из концертов комик ответил, что не поддерживает происходящее, но не говорит об этом публично, потому что «боится за семью». После этого резонанс только увеличился, а следующие выступления проходили под выкрики из зала и перформансы активистов.

Один из завершающих концертов в Чикаго отменили после жалобы местной диаспоры и посла Украины. Шоу в Нью-Йорке всё же состоялось, как и акции активистов: комика встретили оскорбительными плакатами и лозунгами, а один из зрителей задал вопрос о девушке, в адрес которой Сабуров пошутил про месячные. Охрана вывела мужчину из зала и порвала ему одежду.

Видео SOTA

Интернет 14 апр Сабурова Статьи редакции Осторожные ответы о ситуации на Украине и шутки про месячные: за что «отменяют» комика Нурлана В стендап-туре по США активисты срывают выступления и задают неудобные вопросы. Реакция стендапера вызвала новую волну резонанса в соцсетях.

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