В закрытой московской IKEA заметили танцы. Компания объяснила это «регулярной разминкой» персонала Статьи редакции
В России приостановлены продажи, но сотрудники работают над оставшимися операциями, например, возвратами.
В соцсетях 19 апреля распространилось видео из закрытого магазина IKEA, который находится в торговом центре «Мозаика» на станции метро «Дубровка» в Москве. Ролик опубликовали в телеграм-канале «кабачковая икра по акции».
Компания в комментарии РИА «Новости» объяснила происходящее фрагментом регулярной разминки для персонала.
То, что IKEA регулярно устраивают разминки для работающей смены во время рабочего дня, подтвердили представители ТРЦ «Мозаика» в комментарии изданию «Подъём».
3 марта IKEA объявила о приостановке работы и продаж в России из-за конфликта с Украиной. Компания отметила, что это решение затронуло 15 тысяч человек, и пообещала обеспечить им «занятость и стабильный доход в ближайшем будущем».
Местные жители делятся в соцсетях фото и видео пожаров.
Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…
Компания обещает, что 2500 сотрудников «будут продолжать работать и получать зарплату».
Он не впервые публично выступает на эту тему.
Запись в дневнике Nikon Mockey создана была 12 апреля, но потерять её легко из-за проблем в заголовке и алгоритме поиска на TJ (буквально вчера искал и еле нашёл). Плюс ко всему оформлена так, что хер прочтёшь.
В соц сетях:
Они там охуели веселиться?!
Яка сумна новина ин реал лайф
кто не скачет, тот москаль
Потом потный идут на свои рабочие места.
Корпоративная строевая подготовка хуже военной