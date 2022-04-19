Новости

В закрытой московской IKEA заметили танцы. Компания объяснила это «регулярной разминкой» персонала Статьи редакции

В России приостановлены продажи, но сотрудники работают над оставшимися операциями, например, возвратами.

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В соцсетях 19 апреля распространилось видео из закрытого магазина IKEA, который находится в торговом центре «Мозаика» на станции метро «Дубровка» в Москве. Ролик опубликовали в телеграм-канале «кабачковая икра по акции».

Компания в комментарии РИА «Новости» объяснила происходящее фрагментом регулярной разминки для персонала.

В рамках выполнения своих ежедневных обязанностей сотрудники проводят встречи, чтобы обмениваться опытом, решать рабочие вопросы и поддерживать друг друга. На видео попал момент одной из таких встреч, которая началась с разминки. Это обычная практика в IKEA.

IKEA

То, что IKEA регулярно устраивают разминки для работающей смены во время рабочего дня, подтвердили представители ТРЦ «Мозаика» в комментарии изданию «Подъём».

3 марта IKEA объявила о приостановке работы и продаж в России из-за конфликта с Украиной. Компания отметила, что это решение затронуло 15 тысяч человек, и пообещала обеспечить им «занятость и стабильный доход в ближайшем будущем».

#новости #ikea #ктоушёл

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5 комментариев
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aliftin

В соц сетях:
Они там охуели веселиться?!

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Klshk

Яка сумна новина ин реал лайф

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Людской бас

кто не скачет, тот москаль

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Konstantin

Потом потный идут на свои рабочие места.
Корпоративная строевая подготовка хуже военной

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Офтоп
Boris Britva

Запад просто воспользовался Зеленским против России. Нельзя всерьез обсуждать то, что он говорит, так как он постоянно меняет точку зрения

С.В. Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
Офтоп
sf
Зятёк пригнал
Dmytry Kovalsky
Желтеем

Я конечно как и все тут против войны... Я вообще поляк и в России никогда не жил. Но количество тупых вбросов от каких то неадекватов последнее время поражает. То фотку цыганского гетто в Болгарии за Омск выдадут. То какие то блогеры порят дичь. Пока доберешься до фактов потратишь кучу времени. Все русские у них орки и терпилы..слухи и домыслы…

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4.02.40 «Мать одного немецкого летчика получила извещение, что ее сын пропал без вести. Пару дней спустя Би-би-си, ежедневно передающая из Лондона списки немецких военнопленных, сообщила, что ее сын в плену. На следующий день она получила восемь писем от друзей и знакомых, которые слышали, что ее сын жив и находится в плену. После этого история приобретает дурной поворот. Мать заявила на всех восьмерых в полицию, сообщив, что они слушают английское радио, и их арестовали».

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