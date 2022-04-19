Новости

Приложение TikTok исчезло из поиска российского App Store, но потом вернулось Статьи редакции

В Google Play оно доступно.

4429 просмотров

TikTok пропал из поиска приложений. Скачать его можно по прямой ссылке. Уже установленные приложения продолжают работать.

Дополнено. При этом TikTok находится в поиске по запросу «like», заметил редактор TJ. Likee — это аналогичная соцсеть с короткими музыкальными видео.

Обновлено. Утром 20 апреля TikTok вновь появился в поиске российского App Store. Почему до этого приложение нельзя было найти, неизвестно.

6 марта TikTok запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент пользователям из России. Компания заявила, что причиной бана стал закон о «фейках» про российских военных со сроками до 15 лет. Документ приняли на фоне военной операции на Украине.

Интернет
«Путин топ» и «Za мир»: TikTok создал «альтернативную вселенную» для пользователей из России без антивоенных роликов Статьи редакции

Главное из статьи The Washington Post и наблюдений TJ.

Видео в тиктоке с хэштегом #путинтоп собрал почти 400 миллионов просмотров. Скриншот The Washington Post

#новости #соцсети #tiktok #apple

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51 комментарий
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benny

Блоггеры в тиктоке, которые за деньги делали патриотические видосы:

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Trident Force

Пусть теперь за деньги делают патриотические гвозди.

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4 комментария
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Страстной ключ

Так я и не узнаю что такое этот ваш тиктак.

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Натуральный бас

Сейчас туда лучше и не заходить, пропагандистская помойка похуже Первого канала

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16 комментариев
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Paul Filatov

В Пятёрочке точно есть, мятные попробуйте, пожалуйста

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1 комментарий
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Evgeny Brazgin

Есть перерыв — есть тиктак

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abomination

Никто ничего не удалял, ору. Прост в рф по ключу «тикток» из поиска приложение убрали, видимо, случайно и скоро вернут. Если ввести в сторе «TikTok(ТикТок)», то апп прекрасно ищется

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Аня

TikTok - все на месте в апп сторе.

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Ivan Gaiko

В Чечне начался сущий кошмар.

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Ivan Gaiko

Ссущий, мы ж о кадыровцах.

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Arugin

Война была проиграна.

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Василий Пупкин

"Были демоны, но самоликвидировались..."

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Себастиан Перейра

Пускай в тик-токари пиздуют

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Серёжа

плакали всей чечней

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УкраiнськийРобiт
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Натуральный бас

Ебнули по святому (нет)

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Pablo
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Городской сумасшедший

Какое счастье. Меньше контента с ебанашками

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Обязанный кубок

Приложение TikTok исчезло из российского App Store
 Пришла беда откуда не ждали

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Max Yankov

Ну и хуй с ним.

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Zakhar 88

Волна самоубийств в чечне 😂

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Roman Bogdanov

Напиши like и найдёшь его снова

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Андрей Андреев

Как там Даня Милохин? Жду в Маке

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Марк Цукор
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The Дедушка

епта, Кадырова больше не существует. Это был фейк(

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Узкий цветок

хорошее таргетирование на ЦА с двухзначным IQ

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Недовольный блик

пусть идут в свой загончик. яппи или как то оно зовется

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F Dominus

На самом деле эта срань и есть причина поддержки войны частью граждан России т.к вата в нём просто живёт.

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Максим Энкель

Хз. Переоткрыл для себя тикток после начала войны. В ленте в основном ролики с джавелинами и байрактарами.

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Paul Filatov

"Хиты воняЛИ Tik-Tok'ом"

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Офтоп
Мы обречены
Они сами давно рассказали о своих планах

...Мы их гоним, как беженцев. И еще не пустим к вам как беженцев. И будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, больницы.

Владимир Жириновский
Говорящая голова с рукой в жопе
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Рустем Адагамов @adagamov
Осло, Краков, Варшава, Париж — германские нацисты устанавливали знак V в оккупированных городах, как знак своей победы. Спустя 80 лет с этим знаком на Европу наступают новые нацисты, теперь с Востока.
antiplutin
Twitter
Земной магнит
ИА «Панорама» @ia_panorama
Хованский получил два года исправительных работ в Rutube
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Количество подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет. Причины — уход из России и повышение цен Статьи редакции

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Quantum
Диспут
Жаркий татарин

Не успел собрать все варианты(

Диспут
Пищевой хот-дог
хм
Владислав Васильев
Городской сумасшедший

Ребята, а вы помните, какой прекрасной (в сравнение с нашими днями) была жизнь до крымнаша? Доллар по 30, средняя зарплата была в городах по 1000-1500$, в Москве можно было без проблем найти работу за 1500-2000$ минимум. На среднюю зарплату можно было купить, например, неплохой ноутбук за 1000$ или тот же iPhone за те же деньги. Новый iPhone,…

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