Приложение TikTok исчезло из поиска российского App Store, но потом вернулось Статьи редакции
В Google Play оно доступно.
TikTok пропал из поиска приложений. Скачать его можно по прямой ссылке. Уже установленные приложения продолжают работать.
Дополнено. При этом TikTok находится в поиске по запросу «like», заметил редактор TJ. Likee — это аналогичная соцсеть с короткими музыкальными видео.
Обновлено. Утром 20 апреля TikTok вновь появился в поиске российского App Store. Почему до этого приложение нельзя было найти, неизвестно.
6 марта TikTok запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент пользователям из России. Компания заявила, что причиной бана стал закон о «фейках» про российских военных со сроками до 15 лет. Документ приняли на фоне военной операции на Украине.
Компания планирует монетизировать зрителей, которые пользуются общими аккаунтами.
Ребята, а вы помните, какой прекрасной (в сравнение с нашими днями) была жизнь до крымнаша? Доллар по 30, средняя зарплата была в городах по 1000-1500$, в Москве можно было без проблем найти работу за 1500-2000$ минимум. На среднюю зарплату можно было купить, например, неплохой ноутбук за 1000$ или тот же iPhone за те же деньги. Новый iPhone,…
Блоггеры в тиктоке, которые за деньги делали патриотические видосы:
Пусть теперь за деньги делают патриотические гвозди.
Так я и не узнаю что такое этот ваш тиктак.
Сейчас туда лучше и не заходить, пропагандистская помойка похуже Первого канала
В Пятёрочке точно есть, мятные попробуйте, пожалуйста
Есть перерыв — есть тиктак
Никто ничего не удалял, ору. Прост в рф по ключу «тикток» из поиска приложение убрали, видимо, случайно и скоро вернут. Если ввести в сторе «TikTok(ТикТок)», то апп прекрасно ищется
TikTok - все на месте в апп сторе.
В Чечне начался сущий кошмар.
Ссущий, мы ж о кадыровцах.
Война была проиграна.
"Были демоны, но самоликвидировались..."
Пускай в тик-токари пиздуют
плакали всей чечней
Ебнули по святому (нет)
Какое счастье. Меньше контента с ебанашками
Приложение TikTok исчезло из российского App Store
Пришла беда откуда не ждали
Ну и хуй с ним.
Волна самоубийств в чечне 😂
Напиши like и найдёшь его снова
Как там Даня Милохин? Жду в Маке
епта, Кадырова больше не существует. Это был фейк(
хорошее таргетирование на ЦА с двухзначным IQ
пусть идут в свой загончик. яппи или как то оно зовется
На самом деле эта срань и есть причина поддержки войны частью граждан России т.к вата в нём просто живёт.
Хз. Переоткрыл для себя тикток после начала войны. В ленте в основном ролики с джавелинами и байрактарами.
"Хиты воняЛИ Tik-Tok'ом"