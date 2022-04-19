Приложение TikTok исчезло из поиска российского App Store Статьи редакции
В Google Play оно ещё доступно.
1369 просмотров
TikTok пропал из поиска приложений. Скачать его можно по прямой ссылке. Уже установленные приложения продолжают работать.
Дополнено. При этом TikTok находится в поиске по запросу «like», заметил редактор TJ. Likee — это аналогичная соцсеть с короткими музыкальными видео.
6 марта TikTok запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент пользователям из России. Компания заявила, что причиной бана стал закон о «фейках» про российских военных со сроками до 15 лет. Документ приняли на фоне военной операции на Украине.
«Бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого»: Олег Тиньков вновь осудил конфликт с Украиной Статьи редакции
Он не впервые публично выступает на эту тему.
Концерты комика Нурлана Сабурова в Израиле отменили. Его критикуют за позицию по конфликту на Украине Статьи редакции
Перед этим срывали и отменяли его шоу в США.
Блоггеры в тиктоке, которые за деньги делали патриотические видосы:
Пусть теперь за деньги делают патриотические гвозди.
Так я и не узнаю что такое этот ваш тиктак.
Сейчас туда лучше и не заходить, пропагандистская помойка похуже Первого канала
Уууу чего там творится.
Ну фиг знает, у меня ни одного пропагандистского видоса, как и вообще на тему актуальных событий. Там же умная лента рекомендаций, показывает что ты смотрел или лайкал, тут уже к тебе вопросы…
Месяц уже ничего не попадалось такого. Может алгоритм подстроился. А может потому что уже месяц ничего не загрузить ¯\_(ツ)_/¯
Никто ничего не удалял, ору. Прост в рф по ключу «тикток» из поиска приложение убрали, видимо, случайно и скоро вернут. Если ввести в сторе «TikTok(ТикТок)», то апп прекрасно ищется
В Чечне начался сущий кошмар.
Ссущий, мы ж о кадыровцах.
Пускай в тик-токари пиздуют
Какое счастье. Меньше контента с ебанашками
Ебнули по святому (нет)
Приложение TikTok исчезло из российского App Store
Пришла беда откуда не ждали
Ну и хуй с ним.
Волна самоубийств в чечне 😂
плакали всей чечней
Напиши like и найдёшь его снова