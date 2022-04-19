Новости

Приложение TikTok исчезло из поиска российского App Store Статьи редакции

В Google Play оно ещё доступно.

1369 просмотров

TikTok пропал из поиска приложений. Скачать его можно по прямой ссылке. Уже установленные приложения продолжают работать.

Дополнено. При этом TikTok находится в поиске по запросу «like», заметил редактор TJ. Likee — это аналогичная соцсеть с короткими музыкальными видео.

6 марта TikTok запретил вести прямые трансляции и загружать новый контент пользователям из России. Компания заявила, что причиной бана стал закон о «фейках» про российских военных со сроками до 15 лет. Документ приняли на фоне военной операции на Украине.

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«Путин топ» и «Za мир»: TikTok создал «альтернативную вселенную» для пользователей из России без антивоенных роликов Статьи редакции

Главное из статьи The Washington Post и наблюдений TJ.

Видео в тиктоке с хэштегом #путинтоп собрал почти 400 миллионов просмотров. Скриншот The Washington Post

#новости #соцсети #tiktok #apple

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20 комментариев
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benny

Блоггеры в тиктоке, которые за деньги делали патриотические видосы:

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Trident Force

Пусть теперь за деньги делают патриотические гвозди.

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Ответный калькулятор

Так я и не узнаю что такое этот ваш тиктак.

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Механический велосипед

Сейчас туда лучше и не заходить, пропагандистская помойка похуже Первого канала

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Ответный калькулятор

Уууу чего там творится.

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Лишний блик

Ну фиг знает, у меня ни одного пропагандистского видоса, как и вообще на тему актуальных событий. Там же умная лента рекомендаций, показывает что ты смотрел или лайкал, тут уже к тебе вопросы…

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Беспонтовый пирожок

Месяц уже ничего не попадалось такого. Может алгоритм подстроился. А может потому что уже месяц ничего не загрузить ¯\_(ツ)_/¯

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abomination

Никто ничего не удалял, ору. Прост в рф по ключу «тикток» из поиска приложение убрали, видимо, случайно и скоро вернут. Если ввести в сторе «TikTok(ТикТок)», то апп прекрасно ищется

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Ivan Gaiko

В Чечне начался сущий кошмар.

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Ivan Gaiko

Ссущий, мы ж о кадыровцах.

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Себастиан Перейра

Пускай в тик-токари пиздуют

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Городской сумасшедший

Какое счастье. Меньше контента с ебанашками

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Механический велосипед

Ебнули по святому (нет)

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Мощный ящик

Приложение TikTok исчезло из российского App Store
 Пришла беда откуда не ждали

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Max Yankov

Ну и хуй с ним.

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Zakhar 88

Волна самоубийств в чечне 😂

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Pablo
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Серёжа

плакали всей чечней

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УкраiнськийРобiт
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Roman Bogdanov

Напиши like и найдёшь его снова

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В течение следующих пяти дней суд вынесет определение о принятии, отказе, возвращении иска или оставлении его без движения.

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Михаил Роскин 🤍💙🤍 @Roskin_M
Читаю «Берлинский дневник» Уильяма Ширера. Он пишет о состоянии немецкого общества во второй половине 30-х годов.

Как говорится, все совпадения случайны (но это не точно).

4.02.40 «Мать одного немецкого летчика получила извещение, что ее сын пропал без вести. Пару дней спустя Би-би-си, ежедневно передающая из Лондона списки немецких военнопленных, сообщила, что ее сын в плену. На следующий день она получила восемь писем от друзей и знакомых, которые слышали, что ее сын жив и находится в плену. После этого история приобретает дурной поворот. Мать заявила на всех восьмерых в полицию, сообщив, что они слушают английское радио, и их арестовали».

Fn Fnovich
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"Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне. Все, прекрати"

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Nora @Noranadim1991
Это невероятно. В 30 км от боевых действий началась посевная. Украинские хлеборобы в касках и бронежилетах вышли обрабатывать родную землю. Впереди идут саперы, за ними сеялки с хлопцами в броне. Подвиг. Реальный подвиг. До слёз.

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