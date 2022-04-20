«Яндекс.Драйв» сокращает число автомобилей и возвращает машины собственникам. За год сервис может потерять до 35% парка Статьи редакции
У оператора каршеринга истекают лизинговые контракты, а купить новые автомобили сложно.
- Основной лизинговый партнёр «Драйва» — Major, но в кризис компания отказывается перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи автомобилей либо предлагает неподходящие для «Яндекса» условия, пишет «Коммерсант». В Major не предоставили комментарий изданию, в «Драйве» подтвердили проблему обновления парка из-за кризиса.
- Источник, близкий к «Драйву», также подтвердил проблемы с покупкой новых автомобилей, в том числе из-за выросших лизинговых ставок. Из-за дефицита автомобилей производители перестали выдавать квоты, которыми пользовались каршеринговые и таксомоторные компании, говорит источник «Коммерсанта» на рынке лизинга. А лизингодатели повысили ставки примерно с 8% в год минимум до 20%.
- Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев предполагает, что после увеличения с трёх до четырёх лет возраста машин, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в Москве, «Драйв» будет возвращать в город подходящие автомобили из Казани, Петербурга, Сочи.
- Источники «Коммерсанта» говорят, что с проблемами сталкиваются и другие сервисы каршеринга. Представитель «Ситидрайва» при этом заявил, что компания наоборот рассчитывает расширить парк до 10 тысяч машин.
- Другая проблема — нехватка комплектующих. В BelkaCar сообщили. что наблюдают значительное изменение стоимости запчастей, источник «Коммерсанта» в одном из каршерингов сообщил, что они стали стоить дороже примерно на 20%.
Впрочем, представитель «Яндекс.Драйва» в разговоре с TJ заявил, что такие прогнозы не соответствуют действительности: в начале года сервис начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев сильно изменилась. По его словам, возвращение автомобилей лизинговому партнёру — это постепенный и длительный процесс, а массовое пополнение парка новыми автомобилями сейчас привело бы к существенному росту цен.
Компания планирует монетизировать зрителей, которые пользуются общими аккаунтами.
Ребята, а вы помните, какой прекрасной (в сравнение с нашими днями) была жизнь до крымнаша? Доллар по 30, средняя зарплата была в городах по 1000-1500$, в Москве можно было без проблем найти работу за 1500-2000$ минимум. На среднюю зарплату можно было купить, например, неплохой ноутбук за 1000$ или тот же iPhone за те же деньги. Новый iPhone,…
Сектор "А что случилось?" на барабане.
Похуй на яндекс
Похуяндекс палучаица
@Кхалиси Бот
Вот и дефициту машин конец.
Каршеринг достал в мск. Все парковочные места заняты им. Надеюсь отомрёт.
Каршеринговые автомобили стоят там час-два, а ваш автомобиль стоял бы весь день, занимая в итоге больше месточасов. В Москве производится целенаправленный геноцид личного автомобильного транспорта, чтобы уменьшить количество пробок. Хотите жить в Москве, привыкайте к общественному транспорту.
По ощущениям, днём значительно меньше часа. Оставлю машину каршеринга рядом с домом, захожу домой, смотрю в окно, машину уже забирает следующий пользователь.
Быстрее ли в Москве общественный транспорт чем автомобиль, как долго ждать приходится?
Смысл не в том, чтобы сделать общественный транспорт быстрее личного. Смысл в том, чтобы все люди передвигались по городу быстрее.
Но как это сделать, если люди не пересядут на общественный и альтернативные виды транспорта? Пока автомобиль занимает доминирующую позицию в городе на них будут ездить.
Стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт. Сделать так, чтобы общественный транспорт ехал быстрее личного, это один из способов.
И как это выполняется в Москве и с каким успехом?
Вы путаете термины. Сделать так, чтобы ОТ ехал быстрее — это стимулировать. А повысить стоимость владения автомобилем без того чтобы ОТ стал более удобным, чтобы она стала неподъёмной — это заставлять потому что "а что вы нам сделаете"
Смотря когда, откуда и куда вы направляетесь. Если маршрут позволяет без проблем воспользоваться подземкой, то в час пик по Москве, конечно, метро быстрее.
Швабры заебали, все анусы на зонах порваны ими. Надеюсь их запретят
зато ресурсов хватает, чтобы статьи вручную убирать из агрегатора новостей. Ну за что боролись - на то и напоролись. Мои поздравления.
но ведь вчера же говорили, что экономика крепнет на глазах и рожь колосится как никогда ранее
Яндекс или сдохнет, или будет сосать бюджет. Все, что он когда-то создал, превратилось в тыкву, включая поисковик.
будущим стартапам зеленый свет! в обновленной России, думаю, будет спрос. противовес токсичным сберам-хуяндексам
Что думает подсайт @Каршеринг по этому поводу??
Хуйня случается
Вокруг, что то происходит и происходит.
Все пересядут на автобусы и трамваи
Сомневаюсь что оно долго проездит там тоже под 70% импортных деталей
В Питере у Яндекса 85% машин просто мертвые))