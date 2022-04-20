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«Яндекс.Драйв» сокращает число автомобилей и возвращает машины собственникам. За год сервис может потерять до 35% парка Статьи редакции

У оператора каршеринга истекают лизинговые контракты, а купить новые автомобили сложно.

  • Основной лизинговый партнёр «Драйва» — Major, но в кризис компания отказывается перезаключать контракты в пользу дальнейшей перепродажи автомобилей либо предлагает неподходящие для «Яндекса» условия, пишет «Коммерсант». В Major не предоставили комментарий изданию, в «Драйве» подтвердили проблему обновления парка из-за кризиса.
  • Источник, близкий к «Драйву», также подтвердил проблемы с покупкой новых автомобилей, в том числе из-за выросших лизинговых ставок. Из-за дефицита автомобилей производители перестали выдавать квоты, которыми пользовались каршеринговые и таксомоторные компании, говорит источник «Коммерсанта» на рынке лизинга. А лизингодатели повысили ставки примерно с 8% в год минимум до 20%.
  • Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев предполагает, что после увеличения с трёх до четырёх лет возраста машин, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в Москве, «Драйв» будет возвращать в город подходящие автомобили из Казани, Петербурга, Сочи.
  • Источники «Коммерсанта» говорят, что с проблемами сталкиваются и другие сервисы каршеринга. Представитель «Ситидрайва» при этом заявил, что компания наоборот рассчитывает расширить парк до 10 тысяч машин.
  • Другая проблема — нехватка комплектующих. В BelkaCar сообщили. что наблюдают значительное изменение стоимости запчастей, источник «Коммерсанта» в одном из каршерингов сообщил, что они стали стоить дороже примерно на 20%.

Впрочем, представитель «Яндекс.Драйва» в разговоре с TJ заявил, что такие прогнозы не соответствуют действительности: в начале года сервис начал программу обновления парка, но ситуация на авторынке за последние несколько месяцев сильно изменилась. По его словам, возвращение автомобилей лизинговому партнёру — это постепенный и длительный процесс, а массовое пополнение парка новыми автомобилями сейчас привело бы к существенному росту цен.

#новость #драйв

1833 просмотров
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26 комментариев
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А я вам сейчас покажу...

Сектор "А что случилось?" на барабане.

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Громкий месяц

Похуй на яндекс

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Игорь Херник

Похуяндекс палучаица

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Руденко Сергей против войны

@Кхалиси Бот

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Коммунальный чайник

Вот и дефициту машин конец.

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x

Каршеринг достал в мск. Все парковочные места заняты им. Надеюсь отомрёт.

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Праздничный утюг

Каршеринговые автомобили стоят там час-два, а ваш автомобиль стоял бы весь день, занимая в итоге больше месточасов. В Москве производится целенаправленный геноцид личного автомобильного транспорта, чтобы уменьшить количество пробок. Хотите жить в Москве, привыкайте к общественному транспорту.

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Stan Valensi

По ощущениям, днём значительно меньше часа. Оставлю машину каршеринга рядом с домом, захожу домой, смотрю в окно, машину уже забирает следующий пользователь.

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Щячло Попячтса

Быстрее ли в Москве общественный транспорт чем автомобиль, как долго ждать приходится?

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Праздничный утюг

Смысл не в том, чтобы сделать общественный транспорт быстрее личного. Смысл в том, чтобы все люди передвигались по городу быстрее.

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Щячло Попячтса

Но как это сделать, если люди не пересядут на общественный и альтернативные виды транспорта? Пока автомобиль занимает доминирующую позицию в городе на них будут ездить.

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Праздничный утюг

Стимулировать людей пересаживаться на общественный транспорт. Сделать так, чтобы общественный транспорт ехал быстрее личного, это один из способов.

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Щячло Попячтса

И как это выполняется в Москве и с каким успехом?

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Danil Kuznetsov

Вы путаете термины. Сделать так, чтобы ОТ ехал быстрее — это стимулировать. А повысить стоимость владения автомобилем без того чтобы ОТ стал более удобным, чтобы она стала неподъёмной — это заставлять потому что "а что вы нам сделаете"

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Kol Lok

Смотря когда, откуда и куда вы направляетесь. Если маршрут позволяет без проблем воспользоваться подземкой, то в час пик по Москве, конечно, метро быстрее.

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AK

Швабры заебали, все анусы на зонах порваны ими. Надеюсь их запретят

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Гаэль

зато ресурсов хватает, чтобы статьи вручную убирать из агрегатора новостей. Ну за что боролись - на то и напоролись. Мои поздравления.

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Alexander

но ведь вчера же говорили, что экономика крепнет на глазах и рожь колосится как никогда ранее

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Клаус Шульце

Яндекс или сдохнет, или будет сосать бюджет. Все, что он когда-то создал, превратилось в тыкву, включая поисковик.

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Alexander

будущим стартапам зеленый свет! в обновленной России, думаю, будет спрос. противовес токсичным сберам-хуяндексам

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Страстной ключ

Что думает подсайт @Каршеринг по этому поводу??

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Фактический кубок

Хуйня случается

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Александр Авдеев

Вокруг, что то происходит и происходит.

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Фактический кубок

Все пересядут на автобусы и трамваи

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Ежегодный кот

Сомневаюсь что оно долго проездит там тоже под 70% импортных деталей

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masloriy

В Питере у Яндекса 85% машин просто мертвые))

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хм
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