Ребята, а вы помните, какой прекрасной (в сравнение с нашими днями) была жизнь до крымнаша? Доллар по 30, средняя зарплата была в городах по 1000-1500$, в Москве можно было без проблем найти работу за 1500-2000$ минимум. На среднюю зарплату можно было купить, например, неплохой ноутбук за 1000$ или тот же iPhone за те же деньги. Новый iPhone,…