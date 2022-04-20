Количество подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет. Причины — уход из России и повышение цен Статьи редакции
Компания планирует монетизировать зрителей, которые пользуются общими аккаунтами.
О том, что в первом квартале 2022 года количество подписчиков стримингового сервиса упало на 200 тысяч, руководство Netflix заявило в рамках своего финансового отчёта.
- За первый квартал 2022 года количество подписчиков упало на 200 тысяч — с 221,84 миллиона до 221,64 миллиона.
- После ухода с российского рынка Netflix потерял 700 тысяч подписчиков. Если бы не потеря российских клиентов, общее число подписчиков сервиса, напротив, выросло бы на 200 тысяч.
- Другая причина — первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке (с 13,99 доллара до 15,49 доллара в месяц). После повышения цен 600 тысяч человек перестали пользоваться услугами сервиса в США и Канаде.
- По прогнозу компании, в грядущем квартале потери составят ещё 2 миллиона подписчиков.
- Компания предупредила инвесторов, что рост выручки сильно замедлился в связи с обострением конкуренции на рынке, «геополитическими факторами» (включая конфликт в Украине), а также рост количества зрителей, пользующихся чужими аккаунтами. За время пандемии коронавируса компания также значительно увеличила число подписчиков, но теперь находить новых клиентов стало сложнее.
- С практикой «делиться» паролями с другими людьми Netflix намерен бороться — и ранее начал тестировать «второстепенные аккаунты» в нескольких странах мира. Руководство компании утверждает, что монетизация зрителей, пользующихся чужими аккаунтами — один из способов замедлить падение выручки. Какие для этого есть способы кроме «субаккаунтов», в Netflix не уточнили.
После публикации отчёта акции компании упали на 27% на предторгах и почти вернулись на уровень декабря 2017-го.
606 просмотров
Ребята, а вы помните, какой прекрасной (в сравнение с нашими днями) была жизнь до крымнаша? Доллар по 30, средняя зарплата была в городах по 1000-1500$, в Москве можно было без проблем найти работу за 1500-2000$ минимум. На среднюю зарплату можно было купить, например, неплохой ноутбук за 1000$ или тот же iPhone за те же деньги. Новый iPhone,…
ЯКА СУМА НОВИНА
хмм, удивительно. не думал что россияне в целом смотрят нетфликс, да еще и легально.
Думаю просто во многие интернет пакеты нетфликс уже всунут как базовая опция
Нет, обычно наши провайдеры втюхивают отечественные сервисы.
Много кто пользовался нетфликс, так как там были уникальные сериалы
уже нет
А Украинцы продолжают платить?
Ну я плачу, сестра и мама что-то смотрят. А что?
Да доебаться он просто хотел
Тебя это ебать не должно, дружок
украинцы
платить
Странно, что американцы не могут платить на 1,5 бакса дороже. По статистике там и у Спотифая большая часть аккаунтов - бесплатные. Почему? Это же копейки по их деньгам за личный комфорт.