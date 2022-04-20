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Количество подписчиков Netflix упало впервые за 10 лет. Причины — уход из России и повышение цен Статьи редакции

Компания планирует монетизировать зрителей, которые пользуются общими аккаунтами.

О том, что в первом квартале 2022 года количество подписчиков стримингового сервиса упало на 200 тысяч, руководство Netflix заявило в рамках своего финансового отчёта.

  • За первый квартал 2022 года количество подписчиков упало на 200 тысяч — с 221,84 миллиона до 221,64 миллиона.
  • После ухода с российского рынка Netflix потерял 700 тысяч подписчиков. Если бы не потеря российских клиентов, общее число подписчиков сервиса, напротив, выросло бы на 200 тысяч.
  • Другая причина — первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке (с 13,99 доллара до 15,49 доллара в месяц). После повышения цен 600 тысяч человек перестали пользоваться услугами сервиса в США и Канаде.
  • По прогнозу компании, в грядущем квартале потери составят ещё 2 миллиона подписчиков.
  • Компания предупредила инвесторов, что рост выручки сильно замедлился в связи с обострением конкуренции на рынке, «геополитическими факторами» (включая конфликт в Украине), а также рост количества зрителей, пользующихся чужими аккаунтами. За время пандемии коронавируса компания также значительно увеличила число подписчиков, но теперь находить новых клиентов стало сложнее.
  • С практикой «делиться» паролями с другими людьми Netflix намерен бороться — и ранее начал тестировать «второстепенные аккаунты» в нескольких странах мира. Руководство компании утверждает, что монетизация зрителей, пользующихся чужими аккаунтами — один из способов замедлить падение выручки. Какие для этого есть способы кроме «субаккаунтов», в Netflix не уточнили.

После публикации отчёта акции компании упали на 27% на предторгах и почти вернулись на уровень декабря 2017-го.

#новости #netflix

606 просмотров
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11 комментариев
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Дмитрий Орлов

ЯКА СУМА НОВИНА

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M.R.T.

хмм, удивительно. не думал что россияне в целом смотрят нетфликс, да еще и легально.

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Ze Katze

Думаю просто во многие интернет пакеты нетфликс уже всунут как базовая опция

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Закомплексованная Душа

Нет, обычно наши провайдеры втюхивают отечественные сервисы.
Много кто пользовался нетфликс, так как там были уникальные сериалы

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othige9iz relay.firefox.com

уже нет

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Следующий космос

А Украинцы продолжают платить?

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Ім'я та По-батькові

Ну я плачу, сестра и мама что-то смотрят. А что?

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Senrigan

Да доебаться он просто хотел

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зимнее безмолвие

Тебя это ебать не должно, дружок

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Сеня

украинцы
 платить

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Бешеные бабки

Странно, что американцы не могут платить на 1,5 бакса дороже. По статистике там и у Спотифая большая часть аккаунтов - бесплатные. Почему? Это же копейки по их деньгам за личный комфорт.

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Ровный Никита
Рустем Адагамов @adagamov
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...Мы их гоним, как беженцев. И еще не пустим к вам как беженцев. И будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, больницы.

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