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Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и растительного молока Alpro Статьи редакции

В марте компания обещала сохранить производство молочной продукции и детского питания.

Фото: producttoday.ru

«Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт Evian и Alpro», — говорится в отчёте французской компании за первый квартал 2022 года.

В начале марта компания приостановила инвестиционные проекты в России, но пообещала сохранить производство и распространение молочной продукции и детского питания.

#новости #ктоушёл

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44 комментария
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плюшевый батон

Вышли из тени

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Игорь Херник

На днях заметил эту хуйню, блять, как же бесит этот нейминг через не-.
НеМолоко, НеШкола НеБарабанов, НеПослушник, НеМагия

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Добро и позитив

"Антикафе"

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Игорь Херник

Денацификация)))

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Добро и позитив

Актуальнее тогда сейчас ZaМолоко. ZaКофе уже есть.

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Игорь Херник

Ну почему каждый раз так больно, то есть ничего неожиданного в каждом новом маркетинговом проявлении zашизы нет, но всегда что-то внутри рвётся от такого. Ну или сзади пониже спины, а не внутри)

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Хенрик Квинто

Потому что вы нормальный человек. Не zombie.

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Игорь Херник

Сет Хенрика мой любимый сет в бладборне, я всегда говорил!

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Хенрик Квинто

Мой никнейм чуть из другой оперы :)
Ucho od śledzia!

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Olma

Мда. Всегда говорил, что хорошего человека маркетологом не назовут.

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Случайный поезд

"Лучше дочь проститутка, чем сын маркетолог"

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Dmytry Kovalsky

проституция это древняя нужная и благородная профессия в отличие от 90% прочих

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K P

Незыгарь

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Йуцкен54321

Нефтеюганск

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плюшевый батон

Но ситуация страшная, ведь соя для подавления тестостерона более не будет подаваться в организм((( УУХХ БЛЯЯЯ БЕСИТ

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Товарищ

Взялись за веганов, но, теперь точно выйдут.

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Русский

Путин был в бешенстве, когда узнал

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Ilyusha Wizaut
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Йуцкен54321

Лебедев

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quqishqa

Санкции нужны для глубинного народа, тех кто пьет воду из под крана, а не эвиан

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Интернет

У глубинного народа нет канализации

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Внимательный Мурод

айтишники поебежали прыгать в окна

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M.R.T.

Не может не радовать.

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Чмоня

@ДОМ ТВОЕЙ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ ЭТО ПРАВДА????

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Актуальный космос

Нет

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Andre Macareno

Почему, он же максимум в кофе на альтернативном молоке присутствует, который еще и дороже обычного

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walkindizaster

в кофе на альтернативном молоке присутствует
 это самый сок, на миндальном особенно
в кофейнях(кроме старбакса) нет доп платы з альтер молоко (потому что кофе и так стоит от 250руб)

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walkindizaster

А еще его используют для смузишных, в смузи добавляют обычно кокосовое молоко

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Сеня

прилет по хипстерам

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Сеня

теперь то путину точно пиздец

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А я вам сейчас покажу...

ммм, данон

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Евгений Кочин

Ммм данонахуй эту Россию блядь

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А я вам сейчас покажу...

cук, ржу

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Футбольный теркин30см

Alpro можно просто так пить или он как добавка?
Попробую тогда хоть пока есть

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John Rickman

Можно, легко.

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Dmytry Kovalsky

На вкус не особо. Но если ты веган то пей.

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Марк Рязанцев

по мне все кроме кокоса не ок, но если на нем делать блины, или в кофе добавлять прям заебись

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Xenia White

Единственное молоко которое можно пить , оно без «хлопьев» и осадка , и состав норм . Например Bite миндальный это почти масло подсолнечное на вкус , запах и состав

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Взаимный Филипп

Но все вам веганы

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Гражданин концлагеря Путлера

ни один из продуктов не покупал. Удар по гламурным деткам олигархов?

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qweqwe

Надо купить на пробу пару штучек на последок

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Dmytry Kovalsky

Интересно а кто то их тех кто не в Москве и Питере слышал про молоко
Alpro

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Глухой звук

Да и в Питере не все слышали.
Может, антимолочники слышали, не знаю. Те, кому нужны напитки из растительного сырья.

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alekksandr cherr

а мне жалко. Это всё упрощение.
Будут репу жрать и похрюкивать как свинюки,а сами ещё что то на украинцев гонят.
Отстойные терпилоиды русские. Скоро пыню есть будут его грязь с пупка.

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