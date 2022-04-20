Danone прекратила импорт в Россию воды Evian и растительного молока Alpro Статьи редакции
В марте компания обещала сохранить производство молочной продукции и детского питания.
«Danone приняла решение существенно изменить бизнес в России, переориентировав его на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание и прекратив импорт Evian и Alpro», — говорится в отчёте французской компании за первый квартал 2022 года.
В начале марта компания приостановила инвестиционные проекты в России, но пообещала сохранить производство и распространение молочной продукции и детского питания.
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Вышли из тени
На днях заметил эту хуйню, блять, как же бесит этот нейминг через не-.
НеМолоко, НеШкола НеБарабанов, НеПослушник, НеМагия
"Антикафе"
Денацификация)))
Актуальнее тогда сейчас ZaМолоко. ZaКофе уже есть.
Ну почему каждый раз так больно, то есть ничего неожиданного в каждом новом маркетинговом проявлении zашизы нет, но всегда что-то внутри рвётся от такого. Ну или сзади пониже спины, а не внутри)
Потому что вы нормальный человек. Не zombie.
Сет Хенрика мой любимый сет в бладборне, я всегда говорил!
Мой никнейм чуть из другой оперы :)
Ucho od śledzia!
Мда. Всегда говорил, что хорошего человека маркетологом не назовут.
"Лучше дочь проститутка, чем сын маркетолог"
проституция это древняя нужная и благородная профессия в отличие от 90% прочих
Незыгарь
Нефтеюганск
Но ситуация страшная, ведь соя для подавления тестостерона более не будет подаваться в организм((( УУХХ БЛЯЯЯ БЕСИТ
Взялись за веганов, но, теперь точно выйдут.
Путин был в бешенстве, когда узнал
Лебедев
Санкции нужны для глубинного народа, тех кто пьет воду из под крана, а не эвиан
У глубинного народа нет канализации
айтишники поебежали прыгать в окна
Не может не радовать.
@ДОМ ТВОЕЙ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ ЭТО ПРАВДА????
Нет
Почему, он же максимум в кофе на альтернативном молоке присутствует, который еще и дороже обычного
в кофе на альтернативном молоке присутствует
это самый сок, на миндальном особенно
в кофейнях(кроме старбакса) нет доп платы з альтер молоко (потому что кофе и так стоит от 250руб)
А еще его используют для смузишных, в смузи добавляют обычно кокосовое молоко
прилет по хипстерам
теперь то путину точно пиздец
ммм, данон
Ммм данонахуй эту Россию блядь
cук, ржу
Alpro можно просто так пить или он как добавка?
Попробую тогда хоть пока есть
Можно, легко.
На вкус не особо. Но если ты веган то пей.
по мне все кроме кокоса не ок, но если на нем делать блины, или в кофе добавлять прям заебись
Единственное молоко которое можно пить , оно без «хлопьев» и осадка , и состав норм . Например Bite миндальный это почти масло подсолнечное на вкус , запах и состав
Но все вам веганы
ни один из продуктов не покупал. Удар по гламурным деткам олигархов?
Надо купить на пробу пару штучек на последок
Интересно а кто то их тех кто не в Москве и Питере слышал про молоко
Alpro
Да и в Питере не все слышали.
Может, антимолочники слышали, не знаю. Те, кому нужны напитки из растительного сырья.
а мне жалко. Это всё упрощение.
Будут репу жрать и похрюкивать как свинюки,а сами ещё что то на украинцев гонят.
Отстойные терпилоиды русские. Скоро пыню есть будут его грязь с пупка.