Пользователи «Госуслуг» получили письма с текстом «Госпрограмма престижный гроб в обмен на службу» Статьи редакции
В Минцифры о взломе сайта или системы рассылок не сообщали.
«Госуслуги» отправили пользователям письма с содержанием «Госпрограмма престижный гроб в обмен на службу». Такое сообщение получил знакомый журналиста «Агентства», читательница «Медиазоны», пользователи твиттера, «Хабра» и TJ.
Кроме слов о гробе в письмах говорилось, что пользователь указал свой адрес почты на «Госуслугах», и предлагалось подтвердить изменение.
Письма были отправлены с официального адреса no-reply@gosuslugi.ru, который «Госуслуги» используют для своих рассылок. Ссылка внутри письма также совпадала с реальным адресом сайта.
Представитель «Госуслуг» во «ВКонтакте» ответил на вопрос «Медиазоны» о рассылке так: «Зафиксирован аномальный рост количества отправляемых сообщений по смене контакта в личном кабинете. Проведены оперативные работы по блокировке нелегитимного трафика, новых отправок не наблюдается. Полученные сообщения не являются следствием взлома вашей учётной записи. Рекомендуется выполнить удаление писем из почтового ящика».
Минцифры о возможном взломе «Госуслуг» не сообщало.
Как сообщает «Фонтантка» урок по теме «Чувство Родины» прошел в 4 классе школы № 321. На нем учительница показала видео Никиты Михалкова «Откуда растут ноги», которое содержит кадры жестокости и насилия и имеет возрастное ограничение 18+. По словам одного из родителей, его дочь пришла с занятия в слезах. Так он описывает реакции других детей:
Привет! Я читаю Tj уже года 3 и вот решила зарегестрироваться. О себе: я живу в Сибири, у меня небольшой бизнес и до февраля этого года я точно знала чего хочу. Я верила в Прекрасную Россию будущего, ходила на митинги и любила свой регион. У меня было несколько идей для проектов, которые могли бы принести пользу моему городу. К январю этого года…
Украина — один из главных мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов, от пшеницы до подсолнечного масла.
Пушистые рабочие каждый день жалуются на задержку аванса и условия труда, а в перекурах делятся сплетнями о начальстве и стажёрах.
Престижный гроб
Звучит как заглушка имени пользователя
Наш пацан?
-
Прошу подтвердить
@Элитный багажник
@Царский дыня
@Авторитетный Звезда
@Крысалды Шикарные
Какой взлом, уважаемая редакция, зачем вообще писать этот бред?
Это СТАНДАРТНЫЙ шаблон письма подтверждения почтового ящика, это и без ответа Госуслуг видно.
Кто-то просто указывает это словосочетание вместо ФИО и вбивает почту из какой-нибудь слитой базы, а потом запрашивает подтверждение адреса. Вот и весь "взлом".
@Сергей Звезда
Пора бы взломать данные о всех пропагандонах. Где живут, где отдыхают, на чем катаются... страна должна знать своих кумиров
И так все знаем
Да знают уже... Всем насрать просто. А кто погромче на "сферической кухне в вакууме" - тот ещё и поддакивает тому, кто говорит что они по занимаемой должности так должны жить.
На параллельном сайте чуваки уже нашли виноватых в этой проблеме... Жду таких же здесь....
https://vc.ru/media/406444-kolichestvo-podpischikov-netflix-upalo-vpervye-za-10-let-za-kvartal-servis-poteryal-200-tysyach-polzovateley?comment=4241041&from=copylink
https://tjournal.ru/597092
А мне не пришло :((
не переживай, военкомат тебе сам принесет
Престижный TjPlus в обмен на шутку.
ага, тоже пришло сегодня, я чуть в штаны не насерил
База
Получил вчера на почту яндекса, причем тоже обратил внимание, что пришло с оф. адреса. На госуслугах никогда зареган не был, похоже рассылка идет по разным базам.
Может это не взлом?
Даже если взлом, это всё равно суровая правда быта на сегодня, но получение гроба - это не точно, могут нае*ать.
Пришло на почту, которую использовал только для Авито
Так..то есть даже престижного гроба не дадут ??
Да что за твари.