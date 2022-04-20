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Пользователи «Госуслуг» получили письма с текстом «Госпрограмма престижный гроб в обмен на службу» Статьи редакции

В Минцифры о взломе сайта или системы рассылок не сообщали.

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Изображение из твиттера SergiusTrulala

«Госуслуги» отправили пользователям письма с содержанием «Госпрограмма престижный гроб в обмен на службу». Такое сообщение получил знакомый журналиста «Агентства», читательница «Медиазоны», пользователи твиттера, «Хабра» и TJ.

Кроме слов о гробе в письмах говорилось, что пользователь указал свой адрес почты на «Госуслугах», и предлагалось подтвердить изменение.

Письма были отправлены с официального адреса no-reply@gosuslugi.ru, который «Госуслуги» используют для своих рассылок. Ссылка внутри письма также совпадала с реальным адресом сайта.

Представитель «Госуслуг» во «ВКонтакте» ответил на вопрос «Медиазоны» о рассылке так: «Зафиксирован аномальный рост количества отправляемых сообщений по смене контакта в личном кабинете. Проведены оперативные работы по блокировке нелегитимного трафика, новых отправок не наблюдается. Полученные сообщения не являются следствием взлома вашей учётной записи. Рекомендуется выполнить удаление писем из почтового ящика».

Минцифры о возможном взломе «Госуслуг» не сообщало.

#новости #госуслуги

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19 комментариев
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Универсальный динозавр

Престижный гроб
 Звучит как заглушка имени пользователя

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Лютый кусок ДОБРА

Наш пацан?
-
Прошу подтвердить
@Элитный багажник
@Царский дыня
@Авторитетный Звезда
@Крысалды Шикарные

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Кристобаль Фейра

Какой взлом, уважаемая редакция, зачем вообще писать этот бред?

Это СТАНДАРТНЫЙ шаблон письма подтверждения почтового ящика, это и без ответа Госуслуг видно.

Кто-то просто указывает это словосочетание вместо ФИО и вбивает почту из какой-нибудь слитой базы, а потом запрашивает подтверждение адреса. Вот и весь "взлом".

@Сергей Звезда

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Гражданин концлагеря Путлера

Пора бы взломать данные о всех пропагандонах. Где живут, где отдыхают, на чем катаются... страна должна знать своих кумиров

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Фактический кубок

И так все знаем

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Dmitry Sursin

Да знают уже... Всем насрать просто. А кто погромче на "сферической кухне в вакууме" - тот ещё и поддакивает тому, кто говорит что они по занимаемой должности так должны жить.

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Dmitry Sursin

На параллельном сайте чуваки уже нашли виноватых в этой проблеме... Жду таких же здесь....
https://vc.ru/media/406444-kolichestvo-podpischikov-netflix-upalo-vpervye-za-10-let-za-kvartal-servis-poteryal-200-tysyach-polzovateley?comment=4241041&from=copylink

Количество подписчиков Netflix упало впервые за…
Но компания надеется восполнить потери выручки планом по «монетизации» зрителей, пользующихся…
vc.ru
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ЖОПОКРАБ

https://tjournal.ru/597092

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Наиль Валеев
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Пятая колонка

А мне не пришло :((

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Мразота охуевшая

не переживай, военкомат тебе сам принесет

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Страстной ключ

Престижный TjPlus в обмен на шутку.

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Евгений Петров

ага, тоже пришло сегодня, я чуть в штаны не насерил

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Ровный Никита

База

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Владислав Косинов

Получил вчера на почту яндекса, причем тоже обратил внимание, что пришло с оф. адреса. На госуслугах никогда зареган не был, похоже рассылка идет по разным базам.

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Денис Сенькин

Может это не взлом?

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Paul Filatov

Даже если взлом, это всё равно суровая правда быта на сегодня, но получение гроба - это не точно, могут нае*ать.

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jjjj

Пришло на почту, которую использовал только для Авито

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Dmytry Kovalsky

Так..то есть даже престижного гроба не дадут ??
Да что за твари.

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