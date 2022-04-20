Путин: власти РФ будут помогать блогерам, занимающихся «большим государственным делом» Статьи редакции
Помогать будут блогерам, увлекающих людей экспертными знаниями и интересными проектами, в противовес легко распространяемой «чернухе».
Владимир Путин заявил, что власти «должны сделать всё, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, но поддерживать таких людей». По мнению президента, сейчас блогерство — это сложная и конкурентная среда.
При этом Путин заявил, что «нельзя назвать благородным» стремление заработать любой ценой, в том числе на рекламе, привлекая определенное количество людей.
Украина — один из главных мировых экспортёров ключевых сельскохозяйственных продуктов, от пшеницы до подсолнечного масла.
Как сообщает «Фонтантка» урок по теме «Чувство Родины» прошел в 4 классе школы № 321. На нем учительница показала видео Никиты Михалкова «Откуда растут ноги», которое содержит кадры жестокости и насилия и имеет возрастное ограничение 18+. По словам одного из родителей, его дочь пришла с занятия в слезах. Так он описывает реакции других детей:
Пушистые рабочие каждый день жалуются на задержку аванса и условия труда, а в перекурах делятся сплетнями о начальстве и стажёрах.
Привет! Я читаю Tj уже года 3 и вот решила зарегестрироваться. О себе: я живу в Сибири, у меня небольшой бизнес и до февраля этого года я точно знала чего хочу. Я верила в Прекрасную Россию будущего, ходила на митинги и любила свой регион. У меня было несколько идей для проектов, которые могли бы принести пользу моему городу. К январю этого года…
В Минцифры о взломе сайта или системы рассылок не сообщали.
Путин:
и дальше идет какая-то ебань некомпетентного человека, который не разбирается ни в чем.
власти РФ будут помогать блогерам, занимающихся «большим государственным делом»
Мы это и так знаем. И мир знает. Так же, как мир знает про китайских wumao. Диктаторские режимы ссыкливы везде.
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https://youtube.com/shorts/l-O8E5F0yPo?feature=share
Куда надо подписаться? Где подписать?
Ему речи явно кто-то другой пишет.
Айкакпросто выбить финансирование
Нужно репортить массово на его канал, чтобы заблочили
заниматься «чернухой» в интернете очень просто
Откуда ты знаешь, блять, ты даже туда не заходил не разу
В папке распечатанные скриншоты с экрана приносят.
Знаете, я тоже своего рода блогер.
Получишь ветку
Ну понятно короче
🤢🤮
Спортивный блоггер
А ты после Делимхана ещё не понял куда он сел?
Поддержат кремлеботов Пригожина
увлекающих людей экспертными знаниями
Эксперты по мнению кремля
Такер Карлсон еще
пиздоляк
купят плюс на тж
Хотели отправить блогеров на завод, а в итоге сделают из них политбюро
Большие государственные прошмандовки
Можно сделать ещё министерство Мингоспрошмандовства
О, деду концепции подписки на блогеров и их каналы объяснили.
Да шучу, просто напечатали текст в папочку
Владимир Путин заявил, что власти «должны сделать всё, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, но поддерживать таких людей».
Короче, приставят автоматчиков, ясно.
Первая поддержка это блокировка Инстаграм, второй пункт поддержки - блокировка ютуб
казалось бы, причем тут стас ай как просто
пойти гос пропагандиским блогером, набрав аудиторию ватных долбоебов, что бы постепенно вливать им в голову противоположную позицию, а потом ХОБА, возглавить революцию шизоидов
Эй, вата, зацените как блогер будет делать анпакинг нового айфона, в своей новой квартире. Да да, это делать нужно сидя в вонючем толчке на улице.
Соловьеву короче помогут на новую дачу заработать
Как дела с лимитом на легионеров в футболе, который нужен, чтобы повышать «уровень конкуренции»?
повысили настолько, что теперь весь мир не может с нами конкурировать
Собирайся народ кто бюджеты пилить идёт 👍
...
перевод: каждый, кто подлизнёт великому Пу, получит денежку!
Еееее, теперь разпил бабла с подсосвым вкусом!
Интересно, будет ли поддержка ватных тик-токеров с 25 подписчиками? Это же основная масса.
есть список тех кому вот так будут хуй в жопу пихать?
"Путин: власти РФ будут помогать блогерам, занимающихся «большим государственным делом»"
Стас Ай как просто - уже давно занимается пропагандой, давно сидит на провластной зарплате. Соловьев для молодежи. Нужно массово репортить на его канал, чтобы его заблокировали.
Это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки, большой внутренней культуры. И, конечно, экспертных знаний. И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет «чернуху», это, конечно, большое — без всякого преувеличения — государственное дело.
Потому что, прошу прощения за моветон, заниматься «чернухой» в интернете очень просто, и, к сожалению, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков.
@Дон Бот
Это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки ДОН, большой внутренней культуры ДОН. И ДОН, конечно ДОН, экспертных знаний ДОН. И если таким ДОН, как вы ДОН, удается переманить подписчиков от тех ДОН, кто распространяет «чернуху» ДОН, это ДОН, конечно ДОН, большое — без всякого преувеличения — государственное дело ДОН.
Потому что ДОН, прошу прощения за моветон ДОН, заниматься «чернухой» в интернете очень просто ДОН, и ДОН, к сожалению ДОН, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков ДОН.