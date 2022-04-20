"Путин: власти РФ будут помогать блогерам, занимающихся «большим государственным делом»"

Это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки, большой внутренней культуры. И, конечно, экспертных знаний. И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет «чернуху», это, конечно, большое — без всякого преувеличения — государственное дело.

Потому что, прошу прощения за моветон, заниматься «чернухой» в интернете очень просто, и, к сожалению, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков.

