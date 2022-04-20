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Путин: власти РФ будут помогать блогерам, занимающихся «большим государственным делом» Статьи редакции

Помогать будут блогерам, увлекающих людей экспертными знаниями и интересными проектами, в противовес легко распространяемой «чернухе».

Владимир Путин заявил, что власти «должны сделать всё, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, но поддерживать таких людей». По мнению президента, сейчас блогерство — это сложная и конкурентная среда.

Это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки, большой внутренней культуры. И, конечно, экспертных знаний. И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет «чернуху», это, конечно, большое — без всякого преувеличения — государственное дело.

Потому что, прошу прощения за моветон, заниматься «чернухой» в интернете очень просто, и, к сожалению, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков.

Владимир Путин

При этом Путин заявил, что «нельзя назвать благородным» стремление заработать любой ценой, в том числе на рекламе, привлекая определенное количество людей.

#новости #блогеры

2085 просмотров
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60 комментариев
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Totorimoto

Путин:
 и дальше идет какая-то ебань некомпетентного человека, который не разбирается ни в чем.

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Vas Tupovets

власти РФ будут помогать блогерам, занимающихся «большим государственным делом»
 Мы это и так знаем. И мир знает. Так же, как мир знает про китайских wumao. Диктаторские режимы ссыкливы везде.
.
https://youtube.com/shorts/l-O8E5F0yPo?feature=share

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6 комментариев
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Фактический кубок

Куда надо подписаться? Где подписать?

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Андрей Апанасик

Ему речи явно кто-то другой пишет.

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9 комментариев
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Denis Shiryaev

Айкакпросто выбить финансирование

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Товарищ

Нужно репортить массово на его канал, чтобы заблочили

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Karma Police

заниматься «чернухой» в интернете очень просто
 Откуда ты знаешь, блять, ты даже туда не заходил не разу

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Облачко1984

В папке распечатанные скриншоты с экрана приносят.

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Андрей Апанасик

Знаете, я тоже своего рода блогер.

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Dan

Получишь ветку

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2 комментария
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Илья Ишутин

Ну понятно короче

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Натуральный бас

🤢🤮

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Непривычный звук

Спортивный блоггер

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Dmitry Sursin

А ты после Делимхана ещё не понял куда он сел?

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KZ Forever

Поддержат кремлеботов Пригожина

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Andy

увлекающих людей экспертными знаниями
 Эксперты по мнению кремля

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Добро и позитив

Такер Карлсон еще

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Александр Доев

пиздоляк

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Внимательный Мурод

купят плюс на тж

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Опасный чайник

Хотели отправить блогеров на завод, а в итоге сделают из них политбюро

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Inspektor Pidozra

Большие государственные прошмандовки

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Inspektor Pidozra

Можно сделать ещё министерство Мингоспрошмандовства

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Игорь Херник

О, деду концепции подписки на блогеров и их каналы объяснили.
Да шучу, просто напечатали текст в папочку

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Синий кiт

Владимир Путин заявил, что власти «должны сделать всё, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, но поддерживать таких людей».
Короче, приставят автоматчиков, ясно.

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Надежный Валера

Первая поддержка это блокировка Инстаграм, второй пункт поддержки - блокировка ютуб

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Дорожный историк

казалось бы, причем тут стас ай как просто

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Михаил Круг

пойти гос пропагандиским блогером, набрав аудиторию ватных долбоебов, что бы постепенно вливать им в голову противоположную позицию, а потом ХОБА, возглавить революцию шизоидов

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RKA

Эй, вата, зацените как блогер будет делать анпакинг нового айфона, в своей новой квартире. Да да, это делать нужно сидя в вонючем толчке на улице.

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Непривычный звук

Соловьеву короче помогут на новую дачу заработать

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Узкий цветок

Как дела с лимитом на легионеров в футболе, который нужен, чтобы повышать «уровень конкуренции»?

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Дорожный историк

повысили настолько, что теперь весь мир не может с нами конкурировать

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1 комментарий
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Илья Ишутин

Собирайся народ кто бюджеты пилить идёт 👍

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Vas Tupovets

...

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Максим Макарчук

перевод: каждый, кто подлизнёт великому Пу, получит денежку!

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Натуральный бас

Еееее, теперь разпил бабла с подсосвым вкусом!

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Ukrainian

Интересно, будет ли поддержка ватных тик-токеров с 25 подписчиками? Это же основная масса.

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dtisigxizzdidzi

есть список тех кому вот так будут хуй в жопу пихать?

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Случайный поезд

"Путин: власти РФ будут помогать блогерам, занимающихся «большим государственным делом»"

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Товарищ

Стас Ай как просто - уже давно занимается пропагандой, давно сидит на провластной зарплате. Соловьев для молодежи. Нужно массово репортить на его канал, чтобы его заблокировали.

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испанский смех

Это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки, большой внутренней культуры. И, конечно, экспертных знаний. И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет «чернуху», это, конечно, большое — без всякого преувеличения — государственное дело.

Потому что, прошу прощения за моветон, заниматься «чернухой» в интернете очень просто, и, к сожалению, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков.

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испанский смех

@Дон Бот

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Дон Бот

Это требует хорошего внутреннего состояния и высокого уровня подготовки ДОН, большой внутренней культуры ДОН. И ДОН, конечно ДОН, экспертных знаний ДОН. И если таким ДОН, как вы ДОН, удается переманить подписчиков от тех ДОН, кто распространяет «чернуху» ДОН, это ДОН, конечно ДОН, большое — без всякого преувеличения — государственное дело ДОН.

Потому что ДОН, прошу прощения за моветон ДОН, заниматься «чернухой» в интернете очень просто ДОН, и ДОН, к сожалению ДОН, эта простота дает возможность обеспечить большое количество подписчиков ДОН.

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