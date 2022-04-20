РБК: российские банки, попавшие под санкции, не смогут выпускать карты UnionPay Статьи редакции
Платёжная система боится сотрудничества из-за риска наложения на неё вторичных санкций.
Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники из кредитных организаций.
Банки не смогут выпускать карты из-за опасений самой платёжной системы — она боится наложения на неё вторичных санкций.
По их данным источников РБК, оформлять UnionPay не будут «Сбер», Альфа-банк, «Открытие», ВТБ и Совкомбанк.
После ухода Visa и Mastercard из России китайская Union Pay оставалась одним из немногих вариантов для трансграничных платежей и переводов.
Пушистые рабочие каждый день жалуются на задержку аванса и условия труда, а в перекурах делятся сплетнями о начальстве и стажёрах.
Привет! Я читаю Tj уже года 3 и вот решила зарегестрироваться. О себе: я живу в Сибири, у меня небольшой бизнес и до февраля этого года я точно знала чего хочу. Я верила в Прекрасную Россию будущего, ходила на митинги и любила свой регион. У меня было несколько идей для проектов, которые могли бы принести пользу моему городу. К январю этого года…
Как сообщает «Фонтантка» урок по теме «Чувство Родины» прошел в 4 классе школы № 321. На нем учительница показала видео Никиты Михалкова «Откуда растут ноги», которое содержит кадры жестокости и насилия и имеет возрастное ограничение 18+. По словам одного из родителей, его дочь пришла с занятия в слезах. Так он описывает реакции других детей:
В Минцифры о взломе сайта или системы рассылок не сообщали.
...и молвили китайские банки:
"Идите россияне с Миром!"
Идите россияне с Миром
русским
Пластиковый МИР победил.
а брат говорит что русский
Американцы весь мир припугнули, чувствую в этот раз обходить санкции будет ой как непросто
Грязная зелёная бумажка не пахнет.
прости, младший брат тощий мангуст, ничего личного."
Мало кто сейчас осознаёт последствия для банковской системы. По сути все вышеперечисленные организации замыкаются на рынке РФ с последующей деградацией. Операции с остальным миром для банков и клиентов отрезаны, на бирже особо не поторгуешь, большинство отделов просто нафиг не нужны будут. Грустно
Вилами в анус от китайского брата
ничосити, какая неожиданность
не по-христиански
блэт, онижеж комми-øтеисты
Ой как неожиданно и приятно!..
На спине есть хоть какое-то не окровавленное место?