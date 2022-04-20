Новости

РБК: российские банки, попавшие под санкции, не смогут выпускать карты UnionPay Статьи редакции

Платёжная система боится сотрудничества из-за риска наложения на неё вторичных санкций.

Крупные российские банки, которые оказались под блокирующими санкциями западных стран, не смогут выпускать карты UnionPay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники из кредитных организаций.

Банки не смогут выпускать карты из-за опасений самой платёжной системы — она боится наложения на неё вторичных санкций.

По их данным источников РБК, оформлять UnionPay не будут «Сбер», Альфа-банк, «Открытие», ВТБ и Совкомбанк.

После ухода Visa и Mastercard из России китайская Union Pay оставалась одним из немногих вариантов для трансграничных платежей и переводов.

#новости #санкции #деньги

705 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
Сегодняшний алмаз

...и молвили китайские банки:
"Идите россияне с Миром!"

Ответить
Развернуть ветку
Фактический крюк

Идите россияне с Миром
 русским

Ответить
Развернуть ветку
Страстной ключ

Пластиковый МИР победил.

Ответить
Развернуть ветку
Фактический крюк

а брат говорит что русский

Ответить
Развернуть ветку
Непривычный звук

Американцы весь мир припугнули, чувствую в этот раз обходить санкции будет ой как непросто

Ответить
Развернуть ветку
Строгий Мурод

Грязная зелёная бумажка не пахнет.

Ответить
Развернуть ветку
Blessed

прости, младший брат тощий мангуст, ничего личного."

Ответить
Развернуть ветку
ок

Мало кто сейчас осознаёт последствия для банковской системы. По сути все вышеперечисленные организации замыкаются на рынке РФ с последующей деградацией. Операции с остальным миром для банков и клиентов отрезаны, на бирже особо не поторгуешь, большинство отделов просто нафиг не нужны будут. Грустно

Ответить
Развернуть ветку
Узкий цветок

Вилами в анус от китайского брата

ничосити, какая неожиданность
не по-христиански
блэт, онижеж комми-øтеисты

Ответить
Развернуть ветку
Старинный спрей

Ой как неожиданно и приятно!..

Ответить
Развернуть ветку
Сейлор Мунк

На спине есть хоть какое-то не окровавленное место?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Мнения
Артем
Признание Арестовича

Штош, сегодня я случайно заметил разлетевшееся по всем пыльным и не очень углам сенсационное признание.

Twitter
Кузькин отец
а нас то за что
Проф. Преображенский @prof_preobr
Захарова: вооружение, поставляемое США Украине, может использоваться для ударов по мирным городам в России, это недопустимо.

Понимаете?
Представитель режима, который уже почти два месяца бьёт по мирным городам в Украине, возмущается тем, что Украина может ответить тем же.
Егор Горд
Морпехи и "Азов" спасли пол тысячи бойцов из порта
Егор Горд
Парень, который в Харькове прикрыл собой под обстрелами раненую женщину, получил бронежилет
Интернет
Паблик: Коты ишачат на заводе Статьи редакции

Пушистые рабочие каждый день жалуются на задержку аванса и условия труда, а в перекурах делятся сплетнями о начальстве и стажёрах.

Twitter
Ukrainian Memes Forces @uamemesforces
Светская львица
Можно ли любить Россию после 24.02?

Привет! Я читаю Tj уже года 3 и вот решила зарегестрироваться. О себе: я живу в Сибири, у меня небольшой бизнес и до февраля этого года я точно знала чего хочу. Я верила в Прекрасную Россию будущего, ходила на митинги и любила свой регион. У меня было несколько идей для проектов, которые могли бы принести пользу моему городу. К январю этого года…

Офтоп
Quantum
Армия п**дунов и бомжей #1 в мире

Насколько же гнило все в России. Все, что не возьми. И страшно не то, что такое явление есть само по себе, а то, что это стало культом, сектой. Ватные россияне подобны сектантам.

Офтоп
Кузькин отец
ну вот нельзя же уже в россии детей в школу отдавать (на промывку мозгов)

Как сообщает «Фонтантка» урок по теме «Чувство Родины» прошел в 4 классе школы № 321. На нем учительница показала видео Никиты Михалкова «Откуда растут ноги», которое содержит кадры жестокости и насилия и имеет возрастное ограничение 18+. По словам одного из родителей, его дочь пришла с занятия в слезах. Так он описывает реакции других детей:

«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать ее на органы, другой — рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка. Кто-то рыдал от ужаса, кто-то плакал из-за гибели ни в чем не повинных людей».

Новости
Пользователи «Госуслуг» получили письма с текстом «Госпрограмма престижный гроб в обмен на службу» Статьи редакции

В Минцифры о взломе сайта или системы рассылок не сообщали.

Изображение из твиттера SergiusTrulala
Больше статей
null