Можно ли любить Россию после 24.02?

Привет! Я читаю Tj уже года 3 и вот решила зарегестрироваться. О себе: я живу в Сибири, у меня небольшой бизнес и до февраля этого года я точно знала чего хочу. Я верила в Прекрасную Россию будущего, ходила на митинги и любила свой регион. У меня было несколько идей для проектов, которые могли бы принести пользу моему городу. К январю этого года…