«Медуза» выяснила, что российские власти запустили медиакампанию для продвижения «позитивных» новостей Статьи редакции
Государственные СМИ заявляют о стабильности экономики и называют уход зарубежных брендов «шансом» для региональных предпринимателей.
Администрации российских регионов усиленно продвигают положительную повестку, увеличивая количество «позитивных» публикаций в местных СМИ. Об этом изданию «Медуза» 20 апреля сообщили сразу несколько источников, близких к администрации президента.
Один из источников, который назвал спланированную кампанию «разгоном позитива», объяснил схему так: региональные администрации собирают примеры открытия новых производств, запуска новых продуктов и замещения ушедших из России брендов, а подконтрольные медиа публикуют об этом новости. Источник также подчеркнул, что это уже привычная тактика — к ней регулярно прибегают во время кризисов.
Кампания проводится в первую очередь в традиционных медиа и интернет-изданиях, на соцсети ставку не ставят. Как объяснил собеседник «Медузы», оппозиционную аудиторию таким «успокоить» не получится, а остальные сами находят поводы для радости и не очень переживают из-за ситуации в стране.
Журналисты также привели несколько примеров «позитивной повестки» в российских СМИ: сюжеты на Первом канале с заголовками «Справимся» и «Наш шанс», новости на «России 1» об импортозамещении в регионах или статья «Комсомольской правды» об изменении цен — хотя там перечислено больше подорожавших продуктов, заголовок звучит как «Осторожно, цены опускаются».
Отдельную стратегию разработали для Москвы, и даже назвали её «Весна». В столице стараются отойти от новостей о «спецоперации» и сосредоточиться на информации о новых заведениях, которые приходят на место закрытых. Таким образом, по словам собеседника «Медузы», планируют отвлечь москвичей от повестки и мягко адаптировать их к «новой реальности».
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Потом на 2019-й.
Потом на 2021-й.
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«шансом» для региональных предпринимателей
Лол, годами душили бизнес, а сейчас про какой-то ШАНС заговорили. Сами то понимают, что хуйню несут?
Да
Тогда ладно.
А, нет, не ладно.
Так блэт
Ты какой-то не позитивный
Почему ты такой серьезный?
От создателей доктрины «коммерс = вор»:
уход зарубежных брендов «шансом» для региональных предпринимателей
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Ну с голоду не умрем (наверное)
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Отличная возможность похудеть! Великолепная возможность излечиться от игромании и шопоголизма!
Справимся!
Наш шанс!
Осторожно, цены опускаются!
назвал спланированную кампанию «разгоном позитива»
Гидру же закрыли вроде.
Сегодня 20-е апреля, а праздновать нечем~
То есть пездузе везде искать говно и продвигать можно, а властям аналогично хорошее что то искать нет бгг Двуличные пидормоты
Фестивали огурца каждый день! Конкурсы красоты в каждом училище! Уряяяя!
всё ясно будут продвигать мемы вроде this is fine