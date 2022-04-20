Новости

«Медуза» выяснила, что российские власти запустили медиакампанию для продвижения «позитивных» новостей Статьи редакции

Государственные СМИ заявляют о стабильности экономики и называют уход зарубежных брендов «шансом» для региональных предпринимателей.

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Администрации российских регионов усиленно продвигают положительную повестку, увеличивая количество «позитивных» публикаций в местных СМИ. Об этом изданию «Медуза» 20 апреля сообщили сразу несколько источников, близких к администрации президента.

Один из источников, который назвал спланированную кампанию «разгоном позитива», объяснил схему так: региональные администрации собирают примеры открытия новых производств, запуска новых продуктов и замещения ушедших из России брендов, а подконтрольные медиа публикуют об этом новости. Источник также подчеркнул, что это уже привычная тактика — к ней регулярно прибегают во время кризисов.

Людей волнует рост цен, возможный дефицит товаров. Кто-то уже увидел пустые полки. Они читают новости об уходе западных компаний. Это тоже заставляет волноваться. Люди думают: «А как же мы будем без привычных в быту вещей и продуктов?» Надо их успокоить — и показать, что власть со всем справляется и многое уже делается. Что все будет в порядке.

источник «Медузы», близкий к АП

Кампания проводится в первую очередь в традиционных медиа и интернет-изданиях, на соцсети ставку не ставят. Как объяснил собеседник «Медузы», оппозиционную аудиторию таким «успокоить» не получится, а остальные сами находят поводы для радости и не очень переживают из-за ситуации в стране.

Журналисты также привели несколько примеров «позитивной повестки» в российских СМИ: сюжеты на Первом канале с заголовками «Справимся» и «Наш шанс», новости на «России 1» об импортозамещении в регионах или статья «Комсомольской правды» об изменении цен — хотя там перечислено больше подорожавших продуктов, заголовок звучит как «Осторожно, цены опускаются».

Отдельную стратегию разработали для Москвы, и даже назвали её «Весна». В столице стараются отойти от новостей о «спецоперации» и сосредоточиться на информации о новых заведениях, которые приходят на место закрытых. Таким образом, по словам собеседника «Медузы», планируют отвлечь москвичей от повестки и мягко адаптировать их к «новой реальности».

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#новости #сми

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21 комментарий
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Страстной ключ

«шансом» для региональных предпринимателей
 Лол, годами душили бизнес, а сейчас про какой-то ШАНС заговорили. Сами то понимают, что хуйню несут?

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Раненый кот

Да

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Страстной ключ

Тогда ладно.

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Страстной ключ

А, нет, не ладно.

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Ладно

Так блэт

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Сеня

Ты какой-то не позитивный

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Страстной ключ

Почему ты такой серьезный?

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Непривычный звук

От создателей доктрины «коммерс = вор»:
уход зарубежных брендов «шансом» для региональных предпринимателей

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Непривычный звук

Кстати, в этот раз ножек буша-то не будет

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Максим Абрамчик

Ну с голоду не умрем (наверное)

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Непривычный звук

Будем Zалупу доедать

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Ze Katze

В России 25 февраля 2022 года ничего не произошло

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Фактический крюк

А 24 февраля разве что-то произошло?

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Заработный череп

Надои повысились и колосятся

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А я вам сейчас покажу...

сколько ни говори халва, по рту слаще не станет, долбоёбы

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Дмитрий Царь

Отличная возможность похудеть! Великолепная возможность излечиться от игромании и шопоголизма!
Справимся!
Наш шанс!
Осторожно, цены опускаются!

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Страстной ключ

назвал спланированную кампанию «разгоном позитива»
 Гидру же закрыли вроде.

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Горячий волк

Сегодня 20-е апреля, а праздновать нечем~

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Тбилисский сверчок

То есть пездузе везде искать говно и продвигать можно, а властям аналогично хорошее что то искать нет бгг Двуличные пидормоты

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Максим Энкель

Фестивали огурца каждый день! Конкурсы красоты в каждом училище! Уряяяя!

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Подозрительный Кот

всё ясно будут продвигать мемы вроде this is fine

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Проф. Преображенский в телеге написал

Вы будете смеяться, но Путин опять про ракеты. Он заявил, что сегодняшнее испытание ракеты "Сармат" поставит на место противников России.

Что тут смешного?

То, что поставка "Сарматов" в войска была запланирована ещё на 2018 год.

Потом на 2019-й.

Потом на 2021-й.

Но так до сих пор и не началась.

Twitter
Кузькин отец
а нас то за что
Проф. Преображенский @prof_preobr
Захарова: вооружение, поставляемое США Украине, может использоваться для ударов по мирным городам в России, это недопустимо.

Понимаете?
Представитель режима, который уже почти два месяца бьёт по мирным городам в Украине, возмущается тем, что Украина может ответить тем же.
Офтоп
Кузькин отец
ну вот нельзя же уже в россии детей в школу отдавать (на промывку мозгов)

Как сообщает «Фонтантка» урок по теме «Чувство Родины» прошел в 4 классе школы № 321. На нем учительница показала видео Никиты Михалкова «Откуда растут ноги», которое содержит кадры жестокости и насилия и имеет возрастное ограничение 18+. По словам одного из родителей, его дочь пришла с занятия в слезах. Так он описывает реакции других детей:

«Один мальчик обещал при встрече забрызгать перцовым баллончиком показанную в фильме украинскую девочку и разобрать ее на органы, другой — рыдал, так как у него во время спецоперации погибла бабушка. Кто-то рыдал от ужаса, кто-то плакал из-за гибели ни в чем не повинных людей».

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