Проф. Преображенский в телеге написал

Вы будете смеяться, но Путин опять про ракеты. Он заявил, что сегодняшнее испытание ракеты "Сармат" поставит на место противников России.

Что тут смешного?

То, что поставка "Сарматов" в войска была запланирована ещё на 2018 год.

Потом на 2019-й.

Потом на 2021-й.

Но так до сих пор и не началась.