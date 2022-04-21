«Коммерсантъ»: часть русскоязычных стримеров после ограничений на Twitch перешла в китайский аналог от Tencent Статьи редакции
Пока это небольшое количество блогеров, в основном, играющих в World of Tanks и Escape from Tarkov.
- Издание «Коммерсантъ» сообщило, что часть русскоязычных авторов прямых трансляций игр заинтересовалась китайским сервисом Trovo от корпорации Tencent.
- Четверть активных пользователей сервиса для донатов DonationAlerts, по его данным, подключила авторизацию через Trovo. Такая возможность появилась только в марте 2022 года. Точное количество таких стримеров DonationAlerts не назвала, но на сайте указано, что там зарегистрированы 4,97 миллиона пользователей.
- В DonationAlerts также подтвердили, что русскоязычные стримеры начали пользоваться Trovo после введения ограничений на Twitch, который принадлежит Amazon. После начала «военной операции» России на Украине Twitch приостановил монетизацию для россиян.
- В Esports Charts рассказали «Коммерсанту», что популярнее всего в русскоязычном сегменте Trovo пока оказываются стримы игр World of Tanks и Escape from Tarkov.
- Основатель «Канобу» и RAWG Гаджи Махтиев объяснил изданию, что геймеры и издатели игр не будут массово переходить на новые для себя стриминги, пока ключевые платформы не заблокируют.
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World of Tanks и Escape from Tarkov.
Там охват в сумме будет на тысяч 5.
Рублей
Пересели на нефритовый жезл китайского одобрения
Лучше не напишешь
да переходите уже на wasd, дрюзай там сидит и спокойно его смотрю
Скорее не перешли, а просто начали стримить параллельно на него. Что бы в случае чего иметь запасной вариант.