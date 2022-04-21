Новости

«Коммерсантъ»: часть русскоязычных стримеров после ограничений на Twitch перешла в китайский аналог от Tencent Статьи редакции

Пока это небольшое количество блогеров, в основном, играющих в World of Tanks и Escape from Tarkov.

  • Издание «Коммерсантъ» сообщило, что часть русскоязычных авторов прямых трансляций игр заинтересовалась китайским сервисом Trovo от корпорации Tencent.
  • Четверть активных пользователей сервиса для донатов DonationAlerts, по его данным, подключила авторизацию через Trovo. Такая возможность появилась только в марте 2022 года. Точное количество таких стримеров DonationAlerts не назвала, но на сайте указано, что там зарегистрированы 4,97 миллиона пользователей.
  • В DonationAlerts также подтвердили, что русскоязычные стримеры начали пользоваться Trovo после введения ограничений на Twitch, который принадлежит Amazon. После начала «военной операции» России на Украине Twitch приостановил монетизацию для россиян.
  • В Esports Charts рассказали «Коммерсанту», что популярнее всего в русскоязычном сегменте Trovo пока оказываются стримы игр World of Tanks и Escape from Tarkov.
  • Основатель «Канобу» и RAWG Гаджи Махтиев объяснил изданию, что геймеры и издатели игр не будут массово переходить на новые для себя стриминги, пока ключевые платформы не заблокируют.

#новости #twitch #стримы

309 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
Boris Britva

World of Tanks и Escape from Tarkov.
 Там охват в сумме будет на тысяч 5.

Ответить
Развернуть ветку
Ежегодный корабль

Рублей

Ответить
Развернуть ветку
Руденко Сергей против войны

Пересели на нефритовый жезл китайского одобрения

Ответить
Развернуть ветку
Кавказский клуб

Лучше не напишешь

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

да переходите уже на wasd, дрюзай там сидит и спокойно его смотрю

Ответить
Развернуть ветку
eroge3d

Скорее не перешли, а просто начали стримить параллельно на него. Что бы в случае чего иметь запасной вариант.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Twitter
Арбитражный коктейль
Пездуза @RealPezduza
Ашан вводит линейку бюджетных продуктов «Через день»
Офтоп
Борат Сагдиев
Хватит это терпеть!
Мнения
Игорь Григорьев

Вы только подумайте, ведь срочники не могут просто взять и разорвать контракт и отказаться от участия в военных действиях. На них давят сослуживцы, у них мало жизненного опыта твёрдо сказать "нет". И вот такой несчастный оболтус погибает, как это случилось на Москве. Не желая признавать свои ошибки, военное начальство всё скроет. Семья "потеряет…

Хочу дополнить лозунг: своих не бросаем, а унижаем и наёбываем по полной

Twitter
восхищённый болгарин™🇺🇦 @dedzaebal
9 мая в Мариуполе пройдет акция "Бессмертный полк".
На костях. В полностью уничтоженном городе. Сложно представить что-то более бесчеловечное.
Ёбнутые.
Twitter
Кузькин отец
новые времена - новые возможности для малого бизнеса в россии
Пепел Клааса @pepel_klaasa
Пока что в секте «где-вы-были-8-лет» среди моих знакомых уверенно побеждает девочка, которая начала заниматься в России маломобильным туризмом (для колясочников), и сказала мне: ну ты же понимаешь, сейчас эта область будет ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНА.
Офтоп
Кузькин отец
Украинская беженка в лондонском парке встретила Бориса Джонсона
Офтоп
Синдром зашторанца

Пожалуйста, выключите симуляцию, я всё понял

Пятая колонка
Предсказание сбывается

Шел 2029 год. Россия была вот уже 9 лет как отделена от мира сплошной бетонной стеной, опутанной колючей проволокой, пропитанной быстрым и смертельным ядом. Стена Спасения — так её официально именовали власти. Стену возвели по приказу Отца Нации Владимира Путина, спасая Отечество от лживых ценностей Запада, разлагающих русский народ. Новое…

Егор Горд
Собака сапер Патрон - это просто собака когда она не занята разминированием :D
Егор Горд
Японская телеведущая Юмико Мацуо не выдерживает, читая новость о том, что Путин вознаградил бригаду из Бучи
Больше статей
null