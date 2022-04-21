Вы только подумайте, ведь срочники не могут просто взять и разорвать контракт и отказаться от участия в военных действиях. На них давят сослуживцы, у них мало жизненного опыта твёрдо сказать "нет". И вот такой несчастный оболтус погибает, как это случилось на Москве. Не желая признавать свои ошибки, военное начальство всё скроет. Семья "потеряет…