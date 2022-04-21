Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету Статьи редакции
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
- Binance вынуждена ввести ограничения для физлиц, проживающих в России, а также юрлиц, созданных в России, сообщила компания. Им ограничат доступ к сервисам, если стоимость их криптоактивов превышает 10 тысяч евро.
- Такие клиенты не смогут больше вносить на свои счета дополнительные средства или торговать на бирже. Им будет доступен только вывод средств.
- Тех, у кого на счетах меньше 10 тысяч евро, ограничения не коснутся. При этом, если после 25 апреля сумма превысит этот лимит, аккаунт также будет ограничен и перейдёт в режим «только для вывода средств», пишет РБК.
- Сколько продлятся ограничения, неизвестно. Пользователям с с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает 10 тысяч евро, дадут 90 дней на закрытие позиций.
- В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей».
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Спасибо, дядь пыня, поторговал криптой бля...
он даже не знает что это такое
Он и сам рад наверное, за него всю работу делают
Huobi можно попробовать. Я в ней варился, на днях зашёл а бинанс и оказалось что можно гонять койны между биржами в пару кликов
Название уже обнадёживает.
По скринам тот же бинанс но для Китая
Используй DEX'ы
Крипта это свобода, говорили они
Централизованные биржи это не свобода. Not your keys, not your coins.
Это больше про удобство, чем свободу.
Ну юзай кошельки, кто мешает
Относительная. Поначалу, с маленьким файлом транзакций - вполне себе свобода. Позже выясняется, что для поддержки кошелька нужен вполне себе полноценный сервак. Прошаренные идут в облака поднимать ноду. Менее прошаренные - в шаражки, которые любят делать "пуф". Поздравляю, вы изобрели банковскую систему.
очередная победа
А помните крипта... свобода... независимость...
Какзалось бы, где связь между криптой и биржами.
Их можно будет только снять
Хотя бы так
Ясно
Криптовалюты - свобода, счастье, децентрализация, заебись, ага.
Яка сумна новина :(
А что с p2p?
Имеешь в виду DEX? Я просто не совсем понял что такое P2P в контексте бирж.
В контексте бирж P2P это доска объявлений по продаже/покупке с биржей в роли гаранта перевода крипты
Ну понял, выставляешь ордер, кто-то покупает и наоборот. Ну некоторые DEX так и работают, только без бирж, насколько знаю.
Funds aren't safu
Вполне логично, так как KYC обязательна везде. Я не удивлюсь, если Бинанс по номеру телефона подтягивал упрощённые данные по клиенту и обратно отдавала нужным органам. Кому хочется обойти KYC, то есть p2p.
Специальна операция по очистке россии от прогнивших криптовалют
блокчейн! децентрализация! анонимность! отсутсвие границ и контроля государств!