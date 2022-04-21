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vc.ru

Криптобиржа Binance ограничит доступ пользователям из России, у которых больше 10 тысяч евро на счету Статьи редакции

Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.

  • Binance вынуждена ввести ограничения для физлиц, проживающих в России, а также юрлиц, созданных в России, сообщила компания. Им ограничат доступ к сервисам, если стоимость их криптоактивов превышает 10 тысяч евро.
  • Такие клиенты не смогут больше вносить на свои счета дополнительные средства или торговать на бирже. Им будет доступен только вывод средств.
  • Тех, у кого на счетах меньше 10 тысяч евро, ограничения не коснутся. При этом, если после 25 апреля сумма превысит этот лимит, аккаунт также будет ограничен и перейдёт в режим «только для вывода средств», пишет РБК.
  • Сколько продлятся ограничения, неизвестно. Пользователям с с открытыми фьючерсными/срочными контрактами, стоимость которых превышает 10 тысяч евро, дадут 90 дней на закрытие позиций.
  • В марте Binance заявляла, что не планирует уходить из России, но будет соблюдать введенные санкции, следя за тем, чтобы они не коснулись «непричастных пользователей».

#криптовалюта #binance #новости

1906 просмотров
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27 комментариев
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Квазикоманда

Спасибо, дядь пыня, поторговал криптой бля...

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Klshk

он даже не знает что это такое

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Максим Соколовский

Он и сам рад наверное, за него всю работу делают

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infinity one

Huobi можно попробовать. Я в ней варился, на днях зашёл а бинанс и оказалось что можно гонять койны между биржами в пару кликов

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Avocato

Название уже обнадёживает.

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infinity one

По скринам тот же бинанс но для Китая

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Магомед Магомедов

Используй DEX'ы

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Дальний парфюмер

Крипта это свобода, говорили они

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Denis Smirnov

Централизованные биржи это не свобода. Not your keys, not your coins.

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Sergei Timofeyev

Это больше про удобство, чем свободу.

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Максим Соколовский

Ну юзай кошельки, кто мешает

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amorphine

Относительная. Поначалу, с маленьким файлом транзакций - вполне себе свобода. Позже выясняется, что для поддержки кошелька нужен вполне себе полноценный сервак. Прошаренные идут в облака поднимать ноду. Менее прошаренные - в шаражки, которые любят делать "пуф". Поздравляю, вы изобрели банковскую систему.

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Pavlo Homeniuk

очередная победа

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братишка

А помните крипта... свобода... независимость...

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Тимурчик

Какзалось бы, где связь между криптой и биржами.

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Кавказский клуб

Их можно будет только снять
 Хотя бы так

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Максим Соколовский

Ясно

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Heimdallr Odinov

Криптовалюты - свобода, счастье, децентрализация, заебись, ага.

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Ukrainian

Яка сумна новина :(

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Подземный ящик

А что с p2p?

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Давний яд

Имеешь в виду DEX? Я просто не совсем понял что такое P2P в контексте бирж.

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Miku Hatsune

В контексте бирж P2P это доска объявлений по продаже/покупке с биржей в роли гаранта перевода крипты

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Давний яд

Ну понял, выставляешь ордер, кто-то покупает и наоборот. Ну некоторые DEX так и работают, только без бирж, насколько знаю.

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Безопасный Кирилл

Funds aren't safu

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Sergei Timofeyev

Вполне логично, так как KYC обязательна везде. Я не удивлюсь, если Бинанс по номеру телефона подтягивал упрощённые данные по клиенту и обратно отдавала нужным органам. Кому хочется обойти KYC, то есть p2p.

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Добрая Куала

Специальна операция по очистке россии от прогнивших криптовалют

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Roma Dmitriev

блокчейн! децентрализация! анонимность! отсутсвие границ и контроля государств!

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