Предсказание сбывается

Шел 2029 год. Россия была вот уже 9 лет как отделена от мира сплошной бетонной стеной, опутанной колючей проволокой, пропитанной быстрым и смертельным ядом. Стена Спасения — так её официально именовали власти. Стену возвели по приказу Отца Нации Владимира Путина, спасая Отечество от лживых ценностей Запада, разлагающих русский народ. Новое…