И сделала это в день рождения Гитлера.

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20 апреля криптобиржа Binance выпустила тематические эмодзи в Twitter — они должны появляться, если поставить хэштег с названием компании. Сразу после этого пользователи раскритиковали компанию — они заметили сходство эмодзи со свастикой.

Cred @CryptoCred It was ‘fixed’ right after this tweet.



Here’s what the original looked like: Что-то не так с новым логотипом Binance. Не могу сказать, что именно. Но рейх-шительно что-то не то.

Shibatoshi Dogomoto 🐕🇺🇦🌻 @CEOofDogecoin Who had "Binance turns their emoji into a literal swastika" on their 2022 bingo card? На скриншоте — твит основателя Binance Чанпэн Чжао

Компания практически сразу принесла извинения и заменила эмодзи на другие. В сообщении Binance отменила, что не уверена, как так вышло, что на этапе согласования никто ничего не заметил.

Других пользователей возмутила не только свастика, но и дата, в которую Binance выпустила эмодзи — 20 апреля родился Адольф Гитлер.

Travy Travz @TravyTravz Ответ на публикацию @dustinwatchman @binance says they’re embarrassed but how is this a coincidence? “Oops sorry guys we accidentally posted a swastika emoji on hitlers bday, our bad” Как это может быть совпадением? «Упс, ребята, мы выпустили эмодзи-свастику в день рождения Гитлера, наша вина»