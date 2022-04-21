«На согласованиях никто не заметил»: Binance выпустила похожие на свастику эмодзи, быстро извинилась и откатила их Статьи редакции
И сделала это в день рождения Гитлера.
20 апреля криптобиржа Binance выпустила тематические эмодзи в Twitter — они должны появляться, если поставить хэштег с названием компании. Сразу после этого пользователи раскритиковали компанию — они заметили сходство эмодзи со свастикой.
Компания практически сразу принесла извинения и заменила эмодзи на другие. В сообщении Binance отменила, что не уверена, как так вышло, что на этапе согласования никто ничего не заметил.
Других пользователей возмутила не только свастика, но и дата, в которую Binance выпустила эмодзи — 20 апреля родился Адольф Гитлер.
Им запретят торговать на бирже или вносить средства, их можно будет только снять.
Шел 2029 год. Россия была вот уже 9 лет как отделена от мира сплошной бетонной стеной, опутанной колючей проволокой, пропитанной быстрым и смертельным ядом. Стена Спасения — так её официально именовали власти. Стену возвели по приказу Отца Нации Владимира Путина, спасая Отечество от лживых ценностей Запада, разлагающих русский народ. Новое…
«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего».
Спасибо, что не Z
Спасибо, что не v Z
бля, забыл как сейчас называют этих ебанутых школоло, которые всех учат как жить и считают что они самые умные, а сами не знают как жопу вытирать и не в курсе событий, произошедших раньше их рождения?
либертарианцы
не. там что-то с кашой было связано
порриджи
Еееее, спасибо
кашубы
Zумеры
Дтф?
Пользователи сети Интернет?
Именно!
Нипонял, а почему у тебя Z в нике?
Патриот. Не трожь его!
Чиновники и депутаты?
конечно, это вам не Z и V
Гитнанс. Гитхаб...
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хорошая идея для рекламы дезодоранта
Опять в твиттере кто-то порвался
И на каждой открытке я с любовью пишу...
играя в ck3 кекнул
У нас в геймдеве похожий конфуз случился, 20 февраля переименовать Netflix в Zetflix и развернуть боком логотип казалось неплохой идеей (для избежания проблем с авторскими правами). Пришлось еще раз править, теперь там YouBube :)
где лого то блять