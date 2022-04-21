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«На согласованиях никто не заметил»: Binance выпустила похожие на свастику эмодзи, быстро извинилась и откатила их Статьи редакции

И сделала это в день рождения Гитлера.

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20 апреля криптобиржа Binance выпустила тематические эмодзи в Twitter — они должны появляться, если поставить хэштег с названием компании. Сразу после этого пользователи раскритиковали компанию — они заметили сходство эмодзи со свастикой.

Cred @CryptoCred
It was ‘fixed’ right after this tweet.

Here’s what the original looked like:
Что-то не так с новым логотипом Binance. Не могу сказать, что именно. Но рейх-шительно что-то не то.
Shibatoshi Dogomoto 🐕🇺🇦🌻 @CEOofDogecoin
Who had "Binance turns their emoji into a literal swastika" on their 2022 bingo card?
На скриншоте — твит основателя Binance Чанпэн Чжао

Компания практически сразу принесла извинения и заменила эмодзи на другие. В сообщении Binance отменила, что не уверена, как так вышло, что на этапе согласования никто ничего не заметил.

Других пользователей возмутила не только свастика, но и дата, в которую Binance выпустила эмодзи — 20 апреля родился Адольф Гитлер.

Travy Travz @TravyTravz
Ответ на публикацию @dustinwatchman
@binance says they’re embarrassed but how is this a coincidence? “Oops sorry guys we accidentally posted a swastika emoji on hitlers bday, our bad”
Как это может быть совпадением? «Упс, ребята, мы выпустили эмодзи-свастику в день рождения Гитлера, наша вина»
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#новости #binance #криптовалюты #соцсети

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26 комментариев
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Дратути

Спасибо, что не Z

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Кавказский клуб

Спасибо, что не v Z

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Сельскохозяйственный колос

бля, забыл как сейчас называют этих ебанутых школоло, которые всех учат как жить и считают что они самые умные, а сами не знают как жопу вытирать и не в курсе событий, произошедших раньше их рождения?

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Провинциальный каякер

либертарианцы

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Сельскохозяйственный колос

не. там что-то с кашой было связано

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Ежегодный корабль

порриджи

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Сельскохозяйственный колос

Еееее, спасибо

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Провинциальный каякер

кашубы

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испанский смех

Zумеры

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Денис Сенькин

Дтф?

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Bulky Blackcrappy против войны

Пользователи сети Интернет?

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Сельскохозяйственный колос

Именно!

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Дратути

Нипонял, а почему у тебя Z в нике?

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Уверенный ящик

Патриот. Не трожь его!

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Задний глобус

Чиновники и депутаты?

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Ежегодный корабль

конечно, это вам не Z и V

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Игорь Херник
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А я вам сейчас покажу...

Гитнанс. Гитхаб...

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Провинциальный каякер

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Дратути
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Dmitry Lyadnov

хорошая идея для рекламы дезодоранта

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Замечательный Макс

Опять в твиттере кто-то порвался

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Эмиль Найт

И на каждой открытке я с любовью пишу...

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davi nayka

играя в ck3 кекнул

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Дмитрий Арсютин

У нас в геймдеве похожий конфуз случился, 20 февраля переименовать Netflix в Zetflix и развернуть боком логотип казалось неплохой идеей (для избежания проблем с авторскими правами). Пришлось еще раз править, теперь там YouBube :)

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испанский смех

где лого то блять

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