На заседании мы напомнили, что сообщили в Роскомнадзор о факте утечки, как только нам стало об этом известно, а также обратились в полицию и оповестили всех затронутых пользователей. Расследование обстоятельств произошедшего еще не завершено, мы сотрудничаем со следствием.



Мы делаем всё возможное, чтобы в будущем подобных случаев не повторилось. В частности, мы свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, перенесли эти данные в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — они будут проводиться чаще. В скором времени мы подключим «Яндекс.Еду» к инструменту управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о пользователе накопили разные сервисы, и при желании удалить их.



Мы прикладываем все усилия, чтобы остановить распространение похищенных данных: ресурсы злоумышленников, распространявшие их вместе с данными из других источников, которые не имеют отношения к «Яндекс.Еде», заблокированы большинством провайдеров на территории РФ. Некоторые из них удалось разделегировать, что сделало их недоступными по всему миру.