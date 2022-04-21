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Банальный корабль

Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов Статьи редакции

Часть клиентов требовала от сервиса выплат по 100 тысяч рублей каждому.

Мировой суд в Москве рассмотрел дело «Яндекс.Еды» и назначил сервису штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, компания допустила утечку персональных данных, подпав под действие ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, максимальное наказание по которому — 100 тысяч рублей.

Об утечке персональных данных своих пользователей «Яндекс.Еда» сообщила 1 марта и назвала причиной произошедшего недобросовестные действия одного из сотрудников компании. В конце марта в сети появился сайт с базой данных клиентов и картой, где визуализировали доступную информацию.

После инцидента 33 пользователя сервиса подали коллективный иск, требуя выплатить компенсацию по 100 тысяч рублей каждому. Этот иск суд не зарегистрировал, штраф в 60 тысяч рублей назначен на основе заявления от Роскомнадзора.

На заседании мы напомнили, что сообщили в Роскомнадзор о факте утечки, как только нам стало об этом известно, а также обратились в полицию и оповестили всех затронутых пользователей. Расследование обстоятельств произошедшего еще не завершено, мы сотрудничаем со следствием.

Мы делаем всё возможное, чтобы в будущем подобных случаев не повторилось. В частности, мы свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к данным пользователей, перенесли эти данные в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности и изменили график регулярных проверок — они будут проводиться чаще. В скором времени мы подключим «Яндекс.Еду» к инструменту управления данными, который «Яндекс» запустил в прошлом году. С его помощью можно посмотреть, какие данные о пользователе накопили разные сервисы, и при желании удалить их.

Мы прикладываем все усилия, чтобы остановить распространение похищенных данных: ресурсы злоумышленников, распространявшие их вместе с данными из других источников, которые не имеют отношения к «Яндекс.Еде», заблокированы большинством провайдеров на территории РФ. Некоторые из них удалось разделегировать, что сделало их недоступными по всему миру.

представитель «Яндекс.Еды»
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Карта утёкших данных «Яндекс.Еды»: клиенты находят себя, ищут заказы из необычных мест и готовят коллективный иск Статьи редакции

Масштабный слив привёл не только к недовольству, но и открыл простор для сталкинга: люди ищут «рекордсменов» по тратам и удивляются заказам из Мавзолея.

#новости #яндекс #яндекседа #утечки

1983 просмотров
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46 комментариев
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Сельскохозяйственный колос

Ахахахха, обанкротится теперь.

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Банальный корабль

⚡️«Яндекс» приостанавливает инвестиции в России.
а вот и результаты штрафа...

«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за…
ИТ-корпорация поставила инвестиции на паузу и отозвала прогноз на 2022 год из-за последствий…
www.rbc.ru
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M.R.T.

сэкономили на обедах

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испанский смех

инвестиции во что?

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умный человек

в штрафы

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Ключевой самолет

В говно

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Sergei Timofeyev

В новые и существующие бизнесы.

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Повесить Путина

Это ЧЕТЫРЕСТА ДОЛЛАРОВ! Show some respect!

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умный человек
60000 рублей в долларах - Поиск в Google
60000 рублей в долларах - Поиск в Google
www.google.com
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Повесить Путина

Как умный человек, вы бы, по идее, должны знать, что бьют не по паспорту, а по морде, а Гугл не занимается обменом валюты.

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умный человек

типа гугл не знает курс?

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Повесить Путина

Как умный человек, вы бы, по идее, должны знать, что в настоящий момент имеется более одного курса. По числу пиздоболов из Минфина, Госдумы и так далее.

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умный человек

так, гугол не в курсе. может вы в курсе тогда, куда смотреть, кому верить? нужен какой-то авторитетный источник

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Ilya Plushkin

Либо ты Трололо либо в нике ошибка, в этом случае поясню:
чел имел ввиду реальный курс, а не нарисованный

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умный человек

а где, по-вашему единственно правильному мнению, гораздо более правильному чем у ЦБ, надо смотреть курс?

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Ilya Plushkin

А так вон оно чоооо...
Ну проехали тогда...

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Точно не иноагент

Так им и надо, теперь будут знать как данные пользователей сливать. Теперь попляшут

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испанский смех

Это мы ещё посмотрим

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Непонятный Даниль

все что надо знать про российский суд

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Roman Gromov

Уебанская страна с уебанской судебной системой

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испанский смех

енто не судебная система

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испанский смех

в мире нет ничего дешевле персональных данных дорогих россиян

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Вирусный динозавр

Каких еще персональных? Это все наше, государственное.

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Alex

https://www.meme-arsenal.com/memes/9369a9e651c5dfa143527bdd7a4d089b.jpg

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Trade Scum

Ты гугол "плоти мельярд за то что забанил руссонациков"

Ты Яндекс "заплотите пмжалуста 60 тысоч за то что слили миллионы персональных данных"

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испанский смех

Кто слил миллионы персональных данных?

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Голубь Украинской лаборатории

ну правильно, из гос органов их раза в 2 дешевле сливают, и так сильно много дали

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M.R.T.

хахах дешевки

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M.R.T.

там некоторые люди на хавчик потратили больше чем они штраф словили, чисто прибыль Я.Еды за четыре часа

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Дмитрий Кккккк

Скорее за 4 минуты.

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Непрерывный звук

Сурово

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испанский смех

sed lex dura lex

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Борат Сагдиев

это что-то на врачином

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А я вам сейчас покажу...

чё-т про дюрекс и секс

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Марк Цукор

Те самые слова

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Pavel White

И грозно погрозил пальчиком

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Nick Rosenberg

То есть хуяндекс заплатит меньше чем недельная зарплата одного ИБшника? И вы хотите чтобы утечек не было?

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удалился с рейтингом 7777

оповестили всех затронутых пользователей
 Вас оповещали?

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Sergei Timofeyev

Эм... Оштрафовали его по КоАП, а основании этого можно подавать коллективный гражданский иск. Разве не так?

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Банальный корабль

этот иск суд не зарегистрировал

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Sergei Timofeyev

А теперь обязан ;)

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испанский смех

Не все так однозначно

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Sergei Timofeyev

Вот теперь всё однозначно.

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Кавказский клуб

Хаха

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darkAlert

Штраф за повторное участие в митинге согласно 20.2 КоАП составляет 300 000 руб
🥹

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А я вам сейчас покажу...

самые большие неправды - это "я не буду кончать тебе в рот", "я верну тебе долг". "я не буду сливать персональные данные" и "найдётся всё".

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norm
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David Mosquera @renaldinhos
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