Суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов Статьи редакции
Часть клиентов требовала от сервиса выплат по 100 тысяч рублей каждому.
Мировой суд в Москве рассмотрел дело «Яндекс.Еды» и назначил сервису штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, компания допустила утечку персональных данных, подпав под действие ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, максимальное наказание по которому — 100 тысяч рублей.
Об утечке персональных данных своих пользователей «Яндекс.Еда» сообщила 1 марта и назвала причиной произошедшего недобросовестные действия одного из сотрудников компании. В конце марта в сети появился сайт с базой данных клиентов и картой, где визуализировали доступную информацию.
После инцидента 33 пользователя сервиса подали коллективный иск, требуя выплатить компенсацию по 100 тысяч рублей каждому. Этот иск суд не зарегистрировал, штраф в 60 тысяч рублей назначен на основе заявления от Роскомнадзора.
И сделала это в день рождения Гитлера.
«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего».
Ахахахха, обанкротится теперь.
⚡️«Яндекс» приостанавливает инвестиции в России.
а вот и результаты штрафа...
сэкономили на обедах
инвестиции во что?
в штрафы
В говно
В новые и существующие бизнесы.
Это ЧЕТЫРЕСТА ДОЛЛАРОВ! Show some respect!
Как умный человек, вы бы, по идее, должны знать, что бьют не по паспорту, а по морде, а Гугл не занимается обменом валюты.
типа гугл не знает курс?
Как умный человек, вы бы, по идее, должны знать, что в настоящий момент имеется более одного курса. По числу пиздоболов из Минфина, Госдумы и так далее.
так, гугол не в курсе. может вы в курсе тогда, куда смотреть, кому верить? нужен какой-то авторитетный источник
Либо ты Трололо либо в нике ошибка, в этом случае поясню:
чел имел ввиду реальный курс, а не нарисованный
а где, по-вашему единственно правильному мнению, гораздо более правильному чем у ЦБ, надо смотреть курс?
А так вон оно чоооо...
Ну проехали тогда...
Так им и надо, теперь будут знать как данные пользователей сливать. Теперь попляшут
Это мы ещё посмотрим
все что надо знать про российский суд
Уебанская страна с уебанской судебной системой
енто не судебная система
в мире нет ничего дешевле персональных данных дорогих россиян
Каких еще персональных? Это все наше, государственное.
https://www.meme-arsenal.com/memes/9369a9e651c5dfa143527bdd7a4d089b.jpg
Ты гугол "плоти мельярд за то что забанил руссонациков"
Ты Яндекс "заплотите пмжалуста 60 тысоч за то что слили миллионы персональных данных"
Кто слил миллионы персональных данных?
ну правильно, из гос органов их раза в 2 дешевле сливают, и так сильно много дали
хахах дешевки
там некоторые люди на хавчик потратили больше чем они штраф словили, чисто прибыль Я.Еды за четыре часа
Скорее за 4 минуты.
Сурово
sed lex dura lex
это что-то на врачином
чё-т про дюрекс и секс
Те самые слова
И грозно погрозил пальчиком
То есть хуяндекс заплатит меньше чем недельная зарплата одного ИБшника? И вы хотите чтобы утечек не было?
оповестили всех затронутых пользователей
Вас оповещали?
Эм... Оштрафовали его по КоАП, а основании этого можно подавать коллективный гражданский иск. Разве не так?
этот иск суд не зарегистрировал
А теперь обязан ;)
Не все так однозначно
Вот теперь всё однозначно.
Хаха
Штраф за повторное участие в митинге согласно 20.2 КоАП составляет 300 000 руб
🥹
самые большие неправды - это "я не буду кончать тебе в рот", "я верну тебе долг". "я не буду сливать персональные данные" и "найдётся всё".