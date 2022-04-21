Россия закроет консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге и Пскове за «недружественные действия» стран Статьи редакции
Послов высылают из страны.
- МИД РФ объявил об «ответных мерах» в отношении Латвии, Литвы и Эстонии из-за «недружественных действий», «на основе принципа взаимности, а также с учётом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».
- Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Латвии в Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Петербурге и его канцелярии в Пскове, а также генерального консульства Литвы в Петербурге.
Глав эстонской и латвийской делегаций, а также других консульских должностных лиц объявили «persona nоn grata». Консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений, у которых нет российского гражданства, теперь считаются российскими властями «неприемлемыми».
- «Потребовали, чтобы все упомянутые лица покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран», — отметил МИД РФ.
- Россия приняла такое решение после того, как в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе и Нарве закрыли российские Генеральные консульства, а в Тарту — канцелярию консульства отдела посольства России.
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И сделала это в день рождения Гитлера.
Это полный пиздец. Рад что прибалты ещё давно подсуетились и теперь в НАТО. Если бы не этот факт, то начали бы опять оккупацию.
Тоже очень рад за них
Все три страны прекрасны. Чисто, красиво, уютно.
Не был и видимо не буду
Ещё не вечер.
Вайкуле
Сначала не понял, что, сам того не ведая, тонко пошутил.
Вашей маме зять не нужен?
https://www.youtube.com/watch?v=7PityRQKVeM
А ПОТОМ КАК ПОНЯЛ
Классику советской музыки надо знать! ) Раймонд Паулс и Лайма Валькуле. )
Я, кстати, не знал, что это её песня.
Молодежь необразованная! ))
Видимо да.
Тоже рад за прибалтов
А когда то россияне высмеивали наши парады с натовцами... Говорили, что нас оккупировали америкосы..
Осуждаешь войну
Ко-ко-ко, вы такие НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ.
не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок
Мама купит мне козу, я тебе не покажу.
Ко-ко-ко
Когда Путин входит в зал.
Я вот охуеваю от происходящего. За два месяца Россия оказалась изгоем в мире, но что самое интересное - это преподносится как Победа. Типа нам это не нужно, еще лучше, зачем нам все западное, но при этом пользовались, взаимодействовали Когда посылают на хуй из одного угла в другой, когда не кто не хочет иметь с тобой дел. По телику говорят, это блять победа. Ебучие совковые ценности.Самое страшное что человек телевизора не понимает что происходит Это пиздец товарищи
Шиза побеждает, да
Да это даже не совковые ценности. Это что то новое.
за «недружественные действия» стран
Если они про санкции, то наоборот же, дружественные действия. Ибо санкции нам на пользу, эти страны делают нам благо!
да похер уже, все равно в течении года всех выгонят и закроют границу
оставят только посла с РБ
Наивный) Зачем белорусской области посол?
Там больше будет послов. кндр, абхазия осетия, приднестровье. на подходе херсонская республика и еще подобная хрень. Потом будут у себя чего нибудь декларировать типа Тывы возвратят "независимость". Для смеха сквозь слезы сделают 200 стран и 200 посольств (при том же количестве уборных очк на дворе) и скажут что у них за забором даже нет сколько стран сколько есть стран в нашем русском мире
эх в довоенные доковидные времена выезжаешь из москвы с утра с шенгеном на тачке и вечером в риге уже на пару дней, потом в Гданьск, а из Гданьска в Германию можно там рядом. …
Были времена. Хотя и сейчас можно поехать и даже на машине через эстонию, но с этими препонами делать это труднее.
проклятый путин чтоб он …
приложите фото днищенского пскова
Кисо обиделось
Зачем в пскове консульства?
По той же причине, по которой они есть Питере?
Паспорта, визы. У нас дофига людей с их паспортами, а-ля двойное гражданство, которого официально нет.
Если весь мир к тебе недружественен, то с высокой долей вероятности что-то не так с тобой, а не с миром.