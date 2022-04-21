Новости

Россия закроет консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Петербурге и Пскове за «недружественные действия» стран Статьи редакции

Послов высылают из страны.

  • МИД РФ объявил об «ответных мерах» в отношении Латвии, Литвы и Эстонии из-за «недружественных действий», «на основе принципа взаимности, а также с учётом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины».
  • Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Латвии в Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Петербурге и его канцелярии в Пскове, а также генерального консульства Литвы в Петербурге.

  • Глав эстонской и латвийской делегаций, а также других консульских должностных лиц объявили «persona nоn grata». Консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений, у которых нет российского гражданства, теперь считаются российскими властями «неприемлемыми».

  • «Потребовали, чтобы все упомянутые лица покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран», — отметил МИД РФ.
  • Россия приняла такое решение после того, как в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе и Нарве закрыли российские Генеральные консульства, а в Тарту — канцелярию консульства отдела посольства России.
Новости
Страны Европы высылают российских дипломатов и отзывают послов после массовых убийств в Буче. Список Статьи редакции

От Германии и Франции до Прибалтики.

Смена таблички на улице у посольства России в Вильнюсе: в марте её назвали в честь героев Украины. Фото Petras Malūkas/AFP/Getty Images

#новости #конфликтсукраиной

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37 комментариев
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Максим Энкель

Это полный пиздец. Рад что прибалты ещё давно подсуетились и теперь в НАТО. Если бы не этот факт, то начали бы опять оккупацию.

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Недоденацифицированный

Тоже очень рад за них

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Максим Энкель

Все три страны прекрасны. Чисто, красиво, уютно.

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Кавказский клуб

Не был и видимо не буду

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Жестокий чувак

Ещё не вечер.

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Sergei Timofeyev

Вайкуле

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Жестокий чувак

Сначала не понял, что, сам того не ведая, тонко пошутил.

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Жестокий чувак

Вашей маме зять не нужен?

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Sergei Timofeyev

https://www.youtube.com/watch?v=7PityRQKVeM

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Жестокий чувак

А ПОТОМ КАК ПОНЯЛ

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Sergei Timofeyev

Классику советской музыки надо знать! ) Раймонд Паулс и Лайма Валькуле. )

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Жестокий чувак

Я, кстати, не знал, что это её песня.

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Sergei Timofeyev

Молодежь необразованная! ))

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Максим Энкель

Видимо да.

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Кавказский клуб

Тоже рад за прибалтов

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Yelena Clever

А когда то россияне высмеивали наши парады с натовцами... Говорили, что нас оккупировали америкосы..

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Футбольный волк

Осуждаешь войну
 Ко-ко-ко, вы такие НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ.

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Ежегодный корабль

не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок

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Футбольный волк

Мама купит мне козу, я тебе не покажу.

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Кавказский клуб

Ко-ко-ко

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Футбольный волк

Когда Путин входит в зал.

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Марк Цукор

Я вот охуеваю от происходящего. За два месяца Россия оказалась изгоем в мире, но что самое интересное - это преподносится как Победа. Типа нам это не нужно, еще лучше, зачем нам все западное, но при этом пользовались, взаимодействовали Когда посылают на хуй из одного угла в другой, когда не кто не хочет иметь с тобой дел. По телику говорят, это блять победа. Ебучие совковые ценности.Самое страшное что человек телевизора не понимает что происходит Это пиздец товарищи

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Sergei Timofeyev

Шиза побеждает, да

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Максим Энкель

Да это даже не совковые ценности. Это что то новое.

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Исходный турник

за «недружественные действия» стран
 Если они про санкции, то наоборот же, дружественные действия. Ибо санкции нам на пользу, эти страны делают нам благо!

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Непонятный Даниль

да похер уже, все равно в течении года всех выгонят и закроют границу

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Непонятный Даниль

оставят только посла с РБ

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Тимурчик

Наивный) Зачем белорусской области посол?

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dead moroze

Там больше будет послов. кндр, абхазия осетия, приднестровье. на подходе херсонская республика и еще подобная хрень. Потом будут у себя чего нибудь декларировать типа Тывы возвратят "независимость". Для смеха сквозь слезы сделают 200 стран и 200 посольств (при том же количестве уборных очк на дворе) и скажут что у них за забором даже нет сколько стран сколько есть стран в нашем русском мире

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alekksandr cherr

эх в довоенные доковидные времена выезжаешь из москвы с утра с шенгеном на тачке и вечером в риге уже на пару дней, потом в Гданьск, а из Гданьска в Германию можно там рядом. …
Были времена. Хотя и сейчас можно поехать и даже на машине через эстонию, но с этими препонами делать это труднее.
проклятый путин чтоб он …

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испанский смех

приложите фото днищенского пскова

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Коровка спасла Россию
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А я вам сейчас покажу...

Кисо обиделось

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Дмитрий Орлов

Зачем в пскове консульства?

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Murmeow

По той же причине, по которой они есть Питере?

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Звездный Денис

Паспорта, визы. У нас дофига людей с их паспортами, а-ля двойное гражданство, которого официально нет.

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Велизарий Коул

Если весь мир к тебе недружественен, то с высокой долей вероятности что-то не так с тобой, а не с миром.

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Товарищ
ВСУ ударят по Крымскому мосту, как только появится такая возможность

Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем. Керченский мост Россия использует для подвоза подкрепления своей армии.

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