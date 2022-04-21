Машинист из Японии почти два года добивался компенсации в 45 центов, но умер незадолго до победы в суде Статьи редакции
В 2020 году он должен был перегнать пустой поезд, но опоздал на одну минуту.
19 апреля Хирофуми Вада, работник West Japan Railway Company, выиграл дело против своего работодателя из-за незаконного удержания зарплаты в 2020 году. Истцу назначили компенсацию в размере 45 центов, но получить её он не успел — за несколько недель до решения мужчина скончался, сообщает Vice.
В июне 2020 года Вада должен был перегнать пустой поезд в депо, однако машинист перепутал платформы, из-за чего состав отправился на одну минуту позже запланированного времени. После этого инцидента работнику урезали зарплату, объяснив это тем, что тот «не работал в течение указанной минуты».
В 2021 году машинист подал в суд на West Japan Railway Company, потребовав вернуть часть зарплаты за «пропущенную» рабочую минуту — 56 йен или 45 центов. Он также подал дополнительный иск на сумму в 2,2 миллиона йен (17 тысяч долларов) в качестве компенсации за эмоциональный стресс.
Примерно через год суд удовлетворил основное требование Вады, потребовав от компании выплатить работнику 45 центов. Дополнительный иск, однако, не приняли, поэтому моральную компенсацию машинисту не назначили. В любом случае, получить даже 45 центов он не сможет — 3 апреля мужчина умер из-за неназванной болезни в возрасте 59 лет.
Победу машиниста в суде отпраздновали другие японские железнодорожники. Председатель профсоюза West Japan Railway Company Гото Маекава отметил, что дело станет ещё одним шагом в сторону улучшения трудовых прав. По его словам, размер компенсации в данном случае не имеет значения.
Маекава рассказал, что подобными строгими мерами компания добивается полного контроля над своими сотрудниками: за незначительные ошибки им сокращают зарплату, заставляют писать объяснительные, а в некоторых случаях даже увольняют. «Со временем это вызывает у работников сильный стресс, потому что они очень боятся совершить ошибку», — добавил Маекава.
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Какой упертый, но оказался неудачником
неудачник, потому что выиграл суд?
Потому что умер наверное
ну да, тут же удача важна)
умер незадолго до победы в суде
Это называется неудача
неудачники умирают? Выходит все люди - неудачники
Ты и вправду не улавливаешь сути неудачи?
Схуяли он неудачник?
А кто он?
Хирофуми Вада Красава
Недожил до победы