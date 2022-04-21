Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России Статьи редакции
Их можно продлить в интернет-магазине Softline Store, официального партнёра разработчика в стране.
Adobe разрешила продлевать лицензии на свои продукты российским пользователям, которые купили их ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Softline, официального партнёра разработчика в России. Информацию подтвердил TJ заместитель руководителя отдела продаж компании Илья Лосев.
В Softline отметили, что Adobe временно ограничила только новые закупки и расширение действующих контрактов. Уже оформленные лицензии можно продлить в онлайн-магазине Softline Store.
После начала военных действий на Украине Adobe прекратила продажи продуктов и услуг в России. В компании сообщили, что российские пользователи больше не смогут купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также пользоваться другими сервисами Adobe, в том числе облачными.
На внеочередном заседании парламент Эстонии заслушал выступление главы делегации украинского парламента Елены Шуляк, после чего единогласно принял заявление о военных преступлениях и геноциде россии в Украине. Вместе с Эстонией геноцид украинского народа признала и Латвия.
«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего».
Соцсеть вводит «рейтинг оригинальности», чтобы продвигать оригинальный контент.
Как можно продлевать то, что ты никогда не покупал ( ͡° ͜ʖ ͡°)
тут должен быть ответ про аналогию с выборами в России
Паучок Сергей Звезда
Приплёл так приплёл.
пусть пойдут на хуй
цены
Ух суки хотят денег за свою работу🤬
они хотят в два раза больше (106 евро), чем в среднем по рынку европейской цены (60 евро). почти в 3 раза больше, чем была обычная цена (46 евро) в России. и в 9 раз больше, чем цена (12 евро) за этот же продукт в Турции
рубль резаная бумага оттого и ценник таков.
мамка твоя работает за эту резанную бумагу
Теперь фейки не будут такими встратыми? А то видео с Арестовичем явно делали на бесплатных браузерных видеоредакторах
каеф
Когда делаешь фейки без адобе
Ну и хорошо
А вот Майкрософт чёт пока не торопится, и все, кто хочет системы к себе на сервера сейчас не могут купить лицензии , например, на тот же SQL