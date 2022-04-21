Их можно продлить в интернет-магазине Softline Store, официального партнёра разработчика в стране.

Adobe разрешила продлевать лицензии на свои продукты российским пользователям, которые купили их ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Softline, официального партнёра разработчика в России. Информацию подтвердил TJ заместитель руководителя отдела продаж компании Илья Лосев.

В Softline отметили, что Adobe временно ограничила только новые закупки и расширение действующих контрактов. Уже оформленные лицензии можно продлить в онлайн-магазине Softline Store.

Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. Softline

После начала военных действий на Украине Adobe прекратила продажи продуктов и услуг в России. В компании сообщили, что российские пользователи больше не смогут купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также пользоваться другими сервисами Adobe, в том числе облачными.