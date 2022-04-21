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Adobe разрешила продлевать лицензии действующим клиентам в России Статьи редакции

Их можно продлить в интернет-магазине Softline Store, официального партнёра разработчика в стране.

Adobe разрешила продлевать лицензии на свои продукты российским пользователям, которые купили их ранее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Softline, официального партнёра разработчика в России. Информацию подтвердил TJ заместитель руководителя отдела продаж компании Илья Лосев.

В Softline отметили, что Adobe временно ограничила только новые закупки и расширение действующих контрактов. Уже оформленные лицензии можно продлить в онлайн-магазине Softline Store.

Компания Adobe в России разрешает продление лицензий для действующих клиентов. Информация была опубликована в официальном блоге вендора. Всем корпоративным пользователям канала продаж VIP в России доступно продление действующих лицензий Adobe, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов.

Softline

После начала военных действий на Украине Adobe прекратила продажи продуктов и услуг в России. В компании сообщили, что российские пользователи больше не смогут купить программу для монтажа видео Premiere Pro, фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также пользоваться другими сервисами Adobe, в том числе облачными.

#новости #adobe #чтотеперь

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15 комментариев
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УюБ

Как можно продлевать то, что ты никогда не покупал ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Деловой динозавр

тут должен быть ответ про аналогию с выборами в России

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Кавказский клуб

Паучок Сергей Звезда

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УюБ

Приплёл так приплёл.

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Характерный блик

пусть пойдут на хуй

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Характерный блик

цены

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Александр Прохоренко

Ух суки хотят денег за свою работу🤬

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Характерный блик

они хотят в два раза больше (106 евро), чем в среднем по рынку европейской цены (60 евро). почти в 3 раза больше, чем была обычная цена (46 евро) в России. и в 9 раз больше, чем цена (12 евро) за этот же продукт в Турции

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alekksandr cherr

рубль резаная бумага оттого и ценник таков.

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Характерный блик

мамка твоя работает за эту резанную бумагу

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Hfr Olod

Теперь фейки не будут такими встратыми? А то видео с Арестовичем явно делали на бесплатных браузерных видеоредакторах

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Солёная собака

каеф

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Hfr Olod

Когда делаешь фейки без адобе

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Марк Цукор

Ну и хорошо

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Коровка спасла Россию

А вот Майкрософт чёт пока не торопится, и все, кто хочет системы к себе на сервера сейчас не могут купить лицензии , например, на тот же SQL

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