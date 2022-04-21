Россия расширила санкционный список в отношении граждан США и включила в него Марка Цукерберга Статьи редакции
А также Камалу Харрис и исполнительного директора LinkedIn.
О введении новых ограничений сообщает Министерство иностранных дел РФ.
В санкционный список попали 29 человек. Cреди них оказались:
- вице-президент США Камала Харрис;
- соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана в России экстремистской организацией) Марк Цукерберг;
- официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби;
- исполнительный директор LinkedIn Райан Рослански;
- эксперт «Центра В.Вильсона», главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.
Для них закрыт въезд в Россию на бессрочной основе.
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В LA теперь куковать
Не позавидуешь.
Везде бомжи, жить дорого, солнце печет
Ещё и этот пиндоский мартини пить...
Особенно пляж Санта-Моника
Вот где там человеку купить шавуху, а? Где колбасы? Почему пиво не продают? Ракушки? Почему по ногам не топчутся продаваны кепок? Жаль Цукерберг больше этого не познает
Как же Цукерберг без курортов Краснодарского края??
Где вы думаете это было снято??
Валдай
Кому дать?
путину
Ну тогда ладно.
Слава Путину!
ты фото добавил, тогда точно нет)
нет
Тебе на ужин омлет
предпочитаю яйца есть на завтрак - белок долго переваривается
За то что он богат сахаром?
Коммент в топы.
Забавно, что такие расширения санкций от России выглядят всегда как расширение очка России
Марк, наверное, очень расстроился.
Эритрея ввела санкции на граждан США
The room is full of people who cares
Только вроде будет уже who care если people (plural)
граждане сша
Анекдот:
В ответ на американские санкции, Россия заблокировала счета Обамы с Сбербанке, а также запретила Маккейну посещать его родовое гнездо - деревню Макеевку в Тульской области.
Алярм, пикабу в комментах
Больше похоже на одноглазников
Не понравился анекдот? Ну что ж, бывает
я в шоке
Линкедин то за что бомбят до сих пор 😭😭
за оскорбление хедхантера!
Вот это новость, достойная пуша
Я жду когда они начнут сжигать их флаги и куклы на официальном уровне, как наши стратегические партнёры
США надо в ответ наложить санкции на Дурова.
Цукерберг не позвонит.
Мозги спасают сами себя. Я правда 3 раза перечитала заголовок, потому что не могла понять, зачем США включили Цукерберга в санкционный список США.