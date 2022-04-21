Новости

Россия расширила санкционный список в отношении граждан США и включила в него Марка Цукерберга Статьи редакции

А также Камалу Харрис и исполнительного директора LinkedIn.

О введении новых ограничений сообщает Министерство иностранных дел РФ.

В санкционный список попали 29 человек. Cреди них оказались:

  • вице-президент США Камала Харрис;
  • соучредитель и глава совета директоров компании Meta (признана в России экстремистской организацией) Марк Цукерберг;
  • официальный представитель Министерства обороны Джон Кирби;
  • исполнительный директор LinkedIn Райан Рослански;
  • эксперт «Центра В.Вильсона», главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.

Для них закрыт въезд в Россию на бессрочной основе.

#новости #санкции #цукерберг

1473 просмотров
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37 комментариев
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Бешеные бабки

Удалила его фейк-страницу в ВК?

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Не палимося

В LA теперь куковать

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ШАБАШ

Не позавидуешь.

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Не палимося

Везде бомжи, жить дорого, солнце печет

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Бандерiвець на бандеромобiлi

Ещё и этот пиндоский мартини пить...

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Ze Katze

Особенно пляж Санта-Моника
Вот где там человеку купить шавуху, а? Где колбасы? Почему пиво не продают? Ракушки? Почему по ногам не топчутся продаваны кепок? Жаль Цукерберг больше этого не познает

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Футбольный волк

Как же Цукерберг без курортов Краснодарского края??

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Футбольный волк

Где вы думаете это было снято??

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Кавказский колос

Валдай

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Давний шмель

Кому дать?

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Кавказский колос

путину

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Давний шмель

Ну тогда ладно.
Слава Путину!

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Кавказский колос

ты фото добавил, тогда точно нет)

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Кавказский колос

нет

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Давний шмель

Тебе на ужин омлет

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Кавказский колос

предпочитаю яйца есть на завтрак - белок долго переваривается

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Кавказский колос

За то что он богат сахаром?

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Жестокий чувак

Коммент в топы.

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Игорь Херник

Забавно, что такие расширения санкций от России выглядят всегда как расширение очка России

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Безумный файл

Марк, наверное, очень расстроился.

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Товарищ

Эритрея ввела санкции на граждан США

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Заключенный нос

The room is full of people who cares

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Nick Nick

Только вроде будет уже who care если people (plural)

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HL3 confirmed

граждане сша

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fyjybv

Анекдот:

В ответ на американские санкции, Россия заблокировала счета Обамы с Сбербанке, а также запретила Маккейну посещать его родовое гнездо - деревню Макеевку в Тульской области.

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Ключевой самолет

Алярм, пикабу в комментах

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Давний шмель

Больше похоже на одноглазников

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fyjybv

Не понравился анекдот? Ну что ж, бывает

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dtisigxizzdidzi

я в шоке

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Ключевой самолет

Линкедин то за что бомбят до сих пор 😭😭

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Оригинальный меч

за оскорбление хедхантера!

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Перпендикулярный ТЖ

Вот это новость, достойная пуша

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Кавказский колос
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Александр Прохоренко

Я жду когда они начнут сжигать их флаги и куклы на официальном уровне, как наши стратегические партнёры

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Провинциальный каякер

США надо в ответ наложить санкции на Дурова.

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Джулустан Иванов

Цукерберг не позвонит.

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Пятая Бензоколонна

Мозги спасают сами себя. Я правда 3 раза перечитала заголовок, потому что не могла понять, зачем США включили Цукерберга в санкционный список США.

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Twitter
Елизавета
Чилик @Chilikto
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Специальный фонарь
Pan Doktor @pan_dok
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Отвечаю:
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2. До Рубцовска или Омска немцы вообще не дошли.
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