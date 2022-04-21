Пока проверить трактовку невозможно: вероятно, закон, по которому штрафуют попавших в список, останется «размытым».

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Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях, оставив ее только при профессиональной деятельности. Об инициативе рассказал замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.

Дабы избежать вот этих всех комических случаев бытовых контентов в соцсетях… такие случаи исключены. В докладе было предложено, что маркировка [будет использоваться] в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом. Все остальное в нашем понимании и той концепции, которая предложена, исключено. Олег Свириденко замминистра юстиции

На каких именно условиях Минюст предлагает попавшим в список не указывать плашку, не понятно. К примеру, Свириденко не до конца объяснил, что может считаться «профессиональной деятельностью». Большинство тех, кого в России признали «иноагентом», это журналисты: не исключено, что если такой человек будет высказываться на политические или в целом новостные темы, это могут счесть за выполнение его профессиональных обязанностей.

Пока что Минюст не показывал предложение публично. Его представитель только сообщил, что ведомство представило предложения Владимиру Путину.

Ещё одно возможное изменение в законе об иноагентах, которое предложил Минюст, касается порядка выхода из реестра, в частности, если человек попал туда по ошибке. Пока такого порядка нет, а ни один человек или организация из реестра СМИ-иноагентов не смогли обжаловать статус.

Причем этот упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения [в реестре]. Например, ошибка может быть, ну, и в судах, извините меня, ошибки существуют. Если таковая произойдет, то гражданин в течение любого времени, на следующий день, через месяц подает такое заявление. И решением министра, либо замминистра он исключается из этого реестра с момента его вхождения. Полное обнуление. При наличии ошибки. Олег Свириденко замминистра юстиции

Статья 25.1 Закона «О СМИ» закрепляет требование ставить пометку о том, что информация распространяется СМИ, юридическим или физическим лицом, признанным иноагентом:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента»

За нарушение этого требования предусмотрен штраф, однако некоторые издания, в основном находящиеся за границей, отказываются это делать — например, «Радио Свобода» и «Медиазона».