Минюст предложил не обязывать «иноагентов» ставить дисклеймер в соцсетях. Что считать «профдеятельностью», не объяснил Статьи редакции
Пока проверить трактовку невозможно: вероятно, закон, по которому штрафуют попавших в список, останется «размытым».
Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях, оставив ее только при профессиональной деятельности. Об инициативе рассказал замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.
На каких именно условиях Минюст предлагает попавшим в список не указывать плашку, не понятно. К примеру, Свириденко не до конца объяснил, что может считаться «профессиональной деятельностью». Большинство тех, кого в России признали «иноагентом», это журналисты: не исключено, что если такой человек будет высказываться на политические или в целом новостные темы, это могут счесть за выполнение его профессиональных обязанностей.
Пока что Минюст не показывал предложение публично. Его представитель только сообщил, что ведомство представило предложения Владимиру Путину.
Ещё одно возможное изменение в законе об иноагентах, которое предложил Минюст, касается порядка выхода из реестра, в частности, если человек попал туда по ошибке. Пока такого порядка нет, а ни один человек или организация из реестра СМИ-иноагентов не смогли обжаловать статус.
Статья 25.1 Закона «О СМИ» закрепляет требование ставить пометку о том, что информация распространяется СМИ, юридическим или физическим лицом, признанным иноагентом:
За нарушение этого требования предусмотрен штраф, однако некоторые издания, в основном находящиеся за границей, отказываются это делать — например, «Радио Свобода» и «Медиазона».
Регулярное объявление новых иноагентов возобновили в марте 2022 года. С тех пор туда попали в том числе Екатерина Шульман, Юрий Дудь, Face и Евгений Понасенков.
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После того как Смирнов и Медиазона их открытым текстом послали на хуй. Иронично
Оно самое
Аминь
вероятно, закон, по которому штрафуют попавших в список, останется «размытым».
Особенности российского ПРАВА.
Тут подойдёт термин ПОЛОЖНЯК
И тот размытый.
Если что, нужно идти в отказ
Ну то есть прав нет.
Короче, Минюст активно чатится в фейсбуке и теперь зассал
Устал скорее
Ахаха, оказалось нереально проверить надетый цак, поэтому чтобы не проебланиться - отменим, скажем трактовка расплывчатая, чтобы подтянуть нужных.
🤯🤯
Зачем слушать этот бред..
Весь мир: выгоняет россию ото всюду
россия: МЫ САМИ УХОДИМ, ВЫ НАМ НЕ НУЖНЫ
СМИ: перестают ставить дисклеймер и шлют россию в сторону русского корабля
россия: А МЫ И НЕ ЗАПРЕЩАЕМ ПИСАТЬ СООБЩЕНИЯ БЕЗ ДИСКЛЕЙМЕРА
Наша великая страна сверхрасы снова всех обыграла.
Пахнет песюнами
Из всех этих послаблений можно сделать вывод,что выглядит все это как «капкан»