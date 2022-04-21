Новости

Минюст предложил не обязывать «иноагентов» ставить дисклеймер в соцсетях. Что считать «профдеятельностью», не объяснил Статьи редакции

Пока проверить трактовку невозможно: вероятно, закон, по которому штрафуют попавших в список, останется «размытым».

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Минюст предложил исключить маркировку иноагентов в соцсетях, оставив ее только при профессиональной деятельности. Об инициативе рассказал замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по иностранному вмешательству.

Дабы избежать вот этих всех комических случаев бытовых контентов в соцсетях… такие случаи исключены. В докладе было предложено, что маркировка [будет использоваться] в режиме только профессиональной деятельности, либо той деятельности, на основании которой тот или иной субъект был признан иностранным агентом. Все остальное в нашем понимании и той концепции, которая предложена, исключено.

Олег Свириденко
замминистра юстиции

На каких именно условиях Минюст предлагает попавшим в список не указывать плашку, не понятно. К примеру, Свириденко не до конца объяснил, что может считаться «профессиональной деятельностью». Большинство тех, кого в России признали «иноагентом», это журналисты: не исключено, что если такой человек будет высказываться на политические или в целом новостные темы, это могут счесть за выполнение его профессиональных обязанностей.

Пока что Минюст не показывал предложение публично. Его представитель только сообщил, что ведомство представило предложения Владимиру Путину.

Ещё одно возможное изменение в законе об иноагентах, которое предложил Минюст, касается порядка выхода из реестра, в частности, если человек попал туда по ошибке. Пока такого порядка нет, а ни один человек или организация из реестра СМИ-иноагентов не смогли обжаловать статус.

Причем этот упрощенный порядок допускает возможность обнуления нахождения [в реестре]. Например, ошибка может быть, ну, и в судах, извините меня, ошибки существуют. Если таковая произойдет, то гражданин в течение любого времени, на следующий день, через месяц подает такое заявление. И решением министра, либо замминистра он исключается из этого реестра с момента его вхождения. Полное обнуление. При наличии ошибки.

Олег Свириденко
замминистра юстиции

Статья 25.1 Закона «О СМИ» закрепляет требование ставить пометку о том, что информация распространяется СМИ, юридическим или физическим лицом, признанным иноагентом:

«Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента»

За нарушение этого требования предусмотрен штраф, однако некоторые издания, в основном находящиеся за границей, отказываются это делать — например, «Радио Свобода» и «Медиазона».

Регулярное объявление новых иноагентов возобновили в марте 2022 года. С тех пор туда попали в том числе Екатерина Шульман, Юрий Дудь, Face и Евгений Понасенков.

#новости #иноагенты

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16 комментариев
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Дима Анонимный

После того как Смирнов и Медиазона их открытым текстом послали на хуй. Иронично

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fyjybv
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Дима Анонимный

Оно самое

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Кавказский клуб

Аминь

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Футбольный волк

вероятно, закон, по которому штрафуют попавших в список, останется «размытым».
 Особенности российского ПРАВА.

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Nick Rosenberg

Тут подойдёт термин ПОЛОЖНЯК

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Футбольный волк

И тот размытый.

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Кавказский клуб

Если что, нужно идти в отказ

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Футбольный волк

Ну то есть прав нет.

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Kayla Shurupova

Короче, Минюст активно чатится в фейсбуке и теперь зассал

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Дратути

Устал скорее

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LACK

Ахаха, оказалось нереально проверить надетый цак, поэтому чтобы не проебланиться - отменим, скажем трактовка расплывчатая, чтобы подтянуть нужных.

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Великий Спецоператор

🤯🤯

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Беспонтовый пирожок

Зачем слушать этот бред..

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Никита Борисова

Весь мир: выгоняет россию ото всюду
россия: МЫ САМИ УХОДИМ, ВЫ НАМ НЕ НУЖНЫ

СМИ: перестают ставить дисклеймер и шлют россию в сторону русского корабля
россия: А МЫ И НЕ ЗАПРЕЩАЕМ ПИСАТЬ СООБЩЕНИЯ БЕЗ ДИСКЛЕЙМЕРА

Наша великая страна сверхрасы снова всех обыграла.

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Nurofen Detsky

Пахнет песюнами
Из всех этих послаблений можно сделать вывод,что выглядит все это как «капкан»

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