Его остановили сотрудники полиции, посадили в автозак и заявили, что у него на ногах средство политической агитации. [...] Он спокойный, явно не из тех, кто про митинг. Он из тех, кто всё понимает, не в первый день живет в этой стране. 6 марта, может быть, и был удивлен, но сейчас на дворе 21 апреля — за полтора месяца свыкся с этой мыслью.