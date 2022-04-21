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Москвича в сине-жёлтых кроссовках оштрафовали на 10 тысяч рублей — обувь сочли «средством агитации» Статьи редакции

Мужчину обвинили в нарушении порядка проведения митингов, хотя тот, по словам адвоката, не участвовал ни в каких мероприятиях.

Фото Ильи Уткина

Суд в Москве назначил штраф в размере 10 тысяч рублей 40-летнему мужчине, которого задержали в центре города в жёлто-синих кроссовках. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, но, по словам защиты, основанием для задержания стала обувь жёлто-синего цвета. Об этом MSK1.RU рассказал адвокат обвиняемого Илья Уткин.

Инцидент произошёл 6 марта, когда мужчина приехал в ЦУМ за подарками для жены и дочери на 8 марта. Однако сотрудники полиции задержали его на Театральной площади, после чего отвезли в ОВД и составили протокол, где было указано, что задержанный выкрикивал лозунги в группе лиц, которые проводили несанкционированный митинг. Мужчина вместе с адвокатом будут оспаривать решение в суде.

Его остановили сотрудники полиции, посадили в автозак и заявили, что у него на ногах средство политической агитации. [...] Он спокойный, явно не из тех, кто про митинг. Он из тех, кто всё понимает, не в первый день живет в этой стране. 6 марта, может быть, и был удивлен, но сейчас на дворе 21 апреля — за полтора месяца свыкся с этой мыслью.

Илья Уткин
адвокат задержанного

#новости #задержания

1715 просмотров
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46 комментариев
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FIRUIN

И это не новость ИА "Панорама"

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Vas Tupovets

Путин наверное уже обдристался в своём бункере от страха. Всего шугается. Даже кроссовок

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Denis Shiryaev

Кукуха у исполнителей совсем поехала, покажите им эмодзи 🇵🇼🇱🇨🇸🇪😇🙏👩‍🏭🧑‍🔧🫃🙆‍♂️🤷‍♂️🐠🚜, пусть Apple штрафуют

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Кавказский колос

и за такое в Беларуси штрафовали)

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Кавказский колос

вру - за эмоджи сажали

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alekksandr cherr

Кстати да,помню пакеты неправильные и штаны с крансыми полосами.
Ну это всегда так.

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Дратути
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Непрерывный звук
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чекане

когда запретят небо и солнце?

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Ленинградский украинец

судя по этой весне - запретили уже

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M.R.T.

Ахахаха лол , операм чисто пары палочек для премии не хватало , приплели как могли

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Навальнята спасают Фермана

могли и грамм закинуть. гуманность

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Дратути

Асиксы для геев, кстати. Но мне нравятся.

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Щячло Попячтса

Почему?
Тоже нравятся.

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Дратути

Кто? Геи?

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Щячло Попячтса

Да

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Дратути

Как говорили в интернете в моем дестве: "го ибаца"

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Щячло Попячтса

Не так быстро

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Игорь Херник

Саломоны для хуесосов, кста.
7 лет только их и ношу.

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Алексей Бутурлакин

Скоро запретят зерновые

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Diana Igorevna

Их не запретят, их просто итак не станет из-за санкций

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Кавказский колос

в Беларуси тоже за кроссовки задерживали

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Человек кусает собаку

Спасибо тебе Боже, что я не россиянин. 🙏

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Кавказский колос

москвич?

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Человек кусает собаку

Так этих опущенцев больше всех и щимят же?

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Кавказский колос

поди их там разбери)

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Дратути

Ариец небось?

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Человек кусает собаку

Лучше — украинец. 😉👌

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Дратути

Точно нет.

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Человек кусает собаку

Русского ответ

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Дратути

💛💙🤍💙♥️

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Человек кусает собаку

*после этих слов в поезде ТЖ начался сущий кошмар*

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Vas Tupovets

🙏 - желто-синий эмоджи! политическая агитация! штраф 10 тыс

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Константин Иванов

Когда уже трусы будут проверять?

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da Loonie

цвета нелегальные сцуко, цвета мать их

нужно организовывать новые госпосты контр-агит-дизайнеров, вытренированных находить нарушающие цвето-комбинации

ребят, я такие штуки только в фэнтези да сай-фае всяком читывал, это же пиздец

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Непростой хот-дог

Ахахахахахаха, а как все смеялись с беларуских приговоров в 2020.
Досмеялись, блядь...

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Demian

Он из тех, кто всё понимает, не в первый день живет в этой стране.
 При задержании сам снял штаны и предложил сотрудникам заранее приготовленную бутылку

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Дратути

А где-то можно протокол глянуть, кстати? Интересно просто, реально пиздецовый сюрр в купе с маразмом и штрафанули чисто за цвет, либо он там зиговал стоял условно, а для инфоповода так все подали?

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Фамилия и имя

Ну сходи в отделение, попроси показать… протокол… те покажут.
Да и собственно, ты думаешь насколько коррелирует реальность с протоколами?

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Дратути

Просто если прям в протоколе написано, мол "стоял в желто-синих кроссах и нарушал", это трешак конечно, даже для нынешних времён. Но может там по факту то вообще за другое штрафанули, а решили раздуть инфоповод.

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А я вам сейчас покажу...
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Сеньор Помидор

Высокий блондин в сине-жёлтом ботинке

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Задний глобус

Предлагаю написать коллективную жалобу на сине-желтый магазин лента, хули они агитируют то

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Just Pancake

Ну ничего, терпилы потерпят

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Тбилисский сверчок

Пруф то есть почитать дело?

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Кавказский клуб

Неугодное сочетание цветов карается по закону!

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