Москвича в сине-жёлтых кроссовках оштрафовали на 10 тысяч рублей — обувь сочли «средством агитации» Статьи редакции
Мужчину обвинили в нарушении порядка проведения митингов, хотя тот, по словам адвоката, не участвовал ни в каких мероприятиях.
Суд в Москве назначил штраф в размере 10 тысяч рублей 40-летнему мужчине, которого задержали в центре города в жёлто-синих кроссовках. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, но, по словам защиты, основанием для задержания стала обувь жёлто-синего цвета. Об этом MSK1.RU рассказал адвокат обвиняемого Илья Уткин.
Инцидент произошёл 6 марта, когда мужчина приехал в ЦУМ за подарками для жены и дочери на 8 марта. Однако сотрудники полиции задержали его на Театральной площади, после чего отвезли в ОВД и составили протокол, где было указано, что задержанный выкрикивал лозунги в группе лиц, которые проводили несанкционированный митинг. Мужчина вместе с адвокатом будут оспаривать решение в суде.
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Путин наверное уже обдристался в своём бункере от страха. Всего шугается. Даже кроссовок
Кукуха у исполнителей совсем поехала, покажите им эмодзи 🇵🇼🇱🇨🇸🇪😇🙏👩🏭🧑🔧🫃🙆♂️🤷♂️🐠🚜, пусть Apple штрафуют
и за такое в Беларуси штрафовали)
вру - за эмоджи сажали
Кстати да,помню пакеты неправильные и штаны с крансыми полосами.
Ну это всегда так.
когда запретят небо и солнце?
судя по этой весне - запретили уже
Ахахаха лол , операм чисто пары палочек для премии не хватало , приплели как могли
могли и грамм закинуть. гуманность
Асиксы для геев, кстати. Но мне нравятся.
Почему?
Тоже нравятся.
Кто? Геи?
Да
Как говорили в интернете в моем дестве: "го ибаца"
Не так быстро
Саломоны для хуесосов, кста.
7 лет только их и ношу.
Скоро запретят зерновые
Их не запретят, их просто итак не станет из-за санкций
в Беларуси тоже за кроссовки задерживали
Спасибо тебе Боже, что я не россиянин. 🙏
москвич?
Так этих опущенцев больше всех и щимят же?
поди их там разбери)
Ариец небось?
Лучше — украинец. 😉👌
Точно нет.
Русского ответ
💛💙🤍💙♥️
*после этих слов в поезде ТЖ начался сущий кошмар*
🙏 - желто-синий эмоджи! политическая агитация! штраф 10 тыс
Когда уже трусы будут проверять?
цвета нелегальные сцуко, цвета мать их
нужно организовывать новые госпосты контр-агит-дизайнеров, вытренированных находить нарушающие цвето-комбинации
ребят, я такие штуки только в фэнтези да сай-фае всяком читывал, это же пиздец
Ахахахахахаха, а как все смеялись с беларуских приговоров в 2020.
Досмеялись, блядь...
Он из тех, кто всё понимает, не в первый день живет в этой стране.
При задержании сам снял штаны и предложил сотрудникам заранее приготовленную бутылку
А где-то можно протокол глянуть, кстати? Интересно просто, реально пиздецовый сюрр в купе с маразмом и штрафанули чисто за цвет, либо он там зиговал стоял условно, а для инфоповода так все подали?
Ну сходи в отделение, попроси показать… протокол… те покажут.
Да и собственно, ты думаешь насколько коррелирует реальность с протоколами?
Просто если прям в протоколе написано, мол "стоял в желто-синих кроссах и нарушал", это трешак конечно, даже для нынешних времён. Но может там по факту то вообще за другое штрафанули, а решили раздуть инфоповод.
Высокий блондин в сине-жёлтом ботинке
Предлагаю написать коллективную жалобу на сине-желтый магазин лента, хули они агитируют то
Ну ничего, терпилы потерпят
Пруф то есть почитать дело?
Неугодное сочетание цветов карается по закону!