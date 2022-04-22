«Тинькофф» сменит название в 2022 году — банк уберёт фамилию Олега Тинькова после поста про российскую «говно-армию» Статьи редакции
Банк «перерос именной бренд».
В 2022 году «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда, объявила компания. В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным». Каким будет новый бренд, пока не говорят.
Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».
19 апреля Олег Тиньков публично осудил военную операцию на Украине и сказал, что не видит ни одного её бенефициара. Российскую армию он назвал «говно-армией». После этого «Тинькофф банк» выпустил заявление о том, что Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф».
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Пынькофф
PyniaPal.
ор
Z-банк
РосТинь
Пиздюнькофф
Банк Победа
Просто мы хотим, чтобы людей убивали, а не этого блядского пресного мира, предлагаемого раковым однофамильцем. Айда с нами! В будущее!
Zинькофф?
ZинькоVV
Банк «перерос именной бренд».
Ну да это же не какой нибудь вшивый Морган Стэнли или Голдман Сакс
И даже не Райффайзен
Олегу Тинькову желают удачи и здоровья
и хорошего настроения
А теперь кто то поедет смотреть на шпили блядь
Только денег нет. Но вы держитесь
Как теперь будет называться Т–Ж?
TJ
VZ.
Рокетбанк
Z-V
ЖП
Твари Жопорылые?
Один хрен говно журнал с бесполезной информацией
ТинькоVV
Рокетбанк победил?
ПЛАСТМАСОВЫЙ "МИР" ПОБЕДИЛ
В СВОЁМ МАНЯМИРКЕ
Мы желаем банку удачи и скорейшего выздоровления
Это пятюня, сударь.)
Тиньк
титьк
Среньк.
Олег
А что, так можно было? Разъебать банк постом в социальной сети?
Что хотите говорите, но смена название банка ой как хуево на нем отразится. Бренд есть бренд. Помню когда были Яндекс Деньги, потом сменили на Ю мани, я пользовался Ядом, но вот юмани не получилось. Юмани это отпрыск Сбера.А сбер у нас кто? Правильно... Идут на хуй
Еще как бы санкции отразятся. Мне кажется
Такая же хуйня, удалил это говно сразу после смены названия
Олег Банк
Алык
Пизда Тинькоффу, щас поставят кого-нибудь провластного как обычно бывает
Greff
И этот ребрендированный Тиньков сразу же нахлобучат санкциями, как сбер, втб или альфу
с последующим последствием для брокерского бизнеса 🍆🐹
а что случилось?
Зря деньги потратите. Через пару лет будете филиалом сбера...
Да будет ТКС банк и все) хуле гадать
Tiss Bank
"Uhn tiss uhn tiss uhn tiss baby.."
Вся Россия так сейчас
удачи. вовремя я карту до 2030 года оформил
идея для стартапа на авито продавать за сто тыщ миллионов
Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.
Анонсировали телесные повреждения
ГовноАрмияБанк
и виртуальный помощник "Кужугетыч"
тоже будет тупить и косячить
Сберу продадут. Скриньте
зачем? чтобы крупнейший банк страны, не попавший под санкции, автоматически попал во все чёрные списки, как дочка сбера?
за що сбер его купит?
Интересно, кто-то резал карточки из-за высказывания Тенькова, а теперь люди с противоположным знаком начнут резать карточки за то что прогнулись
С противоположной стороны просто молча перекатятся в другие банки. По крайней мере, так собираюсь делать я.
У вторых нет никакого противоположного знака, там надо было выбирать или буквы или мозги.
Если лого сменят, это будет потеря потерь
Запомните этот твитт, как говорится :)
Йа Банко
ай да банк!
у них такой ещё есть
Банк-переросток?
О, Химмашбанк вернут, надеюсь
Если кто-нибудь понимает, кому именно и по каким причинам Олег отдал свой банк - внесите ясность, пожалуйста.
Банк принадлежит трасту TCS Group Holding. Ему же принадлежит все остальные бизнесы: страхование, мобайл и прочие дочки Тинькофф.
До недавнего времени 84% этого траста контролировала семья Тинькова. В начале прошлого года когда Тинькофф лечился в Лондоне, они произвели конвертацию акций и теперь семье Тинькова принадлежит "всего" 35% траста.
Надо понимать, что он не продал 49% акций траста, а лишь изменил долю голосующих акций. Теперь он вроде как с меньшей вероятностью сможет принять единоличное решение по развитию любого из продуктов траста.
На деле он все равно крупнейший держатель.
Вот более подробно Лондонская биржа говорит об этом: https://www.investegate.co.uk/tcs-group-holding-plc/tcs/total-conversion-of-class-b-shares-and-reclassi-—/20210107072217EYWPP/?fe=1&utm_source=FE%20Investegate%20Alerts&utm_medium=Email&utm_content=Announcement%20Alert%20Mail&utm_campaign=TCS%20Group%20Holding%20PLC%20Alert
https://vc.ru/finance/117250-oleg-tinkov-pokinet-post-glavy-soveta-direktorov-banka-tinkoff
БанкOFF
такой уже есть
Теперь будет "Грефф банк"
Оо великий кастдев
Назвал говном армию,которая анало говнет.Неблагодарный!
Чтобы всю жизнь в Евросоюзе жил!
Будут ли хипстеры в кофейнях резать карточки банка как это делают "настоящие патриоты" в своих видео?
Будут ли хипстеры?
фикс
Расскажите им как фейсбук переименовали в мету
ОЯЕБАНК
ZинькоVV
СсыклоV
ссыкуны
Да причём тут последнии высказывания. Просто Тиньков продаёт свою долю.
вроде как давно продал, не? Сам писал, что ему похуй на этот банк в целом
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Будет Zinkoff Bank?
Нахуй..отписка.
Суки они еще и банк убьют хороший.
Ну и в чём старый пидор был не прав?
В том что старый пидор
Я брал кредит у тинькова! не стану отдавать!
Ушла эпоха
ZаVабанк - я придумал новое имя
Беру назад свои обвинения в адрес Олега.
Чисто из принципа буду этих говноедов каждый раз упоминать как Тинькофф банк.
Будет "говно-банк".
Новый нейминг считайте что готов (спасибо Гришке):
https://www.youtube.com/watch?v=fCw-Ej7LKFE
НеТинькофф
В вк в группе уже разрыв жоп из за кэшбека с 0,5% и смены названия
Вата ток радуется
Банк Олег, или просто Банк?
Оффбанк
Что ж, значит пойдут в направлении российского корабля, а жаль, больше 10-ти лет был с этим банком.