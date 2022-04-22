Новости
vc.ru

«Тинькофф» сменит название в 2022 году — банк уберёт фамилию Олега Тинькова после поста про российскую «говно-армию» Статьи редакции

Банк «перерос именной бренд».

14 849 просмотров

В 2022 году «Тинькофф» проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда, объявила компания. В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным». Каким будет новый бренд, пока не говорят.

«Тинькофф» уже давно перерос первоначальный смысл «именного» бренда: сегодня «Тинькофф» — это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом.

[…] Мы делаем новый шаг и двигаемся дальше: ради счастья 20 млн своих клиентов мы принимаем решение оставить бренд «Тинькофф» для истории и продолжаем развивать лучшие финансовые продукты и сервисы на российском рынке под новым ярким брендом.

Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.

«Тинькофф»

Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году после того, как сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».

19 апреля Олег Тиньков публично осудил военную операцию на Украине и сказал, что не видит ни одного её бенефициара. Российскую армию он назвал «говно-армией». После этого «Тинькофф банк» выпустил заявление о том, что Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях Группы Тинькофф».

#новости #тинькофф

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
160 комментариев
Написать комментарий...
Сергей Беляков

Пынькофф

Ответить
Развернуть ветку
Ukrainian

PyniaPal.

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Равный щит

ор

Ответить
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Z-банк

Ответить
Развернуть ветку
Файвел Мышкович

РосТинь

Ответить
Развернуть ветку
Максим Пылёв

Пиздюнькофф

Ответить
Развернуть ветку
Чуждый единорожек88

Банк Победа

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лагутин

Просто мы хотим, чтобы людей убивали, а не этого блядского пресного мира, предлагаемого раковым однофамильцем. Айда с нами! В будущее!

Ответить
Развернуть ветку
Totorimoto

Zинькофф?

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty

ZинькоVV

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Клизма Капитализма

Банк «перерос именной бренд».

Ну да это же не какой нибудь вшивый Морган Стэнли или Голдман Сакс

Ответить
Развернуть ветку
Следственный кубок

И даже не Райффайзен

Ответить
Развернуть ветку
Технологический шар

Олегу Тинькову желают удачи и здоровья
 и хорошего настроения

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

А теперь кто то поедет смотреть на шпили блядь

Ответить
Развернуть ветку
Vas Tupovets

Только денег нет. Но вы держитесь

Ответить
Развернуть ветку
Неудачный браслет
Ответить
Развернуть ветку
Бешеные бабки

Как теперь будет называться Т–Ж?

Ответить
Развернуть ветку
Конструктивный череп

TJ

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Ukrainian

VZ.

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Природный завод

Рокетбанк

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Санитарный ГОСТ

Z-V

Ответить
Развернуть ветку
Алфей Заморышев

ЖП

Ответить
Развернуть ветку
Грубый калькулятор

Твари Жопорылые?

Ответить
Развернуть ветку
Artem Borisov

Один хрен говно журнал с бесполезной информацией

Ответить
Развернуть ветку
Ладно

ТинькоVV

Ответить
Развернуть ветку
Цис Гендер

Рокетбанк победил?

Ответить
Развернуть ветку
Системный облизыватель кисок

ПЛАСТМАСОВЫЙ "МИР" ПОБЕДИЛ
В СВОЁМ МАНЯМИРКЕ

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Karma Police

Мы желаем банку удачи и скорейшего выздоровления

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Naidyuk

Это пятюня, сударь.)

Ответить
Развернуть ветку
Дальнейший микрофон

Тиньк

Ответить
Развернуть ветку
Юный ихтиандр

титьк

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Грубый калькулятор

Среньк.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Ледяной лолипоп

Олег

Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав

А что, так можно было? Разъебать банк постом в социальной сети?

Ответить
Развернуть ветку
Марк Цукор

Что хотите говорите, но смена название банка ой как хуево на нем отразится. Бренд есть бренд. Помню когда были Яндекс Деньги, потом сменили на Ю мани, я пользовался Ядом, но вот юмани не получилось. Юмани это отпрыск Сбера.А сбер у нас кто? Правильно... Идут на хуй

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Еще как бы санкции отразятся. Мне кажется

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Agaf Onaf

Такая же хуйня, удалил это говно сразу после смены названия

Ответить
Развернуть ветку
Первоначальный блик

Олег Банк

Ответить
Развернуть ветку
Благополучный месяц

Алык

Ответить
Развернуть ветку
братишка

Пизда Тинькоффу, щас поставят кого-нибудь провластного как обычно бывает

Ответить
Развернуть ветку
sergjjj

Greff

Ответить
Развернуть ветку
Себастиан Перейра

И этот ребрендированный Тиньков сразу же нахлобучат санкциями, как сбер, втб или альфу
с последующим последствием для брокерского бизнеса 🍆🐹

Ответить
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

а что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Andrei Myagkov

Зря деньги потратите. Через пару лет будете филиалом сбера...

Ответить
Развернуть ветку
BOMBER

Да будет ТКС банк и все) хуле гадать

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

Tiss Bank
"Uhn tiss uhn tiss uhn tiss baby.."

Ответить
Развернуть ветку
Коммерческий рак
Ответить
Развернуть ветку
Литературный турник

Вся Россия так сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Юный ихтиандр

удачи. вовремя я карту до 2030 года оформил

Ответить
Развернуть ветку
Московский каякер

идея для стартапа на авито продавать за сто тыщ миллионов

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
А я вам сейчас покажу...

Мы желаем Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.
 Анонсировали телесные повреждения

Ответить
Развернуть ветку
Благополучный месяц

ГовноАрмияБанк

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

и виртуальный помощник "Кужугетыч"
тоже будет тупить и косячить

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Агентов

Сберу продадут. Скриньте

Ответить
Развернуть ветку
каджит неуиноуный

зачем? чтобы крупнейший банк страны, не попавший под санкции, автоматически попал во все чёрные списки, как дочка сбера?

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Юный ихтиандр

за що сбер его купит?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Silence meat bags!

Интересно, кто-то резал карточки из-за высказывания Тенькова, а теперь люди с противоположным знаком начнут резать карточки за то что прогнулись

Ответить
Развернуть ветку
Skomorokh

С противоположной стороны просто молча перекатятся в другие банки. По крайней мере, так собираюсь делать я.

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Александр Игоревич

У вторых нет никакого противоположного знака, там надо было выбирать или буквы или мозги.

Ответить
Развернуть ветку
Мюллер против войны

Если лого сменят, это будет потеря потерь

Ответить
Развернуть ветку
Изящный кубок

Запомните этот твитт, как говорится :)

Ответить
Развернуть ветку
Gre Li

Йа Банко

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Brazgin

ай да банк!

Ответить
Развернуть ветку
Iwan Gesse

у них такой ещё есть

Ответить
Развернуть ветку
Заключенный кот

Банк-переросток?

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

О, Химмашбанк вернут, надеюсь

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Naidyuk

Если кто-нибудь понимает, кому именно и по каким причинам Олег отдал свой банк - внесите ясность, пожалуйста.

Ответить
Развернуть ветку
Изящный кубок

Банк принадлежит трасту TCS Group Holding. Ему же принадлежит все остальные бизнесы: страхование, мобайл и прочие дочки Тинькофф.

До недавнего времени 84% этого траста контролировала семья Тинькова. В начале прошлого года когда Тинькофф лечился в Лондоне, они произвели конвертацию акций и теперь семье Тинькова принадлежит "всего" 35% траста.

Надо понимать, что он не продал 49% акций траста, а лишь изменил долю голосующих акций. Теперь он вроде как с меньшей вероятностью сможет принять единоличное решение по развитию любого из продуктов траста.

На деле он все равно крупнейший держатель.

Вот более подробно Лондонская биржа говорит об этом: https://www.investegate.co.uk/tcs-group-holding-plc/tcs/total-conversion-of-class-b-shares-and-reclassi-—/20210107072217EYWPP/?fe=1&utm_source=FE%20Investegate%20Alerts&utm_medium=Email&utm_content=Announcement%20Alert%20Mail&utm_campaign=TCS%20Group%20Holding%20PLC%20Alert

Investegate |TCS Group Holding PLC Announcements…
Investegate announcements from TCS Group Holding PLC, Total conversion of Class B shares and…
www.investegate.co.uk
Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Max Mayers

https://vc.ru/finance/117250-oleg-tinkov-pokinet-post-glavy-soveta-direktorov-banka-tinkoff

Олег Тиньков покинет пост главы совета…
Основатель TCS Group перевёл права владения акциями группы в семейный траст.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Danil Vishnivetckiy

БанкOFF

Ответить
Развернуть ветку
wdst

такой уже есть

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty

Теперь будет "Грефф банк"

Ответить
Развернуть ветку
Plant shop

Оо великий кастдев

Ответить
Развернуть ветку
Sedoy

Назвал говном армию,которая анало говнет.Неблагодарный!
Чтобы всю жизнь в Евросоюзе жил!

Ответить
Развернуть ветку
aliftin

Будут ли хипстеры в кофейнях резать карточки банка как это делают "настоящие патриоты" в своих видео?

Ответить
Развернуть ветку
ASM-OOP enjoyer

Будут ли хипстеры?
 фикс

Ответить
Развернуть ветку
Пупа против Бухгалтерии

Расскажите им как фейсбук переименовали в мету

Ответить
Развернуть ветку
Ш

ОЯЕБАНК

Ответить
Развернуть ветку
Юриевич Я

ZинькоVV

Ответить
Развернуть ветку
Дикий фонарь

СсыклоV

Ответить
Развернуть ветку
Кляр Клецков

ссыкуны

Ответить
Развернуть ветку
Новгородский Семит

Да причём тут последнии высказывания. Просто Тиньков продаёт свою долю.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Миронов

вроде как давно продал, не? Сам писал, что ему похуй на этот банк в целом

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Серёжа

Будет Zinkoff Bank?

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Нахуй..отписка.
Суки они еще и банк убьют хороший.

Ответить
Развернуть ветку
Лишний кран

Ну и в чём старый пидор был не прав?

Ответить
Развернуть ветку
asdasd asd совсем не против

В том что старый пидор

Ответить
Развернуть ветку
Галина Перидольская

Я брал кредит у тинькова! не стану отдавать!

Ответить
Развернуть ветку
Секретный ингредиент

Ушла эпоха

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Morenov

ZаVабанк - я придумал новое имя

Ответить
Развернуть ветку
Bear gear

Беру назад свои обвинения в адрес Олега.

Ответить
Развернуть ветку
Mitchell

Чисто из принципа буду этих говноедов каждый раз упоминать как Тинькофф банк.

Ответить
Развернуть ветку
Алюминиевый алмаз

Будет "говно-банк".

Ответить
Развернуть ветку
Максим Пылёв

Новый нейминг считайте что готов (спасибо Гришке):
https://www.youtube.com/watch?v=fCw-Ej7LKFE

Ответить
Развернуть ветку
f пора менять ник 4815162342

НеТинькофф

Ответить
Развернуть ветку
Санитарный ГОСТ

В вк в группе уже разрыв жоп из за кэшбека с 0,5% и смены названия

Вата ток радуется

Ответить
Развернуть ветку
Temp Acc

Банк Олег, или просто Банк?

Ответить
Развернуть ветку
Pipez 999

Оффбанк

Ответить
Развернуть ветку
При чём здесь путин

Что ж, значит пойдут в направлении российского корабля, а жаль, больше 10-ти лет был с этим банком.

Ответить
Развернуть ветку
Ещё 12 комментариев
Написать комментарий...
Читать все 160 комментариев
angry cat
Сезонные пожары в Брянске

Еще видео из временно оккупированной Брянской народной республики. Горят нефтебаза и военная часть.

Офтоп
Ученый паркур
Они готовились

Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.

Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.

Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.

Заголовки
Кузькин отец
Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
«Город превращён в большой кладбище — рассказывали мариупольцы. Население когда-то шумного, богатого промышленного центра было обречено на медленное вымирание. Сожжено и взорвано множество общественных и жилых домов».

Сентябрь 1943 года.
Twitter
Локимин @Loqiemean
Я обожаю это видео, почему его не повезли на Каннский Фестиваль я не понимаю
Новости
DTF
VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов» Статьи редакции

На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.

Timmy Guerilla

Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…

Twitter
22:07 @rebel169
«Ваня з Маріуполя. Він рятував цього кота закривши його власним тілом під час артобстрілу. Його батько рятував власним тілом і Ваню, і кота під ним. Вижили. Виїхали».
Ни кто ни кого не спас

Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…

Новости
РБК: к «иноагентам» смогут относить тех, кто не получал денег из-за рубежа. Также введут новое основание для блокировок Статьи редакции

Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.

Больше статей
null