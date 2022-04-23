«Афериста из Tinder» Саймона Леваева арестовали в Испании Статьи редакции
Мошенник показал полицейскому поддельные документы, но тот узнал героя популярного фильма от Netflix.
О задержании Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают) сообщило 22 апреля издание Daily Mail, получившее подтверждение выдачи ордера. Теперь аферисту грозит срок за использование поддельных документов и возможная экстрадиция в Израиль.
Сообщается, что Леваева задержали на побережье, когда его Maserati застрял на пляже. К машине подошли сотрудники полиции, водитель представился Майклом Билтоном и показал поддельные документы. Но один из офицеров узнал мошенника, которого увидел в документальном фильме от Netflix — в феврале он стал одним из хитов стриминговой платформы.
В последний раз Леваева видели в одном из ресторанов Тель-Авива, где и жил аферист. Будучи гражданином Израиля, Хают ранее отбывал срок 15 месяцев за фальсификацию документов в местной тюрьме, но освободился досрочно.
В конце января Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder», в котором несколько женщин рассказали об отношениях с Леваевым. Мужчина знакомился с ними в приложении, представлялся обеспеченным наследником бизнес-империи, но через некоторое время вымогал у своих жертв деньги.
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Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
"Инвестора из ВК" Льва Левиева арестовали в Испании
Он показал полицейскому твинк, но тот узнал комментатора с тж.
при обыске был обнаружен аккаунт на дтф с подпиской на виабу
Доброе утро
Руслана Левиева попытались арестовать в РФ, но он успел покинуть страну.
видели в одном из ресторанов Тель-Авива, где и жил аферист
Тож хочу жить в ресторане
Опять предъявят 3 копейки штрафа и пару месяцев тюрьмы...
До чегож мы живем в гнилом мире, где даже ебаного док. фильма недостаточно, чтоб с полна воздать по-заслугам таким мразям как он...
Мы живём в хорошем мире, где есть судебная система, законы и правоприменение. И если есть доказательства, то суд Израиля, Испании и любой другой страны где к нему есть обвинения должен вынести ему справедливую меру.
А из-за таких идиотов как ты, которые обвиняют людей на основе документального фильма, мир катится в пизду.
Надеюсь про тебя тоже снимут фильм, судья будет таким же мудаком как ты и тебя посадят на 20 лет на основе документального фильма.
выйдет — попросит убежища в рф
Если был освобожден досрочно, а затем совершил повторно ту же херню, то может попасть лет на 5 наверное.
Больше всего за него в этом мире переживаю
А я вот теперь нет, так как после этой новости он перестал быть единственным человеком в мире, которого я не знал(
Нетфликс, бессердечная ты сука
А он так кичился своей известность после выхода фильма. Но получился нежданчик.
А говорят в Тиндере никого не найти
Почему он так мерзко выглядит?
Прилизанный
А по-моему, очень даже секси
Ну, не дебил ли конкретный? Быть лицом нетфликса и пользоваться поддельными документами, это жесть какой кретинизм
дебил не дебил но его задержали в Мазератти
а какая машина у тебя?
Тут статью неверно перевели совершенно. Он когда-то давно был задержан. Потом отпустили. Потом прошло хз сколько времени. Потом вышел фильм от Нетфликс, который посмотрел коп и вспомнил Левиева.
Застрял на пляже на машине, Господи, какой же тупой еблан
в израиле любят привечать шушеру всяческую.
Можно подумать, Ростов не такой же)
Жил в ресторане? Бедняга
ордер на арест - не арест
Ну, на нет и суда нет
Я считаю что девушек настигла карма.
Лева был лишь орудием Шивы.
Уговорили. Скачаю посмотрю.
Да ничего интересного, деняк клянчил под всякими предлогами, а дуры давали 😑
Ага, его тут ждкт