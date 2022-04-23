Новости

«Афериста из Tinder» Саймона Леваева арестовали в Испании Статьи редакции

Мошенник показал полицейскому поддельные документы, но тот узнал героя популярного фильма от Netflix.

15 103 просмотров

О задержании Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают) сообщило 22 апреля издание Daily Mail, получившее подтверждение выдачи ордера. Теперь аферисту грозит срок за использование поддельных документов и возможная экстрадиция в Израиль.

Сообщается, что Леваева задержали на побережье, когда его Maserati застрял на пляже. К машине подошли сотрудники полиции, водитель представился Майклом Билтоном и показал поддельные документы. Но один из офицеров узнал мошенника, которого увидел в документальном фильме от Netflix — в феврале он стал одним из хитов стриминговой платформы.

В последний раз Леваева видели в одном из ресторанов Тель-Авива, где и жил аферист. Будучи гражданином Израиля, Хают ранее отбывал срок 15 месяцев за фальсификацию документов в местной тюрьме, но освободился досрочно.

В конце января Netflix выпустил документальный фильм «Аферист из Tinder», в котором несколько женщин рассказали об отношениях с Леваевым. Мужчина знакомился с ними в приложении, представлялся обеспеченным наследником бизнес-империи, но через некоторое время вымогал у своих жертв деньги.

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Аферист из Tinder: мошенник притворялся «алмазным принцем» и выманил у женщин миллионы — история стала хитом Netflix Статьи редакции

Саймон Леваев годами жил за счёт жертв и выдумал целую вселенную, где он наследник бизнес-империи, за которым охотятся враги. Как его мистификации пришёл конец и что с ним сейчас?

Фото VG

#новости #мошенничество #аресты #netflix

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55 комментариев
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Angel Predochranitel

"Инвестора из ВК" Льва Левиева арестовали в Испании
Он показал полицейскому твинк, но тот узнал комментатора с тж.

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M.R.T.

при обыске был обнаружен аккаунт на дтф с подпиской на виабу

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2 комментария
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Lev Leviev

Доброе утро

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Arugin

Руслана Левиева попытались арестовать в РФ, но он успел покинуть страну.

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Непростой нос

видели в одном из ресторанов Тель-Авива, где и жил аферист
 Тож хочу жить в ресторане

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Забор крови
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Fedor Andreev

Опять предъявят 3 копейки штрафа и пару месяцев тюрьмы...
До чегож мы живем в гнилом мире, где даже ебаного док. фильма недостаточно, чтоб с полна воздать по-заслугам таким мразям как он...

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Kekovskiy2

Мы живём в хорошем мире, где есть судебная система, законы и правоприменение. И если есть доказательства, то суд Израиля, Испании и любой другой страны где к нему есть обвинения должен вынести ему справедливую меру.

А из-за таких идиотов как ты, которые обвиняют людей на основе документального фильма, мир катится в пизду.

Надеюсь про тебя тоже снимут фильм, судья будет таким же мудаком как ты и тебя посадят на 20 лет на основе документального фильма.

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4 комментария
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Благополучный месяц

выйдет — попросит убежища в рф

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3 комментария
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Конь Федерации

Если был освобожден досрочно, а затем совершил повторно ту же херню, то может попасть лет на 5 наверное.

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Высер Высера

Больше всего за него в этом мире переживаю

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Игорь Херник

А я вот теперь нет, так как после этой новости он перестал быть единственным человеком в мире, которого я не знал(

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А я вам сейчас покажу...

Нетфликс, бессердечная ты сука

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А я вам сейчас покажу...
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3 комментария
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Artem Bondar

А он так кичился своей известность после выхода фильма. Но получился нежданчик.

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Россию не спасти

А говорят в Тиндере никого не найти

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Бешеные бабки

Почему он так мерзко выглядит?

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Россию не спасти

Прилизанный

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2 комментария
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Iliâ V. Olar'

А по-моему, очень даже секси

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2 комментария
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Конь Федерации

Ну, не дебил ли конкретный? Быть лицом нетфликса и пользоваться поддельными документами, это жесть какой кретинизм

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Петров-Васечкин.

дебил не дебил но его задержали в Мазератти

а какая машина у тебя?

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7 комментариев
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Никита

Тут статью неверно перевели совершенно. Он когда-то давно был задержан. Потом отпустили. Потом прошло хз сколько времени. Потом вышел фильм от Нетфликс, который посмотрел коп и вспомнил Левиева.

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Соколов Андрей

Застрял на пляже на машине, Господи, какой же тупой еблан

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alekksandr cherr

в израиле любят привечать шушеру всяческую.

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Редкий Натр

Можно подумать, Ростов не такой же)

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Maxim Shpak

Жил в ресторане? Бедняга

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red blue

ордер на арест - не арест

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А я вам сейчас покажу...

Ну, на нет и суда нет

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Dmytry Kovalsky

Я считаю что девушек настигла карма.
Лева был лишь орудием Шивы.

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Ночной единорожек88

Уговорили. Скачаю посмотрю.

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Положенный Паша

Да ничего интересного, деняк клянчил под всякими предлогами, а дуры давали 😑

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Boris Gaykovich

Ага, его тут ждкт

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angry cat
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Еще видео из временно оккупированной Брянской народной республики. Горят нефтебаза и военная часть.

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