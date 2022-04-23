«Медиазона»: из учебников одного из главных издательств учебной литературы России убирают упоминания Украины и Киева Статьи редакции
Источники в издательстве «Просвещение» рассказали, что подобная цензура введена уже давно, но с конца февраля требования стали строже.
23 апреля издание «Медиазона» выпустило материал, в котором поговорило с несколькими сотрудниками «Просвещения», одного из самых востребованных в России издательств учебной и педагогической литературы. На условиях анонимности источники рассказали, что с начала вооружённого конфликта на Украине авторов и редакторов обязали избегать «некорректных» упоминаний Украины и Киева в учебниках.
Сотрудники издательства получили соответствующее распоряжение в первый день «военной операции», 24 февраля. По словам источников, с того момента им пришлось отредактировать около 15% от оригинальных текстов. Например, убрать из раздела о геральдике герб и флаг Украины.
Больше всего редактуры приходится на учебники истории, где каждая правка влияет на содержание и истинность фактов. В этом случае, говорят источники, стараются максимально сократить упоминания Киева и Украины: Киевскую Русь называют просто Русью, а сам Киев — столицей. Так, в одном из случаев редактор указал, что Нестор Летописец написал «Повесть временных лет», но опустил, что сделал он это в Киево-Печерской лавре.
Учебники в новой версии появятся в школах и магазинах со следующего года. Кроме того, с обложки одного из учебников уберут автора: источник объяснил, что тот — гражданин Украины, на что «откровенно намекает» его фамилия. «Внутри, на обороте, где мелким шрифтом написано, автора мы называем, но с обложки на всякий случай убрали», — рассказал собеседник «Медиазоны».
Источники отметили, что подобные указания были и раньше, после 2014 года, но цензуры подобного уровня не было — требовалось упоминать Украину «как можно реже и осторожнее». Теперь же название страны и городов стараются вырезать везде, где это возможно.
«Просвещение» было главным учебным издательством ещё в СССР, однако с распадом Союза утратило монополию. В девяностых и нулевых школы обычно сами подбирали необходимые учебники и закупали их на средства родителей. В десятых «Просвещение» выкупили, а совет директоров возглавил Аркадий Ротенберг, которого называют знакомым Путина. С тех пор издательство снова стало главным подрядчиком Министерства образования России.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Кто первый напишет про 1984, тот проиграл
Эх, я проиграл получается.
Ты проиграл
Х*йня это
Школота в знак протеста ответит 451° по Фаренгейту
Киты - скучно, Колумбайн - страшно, а побыть *пожарником* - кураж и веселуха
"Где то я про такое читал"
Так не считается?
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
А знаешь почему? Остазии не существовало никогда!
ну вот и пожалуйста - весь корень проблемы. Киевская Русь.
сложно строить национал-фашистский режим, когда историческая столица за границей находится.
почитайте про Александра Дугина, его влияние и его "Основы геополитики" да и испугайтесь уже. пора бы блин
Обложка уже говорящая
Есть краткое содержание?
Сори.
Но Дугин и его основы геополитики это какая то смешная пугалка для западных журналистов, которые случайно нашли цитатку из книги и разнесли ее по западному интернетику. Одно время для этой "настольной книги для спецслужб" не было даже статьи на русской Википедии.
Его сходство с Распутиным ( якобы советник Путина да и внешнее похожи) - единственная причина взлета его популярности
Сложно строить «великую» страну, когда вся история ворована. Вот и переписывают
Это пиздец, товарищи.
Это ведь новость Панорамы? Да?
Сцена пиздатейшая
В какой же охуенной стране мы жили до 23 февраля
1999 года.
У меня для тебя плохие старости...
напоминает, как стёрли из истории великое княжество литовское
Не слышал о таком
Сегодня об этом тоже думал! Я этот упущенный кусок восполнил только тогда, когда начал ближе знакомиться с Литвой из за корней. А там, оказывается, и альтернативная Русь была, и Беларусь, оказывается, не "наша", и прочие прелести. Во ляпота
Скоро, во всех школах страны
И в составе СССР было 14 республик. Из фонтана Дружбы Народов на ВДНХ Украину ещё не демонтировали?
Скоро демонтируют. А потом еще и Казахстан.
Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора.
К слову о том, почему в учебниках не было ничего про США.
Да, кстати. Я нормально историю США из сети качала, не помню толком ничего про них. Училась в нулевые.
Было — я когда в универе слушал тут курс истории сша мне ничего нового не было. Вот что плохо освещалось в российской школе моего детства это — война 1812 (Канады со штатами а не то что вы подумали). Гражданская и за Независимость вполне себе описывалась, без особых деталей правда.
У нас было, причемине в паре слов, а достаточно, начиная с колонизации америк до какой-то части 20 века
Ага интересно много ли в США преподают историю России, вообще школьный курс истории почти бесполезный, потому что очень беглый, какое-то представление о ближайшей местности сложит — уже хорошо
и это они говорят что в Украине переписывают историю?
та у них фишка все что они делают зеркалить на других они бля даже свои потери на Украину зеркалят...
Ничего нового
Эта ДРУГОЕ!)
Мать русских городов теперь неизвестна. Беспризорники исторические
когда гиперборею в учебники включат?
Qazan — orusça qalaların anası
Возвращаемся к лучшему в мире советскому образованию?
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Правильное название для издательства не "Просвещение", а " Мракобесие"
"Преступление", "Отупление" куча вариантов. Но текущее название точно уже не подходит.
Прочитал случайно «для издевательства».
На староязе (обычном английском) это означало примерно следующее:
В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ Старшего Брата по стране: упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив.
Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП — организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии, — его наградили орденом «За выдающиеся заслуги» 2-й степени.
Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного: судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мыслепреступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях.
это что за события описываются?
Предлагаю в ответку из всех учебников истории выпилить любое упоминание России!
Сосед насрал себе в штаны. Предлагаю в ответку обосрать наши ковры!
Ни в коем случае. Ответом на игнорирование реальности не должно быть ответное игнорирование реальности. Если кто-то не хочет учить математику, это не повод тоже не учить. Если враг теряет адекватность, не хочет знать реальное положение дел, это не повод тоже терять адекватность и игнорировать объективное положение дел.
Вы что, хотите перенять у России худшее, благодаря чему она превратилась в кошмар? В кого вы тогда превратитесь? О враге надо знать РЕАЛЬНОСТЬ.
Наоборот, должна быть примером худшей параши на планете, на которую нужно смотреть, которую нужно изучать и не делать как они. Как Северная Корея для Южной.
Орки столетиями показывали всему миру как делать не надо. Это нужно изучать.
Надо просто заменить ее на "Московию" везде и официально переименовать Россию в "Московия". Называют же финны ее Venäjä и ничего.
А потом говорят, что Украины никогда не было.
Ага, мне родители 😐
Стадия первая — отрицание.
Орков будет становиться все больше
Да не, они будут вымирать
да уж, теперь с еще большей теплотой вспоминаю школьные годы, когда не было еще этого милитаристского и империалистического дурмана. у нас, у пиздюков, был выбор что любить, а что бояться. и, пожалуй, самым большим страхом были пиздюли от моба людей с другими музыкальными предпочтениями, а не ядерная война.
Надеюсь глава про энциклонгов есть.
Про эцилопов будет
Как там немцы к евреям относились в Германии?
с теплотой
Я просто оставлю здесь небольшое сравнение старых учебников и новых, которое в своё время произвёл Проект.
Имхо, но там совершенно разные примеры приведены да ещё и разных авторов.
Интересно, если в учебниках биологии не писать про хуй, он отвалится?
Слава богу дети сейчас не берут инфу из учебников
Школа вообще устаревший институт
По майнкрафту же нет учебников, но дети ацки угорают по этой игре уже 10 лет
Так детей-то всё равно нужно научить, откуда брать инфу и как ей пользоваться. Сейчас вот российская пропаганда вцепилась в интернет очень даже крепко: поисковики засраны провластными источниками, а крупные независимые СМИ заблокированы.
Мне кажется, в ближайшем будущем информационная гигиена должна стать одним из важнейших школьных предметов, если мы не хотим повторения того мракобесия, что сейчас происходит в России.
может, и историю в Майнкрафте тогда преподавать
Это точно просвещение, а не зомбирование? впрочем, о чём это я
Маразм бункерного деда не приживётся в бойких мозгах молодёжи в силу физиологии. А вообще этот катакомбный ящер же не будет по всем школам проверять. Можно сделать ему комплект и сказать, что так везде, даже в Америке) А ещё лучше запилить ему много павильонов с мобильными декорации и катать по ним при необходимости или его желании куда-то съездить. Своего рода, альтернативная "реальность". Пусть там и сидит.
Надо срочно сжечь все экземпляры 1984 и других антиутопий! Они же тупо их как инструкции читают!!!
01 сентября 2020.
Президент России Владимир Путин назвал "современными коллаборационистами" людей, которые, как он выразился, "соглашаются с инициаторами переписи истории".
17 декабря 2020.
«Я уже много раз говорил, что переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает, в том числе это касается героизации нацизма», — сказал глава государства.
05 ноября 2014.
«Мы видим, что предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе и перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесать её под чьи-то геополитические интересы. А история — это наука, её нельзя, если к ней серьёзно относиться, невозможно переписать»
он намекал, а никто не слушал
Вы лучше подумайте о том, почему они занялись детскими учебниками. А то некоторые до сих пор в иллюзиях пребывают что вот-вот система поменяется :)
Не стоит забывать что у нас есть станция метро Киевская
И улица Героев Панфиловцев которых никогда не было, но это не мешало возле памятника отмечать военные праздники.
«Давайте заменим Новгородом , ой нет какая такая битва на реке Шелонь против Москвы, не будем заменять тогда»
Надо очень хорошо подумать, если планируете заводить детей в этой стране.
Надо хорошо подумать, как бежать из путинской скотопомойки, если вы - человек, а не орк.
заводить детей в этой стране
Я так понимаю, летоисчисление в России предлагается начать с 7 мая 2000 года?
Так раньше и считали - "Произошло в 12-й год правления Путина"
Мы всё помним и (данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным агентом) расскажем детям. Все расскажут. Бумагу на перепечатку зря тратите, господа.
Господи, какая чушь. Эти запрещатели реально живут в эпоху доинтернета и смартфонами не пользуются.
Запретить соседа - это надо прям огого какой фигней страдать.
Россия пытается убрать Украину с карты мира, если что
К сожалению, не только с карты, но и с планеты.
А чего тут удивляться. В ГИМ (государственный исторический музей) Попадаешь в первый зал, там бивни мамонта, древняя домина. А в следующем зале уже время Грозного. До этого ничего и небыло. Да и заканчивается музей портретом Николая кровавого. Вот и вся история России. А кто то там с трибуны трындел о тысячелетней Руси, про печенегов и хазар вспоминал. Врал наверно. Небыло этого.
Серьезно ? А чего там со всякими миллионами княжеств сделали — пропустили все ? Помню как мучился с ними в универе — потому как gavelkind он такой.
Помните, была такая Анастасия Ракова? Развивала "Кванториумы", параллельно минпросу существующие центры обучения.
Пыня планировал это давно и старательно. Он не остановится.
Биология остановит кого угодно.
Напишут, что всё началось с Путинской Руси
И так вся история была москво-центричная - весь мир крутился вокруг Москвы и немного Питера. В принципе можно было назвать официальную историю России - историей Москвы.
Культура отмены истории, история отмены культуры
Скоро напишут, что власти Речь Посполитой, русскому населению навязывали "придуманный" украинский язык, чтобы разъединить народ.
И да, не стоит пока доверять этой новости. Мы знаем от слов трех анонимных сотрудников, которые на самом деле могут быть кем угодно. Будем ждать от официальных новостей.
Так и в чем они не правы? На территории бывшей украины уже скоро будет свободная буферная зона, как в Ираке +/- или Африке какой-нибудь. Вполне вzвешенное и своевременное решение.
У тебя в черепной коробке уже вместо мозга существует буферная зона из ваты
кринж
Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора.
Этот усатый вращатель барабана, кстати, ссучился — открыто поддержал войну. Даже не промолчал, хотя мог.
https://youtu.be/DSVTOWO5ah4
Мне просто интересно как они потом будут Солнце и Луну запрещать.