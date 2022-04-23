Источники в издательстве «Просвещение» рассказали, что подобная цензура введена уже давно, но с конца февраля требования стали строже.

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23 апреля издание «Медиазона» выпустило материал, в котором поговорило с несколькими сотрудниками «Просвещения», одного из самых востребованных в России издательств учебной и педагогической литературы. На условиях анонимности источники рассказали, что с начала вооружённого конфликта на Украине авторов и редакторов обязали избегать «некорректных» упоминаний Украины и Киева в учебниках.

Сотрудники издательства получили соответствующее распоряжение в первый день «военной операции», 24 февраля. По словам источников, с того момента им пришлось отредактировать около 15% от оригинальных текстов. Например, убрать из раздела о геральдике герб и флаг Украины.

Перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора. один из сотрудников «Просвещения»

Больше всего редактуры приходится на учебники истории, где каждая правка влияет на содержание и истинность фактов. В этом случае, говорят источники, стараются максимально сократить упоминания Киева и Украины: Киевскую Русь называют просто Русью, а сам Киев — столицей. Так, в одном из случаев редактор указал, что Нестор Летописец написал «Повесть временных лет», но опустил, что сделал он это в Киево-Печерской лавре.

Учебники в новой версии появятся в школах и магазинах со следующего года. Кроме того, с обложки одного из учебников уберут автора: источник объяснил, что тот — гражданин Украины, на что «откровенно намекает» его фамилия. «Внутри, на обороте, где мелким шрифтом написано, автора мы называем, но с обложки на всякий случай убрали», — рассказал собеседник «Медиазоны».

Источники отметили, что подобные указания были и раньше, после 2014 года, но цензуры подобного уровня не было — требовалось упоминать Украину «как можно реже и осторожнее». Теперь же название страны и городов стараются вырезать везде, где это возможно.