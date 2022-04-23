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«Медиазона»: из учебников одного из главных издательств учебной литературы России убирают упоминания Украины и Киева Статьи редакции

Источники в издательстве «Просвещение» рассказали, что подобная цензура введена уже давно, но с конца февраля требования стали строже.

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23 апреля издание «Медиазона» выпустило материал, в котором поговорило с несколькими сотрудниками «Просвещения», одного из самых востребованных в России издательств учебной и педагогической литературы. На условиях анонимности источники рассказали, что с начала вооружённого конфликта на Украине авторов и редакторов обязали избегать «некорректных» упоминаний Украины и Киева в учебниках.

Сотрудники издательства получили соответствующее распоряжение в первый день «военной операции», 24 февраля. По словам источников, с того момента им пришлось отредактировать около 15% от оригинальных текстов. Например, убрать из раздела о геральдике герб и флаг Украины.

Перед нами стоит задача — сделать так, как будто Украины просто нет. Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора.

один из сотрудников «Просвещения»

Больше всего редактуры приходится на учебники истории, где каждая правка влияет на содержание и истинность фактов. В этом случае, говорят источники, стараются максимально сократить упоминания Киева и Украины: Киевскую Русь называют просто Русью, а сам Киев — столицей. Так, в одном из случаев редактор указал, что Нестор Летописец написал «Повесть временных лет», но опустил, что сделал он это в Киево-Печерской лавре.

Учебники в новой версии появятся в школах и магазинах со следующего года. Кроме того, с обложки одного из учебников уберут автора: источник объяснил, что тот — гражданин Украины, на что «откровенно намекает» его фамилия. «Внутри, на обороте, где мелким шрифтом написано, автора мы называем, но с обложки на всякий случай убрали», — рассказал собеседник «Медиазоны».

Источники отметили, что подобные указания были и раньше, после 2014 года, но цензуры подобного уровня не было — требовалось упоминать Украину «как можно реже и осторожнее». Теперь же название страны и городов стараются вырезать везде, где это возможно.

«Просвещение» было главным учебным издательством ещё в СССР, однако с распадом Союза утратило монополию. В девяностых и нулевых школы обычно сами подбирали необходимые учебники и закупали их на средства родителей. В десятых «Просвещение» выкупили, а совет директоров возглавил Аркадий Ротенберг, которого называют знакомым Путина. С тех пор издательство снова стало главным подрядчиком Министерства образования России.

#новости #конфликтнаукраине #образование

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183 комментария
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Дмитрий Орлов

Кто первый напишет про 1984, тот проиграл

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Джордж Оруэлл

Эх, я проиграл получается.

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1 комментарий
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Следственный кубок

Ты проиграл

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3 комментария
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Редкий Натр

Х*йня это
Школота в знак протеста ответит 451° по Фаренгейту
Киты - скучно, Колумбайн - страшно, а побыть *пожарником* - кураж и веселуха

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10 комментариев
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Nikolai A.

"Где то я про такое читал"
Так не считается?

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javascript

Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.
Океания никогда не воевала с Остазией.

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Sergei Timofeyev

А знаешь почему? Остазии не существовало никогда!

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1 комментарий
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da Loonie

ну вот и пожалуйста - весь корень проблемы. Киевская Русь.

сложно строить национал-фашистский режим, когда историческая столица за границей находится.

почитайте про Александра Дугина, его влияние и его "Основы геополитики" да и испугайтесь уже. пора бы блин

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Lee

Обложка уже говорящая

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4 комментария
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Сергеич

Есть краткое содержание?

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4 комментария
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Ingvar K

Сори.
Но Дугин и его основы геополитики это какая то смешная пугалка для западных журналистов, которые случайно нашли цитатку из книги и разнесли ее по западному интернетику. Одно время для этой "настольной книги для спецслужб" не было даже статьи на русской Википедии.
Его сходство с Распутиным ( якобы советник Путина да и внешнее похожи) - единственная причина взлета его популярности

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2 комментария
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Andriy K

Сложно строить «великую» страну, когда вся история ворована. Вот и переписывают

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Vladislav

Это пиздец, товарищи.

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Умный пришелец

Это ведь новость Панорамы? Да?

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Infinity Trap

Сцена пиздатейшая

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3 комментария
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Навальнята спасают Фермана

В какой же охуенной стране мы жили до 23 февраля

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Кадровый корабль

1999 года.

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7 комментариев
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Игорь Херник

У меня для тебя плохие старости...

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tuorqai

напоминает, как стёрли из истории великое княжество литовское

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саша

Не слышал о таком

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5 комментариев
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Roman Pridanov

Сегодня об этом тоже думал! Я этот упущенный кусок восполнил только тогда, когда начал ближе знакомиться с Литвой из за корней. А там, оказывается, и альтернативная Русь была, и Беларусь, оказывается, не "наша", и прочие прелести. Во ляпота

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Сеньор Помидор

Скоро, во всех школах страны

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Благополучный месяц
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6 комментариев
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Ekaterina Stepnova

И в составе СССР было 14 республик. Из фонтана Дружбы Народов на ВДНХ Украину ещё не демонтировали?

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Греческий сыр

Скоро демонтируют. А потом еще и Казахстан.

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1 комментарий
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Dmitry Smirnoff

Это гораздо хуже, когда в учебнике просто не говорится о какой-то стране. Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора.
 К слову о том, почему в учебниках не было ничего про США.

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Пятая Бензоколонна

Да, кстати. Я нормально историю США из сети качала, не помню толком ничего про них. Училась в нулевые.

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2 комментария
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Noname nonamer

Было — я когда в универе слушал тут курс истории сша мне ничего нового не было. Вот что плохо освещалось в российской школе моего детства это — война 1812 (Канады со штатами а не то что вы подумали). Гражданская и за Независимость вполне себе описывалась, без особых деталей правда.

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Михаил Желтухин

У нас было, причемине в паре слов, а достаточно, начиная с колонизации америк до какой-то части 20 века

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1 комментарий
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Александр Прохоренко

Ага интересно много ли в США преподают историю России, вообще школьный курс истории почти бесполезный, потому что очень беглый, какое-то представление о ближайшей местности сложит — уже хорошо

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5 комментариев
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NF

и это они говорят что в Украине переписывают историю?

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Роман Яремчук

та у них фишка все что они делают зеркалить на других они бля даже свои потери на Украину зеркалят...

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Александр Прохоренко

Ничего нового

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Руслан Турченко

Эта ДРУГОЕ!)

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Конь Федерации

Мать русских городов теперь неизвестна. Беспризорники исторические

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Голубь Украинской лаборатории

когда гиперборею в учебники включат?

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tuorqai

Qazan — orusça qalaların anası

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Pierre Duck

Возвращаемся к лучшему в мире советскому образованию?

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Alexander Personazhe
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Борат Сагдиев

ПРОСВЕЩЕНИЕ

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Великий Спецоператор

Правильное название для издательства не "Просвещение", а " Мракобесие"

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Сергей Кондрашев

"Преступление", "Отупление" куча вариантов. Но текущее название точно уже не подходит.

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1 комментарий
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????? ???????

Прочитал случайно «для издевательства».

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Инвестор

На староязе (обычном английском) это означало примерно следующее:
В номере «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудовлетворительно изложен приказ Старшего Брата по стране: упомянуты несуществующие лица. Перепишите полностью и представьте ваш вариант руководству до того, как отправить в архив.
Уинстон прочел ошибочную статью. Насколько он мог судить, большая часть приказа по стране посвящена была похвалам ПКПП — организации, которая снабжала сигаретами и другими предметами потребления матросов на плавающих крепостях. Особо выделен был некий товарищ Уидерс, крупный деятель внутренней партии, — его наградили орденом «За выдающиеся заслуги» 2-й степени.
Тремя месяцами позже ПКПП внезапно была распущена без объявления причин. Судя по всему, Уидерс и его сотрудники теперь не в чести, хотя ни в газетах, ни по телекрану сообщений об этом не было. Тоже ничего удивительного: судить и даже публично разоблачать политически провинившегося не принято. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей, с открытыми процессами предателей и мыслепреступников, которые жалко каялись в своих преступлениях, а затем подвергались казни, были особыми спектаклями и происходили раз в несколько лет, не чаще. А обычно люди, вызвавшие неудовольствие партии, просто исчезали, и о них больше никто не слышал. И бесполезно было гадать, что с ними стало. Возможно, что некоторые даже оставались в живых. Так в разное время исчезли человек тридцать знакомых Уинстона, не говоря о его родителях.

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Специфический Абдужаббор

это что за события описываются?

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5 комментариев
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Алан Бабицкий

Предлагаю в ответку из всех учебников истории выпилить любое упоминание России!

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Никита Борисова

Сосед насрал себе в штаны. Предлагаю в ответку обосрать наши ковры!

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2 комментария
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Макс Карр

Ни в коем случае. Ответом на игнорирование реальности не должно быть ответное игнорирование реальности. Если кто-то не хочет учить математику, это не повод тоже не учить. Если враг теряет адекватность, не хочет знать реальное положение дел, это не повод тоже терять адекватность и игнорировать объективное положение дел.

Вы что, хотите перенять у России худшее, благодаря чему она превратилась в кошмар? В кого вы тогда превратитесь? О враге надо знать РЕАЛЬНОСТЬ.

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Человек кусает собаку

Наоборот, должна быть примером худшей параши на планете, на которую нужно смотреть, которую нужно изучать и не делать как они. Как Северная Корея для Южной.

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тунеядец

Орки столетиями показывали всему миру как делать не надо. Это нужно изучать.

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Сергей Кузнецов

Надо просто заменить ее на "Московию" везде и официально переименовать Россию в "Московия". Называют же финны ее Venäjä и ничего.

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Dan

А потом говорят, что Украины никогда не было.

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Московский татарин

Ага, мне родители 😐

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Жуткий кофе

Стадия первая — отрицание.

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Yggdrasil

Орков будет становиться все больше

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Макс Хромов

Да не, они будут вымирать

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yoshiwara

да уж, теперь с еще большей теплотой вспоминаю школьные годы, когда не было еще этого милитаристского и империалистического дурмана. у нас, у пиздюков, был выбор что любить, а что бояться. и, пожалуй, самым большим страхом были пиздюли от моба людей с другими музыкальными предпочтениями, а не ядерная война.

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Злой Комиссар

Надеюсь глава про энциклонгов есть.

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Несчастный историк

Про эцилопов будет

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Товарищ

Как там немцы к евреям относились в Германии?

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испанский смех

с теплотой

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Иванов Иван

Я просто оставлю здесь небольшое сравнение старых учебников и новых, которое в своё время произвёл Проект.

Президент в стране не менялся, а учебники по…
Президент в стране не менялся, а учебники по обществознанию уже пришлось переписать. Мы сравнили…
vk.com
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Kirill

Имхо, но там совершенно разные примеры приведены да ещё и разных авторов.

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Уголовный Паша

Интересно, если в учебниках биологии не писать про хуй, он отвалится?

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musoka

Слава богу дети сейчас не берут инфу из учебников
Школа вообще устаревший институт
По майнкрафту же нет учебников, но дети ацки угорают по этой игре уже 10 лет

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Греческий сыр

Так детей-то всё равно нужно научить, откуда брать инфу и как ей пользоваться. Сейчас вот российская пропаганда вцепилась в интернет очень даже крепко: поисковики засраны провластными источниками, а крупные независимые СМИ заблокированы.

Мне кажется, в ближайшем будущем информационная гигиена должна стать одним из важнейших школьных предметов, если мы не хотим повторения того мракобесия, что сейчас происходит в России.

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2 комментария
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Благополучный месяц

может, и историю в Майнкрафте тогда преподавать

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3 комментария
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А я вам сейчас покажу...

Это точно просвещение, а не зомбирование? впрочем, о чём это я

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Paul Filatov

Маразм бункерного деда не приживётся в бойких мозгах молодёжи в силу физиологии. А вообще этот катакомбный ящер же не будет по всем школам проверять. Можно сделать ему комплект и сказать, что так везде, даже в Америке) А ещё лучше запилить ему много павильонов с мобильными декорации и катать по ним при необходимости или его желании куда-то съездить. Своего рода, альтернативная "реальность". Пусть там и сидит.

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Rick Kuznecov

Надо срочно сжечь все экземпляры 1984 и других антиутопий! Они же тупо их как инструкции читают!!!

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iollk

01 сентября 2020.
Президент России Владимир Путин назвал "современными коллаборационистами" людей, которые, как он выразился, "соглашаются с инициаторами переписи истории".
 17 декабря 2020.
«Я уже много раз говорил, что переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает, в том числе это касается героизации нацизма», — сказал глава государства.
 05 ноября 2014.
«Мы видим, что предпринимаются попытки перекодировать общество во многих странах, в том числе и перекодировать общество нашей страны, а это не может быть не связано с попытками историю переписать, причесать её под чьи-то геополитические интересы. А история — это наука, её нельзя, если к ней серьёзно относиться, невозможно переписать»

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товста кiшка

он намекал, а никто не слушал

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Человек-молекула

Вы лучше подумайте о том, почему они занялись детскими учебниками. А то некоторые до сих пор в иллюзиях пребывают что вот-вот система поменяется :)

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Владимир К

Не стоит забывать что у нас есть станция метро Киевская

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Mikhail

И улица Героев Панфиловцев которых никогда не было, но это не мешало возле памятника отмечать военные праздники.

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Noname nonamer

«Давайте заменим Новгородом , ой нет какая такая битва на реке Шелонь против Москвы, не будем заменять тогда»

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Александр

Надо очень хорошо подумать, если планируете заводить детей в этой стране.

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Ферман спас Россию

Надо хорошо подумать, как бежать из путинской скотопомойки, если вы - человек, а не орк.

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Трудовой Макс

заводить детей в этой стране

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Василий Пупкин

Я так понимаю, летоисчисление в России предлагается начать с 7 мая 2000 года?

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Сергей Кузнецов

Так раньше и считали - "Произошло в 12-й год правления Путина"

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Пятая Бензоколонна

Мы всё помним и (данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным агентом) расскажем детям. Все расскажут. Бумагу на перепечатку зря тратите, господа.

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Аня

Господи, какая чушь. Эти запрещатели реально живут в эпоху доинтернета и смартфонами не пользуются.
Запретить соседа - это надо прям огого какой фигней страдать.

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Anatolich

Россия пытается убрать Украину с карты мира, если что

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Хенрик Квинто

К сожалению, не только с карты, но и с планеты.

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Alsis

А чего тут удивляться. В ГИМ (государственный исторический музей) Попадаешь в первый зал, там бивни мамонта, древняя домина. А в следующем зале уже время Грозного. До этого ничего и небыло. Да и заканчивается музей портретом Николая кровавого. Вот и вся история России. А кто то там с трибуны трындел о тысячелетней Руси, про печенегов и хазар вспоминал. Врал наверно. Небыло этого.

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Noname nonamer

Серьезно ? А чего там со всякими миллионами княжеств сделали — пропустили все ? Помню как мучился с ними в универе — потому как gavelkind он такой.

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Slartibartfast

Помните, была такая Анастасия Ракова? Развивала "Кванториумы", параллельно минпросу существующие центры обучения.

Пыня планировал это давно и старательно. Он не остановится.

«Высокопоставленные люди могли обижаться». С кем…
Задержание, обыски, побег и арест — самым громким уголовным делом этой осени стали обвинения в…
thebell.io
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Пятая Бензоколонна

Биология остановит кого угодно.

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3 комментария
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Voronezh Morning Herald

Напишут, что всё началось с Путинской Руси

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Сергей Кузнецов

И так вся история была москво-центричная - весь мир крутился вокруг Москвы и немного Питера. В принципе можно было назвать официальную историю России - историей Москвы.

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Остальной магнит

Культура отмены истории, история отмены культуры

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Дмитрий Пекарь

Скоро напишут, что власти Речь Посполитой, русскому населению навязывали "придуманный" украинский язык, чтобы разъединить народ.
И да, не стоит пока доверять этой новости. Мы знаем от слов трех анонимных сотрудников, которые на самом деле могут быть кем угодно. Будем ждать от официальных новостей.

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мыкола с краины

Так и в чем они не правы? На территории бывшей украины уже скоро будет свободная буферная зона, как в Ираке +/- или Африке какой-нибудь. Вполне вzвешенное и своевременное решение.

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vulpesbr

У тебя в черепной коробке уже вместо мозга существует буферная зона из ваты

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Жилищный крюк

кринж

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BigDaddy

Человек вырастает без базы знаний о какой-то стране, и ему тогда намного проще поверить в то, что ему рассказывают о ней из телевизора.

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Хенрик Квинто

Этот усатый вращатель барабана, кстати, ссучился — открыто поддержал войну. Даже не промолчал, хотя мог.

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SMD 82

https://youtu.be/DSVTOWO5ah4

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Ukrainian

Мне просто интересно как они потом будут Солнце и Луну запрещать.

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1 комментарий
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Ещё 9 комментариев
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Ни кто ни кого не спас

Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…

Офтоп
Ученый паркур
Они готовились

Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.

Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.

Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.

Timmy Guerilla

Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…

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22:07 @rebel169
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