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The Telegraph: ряд европейских стран продали России оружие на 350 миллионов евро после 2014 года в обход санкций ЕС Статьи редакции

Больше всего экспортировали Франция и Германия, всего участвовало не меньше десяти стран.

В 2014 году ЕС ввёл санкции, запрещающий странам из союза экспортировать военные и технические средства в Россию. Однако с того момента по меньшей мере десять государств обошли эмбарго и продали оборудования в РФ на 350 миллионов евро, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные ЕС. Сейчас это оборудование, вероятно, используется в ходе конфликта на Украине.

Согласно информации издания, после присоединения Крыма немецкие фирмы воспользовались лазейкой в ограничениях и продали Москве оборудование двойного назначения, включая винтовки и бронированную технику, на сумму в 121 миллион евро. Ещё на 152 миллиона техники в Россию экспортировали из Франции — на эти две страны приходится 78% объёма всех военных поставок.

В экспорте также участвовали Италия, Великобритания, Австрия, Болгария и Чехия. По данным Еврокомиссии, только за 2021 год Москва получила оружия и боеприпасов на 39 миллионов евро. Страны объясняли решение по-разному: например, Франция разрешила экспортёрам выполнять контракты, которые согласовали ещё до 2014 года, а Германия отправляла технику только после получения гарантий, что она будет применяться только в гражданской сфере.

После начала конфликта на Украине лазейку, которой пользовались страны, закрыли — на этом настаивали Польша и Литва. Также на июньском саммите НАТО все члены блока должны будут подтвердить отказ от поставок оружия.

Использование лазеек, позволяющих избежать эмбарго ЕС на поставки оружия РФ, является фактически преступлением и умопомрачительной глупостью.

Алан Уэст
член Палаты лордов, бывший глава ВМС Великобритании

#новости #конфликтнаукраине #евросоюз #оружие

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126 комментариев
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Алюминиевый алмаз

Германия отправляла технику только после получения гарантий, что она будет применяться только в гражданской сфере
 Каких гарантий?
бля буду зуб даю

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Untiy

Пообещали что будут бомбить только гражданских

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1 комментарий
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Следственный кубок

В качестве гарантий путин предоставил Германии доказательство, что даже химическое оружие он использует только в гражданской сфере

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drama llama

А может, если Украина скажет, что они тоже будут использовать оружие только в гражданской сфере, то Германия резко начнёт им его таки высылать? Видимо, на них это действует, как заклинание.

Боевое оружие в гражданской сфере, бля. Давно таких нелепых отмазок не слышал.

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Чуждый единорожек88

Мирные протесты разгонять

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Борат Сагдиев

рыбу глушить

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evgeni lastowka

рашка охуенно выполнила гарантии данные в Будапештском меморандуме))

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Городской сумасшедший

Им пообещали, что оружие будет применяться только в отношении граждан России.

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Возрастной яд

Так всегда было, есть и будет

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10 комментариев
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Умный пришелец

На войне самая высокая маржинальность.

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evgeni lastowka

вставлю любимую копипасту с обещалками хуйла :

Курск утонула. Если народ будет недоволен, уйду. На третий срок не пойду. Конституцию под себя переделывать не буду. Пенсионный возраст не повышу. Дворец не мой. Эти женщины не мои дочери. Дружки-олигархи и их отпрыски просто талантливые бизнесмены. Петров и Баширов просто гражданские. Человек в коме сознательно выехал из страны. У нас нет обычая кого-либо убивать. Потерь в Украине нет (с)

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Амыр Постоев

Срочники еще

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братишка

Но виноваты россияне, что не свергают диктатуру

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Бандерiвець

Ну да. Свергнули бы - не было кому покупать столько оружия и для чего.

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59 комментариев
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Клаус Шульце

Справедливости ради, 350 миллионов это не так много в пересчете на вооружение. Хотя они все равно мудаки.

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Алексей Алексеев

Что значит немного? Так например французы поставили системы наведения для 1000 танков если я не ошибаюсь. 1000 танков много или мало? Дело не в суммах там.

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Щячло Попячтса

А если значительная часть это только компоненты которых у нас делать не умеют? Тогда прилично получается.

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1 комментарий
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Трудовой Макс

Не всё так однозначно!

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Голубь Украинской лаборатории

Справедливости ради 30 лямов несогласных которые размазаны по всей россии это не так много в пересчете на все население. Хотя мы все равно мудаки.

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2 комментария
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Петров-Васечкин.

оборудовали русские вертолеты и самолеты, которые сейчас осуществляют ковровые бомбардировки Мариуполя, системами навигации

капля в море, блять

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Дмитрий Орлов

Лмберастня открыла для себя реальный мир

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Никита Борисова

А рюсские уже два месяца за два дня берут деревню нацистов-националистов Украину.

Чего медлят. Уже даже корабли отрицательно всплывают от штормов и нефтебазы горят от случайных окурков.

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4 комментария
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Телевизионный Макс

Лично купил себе немецкую рысь, чтобы ездить на дачу

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Алюминиевый алмаз

И в леруа.

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4 комментария
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BigDaddy

Германия все никак не может оправиться после Гитлера - "гарантии приминения оружия в гражданской сфере". Те кто это ртом произносили, они сами себя слышали?

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Konstantin Sobyanin

Полиция, антитеррор? Не, не слышали.

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2 комментария
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Корпоративный Орзэмэс

а кто-то реально испытывал иллюзии, что люди откажутся от заработка?

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Возрастной яд

Так верят, что на Западе святые люди сплошь во власти, которые за все хорошее против всего плохого

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ayy

Думали что санкции это санкции и работают. Может хуйло поэтому перед войной и говорило что хули нам эти санкции, они и так будут, похуй.

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Сергиев Моссад
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Чуждый единорожек88

Однако с того момента по меньшей мере десять государств обошли эмбарго и продали оборудования в РФ на 350 миллионов евро
 Теперь что-то не хотят обходить эмбарго

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Andrew Coldfan

просто пока не палятся, пройдет 5-10 лет и всплывет как прямо сейчас из Европы идет вооружение в росию, по каким-то левым контрактам.

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Gamer Altz

На Раммштайне им выпишут пиздюлин.

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Еса Бекболат

Юрий Вудка
Тоталитарные режимы, эти гении зла и подавления, оказываются потрясающе неэффективными в разрешении самых обыкновенных жизненных проблем. Если бы Россия не обладала такими колоссальны­ми природными ресурсами, народ вымирал бы с голоду. Большевики очень умело выдают щедрость природы за свои собственные достиже­ ния. Вот попробовали бы они строить свой коммунизм, поменявшись местами с японцами!

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Hagotireno

Русские, как вам не стыдно?

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Alla Khramtsova

Поляки оказались чуть ли не единственными "настоящими пацанами" и друзьями, которых познают в беде...

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Благополучный месяц

вот уроды

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no money no honey

Долго же до них доходило.
Скидывал уже, скину ещё
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/arms-exports-a-business-without-an-eu-policy/

Arms exports: A business without an EU policy
Arms export is a billion-euro business for EU countries. Member states seem to sell arms with…
www.investigate-europe.eu
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Давид Банаро

Не ну как бы давно же понятно что это империалистическая война.

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DTF
VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов» Статьи редакции

На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.

Офтоп
Ученый паркур
Они готовились

Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.

Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.

Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.

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