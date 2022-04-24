Больше всего экспортировали Франция и Германия, всего участвовало не меньше десяти стран.

В 2014 году ЕС ввёл санкции, запрещающий странам из союза экспортировать военные и технические средства в Россию. Однако с того момента по меньшей мере десять государств обошли эмбарго и продали оборудования в РФ на 350 миллионов евро, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные ЕС. Сейчас это оборудование, вероятно, используется в ходе конфликта на Украине.

Согласно информации издания, после присоединения Крыма немецкие фирмы воспользовались лазейкой в ограничениях и продали Москве оборудование двойного назначения, включая винтовки и бронированную технику, на сумму в 121 миллион евро. Ещё на 152 миллиона техники в Россию экспортировали из Франции — на эти две страны приходится 78% объёма всех военных поставок.

В экспорте также участвовали Италия, Великобритания, Австрия, Болгария и Чехия. По данным Еврокомиссии, только за 2021 год Москва получила оружия и боеприпасов на 39 миллионов евро. Страны объясняли решение по-разному: например, Франция разрешила экспортёрам выполнять контракты, которые согласовали ещё до 2014 года, а Германия отправляла технику только после получения гарантий, что она будет применяться только в гражданской сфере.

После начала конфликта на Украине лазейку, которой пользовались страны, закрыли — на этом настаивали Польша и Литва. Также на июньском саммите НАТО все члены блока должны будут подтвердить отказ от поставок оружия.

Использование лазеек, позволяющих избежать эмбарго ЕС на поставки оружия РФ, является фактически преступлением и умопомрачительной глупостью. Алан Уэст член Палаты лордов, бывший глава ВМС Великобритании