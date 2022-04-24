The Telegraph: ряд европейских стран продали России оружие на 350 миллионов евро после 2014 года в обход санкций ЕС Статьи редакции
Больше всего экспортировали Франция и Германия, всего участвовало не меньше десяти стран.
В 2014 году ЕС ввёл санкции, запрещающий странам из союза экспортировать военные и технические средства в Россию. Однако с того момента по меньшей мере десять государств обошли эмбарго и продали оборудования в РФ на 350 миллионов евро, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные ЕС. Сейчас это оборудование, вероятно, используется в ходе конфликта на Украине.
Согласно информации издания, после присоединения Крыма немецкие фирмы воспользовались лазейкой в ограничениях и продали Москве оборудование двойного назначения, включая винтовки и бронированную технику, на сумму в 121 миллион евро. Ещё на 152 миллиона техники в Россию экспортировали из Франции — на эти две страны приходится 78% объёма всех военных поставок.
В экспорте также участвовали Италия, Великобритания, Австрия, Болгария и Чехия. По данным Еврокомиссии, только за 2021 год Москва получила оружия и боеприпасов на 39 миллионов евро. Страны объясняли решение по-разному: например, Франция разрешила экспортёрам выполнять контракты, которые согласовали ещё до 2014 года, а Германия отправляла технику только после получения гарантий, что она будет применяться только в гражданской сфере.
После начала конфликта на Украине лазейку, которой пользовались страны, закрыли — на этом настаивали Польша и Литва. Также на июньском саммите НАТО все члены блока должны будут подтвердить отказ от поставок оружия.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Германия отправляла технику только после получения гарантий, что она будет применяться только в гражданской сфере
Каких гарантий?
бля буду зуб даю
Пообещали что будут бомбить только гражданских
В качестве гарантий путин предоставил Германии доказательство, что даже химическое оружие он использует только в гражданской сфере
А может, если Украина скажет, что они тоже будут использовать оружие только в гражданской сфере, то Германия резко начнёт им его таки высылать? Видимо, на них это действует, как заклинание.
Боевое оружие в гражданской сфере, бля. Давно таких нелепых отмазок не слышал.
Мирные протесты разгонять
рыбу глушить
рашка охуенно выполнила гарантии данные в Будапештском меморандуме))
Им пообещали, что оружие будет применяться только в отношении граждан России.
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Так всегда было, есть и будет
На войне самая высокая маржинальность.
вставлю любимую копипасту с обещалками хуйла :
Курск утонула. Если народ будет недоволен, уйду. На третий срок не пойду. Конституцию под себя переделывать не буду. Пенсионный возраст не повышу. Дворец не мой. Эти женщины не мои дочери. Дружки-олигархи и их отпрыски просто талантливые бизнесмены. Петров и Баширов просто гражданские. Человек в коме сознательно выехал из страны. У нас нет обычая кого-либо убивать. Потерь в Украине нет (с)
Срочники еще
Но виноваты россияне, что не свергают диктатуру
Ну да. Свергнули бы - не было кому покупать столько оружия и для чего.
Справедливости ради, 350 миллионов это не так много в пересчете на вооружение. Хотя они все равно мудаки.
Что значит немного? Так например французы поставили системы наведения для 1000 танков если я не ошибаюсь. 1000 танков много или мало? Дело не в суммах там.
А если значительная часть это только компоненты которых у нас делать не умеют? Тогда прилично получается.
Не всё так однозначно!
Справедливости ради 30 лямов несогласных которые размазаны по всей россии это не так много в пересчете на все население. Хотя мы все равно мудаки.
оборудовали русские вертолеты и самолеты, которые сейчас осуществляют ковровые бомбардировки Мариуполя, системами навигации
капля в море, блять
Лмберастня открыла для себя реальный мир
А рюсские уже два месяца за два дня берут деревню нацистов-националистов Украину.
Чего медлят. Уже даже корабли отрицательно всплывают от штормов и нефтебазы горят от случайных окурков.
Лично купил себе немецкую рысь, чтобы ездить на дачу
И в леруа.
Германия все никак не может оправиться после Гитлера - "гарантии приминения оружия в гражданской сфере". Те кто это ртом произносили, они сами себя слышали?
Полиция, антитеррор? Не, не слышали.
а кто-то реально испытывал иллюзии, что люди откажутся от заработка?
Так верят, что на Западе святые люди сплошь во власти, которые за все хорошее против всего плохого
Думали что санкции это санкции и работают. Может хуйло поэтому перед войной и говорило что хули нам эти санкции, они и так будут, похуй.
Однако с того момента по меньшей мере десять государств обошли эмбарго и продали оборудования в РФ на 350 миллионов евро
Теперь что-то не хотят обходить эмбарго
просто пока не палятся, пройдет 5-10 лет и всплывет как прямо сейчас из Европы идет вооружение в росию, по каким-то левым контрактам.
На Раммштайне им выпишут пиздюлин.
Юрий Вудка
Тоталитарные режимы, эти гении зла и подавления, оказываются потрясающе неэффективными в разрешении самых обыкновенных жизненных проблем. Если бы Россия не обладала такими колоссальными природными ресурсами, народ вымирал бы с голоду. Большевики очень умело выдают щедрость природы за свои собственные достиже ния. Вот попробовали бы они строить свой коммунизм, поменявшись местами с японцами!
Русские, как вам не стыдно?
Поляки оказались чуть ли не единственными "настоящими пацанами" и друзьями, которых познают в беде...
вот уроды
Долго же до них доходило.
Скидывал уже, скину ещё
https://www.investigate-europe.eu/en/2022/arms-exports-a-business-without-an-eu-policy/
Не ну как бы давно же понятно что это империалистическая война.
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