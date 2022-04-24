Роскомнадзор заблокировал самый популярный шахматный сайт chess.com — там заменяли флаг России на статью об Украине Статьи редакции
За несколько дней до этого за блокировку ресурса выступил Сергей Карякин.
По требованию Генпрокуратуры от 23 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых материалов две ссылки на сайт chess.com, один из главных ресурсов для шахматистов, обратила внимание «Роскомсвобода». По ссылкам были русскоязычные статьи о конфликте на Украине, но из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.
С начала вооружённого конфликта на сайте появилось несколько материалов об украинских игроках, а в апреле администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку с одним из постов о ситуации на Украине. При этом большую часть пользователей из России и Белоруссии не заблокировали — только тех, кто попал под санкции.
17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин, который поддерживает «спецоперацию» с самого начала конфликта, призвал заблокировать сайт. Он похвалил платформу за их работу, но осудил их ограничения для российских игроков и бан своего аккаунта. Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com.
Платформа chess.com объединяет в себе соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Какой же Карякин гнилой оказался, стыдно что болел за него когда-то.
Всё, что нужно знать про этого долбоёба. Всё же есть разница между тасканием фигурок по клеткам и не быть ёбанным скотом.
Always has been
А я давно понял, что путинизм использует спортивные достижения для собственной пропаганды. И послал весь спорт нахер.
корякин оказался корявым.
Пусть болеет сам. Зачем за кого-то болеть?
Вчера мой сын не смог поиграть в шахматы на чез.ком.
Пришлось учить пятилетнего сына включению впн.
Мой маленький экстремист ❤️
VPN это не экстремизм, а компьютерная грамотность.
Чем раньше сын начнет узнавать о способах остаться свободным в мире жестоких обезьян с дубинами, тем лучше. Это пригодится ему не только для шахмат.
Мой тоже там рубится...Рубился...Эх.
Личесс есть
Блин, Пулю теперь там не поиграешь, ибо через VPN пинг огромный, тупо фору даёшь противнику.
Жопораскарякин
Не видать его жопе наших молодецких писек
пусть с алкашами во дворе играет, хроссмэйстер, бля
Ждем блокировку сайтов:
- Mir.ru, MirOnline.ru
и прочих злопыхателей....
Нахуй ненужон! Мы люди простые!
Играем в шашки и морской бой
Хороший сайт, рекомендую.
С впном открывается
lichess гораздо круче.
@Борат Сагдиев о, привет! Снова дизлайкаешь?
Мне нравится chess.com
Я после того как посмотрела "Ход Королевы" начала на нем с нуля учиться самостоятельно, там очень хорошие уроки.
Под чужим аккаунтом? У кого спиздил?
У Анатолия Карпова
У Карякина жопа подгорела
карякин пускай доминцо месит
чапаевские шашки
Ещё вчера у Александры Костенюк был день рождения...
Подарочек.
Запретить все кроме войны! Прописать в федеральных законах и конституции "всем мечтать о войне и завоеваниях, иначе ты нацпредатель"!
у нас будут свои шахматы, где конь ходит буквой Z
Карякина в расстрельный список, пощады никому
Просто представь, что его реально кто-то сможет расстрелять за его позицию.
Вот чем этот кто-то будет лучше тех убийц, которые расстреливают несогласных с ними? Нужны иные методы, иначе это замкнутый круг.
Но все мы знаем, кто на самом деле стоит за блокировкой chess.com
Кто ето?
А не легче было бсб и бкб добавить, вместо того, чтобы убирать флаги?
Лучше уж никакой флаг, чем заменять триколор. Не всем же нравится бсб
Намекают на морской бой с крейсером Москва
Спасибо хоть личесс остался
Этот Карякин он же вроде украинец. Родился и вырос в Украине, уверен в школе пел украинские гимны и изучал украинскую историю.
Неужели у него ничего в глубине душе не екнуло?
Он из Симферополя, с 2009 - гражданин РФ, события 2014 года горячо поддерживал… не екнуло.
Значит, будем играть на Lichess.
Там, кстати, можно выставить в профиле ПРАВИЛЬНЫЙ флаг
Chess.com дерьмовый сайт
Lichess.com самый перспективный
Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com
Купит личесс?
Там открытый код, можно так брать
Хорошая реклама! Поставил себе приложение)
Шах и мат