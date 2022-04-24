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Роскомнадзор заблокировал самый популярный шахматный сайт chess.com — там заменяли флаг России на статью об Украине Статьи редакции

За несколько дней до этого за блокировку ресурса выступил Сергей Карякин.

По требованию Генпрокуратуры от 23 апреля Роскомнадзор добавил в реестр запрещённых материалов две ссылки на сайт chess.com, один из главных ресурсов для шахматистов, обратила внимание «Роскомсвобода». По ссылкам были русскоязычные статьи о конфликте на Украине, но из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, в России сайт недоступен полностью.

С начала вооружённого конфликта на сайте появилось несколько материалов об украинских игроках, а в апреле администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку с одним из постов о ситуации на Украине. При этом большую часть пользователей из России и Белоруссии не заблокировали — только тех, кто попал под санкции.

17 апреля российский гроссмейстер Сергей Карякин, который поддерживает «спецоперацию» с самого начала конфликта, призвал заблокировать сайт. Он похвалил платформу за их работу, но осудил их ограничения для российских игроков и бан своего аккаунта. Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com.

Платформа chess.com объединяет в себе соцсеть для шахматистов и клиент для игры против соперников со всего мира. Сайтом пользуются как новички и любители, в том числе для обучения основам игры, так и почти все мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.

#блокировки #новости #роскомнадзор #шахматы

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81 комментарий
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Alex

Какой же Карякин гнилой оказался, стыдно что болел за него когда-то.

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Ukrainian

Всё, что нужно знать про этого долбоёба. Всё же есть разница между тасканием фигурок по клеткам и не быть ёбанным скотом.

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2 комментария
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Дмитрий Побритый

Always has been

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Клаус Шульце

А я давно понял, что путинизм использует спортивные достижения для собственной пропаганды. И послал весь спорт нахер.

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SergKom

корякин оказался корявым.

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Иван Сергеев

Пусть болеет сам. Зачем за кого-то болеть?

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SneGoVik

Вчера мой сын не смог поиграть в шахматы на чез.ком.
Пришлось учить пятилетнего сына включению впн.
Мой маленький экстремист ❤️

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Serg

VPN это не экстремизм, а компьютерная грамотность.
Чем раньше сын начнет узнавать о способах остаться свободным в мире жестоких обезьян с дубинами, тем лучше. Это пригодится ему не только для шахмат.

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Михаил Кузнецов

Мой тоже там рубится...Рубился...Эх.

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2 комментария
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Crassius Curio

Личесс есть

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Архангел Валька

Блин, Пулю теперь там не поиграешь, ибо через VPN пинг огромный, тупо фору даёшь противнику.

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1 комментарий
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А я вам сейчас покажу...

Жопораскарякин

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Игорь Херник

Не видать его жопе наших молодецких писек

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1 комментарий
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А я вам сейчас покажу...

пусть с алкашами во дворе играет, хроссмэйстер, бля

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roman

Ждем блокировку сайтов:
- Mir.ru, MirOnline.ru
и прочих злопыхателей....

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Основной космос

Нахуй ненужон! Мы люди простые!

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Следственный кубок

Играем в шашки и морской бой

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8 комментариев
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Максим Абрамчик

Хороший сайт, рекомендую.
С впном открывается

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Max Yankov

lichess гораздо круче.

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6 комментариев
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Максим Абрамчик

@Борат Сагдиев о, привет! Снова дизлайкаешь?

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Dina Garrett

Мне нравится chess.com
Я после того как посмотрела "Ход Королевы" начала на нем с нуля учиться самостоятельно, там очень хорошие уроки.

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asdasd asd совсем не против

Под чужим аккаунтом? У кого спиздил?

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Следственный кубок

У Анатолия Карпова

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4 комментария
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Закомплексованная Душа

У Карякина жопа подгорела

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k. schatz

карякин пускай доминцо месит

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Благополучный месяц

чапаевские шашки

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Критический динозавр

Ещё вчера у Александры Костенюк был день рождения...
Подарочек.

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Serg

Запретить все кроме войны! Прописать в федеральных законах и конституции "всем мечтать о войне и завоеваниях, иначе ты нацпредатель"!

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Moebius

у нас будут свои шахматы, где конь ходит буквой Z

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вася полутруп

Карякина в расстрельный список, пощады никому

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Rick Kuznecov

Просто представь, что его реально кто-то сможет расстрелять за его позицию.
Вот чем этот кто-то будет лучше тех убийц, которые расстреливают несогласных с ними? Нужны иные методы, иначе это замкнутый круг.

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4 комментария
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n00levoy

Но все мы знаем, кто на самом деле стоит за блокировкой chess.com

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Проклятый лолипоп

Кто ето?

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3 комментария
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Angel Predochranitel

А не легче было бсб и бкб добавить, вместо того, чтобы убирать флаги?

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Игорь Ларин

Лучше уж никакой флаг, чем заменять триколор. Не всем же нравится бсб

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1 комментарий
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Револьвер

Намекают на морской бой с крейсером Москва

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Ясно

Спасибо хоть личесс остался

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Volkodav

Этот Карякин он же вроде украинец. Родился и вырос в Украине, уверен в школе пел украинские гимны и изучал украинскую историю.

Неужели у него ничего в глубине душе не екнуло?

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Маша Разумовская

Он из Симферополя, с 2009 - гражданин РФ, события 2014 года горячо поддерживал… не екнуло.

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Юрий Морозов

Значит, будем играть на Lichess.
Там, кстати, можно выставить в профиле ПРАВИЛЬНЫЙ флаг

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Din

Chess.com дерьмовый сайт
Lichess.com самый перспективный

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Andre Macareno

Карякин также пообещал начать работу над собственной платформой, которая заменит chess.com
Купит личесс?

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Простой дым

Там открытый код, можно так брать

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Вертикальный файл

Хорошая реклама! Поставил себе приложение)

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Ценный велосипед

Шах и мат

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Кузькин отец
Ни кто ни кого не спас

Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…

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Максим Мирович @MirovichMedia
«Город превращён в большой кладбище — рассказывали мариупольцы. Население когда-то шумного, богатого промышленного центра было обречено на медленное вымирание. Сожжено и взорвано множество общественных и жилых домов».

Сентябрь 1943 года.
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Ученый паркур
Они готовились

Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.

Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.

Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.

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РБК: к «иноагентам» смогут относить тех, кто не получал денег из-за рубежа. Также введут новое основание для блокировок Статьи редакции

Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.

Timmy Guerilla

Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…

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22:07 @rebel169
«Ваня з Маріуполя. Він рятував цього кота закривши його власним тілом під час артобстрілу. Його батько рятував власним тілом і Ваню, і кота під ним. Вижили. Виїхали».
angry cat
Сезонные пожары в Брянске

Еще видео из временно оккупированной Брянской народной республики. Горят нефтебаза и военная часть.

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Локимин @Loqiemean
Я обожаю это видео, почему его не повезли на Каннский Фестиваль я не понимаю
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DTF
VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов» Статьи редакции

На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.

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