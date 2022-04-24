ВОЗ подтвердила 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в разных странах. В России вирус не обнаружили Статьи редакции
Случаи начали фиксировать в начале апреля. 17 пациентам понадобилась пересадка печени.
23 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила о регистрации как минимум 169 случаев заражения острым гепатитом у детей в 12 странах мира. Ни в одном из этих случаев не выявили распространённые вирусы A, B, C, D или E, вызывающие острую форму болезни.
Больше всего заражений пришлось на Великобританию — там заболели 114 детей, также по несколько случаев зафиксировали в Израиле, Испании, США, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии и Франции, ещё по одному — в Румынии и Бельгии. В России на 24 апреля подобных случаев не выявили, сообщает Роспотребнадзор.
Новый вид гепатита обнаружили у детей от 1 месяца до 16 лет, как минимум один умер, ещё 17 потребовалась пересадка печени. У половины пациентов обнаружили аденовирусную инфекцию, которая в последнее время распространилась в Великобритании и Нидерландах. ВОЗ отмечает, что пока нельзя утверждать, действительно ли статистика говорит о росте числа заболеваний или просто болезнь стали эффективнее выявлять.
Первые случаи заболевания зафиксировали ещё в начале апреля, а к середине месяца в СМИ появились первые новости о неизвестном вирусе. Тогда медики предполагали, что вспышка может быть связана с новым штаммом Covid-19, но до полноценного эпидемиологического исследования делать выводы рано.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Так блять, можно уже остановить сей атракцион уже и пару месяцев постить новости об упавших сосисках.
Нечего было иронизировать над новостями с сосисками
так комментаторы будут зудеть, ничем не угодишь
уже два месяца мы видим результат упавшей сосиски и попытки ее хоть как-то оживить
В России вирус не обнаружили
Нельзя обнаружить то, чего не ищешь
Как обычно, не страшнее гриппа.
В России победил китайский ковид, мозги населения и систему здравоохранения.
Это было на 23 год, зачем раньше времени открыли?
монетка скользнула на лишнее поле скрэтч-карты
Корона тоже не сразу "стрельнула". Пока только набираются обороты.
ДА ЁБАНЫЙ СУКА В РОТ КОГДА ЭТО УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ БЛЯТЬ
Подожди ещё голода не было
"Ещё голода не было"
Действительно. Про него то мы и забыли.
А с хера ли это должно кончиться? Экология только портится, количество людей растёт, ресурсы кончаются. Будет только хуже
О, вот и повод границы закрыть
их и не открывали сухопутные.
вирусы A, B, C, D или E
Я думал это витамины
А ещё это ноты.
Ни в одном из этих случаев не выявили распространённые вирусы A, B, C, D или E
во проблема, ну добавьте еще букву F
Z
Уже есть. Как и гепатит G.
Но вопрос не в букве, а самом вирусе.
Боюсь представить что будет когда вирус приедет в Россию.
По телеканалам объявят как его эффективно победили отечественной Vакциной
Скажут, что здоровье народа важнее и ну её нахуй, эту Украину. Этот вирус просто манна небесная для российских властей, как будто они его выиграли в лотерею. WAIT OH SH--
Скажут что это всё хуйня пендосская, проходили уже
Может сдохнет
А как он приедет? Самолеты не летают, границы закрыты!
Скажут пендосы заразили наших русских детей, пора им гриб показать!
2022 собирает апокалипсис бинго
↊0↊↊, ʁdǝʚε оvɔиҺ
Надо просто мыть руки. Согласны?
Просто надо не болеть, че ты
и попку
керосином
Надо просто посадить всех в одиночные камеры. Согласны?
В России на 24 апреля подобных случаев не выявили, сообщает Роспотребнадзор
Ну, то же самое было с коронавирусом: отрицали до последнего, пока люди не начали пачками умирать. Думаю, что в этот раз ситуация не изменится.
Возможно ядерная война не такой уж и плохой вариант 🥴
Какое же ахуенное начало нового десятилетия! Ай да молодца! Страх смерти уже не кажется такой проблемой. Скоро будем завидовать мертвым.
хм, а почему только у детей, интересно? остальными гепатитами вроде взрослые нормально так болеют
Я лумаю, потому что к смертям взрослых от вирусов уже привыкли и не будут активно выделять деньги. А тут дети, да ещё и пересадка требуется. Сорвёт крышу у политиков, они деньги машинами будут завозить.
Биологические оружие от Zигаляндии.
Просто дайте мне спокойно умереть
Накануне читала, что это может быть вызвано двухлетней изоляцией. Типа детишки слишком долго не тренировали иммунитет естественным путём, как они это делают при социализации, а теперь их косит инфекция. Гипотеза интересная, но источник - из разряда антиваксерских.
айтишники давно передохли бы
не уверена, что дети реально были на изоляции. так же гуляли и общались со сверстниками
Комментарий недоступен
При чем тут детская вакцинация, дебил?
Это Sputnik V. Вакцина сделана на основе двух разных штаммов аденовируса. При качественном изготовлении вакцин эти вирусы ослаблены и не могут распространятся дальше. Но Sputnik уже проваливал проверку на качество, когда количество активных вирусов в вакцине было выше нормы.
Хуйню пишешь полную, причем еще и демонстрируешь полное незнание матчасти
а при чем тут тогда Британия? они колятся там спутником?)
В Китае тоже не нашли?
Del
Ебать детей не нужно просто
Кому-то ну очень надо уменьшить народонаселение на планетушке что ли?
Почти год назад у меня был такой же острый гепатит с отрицательными тестами на вирусы и аутоимунные заболевания, точную причину не установили. Интересно, совпадение это или нет.
У 20го года появился конкурент
Что минусуешь-то? По существу слабо возразить?
Если у врачей отобрать технологичное оборудование, то исчезнут новости о новых болячках. Останутся эпидемии чумы и эпидемии мора, лечимые молитвой.