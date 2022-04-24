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ВОЗ подтвердила 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей в разных странах. В России вирус не обнаружили Статьи редакции

Случаи начали фиксировать в начале апреля. 17 пациентам понадобилась пересадка печени.

23 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила о регистрации как минимум 169 случаев заражения острым гепатитом у детей в 12 странах мира. Ни в одном из этих случаев не выявили распространённые вирусы A, B, C, D или E, вызывающие острую форму болезни.

Больше всего заражений пришлось на Великобританию — там заболели 114 детей, также по несколько случаев зафиксировали в Израиле, Испании, США, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии и Франции, ещё по одному — в Румынии и Бельгии. В России на 24 апреля подобных случаев не выявили, сообщает Роспотребнадзор.

Для предупреждения риска завоза инфекции на территорию нашей страны принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах. С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограниченно, в связи с чем риск завоза крайне низкий.

Роспотребнадзор

Новый вид гепатита обнаружили у детей от 1 месяца до 16 лет, как минимум один умер, ещё 17 потребовалась пересадка печени. У половины пациентов обнаружили аденовирусную инфекцию, которая в последнее время распространилась в Великобритании и Нидерландах. ВОЗ отмечает, что пока нельзя утверждать, действительно ли статистика говорит о росте числа заболеваний или просто болезнь стали эффективнее выявлять.

Первые случаи заболевания зафиксировали ещё в начале апреля, а к середине месяца в СМИ появились первые новости о неизвестном вирусе. Тогда медики предполагали, что вспышка может быть связана с новым штаммом Covid-19, но до полноценного эпидемиологического исследования делать выводы рано.

#новости #воз #болезни

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88 комментариев
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Andrey Dolg

Так блять, можно уже остановить сей атракцион уже и пару месяцев постить новости об упавших сосисках.

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Основной космос

Нечего было иронизировать над новостями с сосисками

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Благополучный месяц

так комментаторы будут зудеть, ничем не угодишь

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Dan

уже два месяца мы видим результат упавшей сосиски и попытки ее хоть как-то оживить

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1 комментарий
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Технологический шар

В России вирус не обнаружили
 Нельзя обнаружить то, чего не ищешь

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Аня

Как обычно, не страшнее гриппа.

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SMD 82

В России победил китайский ковид, мозги населения и систему здравоохранения.

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Небесный кот

Это было на 23 год, зачем раньше времени открыли?

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Благополучный месяц

монетка скользнула на лишнее поле скрэтч-карты

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Эмиль Найт

Корона тоже не сразу "стрельнула". Пока только набираются обороты.

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Борат Сагдиев

ДА ЁБАНЫЙ СУКА В РОТ КОГДА ЭТО УЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ БЛЯТЬ

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Россию не спасти

Подожди ещё голода не было

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3 комментария
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INNOспички

"Ещё голода не было"
Действительно. Про него то мы и забыли.

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Vas Tupovets

А с хера ли это должно кончиться? Экология только портится, количество людей растёт, ресурсы кончаются. Будет только хуже

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Гусь

О, вот и повод границы закрыть

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alekksandr cherr

их и не открывали сухопутные.

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Следственный кубок

вирусы A, B, C, D или E
Я думал это витамины

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Повесить Путина

А ещё это ноты.

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2 комментария
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Мирный Абдужаббор

Ни в одном из этих случаев не выявили распространённые вирусы A, B, C, D или E
 во проблема, ну добавьте еще букву F

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Благополучный месяц

Z

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2 комментария
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Деревянное ведро

Уже есть. Как и гепатит G.
Но вопрос не в букве, а самом вирусе.

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Nick Nick

Боюсь представить что будет когда вирус приедет в Россию.

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Design

По телеканалам объявят как его эффективно победили отечественной Vакциной

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1 комментарий
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Повесить Путина

Скажут, что здоровье народа важнее и ну её нахуй, эту Украину. Этот вирус просто манна небесная для российских властей, как будто они его выиграли в лотерею. WAIT OH SH--

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Дед Макар

Скажут что это всё хуйня пендосская, проходили уже

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Великий Спецоператор

Может сдохнет

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Окопавшийся Тарас

А как он приедет? Самолеты не летают, границы закрыты!

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3 комментария
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EdisonsLamp

Скажут пендосы заразили наших русских детей, пора им гриб показать!

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2 комментария
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Недавний танк88

2022 собирает апокалипсис бинго

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Q..

↊0↊↊, ʁdǝʚε оvɔиҺ

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Дмитрий Орлов

Надо просто мыть руки. Согласны?

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TJaba

Просто надо не болеть, че ты

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2 комментария
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А я вам сейчас покажу...

и попку

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2 комментария
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Благополучный месяц

керосином

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Технологический шар

Надо просто посадить всех в одиночные камеры. Согласны?

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товста кiшка

В России на 24 апреля подобных случаев не выявили, сообщает Роспотребнадзор
 Ну, то же самое было с коронавирусом: отрицали до последнего, пока люди не начали пачками умирать. Думаю, что в этот раз ситуация не изменится.

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Молочный Влад

Возможно ядерная война не такой уж и плохой вариант 🥴

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Klaymen

Какое же ахуенное начало нового десятилетия! Ай да молодца! Страх смерти уже не кажется такой проблемой. Скоро будем завидовать мертвым.

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каджит неуиноуный

хм, а почему только у детей, интересно? остальными гепатитами вроде взрослые нормально так болеют

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Савелий

Я лумаю, потому что к смертям взрослых от вирусов уже привыкли и не будут активно выделять деньги. А тут дети, да ещё и пересадка требуется. Сорвёт крышу у политиков, они деньги машинами будут завозить.

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Алексей Алексеев

Биологические оружие от Zигаляндии.

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Мобильный жар

Просто дайте мне спокойно умереть

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Asari Matriarch

Накануне читала, что это может быть вызвано двухлетней изоляцией. Типа детишки слишком долго не тренировали иммунитет естественным путём, как они это делают при социализации, а теперь их косит инфекция. Гипотеза интересная, но источник - из разряда антиваксерских.

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Охуевает от происходящего

айтишники давно передохли бы

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А станет ли лучше

не уверена, что дети реально были на изоляции. так же гуляли и общались со сверстниками

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Аккаунт заморожен

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Natalia Al

При чем тут детская вакцинация, дебил?

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4 комментария
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Александр Дворовой

Это Sputnik V. Вакцина сделана на основе двух разных штаммов аденовируса. При качественном изготовлении вакцин эти вирусы ослаблены и не могут распространятся дальше. Но Sputnik уже проваливал проверку на качество, когда количество активных вирусов в вакцине было выше нормы.

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Natalia Al

Хуйню пишешь полную, причем еще и демонстрируешь полное незнание матчасти

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А станет ли лучше

а при чем тут тогда Британия? они колятся там спутником?)

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M.R.T.

В Китае тоже не нашли?

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Технологический шар

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у дракона понос

Ебать детей не нужно просто

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Paul Filatov

Кому-то ну очень надо уменьшить народонаселение на планетушке что ли?

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Трудовой Артем

Почти год назад у меня был такой же острый гепатит с отрицательными тестами на вирусы и аутоимунные заболевания, точную причину не установили. Интересно, совпадение это или нет.

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Жы Dogolonoga

У 20го года появился конкурент

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Natalia Al

Что минусуешь-то? По существу слабо возразить?

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Роман Горячкин

Если у врачей отобрать технологичное оборудование, то исчезнут новости о новых болячках. Останутся эпидемии чумы и эпидемии мора, лечимые молитвой.

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Ни кто ни кого не спас

Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…

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22:07 @rebel169
«Ваня з Маріуполя. Він рятував цього кота закривши його власним тілом під час артобстрілу. Його батько рятував власним тілом і Ваню, і кота під ним. Вижили. Виїхали».
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