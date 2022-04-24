Новости

Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции, согласно экзит-поллам. Ле Пен признала поражение Статьи редакции

По предварительным данным, действующий президент набрал 57,6% до 58,2% голосов.

Фото Эммануэля Макрона

Во Франции завершился второй тур президентских выборов. Подсчёт голосов продолжается, но по предварительным данным победу одержал действующий президент Эммануэль Макрон. Согласно трём авторитетным экзит-поллам из Франции (IPSOS, IFOP, Elabe), он набрал от 57,6% до 58,2% голосов избирателей.

Оппонентка Макрона Марин Ле Пен, набравшая до 42,4%, уже выступила перед своими сторонниками, поблагодарила их и признала поражение на выборах, а в конце выступления исполнила гимн Франции «Марсельезу». В первом туре она набрала 23,2% голосов, Макрон — 27,8%.

Новый президент избирается на срок в пять лет. На прошлых выборах в 2017 году основное противостояние также сложилось между Макроном и Ле Пен. Тогда во втором туре перевес был значительнее — 66,1% против 33,9% голосов.

Интернет
Анна Павлова
Мем: Разговоры Эммануэля Макрона с президентами России, Украины и Белоруссии по телефону Статьи редакции

Президент Франции регулярно обсуждает ситуацию на Украине с Путиным, Зеленским и Лукашенко — в соцсетях его сравнивают с психологом.

Картинка сообщества «сомнительные поводы жить»

#новости #франция #выборы

8673 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
92 комментария
Написать комментарий...
Растительный клуб

Подполковник Мария Лепенова провалила операцию

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Тогда уж Лепнёва

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Первоначальный блик

Капитан теперь

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Константин Иванов

Теперь придётся кредит возвращать уже завтра.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Чуждый единорожек88

@Эммануэль Макрон. Звони обниму поздравляю, брат!

Ответить
Развернуть ветку
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Спасибо брат! Твоей поддержкой

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Научный микроскоп

Слава Богу Макрон победил! Я так счастлив что к власти не пришла эта внучка нациста Ле Пен! Мало нам в Киеве нацистов, так еще и в Париже бы обосновались, а потом и союз какой-нибудь организовали бы против нас! Сегодня французы отстояли Париж ! Сегодня Свободная Франция сказала нацизму НЕТ!

Ответить
Развернуть ветку
Священная спецоперация Путина

Мне пришлось перечитать все твои комментарии, чтобы понять, что это не постирония

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Василий Пупкин

Вы как малые дети. Воспринимаете всё за чистую монету. Лепэниха отыгрывает в Париже роль Жирика. Ей этот пост нафиг не всрался. Её задача на первом туре не допустить во второй нормальных кандидатов, а во втором слить партию. Ну вот станет она президентом, дальше что? Через 5 лет обделается и станет политическим трупом. Еще и посадят за финансовые махинации. А они есть у неё. Ну и оно ей надо? А так она лидер лепенской партии на века. И Макрон прикроет, уже наверняка договорилась.
А доказательство простое. Вспомните, а когда именно Лепениха заявила, что в случае избрания выйдет из НАТО и отменит санкции? После первого тура. А почему? Почему не до? Бу-га-га!

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Dan
Ответить
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

как это повлияет на жизнь россиян и украинцев?

Ответить
Развернуть ветку
Trident Force

Повышение тарифов на мобильную связь.

Ответить
Развернуть ветку
Макс Карр

Ну в ближайшие 5 лет Франция не станет ещё одной пророссийской страной. И не выйдет из НАТО. У Ле Пен вообще-то фашистские взгляды. И то, что она набрала столько голосов, меня реально беспокоит в контексте адекватности французского населения.

Ответить
19 комментариев
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Никак

Ответить
9 комментариев
Развернуть ветку
Роман Яремчук

ну Украине будет ехать оружие возможно даже ещё нарастят поставки. Франция не будет саботировать санкции и так прогибаться под пу как при ле пен

Ответить
Развернуть ветку
Kirill

Санкции не отменят. Во всяком случае в ближайший месяц-два.

Ответить
Развернуть ветку
Fedor Andreev

Завтра соловьиный помёт будет бурлить желчью, что леПынь подставили.

Ответить
Развернуть ветку
Алюминиевый алмаз

Ватные подрывы через 3..2..

Ответить
Развернуть ветку
felicitas

Ещё и в Словении лево-центристская партия побеждает, и уводит союзника Орбана с поста премьер-министра. На евро- и украино-политику это не сильно повлияет, но все равно приятно.

Ответить
Развернуть ветку
HL3 confirmed

У России только два союзника:

Ответить
Развернуть ветку
Trident Force

Компьютерная графика и удлиненные предметы интерьера.

Ответить
Развернуть ветку
А я вам сейчас покажу...

щитовидная железа и игло в яйце

Ответить
Развернуть ветку
Rond

Говно и ложка

Ответить
Развернуть ветку
Rond

Нефть и газ

Ответить
Развернуть ветку
Конструктивный череп

штош

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

whats

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Soulis

Ну как политик Ле Пен молодец - приняла от отца партию правых фриков с несколькими % поддержки и теперь уже имела реальные шансы на победу. В контексте же происходящих событий хорошо, конечно, что она проиграла.

Ответить
Развернуть ветку
Vadim Savkin

Ключевым пунктом программы этого «молодца» был референдум по, по сути, легализации дискриминации по национальному признаку (сейчас это полу-уголовная статья, если что).

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Robo Krabe

Дякую тобі боже за Демократію

Ответить
Развернуть ветку
Roma Dmitriev

про Макрон хочет сам продолжать психотерапию одного дедушки и никому это право не отдаст)

Ответить
Развернуть ветку
Rumboshka

И все же она далеко прошла, учитывая ее прямую поддержку Путину, аннексии Крыма и говоря, что референдум валидный. Большая неявка молодёжи на выборы, говорит о аполитичности граждан. Где-то это тоже так начиналось, ах да…

Ответить
Развернуть ветку
Noname nonamer

Логично же — те кто не вышел во второй тур левые, за ультраправых они точно не потопали бы.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Андреев

Так потопали же, раз у Ле Пен на 20 процентных пунктов больше, чем в первом туре. Одним Земмуром это не объяснить

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Sun City

А вот если бы не поддерживала Россию, могла и победить

Ответить
Развернуть ветку
Fire

Судя по комментариям в сети, французы чуть не обосрались от страха, пока ждали результаты.

Ответить
Развернуть ветку
M.R.T.

зайду ка я домой а то щас под горячую руку ваты попаду

Ответить
Развернуть ветку
Жаль

Жду

Ответить
Развернуть ветку
Станислав Вершилло

Теперь можно дальше толкать рашке оружие.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Ocheretniuk

Ех, Беляш не угадал((

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Васильев

Макроша, ебош будь ласка, теперь все гуд

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Косинов

Логично. Все как в прошлый раз. Во втором туре голосуют не за, а против. Полностью отреклась бы от прошлых связей с Пу, может и был бы шанс.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Кузнецов

В этот раз еле пронесло. А в следующий раз ЛеПен наверное выиграет.

Ответить
Развернуть ветку
zheka100pudov

А говорили что она ну вообще ничего не наберёт после слов об нато.

Ответить
Развернуть ветку
Юный ихтиандр

рано радуетесь, летом выборы в парламент и там партия лепнёвой пока что имеет все шансы занять большинство. этот год чрезвычайно богат на события и еще покажет себя во всей красее

Ответить
Развернуть ветку
alekksandr cherr

дибилы только в рашке и в америке чуть чуть.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 92 комментария
Заголовки
Кузькин отец
Офтоп
Ученый паркур
Они готовились

Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.

Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.

Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.

Новости
DTF
VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов» Статьи редакции

На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.

Ни кто ни кого не спас

Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…

Twitter
Максим Мирович @MirovichMedia
«Город превращён в большой кладбище — рассказывали мариупольцы. Население когда-то шумного, богатого промышленного центра было обречено на медленное вымирание. Сожжено и взорвано множество общественных и жилых домов».

Сентябрь 1943 года.
Twitter
22:07 @rebel169
«Ваня з Маріуполя. Він рятував цього кота закривши його власним тілом під час артобстрілу. Його батько рятував власним тілом і Ваню, і кота під ним. Вижили. Виїхали».
Timmy Guerilla

Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…

Twitter
Локимин @Loqiemean
Я обожаю это видео, почему его не повезли на Каннский Фестиваль я не понимаю
Новости
РБК: к «иноагентам» смогут относить тех, кто не получал денег из-за рубежа. Также введут новое основание для блокировок Статьи редакции

Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.

angry cat
Сезонные пожары в Брянске

Еще видео из временно оккупированной Брянской народной республики. Горят нефтебаза и военная часть.

Больше статей
null