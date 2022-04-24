Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции, согласно экзит-поллам. Ле Пен признала поражение Статьи редакции
По предварительным данным, действующий президент набрал 57,6% до 58,2% голосов.
Во Франции завершился второй тур президентских выборов. Подсчёт голосов продолжается, но по предварительным данным победу одержал действующий президент Эммануэль Макрон. Согласно трём авторитетным экзит-поллам из Франции (IPSOS, IFOP, Elabe), он набрал от 57,6% до 58,2% голосов избирателей.
Оппонентка Макрона Марин Ле Пен, набравшая до 42,4%, уже выступила перед своими сторонниками, поблагодарила их и признала поражение на выборах, а в конце выступления исполнила гимн Франции «Марсельезу». В первом туре она набрала 23,2% голосов, Макрон — 27,8%.
Новый президент избирается на срок в пять лет. На прошлых выборах в 2017 году основное противостояние также сложилось между Макроном и Ле Пен. Тогда во втором туре перевес был значительнее — 66,1% против 33,9% голосов.
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Подполковник Мария Лепенова провалила операцию
Тогда уж Лепнёва
Капитан теперь
Теперь придётся кредит возвращать уже завтра.
@Эммануэль Макрон. Звони обниму поздравляю, брат!
Спасибо брат! Твоей поддержкой
Слава Богу Макрон победил! Я так счастлив что к власти не пришла эта внучка нациста Ле Пен! Мало нам в Киеве нацистов, так еще и в Париже бы обосновались, а потом и союз какой-нибудь организовали бы против нас! Сегодня французы отстояли Париж ! Сегодня Свободная Франция сказала нацизму НЕТ!
Мне пришлось перечитать все твои комментарии, чтобы понять, что это не постирония
Вы как малые дети. Воспринимаете всё за чистую монету. Лепэниха отыгрывает в Париже роль Жирика. Ей этот пост нафиг не всрался. Её задача на первом туре не допустить во второй нормальных кандидатов, а во втором слить партию. Ну вот станет она президентом, дальше что? Через 5 лет обделается и станет политическим трупом. Еще и посадят за финансовые махинации. А они есть у неё. Ну и оно ей надо? А так она лидер лепенской партии на века. И Макрон прикроет, уже наверняка договорилась.
А доказательство простое. Вспомните, а когда именно Лепениха заявила, что в случае избрания выйдет из НАТО и отменит санкции? После первого тура. А почему? Почему не до? Бу-га-га!
как это повлияет на жизнь россиян и украинцев?
Повышение тарифов на мобильную связь.
Ну в ближайшие 5 лет Франция не станет ещё одной пророссийской страной. И не выйдет из НАТО. У Ле Пен вообще-то фашистские взгляды. И то, что она набрала столько голосов, меня реально беспокоит в контексте адекватности французского населения.
Никак
ну Украине будет ехать оружие возможно даже ещё нарастят поставки. Франция не будет саботировать санкции и так прогибаться под пу как при ле пен
Санкции не отменят. Во всяком случае в ближайший месяц-два.
Завтра соловьиный помёт будет бурлить желчью, что леПынь подставили.
Ватные подрывы через 3..2..
Ещё и в Словении лево-центристская партия побеждает, и уводит союзника Орбана с поста премьер-министра. На евро- и украино-политику это не сильно повлияет, но все равно приятно.
У России только два союзника:
Компьютерная графика и удлиненные предметы интерьера.
щитовидная железа и игло в яйце
Говно и ложка
Нефть и газ
штош
whats
Ну как политик Ле Пен молодец - приняла от отца партию правых фриков с несколькими % поддержки и теперь уже имела реальные шансы на победу. В контексте же происходящих событий хорошо, конечно, что она проиграла.
Ключевым пунктом программы этого «молодца» был референдум по, по сути, легализации дискриминации по национальному признаку (сейчас это полу-уголовная статья, если что).
Дякую тобі боже за Демократію
про Макрон хочет сам продолжать психотерапию одного дедушки и никому это право не отдаст)
И все же она далеко прошла, учитывая ее прямую поддержку Путину, аннексии Крыма и говоря, что референдум валидный. Большая неявка молодёжи на выборы, говорит о аполитичности граждан. Где-то это тоже так начиналось, ах да…
Логично же — те кто не вышел во второй тур левые, за ультраправых они точно не потопали бы.
Так потопали же, раз у Ле Пен на 20 процентных пунктов больше, чем в первом туре. Одним Земмуром это не объяснить
А вот если бы не поддерживала Россию, могла и победить
Судя по комментариям в сети, французы чуть не обосрались от страха, пока ждали результаты.
зайду ка я домой а то щас под горячую руку ваты попаду
Жду
Теперь можно дальше толкать рашке оружие.
Ех, Беляш не угадал((
Макроша, ебош будь ласка, теперь все гуд
Логично. Все как в прошлый раз. Во втором туре голосуют не за, а против. Полностью отреклась бы от прошлых связей с Пу, может и был бы шанс.
В этот раз еле пронесло. А в следующий раз ЛеПен наверное выиграет.
А говорили что она ну вообще ничего не наберёт после слов об нато.
рано радуетесь, летом выборы в парламент и там партия лепнёвой пока что имеет все шансы занять большинство. этот год чрезвычайно богат на события и еще покажет себя во всей красее
дибилы только в рашке и в америке чуть чуть.