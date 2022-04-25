РБК: к «иноагентам» смогут относить тех, кто не получал денег из-за рубежа. Также введут новое основание для блокировок Статьи редакции
Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.
Издание РБК изучило текст законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Его планируют внести в Госдуму 25 апреля: затем его должны принять в трёх чтениях (поправки вносят ко второму), а также одобрить Совет Федерации и президент. После этого он вступит в силу.
В законопроекте, кроме понятия «иностранный агент», появляется термин «иностранное влияние». Новые нормы позволят вносить в список «иноагентов» тех, кто не получает иностранного финансирования, но признан объектом «воздействия» иностранного источника.
По версии авторов, иностранный агент — это тот, кто «получил поддержку и (или) находится под иностранным влиянием в иных формах», а также занимается:
- политической деятельностью;
- целенаправленным сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности России;
- распространением сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц,
- участие в создании таких сообщений и материалов.
Авторы законопроекта подразумевают, что под «иностранным влиянием» находится тот, кто:
- получил поддержку от иностранного источника, например, другого государства, его органов власти или международных организаций (поддержкой будут считать финансирование, организационно-методическую, научно-техническую помощь, а также «помощь в иных формах»);
- стал объектом воздействия, «в том числе путём принуждения, убеждения», а также иными способами.
На вопрос РБК о том, как можно доказать «воздействие», зампредседатель комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Андрей Луговой (эта комиссия подготовила законопроект) не дал конкретного ответа. Он заявил, что формулировку планируют «раскрыть» ко второму чтению, когда на законопроект «смогут взглянуть свежим взглядом».
Если законопроект примут, что Роскомнадзор сможет по запросу Минюста заблокировать сайт «иноагента» в случае нарушения им требований закона, например, отсутствия маркировки. Порядка взаимодействия между ведомствами в этом вопросе пока нет. При этом практически все сайты СМИ-иноагентов в России уже заблокированы.
РБК также подтвердил, что новый законопроект предполагает, что вместо текущих четырех реестров иноагентов (НКО, СМИ, незарегистрированные общественные объединения и физические лица) появлятся один.
Чтобы человека или организацию исключили из реестра, он должен доказать Минюсту, что в течение года «он не получал иностранное финансирование или помощь и не вёл политическую и другую описанную в законопроекте деятельность». Более конкретных оснований нет.
Что с маркировкой, которую «иноагенты» указывают в материалах и соцсетях
Если законопроект примут в этом виде, то маркировка, обязательная для указания «иноагентами», сменится с этой:
На эту:
И эту:
21 апреля замминистра юстиции Олег Свириденко рассказывал о предложении освободить «иноагентов» от маркировки сообщений бытового характера. Тогда не было ясно, что может считаться «профессиональной деятельностью». Большинство тех, кого в России признали «иноагентом», это журналисты: не исключено, что если такой человек будет высказываться на политические или в целом новостные темы, это могут счесть за выполнение его профессиональных обязанностей.
В материале РБК со ссылкой на знакомый с разработкой законопроекта источник утверждается, что маркировать не нужно будет «сообщения личного плана, например, о прогулке с ребенком или фотографии того, как человек наряжает ёлку». Однако маркировка должна использоваться при рассуждениях на политические или экономические темы.
Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.
Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.
Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.
На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.
Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…
Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…
О это чудесные формулировки – "иные формы влияния", "иные способы". Курсы испанского, подписка на bbc в ютюбе, письмо от гражданина недружественной страны – простор для творчества товарища майора.
Ой, а можно мне послать письмо в администрацию города, чтоб их признали иноагентами? Это же будет работать, будет?
Города-побратимы же ещё остались. Чем не влияние зарубежных стран на местные администрации?
Да зачем новое изобретать — "слушает западную музыку".
Так так так.
В 1992—1996 годах Путин в числе «реформистски настроенных политических активистов» проходил тренинг по программе американского Национального демократического института международных отношений.
Молодой человек, это не для вас написано.
Заносите уже всех
Через сколько времени вернёмся к формулировке «враг народа»?
кто не иноагент тот пидорас
Иностранного финансирования я у Вас не вижу, так что выбор невелик
всё тот же
Оп, теперь я буду разносить своё иностранное влияние на Неиноагентов.
Какой же пизцец, любой кто против, предатель родины/
Привет 0/
Ты теперь иноагент, добро пожаловать/
стал объектом воздействия, «в том числе путём принуждения, убеждения», а также иными способами
распространением сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц,
Перепостил в телеграме сообщение BBC — иноагент.
В ВК дал ссылку на японские новости на Ютьюбе — иноагент.
Обсуждаешь новости про другие государства - иноагент, купил иностранный телефон - иноагент, пользуешься валютой - иноагент.
Носишь импортную тяпку - иноагент.
* тянку
Не получил денег - иноагент
Получил - тоже иноагент
В первом случае обидно :(
Раньше приходилось фейковые переводы слать, слава богу теперь-то гэбне не нужно запариваться такими мелочами
Финансовый кризис... Каждая копейка на счету
клоуны блять
Кто нам не нравится, тот иноагент, кароч.
привет всем инагентам в чате
Это уже Закон о шпионах
Короч, теперь у нас официально мыслепреступления есть
хахах пиздос
А до этого не относили типа?
Ебать чердак у людей поплыл, пиздец.
КРУГОМ ВРАГИ
армия иноагентов намечается
По ходу, вам пиздець
пора там в законах менять слово с иноагента на инакомыслящего. и за инакомыслие теперь штрафовать и садить
Они сейчас закон спешно под правоприменение подгоняют, ибо в эти сптски уже как месяц тупо всех подряд вносят.