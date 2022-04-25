Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.

{"id":601892,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":601892,"gtm":null} 1717 просмотров

Издание РБК изучило текст законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Его планируют внести в Госдуму 25 апреля: затем его должны принять в трёх чтениях (поправки вносят ко второму), а также одобрить Совет Федерации и президент. После этого он вступит в силу.

В законопроекте, кроме понятия «иностранный агент», появляется термин «иностранное влияние». Новые нормы позволят вносить в список «иноагентов» тех, кто не получает иностранного финансирования, но признан объектом «воздействия» иностранного источника.

Допустим, если человек проходил обучение за рубежом, как организовывать несанкционированные митинги, и занимается организацией таких несанкционированных мероприятий, то есть политической деятельностью на территории России, то это может являться основанием для признания его иноагентом. источник РБК в Госдуме об одном из оснований для включения в реестр «иноагентов»

По версии авторов, иностранный агент — это тот, кто «получил поддержку и (или) находится под иностранным влиянием в иных формах», а также занимается:

политической деятельностью;

целенаправленным сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности России;

распространением сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц,

участие в создании таких сообщений и материалов.

Авторы законопроекта подразумевают, что под «иностранным влиянием» находится тот, кто:

получил поддержку от иностранного источника, например, другого государства, его органов власти или международных организаций (поддержкой будут считать финансирование, организационно-методическую, научно-техническую помощь, а также «помощь в иных формах»);

стал объектом воздействия, «в том числе путём принуждения, убеждения», а также иными способами.

На вопрос РБК о том, как можно доказать «воздействие», зампредседатель комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Андрей Луговой (эта комиссия подготовила законопроект) не дал конкретного ответа. Он заявил, что формулировку планируют «раскрыть» ко второму чтению, когда на законопроект «смогут взглянуть свежим взглядом».

Если законопроект примут, что Роскомнадзор сможет по запросу Минюста заблокировать сайт «иноагента» в случае нарушения им требований закона, например, отсутствия маркировки. Порядка взаимодействия между ведомствами в этом вопросе пока нет. При этом практически все сайты СМИ-иноагентов в России уже заблокированы.

РБК также подтвердил, что новый законопроект предполагает, что вместо текущих четырех реестров иноагентов (НКО, СМИ, незарегистрированные общественные объединения и физические лица) появлятся один.

Чтобы человека или организацию исключили из реестра, он должен доказать Минюсту, что в течение года «он не получал иностранное финансирование или помощь и не вёл политическую и другую описанную в законопроекте деятельность». Более конкретных оснований нет.

Что с маркировкой, которую «иноагенты» указывают в материалах и соцсетях

Если законопроект примут в этом виде, то маркировка, обязательная для указания «иноагентами», сменится с этой:

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. действующая маркировка

На эту:

Материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента. предложенная новая маркировка

И эту:

Материалы (информация) произведены, распространены и (или) направлены учредителем, членом, участником, руководителем юридического лица, включенного в реестр, или лицом, входящим в состав органа. предложенная новая маркировка для юрлица-иноагента, его руководителей, членов и участников

21 апреля замминистра юстиции Олег Свириденко рассказывал о предложении освободить «иноагентов» от маркировки сообщений бытового характера. Тогда не было ясно, что может считаться «профессиональной деятельностью». Большинство тех, кого в России признали «иноагентом», это журналисты: не исключено, что если такой человек будет высказываться на политические или в целом новостные темы, это могут счесть за выполнение его профессиональных обязанностей.