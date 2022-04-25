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VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов» Статьи редакции

На рынке нельзя даже купить подержанное оборудование, а запасов от российских производителей осталось не так много.

  • Как пишет «Коммерсантъ», компания VK направила письмо Минцифры с просьбой найти вендора, который готов продать серверное оборудование в больших объёмах для расширения ИТ-инфраструктуры и обеспечения работы серверов. VK уже не может закупать на рынке нужную технику.
  • В Минцифры подтвердили получение письма, отметив, что уже принимают нужные меры, чтобы обеспечить коммерческие компании необходимым оборудованием.
  • VK сообщил о росте нагрузки на инфраструктуру на фоне увеличения активности пользователей. У компании пока «есть резерв мощностей для бесперебойной работы на продолжительный период».
  • Источники «Коммерсанта» говорят, что в России нельзя купить коммерческие партии новых серверов. На вторичном рынке оборудование тоже отсутствует — подержанную технику раскупили ещё в начале марта, несмотря на высокие цены. Российское оборудование тоже в дефиците — на складах остался запас комплектующих только на несколько сотен серверов.

#новости #вконтакте #vk #минцифры

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37 комментариев
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Не палимося

Туалетную бумагу научились из камня делать, так может и сервера вьійдет?

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Нехто

В теории они тоже из камней делаются

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Не палимося

А че VK ноет тогда?

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Лысина Арика

Так це перемога/

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Unusual Activity

Камни заняты плотением нологов

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Санитарный ГОСТ

Слили изображение уникального прототипа нового сервера разработки ростеха совместно со скоково. Производство начнётся в конце следующего месяца, Первые партии поступят в продажу летом 2022

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M.R.T.

чтобы сделать умный камень , нужны другие камни...

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M.R.T.

ну што , помогли вам ваши китайские братишки ?

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Лысина Арика

Моя Иван с простого города, помощь не даю, если можна просто купить вас/

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Tony Gun

Ништяк, началось. Это то, о чем ни Гуриев, ни ваша эта милфа, ни Зубаревич, ни все остальные понятия не имели (не осуждаю, они экономисты). А пиздец поставок железа с первых дней был очевиден всем, кто хоть чуть-чуть в теме. И это похлеще свифта.

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Spok

И на сколько хватит резервов? Что говорят эксперты?

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Ze Katze

Ещё есть куда пояса затягивать. Всё внутренние эксперты на зарплате это подтверждают, независимые - объявлены инагентами, по этому за границей. А значит откуда им знать правду

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Tony Gun

Дистрибы и интеграторы в самом начале говорили, что запасов есть месяцев на 3-6. Я бы усомнился в 6 месяцах, и ставил бы на 3 (еще исходя из того, что интеграторы обычно склад не держат). Но мой опыт сейчас нерелевантен, потому что устарел. Но не думаю, что за последние годы стали больше затаривать склады. Плюс, в условиях дефицита последних лет процы и видяхи стали "биржевым" товаром, оперативка, например, была таким товаром всегда. Это старались покупать без большого запаса и по лучшим ценам. С другой стороны по процам всегда был сток/прайс-протект, могли держать запасы побольше.

Опять же, исходя из предыдущего опыта, когда и понятия такого не было "параллельный импорт": будут покупать и привозить всеми доступными способами (но существенно дороже). И эта доступность сейчас будет зависеть от желания и возможности США и самих производителей, пресекать такие схемы. Раньше то проблем не было - покупай в любой стране, ввози и продавай. Сейчас ситуация другая.

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Andrew Coldfan

уже есть обходные пути через Казахстан, Грузию и Армению.

Точно знаю что альфа-банк через своих "дочек" проводит закупки и везет в росию. Это очень легкая схема, которую никак не прикрыть.

Никакого пиздеца не будет.

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TJaba

В правительстве Грузии уже куют законопроект, для ограничения "обходного импорта", казахи тоже уже сказали - уябывайте.

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Explosive Magic

Насчёт никак не прикрыть не согласен. Компаниям однодневкам в Грузии не будут продавать десятки серверов, а крупные компании не будут рисковать ради обхода санкций для России. Вон даже хуавей слился.

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Tony Gun

Подождем. Серый ввоз был всегда, даже когда его запретили, на волне вступления в ВТО. Вопрос в объемах и желании его пресекать.

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Q..

Ничего катастрофического не случится.
Rutube не взлетит, да и хер с ним. VK примет на себя часть нагрузки по видео.
Поставят задержки и лимиты на запросы, будут вычищать старые данные. Выход из строя дисков примерно 1% в год, надолго хватит.

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ваш ханимун

о подводном говне такого рода говорил и гуриев и милфа и зубаревич с первого дня

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Положенный Паша

Пфф, да даже я это сразу понял, уж Гуриев тем более должен был. Но я всё же думал что будут серые поставки с того же кетая или Индии. Скорее всего так и будет - выкручиваться то как-то надо будет. Ну либо делать сервера в другой стране, не забаненной, но тогда надо будет отменять закон что данные хранятся в рашке

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А я вам сейчас покажу...

А что, собственно говоря, случилось?

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Yggdrasil

VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов»
Типа минцифры теперь в открытую решает проблемы технологических компаний? АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ. Помянем.

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Trident Force

Жалкие пипец.

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Коровка спасла Россию

Ну штош, нет серверов - не будет и вк, яндекс, госуслуг, сбер, мейл ру и пр

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Санитарный ГОСТ
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eroge3d

Десятки тысяч? Это то есть тысячи таких шкафов?

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Иннокентий Кульчицкий

Вот статья 2017 года там делали обзор на их дата центр в Питере. И таких у них уже в то время было минимум 4 по стране. https://servernews.ru/955135

«ВКонтакте» показала центр обработки данных
Социальная сеть «ВКонтакте» рассказала об устройстве своего центра обработки данных — площадки…
servernews.ru
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Фальшивый Лис

Нет, это серверный шкаф
В нём может вмещаться до 50 серваков

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eroge3d

Спасибо

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Konstantin Kulikov

Это же просто стойка. Она вмещает 10-20 машин + коммутаторы

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Anton Golovanov

В этом шкафу несколько десятков серверов.

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Сергей Дворниченко

Пускай размещают на серваках в Китае

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Explosive Magic

Магистралы охуеют от трафика и взвинтят цены. Скорее с китайцами организуют прослойку, для поставок серверов.

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sergjjj

Ping 9999999

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Случайный поезд

Несказанно рад этому

(Даже если мнимый прежний комфорт повседневной жизни заметно упадёт)

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Сейлор Мунк

Блин, вот реально страшные вещи читаю. Я с Украины, может все таки могу чем-то помочь? Ну вот прям реально страшно. У нас вроде все ок, по сравнению с Россией. У нас только свинец на голову льется, а так...

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Валера Певнев

А что случилось?

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angry cat
Сезонные пожары в Брянске

Еще видео из временно оккупированной Брянской народной республики. Горят нефтебаза и военная часть.

Timmy Guerilla

Я хз , мне кажется я болен, реально головой уже поехал, причем давно, ебаный мир просто... Где мы блять живём , что это вообще и почему , и неужели нас это настолько не заебало? Никто не хочет просто встать кричать посреди вагона в метро , я каждое утро еду на работу и очень много курю последнее время и ощущение стабильное между тем что сейчас…

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Локимин @Loqiemean
Я обожаю это видео, почему его не повезли на Каннский Фестиваль я не понимаю
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Максим Мирович @MirovichMedia
«Город превращён в большой кладбище — рассказывали мариупольцы. Население когда-то шумного, богатого промышленного центра было обречено на медленное вымирание. Сожжено и взорвано множество общественных и жилых домов».

Сентябрь 1943 года.
Новости
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Депутаты вводят понятие «иностранное влияние», меняют маркировку и планирут ввести ещё одно основание для блокировок сайтов.

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22:07 @rebel169
«Ваня з Маріуполя. Він рятував цього кота закривши його власним тілом під час артобстрілу. Його батько рятував власним тілом і Ваню, і кота під ним. Вижили. Виїхали».
Офтоп
Ученый паркур
Они готовились

Путин 8 лет готовился. Собирал старый советский хлам. Собирал просроченные сухпайки. Устаревшее вооружение. Искал максимально отбитых срочников и офицеров.

Вся разведка - дать денег Медведчуку и поверить в его рассказы про встречающих с цветами.

Идеологическая составляющая - рассказать что Украиной управляют наркоманы и нацисты.

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Ни кто ни кого не спас

Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…

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