VK попросила Минцифры помочь найти поставщика, готового продать «десятки тысяч серверов»

Насчёт того, что у нас небыло выбора и они бы напали на нас первые. А в чем сука проблема просто обороняться на своей территории? Как это оправдывает вторжение? Если кто-то собирался вторгнуться в страну, то зачем вторгаться первее? Отбейся да и все или ты ебанутый? Выбор блять был как минимум один- ОБОРОНЯТЬСЯ, а не нападать. И ещё можно было…