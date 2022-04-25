WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что Путин «агрессивно отреагирует» Статьи редакции
По данным издания, Белый дом считает её матерью как минимум трёх детей президента.
Издание Wall Street Journal опубликовало материал о санкциях США против окружения Владимира Путина. В публикации утверждается, что Министерство финансов подготовило пакет ограничительных мер против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике и председательницы совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой, но отложило его введение.
По данным WSJ, в Белом доме полагают, что санкции против Кабаевой «будут настолько персональным ударом» по Путину, что приведут к тому, что он может «агрессивно отреагировать», а в отношениях США и России возникнет «дальнейшая эскалация напряжённости».
Вместе с этим в Вашингтоне подчёркивают, что пока не отказались от введения мер против неё. Представитель Белого дома, оставшийся анонимным, сказал WSJ: «Мы подготовили санкции в отношении ряда тех, кто ещё не попал под санкции. И продолжаем анализировать, когда ввести их для максимального эффекта».
Издание также пишет, что правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей президента России и человеком, который может быть причастен к «сокрытию личного состояния Путина за границей».
Кремль пока никак не комментировал публикацию WSJ. В материале указано, что издание обращалось к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с запросом.
Ни Владимир Путин, ни кто-либо другой из его представителей никогда публично не подтверждал наличие возможных отношений президента с Алиной Кабаевой. Она сама также не ответила на запрос WSJ.
Слухи о связи Кабаевой и Путина ходят с 2008 года, когда гимнастка родила дочь в швейцарской клинике. За этим последовал ряд публикаций о родах. В 2008 году президент на вопрос про сообщения СМИ о «предстоящей свадьбе с Кабаевой» сказал: «Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь». Слухи возобновились на фоне сообщений о рождении близнецов.
В 2019 году Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени акушера-гинеколога, академика РАН Лейлу Адамян. Журналисты сообщали, что Кабаева могла родить двух мальчиков в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где работает Адамян.
После ввода войск России на территорию Украины против Путина и многих чиновников из его окружения ввели санкции. Алексей Навальный* и его сторонники стали писать о том, чтобы Запад распространил меры на Кабаеву. Вскоре после этого с сайта «Национальной Медиа Группы» пропали упоминания о ней.
В 2014 году, после работы депутатом Госдумы, Кабаева возглавила совет директоров НМГ — ранее эту должность занимал Кирилл Ковальчук, племянник владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. НМГ владеет «СТС Media» (СТС, «Домашний», «Перец»). РЕН ТВ, «Пятым каналом», газетой «Известия» и телеканалом 78, изданиями «Деловой Петербург» и «Спорт-Экспресс» и многими другими медиактивами.
* Навальный внесён в список террористов и экстремистов.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
С 2022 по 2031 годы.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
Последние 20 лет пытались его не злить и к чему это привело?
путин не американец и не европеец, на него нужно действовать силой
А знаешь почему американцы и европейцы боятся и пытаются не злить?
Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…
Сейчас читаю в блогах поцреотов много нытья в духе, не бомбят ЖД, мосты и вообще непонятно как воюют одной рукой, уже много поцреотов на него со злобой смотрят, может Кабаева тот самый ключик, который позволяет управлять сейчас путиным?
Когда рискнешь здоровьем?
вообще конечно странно
оружие украине поставляют и не боятся
а алина кабаева под санкциями - зассали
ЛИЦЕМЕРЫ ЗАПАДНЫЕ
Одно дело оружие и военные какие-то умирают. А другое родная кровинушка, вот она рядом в бункере.
Ты - человек, с практически неограниченной властью
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Можешь собрать себе гарем из самых няшных лолей, как твой северокорейский брат
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Можешь нанять в телохранители мальчиков, которых будешь целовать не только в пузо
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Поёбываешь какую-то стрёмную пожилую гимнастку
Зато она может вот так
Дело в том, на что она готова в постели после ванн в крови!
Так он же детей ебёт. Кабаева появилась ровно как ответ на истории Литвиненко, чтобы пацанам не объяснять, зачем он мальчиков в живот целует.
Любовь зла...
несколько месяцев назад мимопроходили новости, что кабаева - всё, там уже новая любовница.
С двумя новыми на Олимпиаде не выстрелило, а Линой Ашрам очевидно не горит желанием связываться с ебанутым старпёром
Она в своё время была топ няшей. А сейчас ему уже похуй вообще.
Охуеть, куда уж агрессивнее
Вдруг на Украину нападет ещё
Кабаевой 38 лет, загуглил ее фото, выглядит на лет 60, с этими уколами и раздутыми щеками, жесть
Жизнь с паранойным стариканом еще никого не сделала краше. Еще древние заметили, что старичье отсасывает соки у молодежи. Даже рекомендации давали, что девку на выданье не селить в комнате со старухой, а то девка лицом подурнеет. А этой еще и трах*ться со стариканом приходится и рожать от него.
Брови ещё дурацкие. Мне кажется, мало кому вот такие сосиски мохнатые идут, старят в основном.
На лице этой дамы так и читается
Ну и криинж
Или
Лишь бы не меня, лишь бы не меня
Это ж Хоркина вроде. Она наоборот наверное завидует подружке
Там у всех крайне интересные лица
На лице этой дамы читается: «А почему он, а не я, ааааа?»
Путин «агрессивно отреагирует»
бросит ручку
А то и две
Своей карликовой рученкой
Похоже, тут более тонкая игра. И задели Путина гораздо сильнее.
То что Кабаева сейчас как-то связана с Путиным — это бабка надвое сказала. Как любовница она уже совсем не в той кондиции, и можно выбрать кого-то моложе и симпатичнее.
Но тема Путин–Кабаева уже очень старая и всеми отрицаемая, просто выдав ей санкции всегда можно пропагандой списать, что включают в санкции всех подряд.
Однако тут Кабаеву обособили, сделали на ней жирнейший акцент, тем самым задели Путина гораздо сильнее =)
Ну так ясен хуй WSJ не просто так это написало, специально слили с намеком "Володимир, смори че умеем".
А если реально такую многоходовочку разыграли: всех близких под санкции загнали, а ее нет. В бункере скандал! Алина тапком гоняет деда с вопросом «я тебе что не семья?»
кассирша которая умеет отменять покупки vs обычная
Как визу с Мастеркард отключать это они первые, а как дать санкциями по какой то гимнастке, так сразу зассали
а сотни убитых и изнасилованных детей это уже достаточно агрессивно или надо ещё подождать?? 🤡
Боевой олень, ясно
Путин «агрессивно отреагирует»
Будет топать пыняходами и махать ручками?
Фигня какая-то.
он же может себе новую позволить
И даже позволяет периодически, судя по ФБКшным расследованиям
На эту уже много чего переписано
А че нельзя каким-то талибам дать пару тыщь баксов, чтоб ей голову отрезали?
Берегут нежную старческую психику, а то макрон-то больше не звонит
в отношениях США и России возникнет «дальнейшая эскалация напряжённости».
Куда уж дальше-то
Пипец там украинцы безбашенные - мочат русню и не бояться гнева пыни.
Да, ебать, вдруг ВОЙНУ НАЧНЕТ
Во-во. А то вдруг разозлится и там... ну не знаю... ВОЙНУ НАЧНЕТ НАПРИМЕР! В УКРАИНЕ!
Кабаева в свиноматку превратилась,страшная как третья мировая.
Статус: дырка-матка. Продала душу и тело сатане, выглядит как мертвечина, зато в стремных платьях за тыщи евро. Конечно не российских. Конечно живёт в Швейцарии, а "предатель" у орков - Человек Галкин.
А что его так разозлит-то? Он расстроится, что она целыми днями у него в бункере сидит или что?
ля, что за трусы. нужно было ввести санкции против всех пропагандистких лиц, бизнесменов, депутатов без исключений. в т.ч. и на кабаеву
так вот она какая мать драконов
мэр города в нидерландах предлагал вышвырнуть из страны дочку путина...как путин отреагировал и как отреагирует на кабаеву?да всем в общем то плевать
Переливают, что Путин вместо Украины нападки на Воронеж?
безотносительно личностей на фото, оно получилось крутое, сексуально напряжение прям чувствуется, такой-то секси вайб.
Если это правда, то это жопа, вы меня извините, конечно, но пересмотрите фотографии Бучи и т.д и еще раз, хорошенько подумайте...
она у него для денег и семья дети, а так он какое то время на марию кожевникову переключался. сейчас наверное ему уже похер
Пыня как настоящий поцан за свою бабу будет рвать и метать. И как настоящий очкун он боится свою бабу назвать своей, предпочитая хихиканье про этих женщин и т.д.
хуйня какая-то, думаю не нашли повода их вводить, потому-что хотят приберечь этот козырь, мол еще смачно харкануть путину в лицо
причем здесь боязнь ? без понятия
"США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что Путин «агрессивно отреагирует»"
о, я по этой же причине не выхожу на митинги.
Свободу чехлам для хуёв
Алин-очка Кабаева
агрессивно отэрегирует
Вряд ли они встречаются. Он же старше её на 30 лет.
sugar daddy
Война-договорняк.
На фото этой взрослой женщине 19 лет.
2004 - 1983 = 19
глупость какая
может все дело в том, что путин и есть агент Нато?
Своих то как-то неудобняк...
исполняет план даллеса
Ну как то странно, против прямых дочерей же санкции ввели, а против гипотетической любовницы боятся? Хотя, конечно, это не то чтобы дочери, а "эти женщины", может, они и не нужны уже.
ёб*ные сцыкуны и приспособленцы.
видно когда руZZкие танки будут в Париже поймут что с гопником нельзя сюсюкать.
не смеши.
в париже они будут ахахаха. Не смешно.
Ебаные клоуны эти ваши пендосы
Путин был в ярости...