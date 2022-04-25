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WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что Путин «агрессивно отреагирует» Статьи редакции

По данным издания, Белый дом считает её матерью как минимум трёх детей президента.

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Алина Кабаева и Владимир Путин на встрече в 2004 году. Фото Сергея Чирикова, Getty Images

Издание Wall Street Journal опубликовало материал о санкциях США против окружения Владимира Путина. В публикации утверждается, что Министерство финансов подготовило пакет ограничительных мер против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике и председательницы совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой, но отложило его введение.

По данным WSJ, в Белом доме полагают, что санкции против Кабаевой «будут настолько персональным ударом» по Путину, что приведут к тому, что он может «агрессивно отреагировать», а в отношениях США и России возникнет «дальнейшая эскалация напряжённости».

Вместе с этим в Вашингтоне подчёркивают, что пока не отказались от введения мер против неё. Представитель Белого дома, оставшийся анонимным, сказал WSJ: «Мы подготовили санкции в отношении ряда тех, кто ещё не попал под санкции. И продолжаем анализировать, когда ввести их для максимального эффекта».

Издание также пишет, что правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей президента России и человеком, который может быть причастен к «сокрытию личного состояния Путина за границей».

Кремль пока никак не комментировал публикацию WSJ. В материале указано, что издание обращалось к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с запросом.

Ни Владимир Путин, ни кто-либо другой из его представителей никогда публично не подтверждал наличие возможных отношений президента с Алиной Кабаевой. Она сама также не ответила на запрос WSJ.

Слухи о связи Кабаевой и Путина ходят с 2008 года, когда гимнастка родила дочь в швейцарской клинике. За этим последовал ряд публикаций о родах. В 2008 году президент на вопрос про сообщения СМИ о «предстоящей свадьбе с Кабаевой» сказал: «Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь». Слухи возобновились на фоне сообщений о рождении близнецов.

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В 2019 году Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени акушера-гинеколога, академика РАН Лейлу Адамян. Журналисты сообщали, что Кабаева могла родить двух мальчиков в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где работает Адамян.

После ввода войск России на территорию Украины против Путина и многих чиновников из его окружения ввели санкции. Алексей Навальный* и его сторонники стали писать о том, чтобы Запад распространил меры на Кабаеву. Вскоре после этого с сайта «Национальной Медиа Группы» пропали упоминания о ней.

В 2014 году, после работы депутатом Госдумы, Кабаева возглавила совет директоров НМГ — ранее эту должность занимал Кирилл Ковальчук, племянник владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. НМГ владеет «СТС Media» (СТС, «Домашний», «Перец»). РЕН ТВ, «Пятым каналом», газетой «Известия» и телеканалом 78, изданиями «Деловой Петербург» и «Спорт-Экспресс» и многими другими медиактивами.

* Навальный внесён в список террористов и экстремистов.

#новости #кабаева #санкции

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121 комментарий
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Бешеные бабки

Последние 20 лет пытались его не злить и к чему это привело?

путин не американец и не европеец, на него нужно действовать силой

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Тогдашний дым

А знаешь почему американцы и европейцы боятся и пытаются не злить?
Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…

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8 комментариев
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Денис Демидов

Сейчас читаю в блогах поцреотов много нытья в духе, не бомбят ЖД, мосты и вообще непонятно как воюют одной рукой, уже много поцреотов на него со злобой смотрят, может Кабаева тот самый ключик, который позволяет управлять сейчас путиным?

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4 комментария
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Анатолий

Когда рискнешь здоровьем?

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Вам какого ляха надо

вообще конечно странно

оружие украине поставляют и не боятся
а алина кабаева под санкциями - зассали

ЛИЦЕМЕРЫ ЗАПАДНЫЕ

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unknown

Одно дело оружие и военные какие-то умирают. А другое родная кровинушка, вот она рядом в бункере.

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Хохлокiт

Ты - человек, с практически неограниченной властью
@
Можешь собрать себе гарем из самых няшных лолей, как твой северокорейский брат
@
Можешь нанять в телохранители мальчиков, которых будешь целовать не только в пузо
@
Поёбываешь какую-то стрёмную пожилую гимнастку

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vxisltmfmnfoecujpt

Зато она может вот так

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9 комментариев
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Бешеные бабки

Дело в том, на что она готова в постели после ванн в крови!

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Max Yankov

Так он же детей ебёт. Кабаева появилась ровно как ответ на истории Литвиненко, чтобы пацанам не объяснять, зачем он мальчиков в живот целует.

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2 комментария
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Tony Gun

Любовь зла...

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Триада

несколько месяцев назад мимопроходили новости, что кабаева - всё, там уже новая любовница.

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Михаэль Архангел

С двумя новыми на Олимпиаде не выстрелило, а Линой Ашрам очевидно не горит желанием связываться с ебанутым старпёром

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1 комментарий
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штемп

Она в своё время была топ няшей. А сейчас ему уже похуй вообще.

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Полноценный микроскоп

Охуеть, куда уж агрессивнее

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Robo Krabe

Вдруг на Украину нападет ещё

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Мирный Абдужаббор

Кабаевой 38 лет, загуглил ее фото, выглядит на лет 60, с этими уколами и раздутыми щеками, жесть

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Полукровка

Жизнь с паранойным стариканом еще никого не сделала краше. Еще древние заметили, что старичье отсасывает соки у молодежи. Даже рекомендации давали, что девку на выданье не селить в комнате со старухой, а то девка лицом подурнеет. А этой еще и трах*ться со стариканом приходится и рожать от него.

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Мирный Абдужаббор
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Ekaterina Stepnova

Брови ещё дурацкие. Мне кажется, мало кому вот такие сосиски мохнатые идут, старят в основном.

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Тогдашний дым

На лице этой дамы так и читается
Ну и криинж

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Чуждый танк88
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Тогдашний дым

Или
Лишь бы не меня, лишь бы не меня

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Павел Мамонов

Это ж Хоркина вроде. Она наоборот наверное завидует подружке

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Сеня
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Sara Deep NEET OOP

Там у всех крайне интересные лица

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Diana Igorevna

На лице этой дамы читается: «А почему он, а не я, ааааа?»

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Чуждый танк88

Путин «агрессивно отреагирует»
 бросит ручку

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Шоггот2

А то и две

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xxxANALDESTROYERxxx

Своей карликовой рученкой

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Eugene

Похоже, тут более тонкая игра. И задели Путина гораздо сильнее.

То что Кабаева сейчас как-то связана с Путиным — это бабка надвое сказала. Как любовница она уже совсем не в той кондиции, и можно выбрать кого-то моложе и симпатичнее.

Но тема Путин–Кабаева уже очень старая и всеми отрицаемая, просто выдав ей санкции всегда можно пропагандой списать, что включают в санкции всех подряд.

Однако тут Кабаеву обособили, сделали на ней жирнейший акцент, тем самым задели Путина гораздо сильнее =)

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Забавный звук

Ну так ясен хуй WSJ не просто так это написало, специально слили с намеком "Володимир, смори че умеем".

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Rick Kuznecov

А если реально такую многоходовочку разыграли: всех близких под санкции загнали, а ее нет. В бункере скандал! Алина тапком гоняет деда с вопросом «я тебе что не семья?»

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Московский каякер
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Nuckelavee

кассирша которая умеет отменять покупки vs обычная

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Россию не спасти

Как визу с Мастеркард отключать это они первые, а как дать санкциями по какой то гимнастке, так сразу зассали

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Ауф

а сотни убитых и изнасилованных детей это уже достаточно агрессивно или надо ещё подождать?? 🤡

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TJaba

Боевой олень, ясно

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Алюминиевый алмаз

Путин «агрессивно отреагирует»
 Будет топать пыняходами и махать ручками?

Фигня какая-то.

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M.R.T.

он же может себе новую позволить

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Растительный клуб

И даже позволяет периодически, судя по ФБКшным расследованиям

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Sara Deep NEET OOP

На эту уже много чего переписано

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angry cat

А че нельзя каким-то талибам дать пару тыщь баксов, чтоб ей голову отрезали?

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Sara Deep NEET OOP

Берегут нежную старческую психику, а то макрон-то больше не звонит

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Растительный клуб

в отношениях США и России возникнет «дальнейшая эскалация напряжённости».
 Куда уж дальше-то

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Егор Павлюк

Пипец там украинцы безбашенные - мочат русню и не бояться гнева пыни.

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Андрей Малинин

Да, ебать, вдруг ВОЙНУ НАЧНЕТ

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Алексей Злобин

Во-во. А то вдруг разозлится и там... ну не знаю... ВОЙНУ НАЧНЕТ НАПРИМЕР! В УКРАИНЕ!

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андрей Андреев

Кабаева в свиноматку превратилась,страшная как третья мировая.

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FOCACCIA

Статус: дырка-матка. Продала душу и тело сатане, выглядит как мертвечина, зато в стремных платьях за тыщи евро. Конечно не российских. Конечно живёт в Швейцарии, а "предатель" у орков - Человек Галкин.

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Vasya Ivasya

А что его так разозлит-то? Он расстроится, что она целыми днями у него в бункере сидит или что?

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товста кiшка

ля, что за трусы. нужно было ввести санкции против всех пропагандистких лиц, бизнесменов, депутатов без исключений. в т.ч. и на кабаеву

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Таня Гредюшко

так вот она какая мать драконов

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Артем Селяви

мэр города в нидерландах предлагал вышвырнуть из страны дочку путина...как путин отреагировал и как отреагирует на кабаеву?да всем в общем то плевать

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Iliâ V. Olar'
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Чуждый танк88
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Коровка спасла Россию

Переливают, что Путин вместо Украины нападки на Воронеж?

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Nastya Kogalymskaya

безотносительно личностей на фото, оно получилось крутое, сексуально напряжение прям чувствуется, такой-то секси вайб.

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КВАС МИКОЛА

Если это правда, то это жопа, вы меня извините, конечно, но пересмотрите фотографии Бучи и т.д и еще раз, хорошенько подумайте...

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Eve M

она у него для денег и семья дети, а так он какое то время на марию кожевникову переключался. сейчас наверное ему уже похер

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Alexandr

Пыня как настоящий поцан за свою бабу будет рвать и метать. И как настоящий очкун он боится свою бабу назвать своей, предпочитая хихиканье про этих женщин и т.д.

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Kurisu Makise

хуйня какая-то, думаю не нашли повода их вводить, потому-что хотят приберечь этот козырь, мол еще смачно харкануть путину в лицо

причем здесь боязнь ? без понятия

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Елена Кравицкая

"США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что Путин «агрессивно отреагирует»"

о, я по этой же причине не выхожу на митинги.

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Ze Katze

Свободу чехлам для хуёв

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Сейлор Мунк

Алин-очка Кабаева

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А я вам сейчас покажу...

агрессивно отэрегирует

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Товарищ

Вряд ли они встречаются. Он же старше её на 30 лет.

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Бандерiвець

sugar daddy

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Daxon

Война-договорняк.

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Товарищ

На фото этой взрослой женщине 19 лет.

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Призванный Филипп

2004 - 1983 = 19

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3 комментария
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Гражданин концлагеря Путлера

глупость какая
может все дело в том, что путин и есть агент Нато?
Своих то как-то неудобняк...

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испанский смех

исполняет план даллеса

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A

Ну как то странно, против прямых дочерей же санкции ввели, а против гипотетической любовницы боятся? Хотя, конечно, это не то чтобы дочери, а "эти женщины", может, они и не нужны уже.

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evgeni lastowka

ёб*ные сцыкуны и приспособленцы.
видно когда руZZкие танки будут в Париже поймут что с гопником нельзя сюсюкать.

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alekksandr cherr

не смеши.
в париже они будут ахахаха. Не смешно.

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Gedevan

Ебаные клоуны эти ваши пендосы

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Emile Zäkiev

Путин был в ярости...

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В этой связи хотим сообщить следующее:

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Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

ТРУХАУкраина | Прислать новость
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