По данным издания, Белый дом считает её матерью как минимум трёх детей президента.

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Алина Кабаева и Владимир Путин на встрече в 2004 году. Фото Сергея Чирикова, Getty Images

Издание Wall Street Journal опубликовало материал о санкциях США против окружения Владимира Путина. В публикации утверждается, что Министерство финансов подготовило пакет ограничительных мер против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике и председательницы совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой, но отложило его введение.

По данным WSJ, в Белом доме полагают, что санкции против Кабаевой «будут настолько персональным ударом» по Путину, что приведут к тому, что он может «агрессивно отреагировать», а в отношениях США и России возникнет «дальнейшая эскалация напряжённости».

Вместе с этим в Вашингтоне подчёркивают, что пока не отказались от введения мер против неё. Представитель Белого дома, оставшийся анонимным, сказал WSJ: «Мы подготовили санкции в отношении ряда тех, кто ещё не попал под санкции. И продолжаем анализировать, когда ввести их для максимального эффекта».

Издание также пишет, что правительство США считает Кабаеву матерью как минимум троих детей президента России и человеком, который может быть причастен к «сокрытию личного состояния Путина за границей».

Кремль пока никак не комментировал публикацию WSJ. В материале указано, что издание обращалось к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову с запросом.

Ни Владимир Путин, ни кто-либо другой из его представителей никогда публично не подтверждал наличие возможных отношений президента с Алиной Кабаевой. Она сама также не ответила на запрос WSJ.

Слухи о связи Кабаевой и Путина ходят с 2008 года, когда гимнастка родила дочь в швейцарской клинике. За этим последовал ряд публикаций о родах. В 2008 году президент на вопрос про сообщения СМИ о «предстоящей свадьбе с Кабаевой» сказал: «Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь». Слухи возобновились на фоне сообщений о рождении близнецов.

В 2019 году Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени акушера-гинеколога, академика РАН Лейлу Адамян. Журналисты сообщали, что Кабаева могла родить двух мальчиков в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, где работает Адамян.

После ввода войск России на территорию Украины против Путина и многих чиновников из его окружения ввели санкции. Алексей Навальный* и его сторонники стали писать о том, чтобы Запад распространил меры на Кабаеву. Вскоре после этого с сайта «Национальной Медиа Группы» пропали упоминания о ней.

В 2014 году, после работы депутатом Госдумы, Кабаева возглавила совет директоров НМГ — ранее эту должность занимал Кирилл Ковальчук, племянник владельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. НМГ владеет «СТС Media» (СТС, «Домашний», «Перец»). РЕН ТВ, «Пятым каналом», газетой «Известия» и телеканалом 78, изданиями «Деловой Петербург» и «Спорт-Экспресс» и многими другими медиактивами.