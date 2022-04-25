Пожар на нефтебазе в Брянске. Главное Статьи редакции
Регион граничит с Украиной. Что стало причиной возгорания, точно неизвестно.
Ночью 25 апреля на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» в Брянске произошёл пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Глава Следственного комитета поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в 150 километрах от границы с Украиной.
TJ собрал главное о происшествии.
- Сообщение о пожаре на нефтебазе «Транснефть-Дружбы» на юго-востоке города поступило на пульт диспетчера в 2:00 мск, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
- Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, загорелся резервуар объёмом 10 тысяч кубометров с дизельным топливом.
- В соцсетях появились кадры, предположительно, момента взрыва на нефтебазе. Официального подтверждения подлинности этого видео нет.
- Телеканал «Россия-24» сообщил о возгорании на ещё одном объекте — складе дизельного топлива в военной части.
- Источник «Интерфакса» также рассказал, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов, в том числе резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу в Фокинском районе.
- Жители улицы, расположенной недалеко от нефтебазы «Транснефть-Дружба» рассказали РИА «Новости», что слышали два взрыва. Летающие над нефтебазой вертолёты они не видели.
- Основатель российской НПО Conflict Intelligence Team Руслан Левиев написал в твиттере, что, судя по геопозициям, которые отмечают местные, в Брянске кроме пункта «Дружбы» также горят объекты на территории военной части 55443-90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего).
- На фотографиях из соцсетей видны два очага возгорания.
- В МЧС заявили, что пострадавших при пожаре нет. Эвакуировать население не планируют.
- При этом телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жителей домов возле нефтебазы начали эвакуировать. В мероприятии участвовали полицейские, причину эвакуации они назвать отказались.
- Утром несколько образовательных учреждений Брянской области эвакуировали. Как пишет ТАСС, школы «получили подозрительные сообщения».
- Примерно к 9:30 утра пожар локализировали на площади 1500 квадратных метров, сообщил источник «Интерфакса».
- Причину возгорания власти не назвали. Baza пишет, что по нефтяной базе, предположительно, ударили беспилотники. По предварительной версии следствия, около двух часов ночи в резервуары попали два боеприпаса: после этого один резервуар загорелся, а второй был пуст — его удалось быстро потушить автоматической системой пожаротушения. Примерно через полчаса раздались новые взрывы.
- Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия и возбудить уголовное дело. На место отправили группу следователей и криминалистов, сообщили в ведомстве.
1 апреля пожар произошёл на нефтебазе в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной стал авиаудар двух украинских вертолётов. Позже Минобороны также заявило, что удар нанесли два украинских вертолёта Ми-24. Украинские власти ответили, что не несут ответственности за все «просчёты» России. СК назвал произошедшее терактом и возбудил уголовное дело.
11 апреля власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей на 15 суток ввели в регионах «жёлтый» уровень опасности. Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, это высокий уровень угрозы, который вводят «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта»
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
С 2022 по 2031 годы.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
"Мирное небо над головой" при хуйле
Как бы хуйло не устроило новую отечественную войну на фоне "на нас напали", когда будет подъём ватного патриотизма из-за горящих российских городов и всеобщая мобилизация. А там хоть ЯО применяй, народ всё сожрёт.
Речь шла только о небе над т. н. Л/ДНР.
Ужасно, что наступил тот момент, когда начинаешь радоваться любому взрыву уже на территории твоей страны. Нефтебазы, жд дороги - пусть, пусть ощутят наконец-то уебки, что их позиция "нам бомбить вас можно, а вам нас - нет" такая же фальш, как и рассказы об их армии, охране границ, сверхсовременной защите территорий
Хлопок
и задымление
Шлепок
Аплодисменты
Плановый пожар, проходите мимо
Непотушенный окурок разъебал два нефтехранилища, которые находятся далеко друг от друга
Объявили в розыск авто с украинскими номерами.
Понятное дело, что украинские диверсанты будут передвигаться исключительно на бандеромобилях с украинскими номерами, и, скорее всего, с украинским флагом из окна
автомашина подозревается в причастности? они там что, совсем ёбнутые? грамотеи, блядь
Подозрительно, про визитку Яроша молчат почему-то.
Тут я офигел, увидев из окна дома тачку, которой тут отродясь не было)
А шо за тонировку в рашке не ебут?
угнанная военным?
Причину возгорания власти не назвали. Baza пишет, что по нефтяной базе, предположительно, ударили беспилотники.
150% которых было уничтожено в первые шесть часов.
причина возгорания - хлопок ваты в попе у жителей брянщины
там уничтожили 35\36, последний 1 вс 9 тащит катку
мертвые восстали из пепла)
Лучше всего горят практически пустые резервуары с нефтепродуктами. Так как горит не сама нефть, а пары нефти, герметичный полный бак сложно поджечь, легко потушить направленным взрывом.
Я б не искал украинские ракеты, а поискал куда делось топливо из резервуаров
Именно, "Операция Ы" как есть
Ловите Бандеру!
Может пора уже запретить курить в РФ? Так ведь всю страну сжечь можно.
Ну если можно, то запрещать не нужно, я бы наоборот как-то поощрял
Срочно нужна плюшевая ракета по типу акулы из Икеи
Кто о чем, а Бастрыкину лишь бы возбудиться
Вот это совпадение, в двух разных местах произошло самовозгорание.
путин видимо молился хуево
Картина маслом, хоть на стену вешай
Ждем горящий кремль
https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
Ну мені нравітся, як воно горить… Люди суєтяться, пожарки приїждждають… Ну, люді в шокє, глаза аж вилазят у ніх… Ну а мені це по приколу: дивитися, як вони бігають, суєтяться, питаются руками потушить, а воно ще дужче горить… А я стою внизу і сміюся…
Белгородский пожар ничему не научил, продолжают курить где попало.
Шок-контент! Украина стремительно движется к Москве. Какой город будет следующим подвержен атаке украинских бандеровцев-нацистов? Сегодня Брянск, а завтра Калуга, Серпухов или Подольск? Все патриоты России находятся в истерике, размышляя, кто виноват: Зеленский или Путин, который не смог защитить границы страны?!
Тот момент, когда осознаёшь, что живёшь рядом с командным пунктом ВС РФ...
Воронеж
Давайте уж на Балашиху сразу. У нас то в ТЦ стреляют, то мужика с гранатой ловят, то дети с топором на площадке бегают.
Не взрыв - а эффективно переориентировали экспорт с недружественных европейских стран в родной русский воздух
В результате хлопка произошла внеплановая экзотермическая реакция нефтепродуктов
Зачем россияне взрывают свои нефтебазы?
Украинские вертолёты и беспилотники спокойно летают над территорией..
Где хвалёные ПВО
Там же где хвалёное образование, медицина, наука, космос, спорт, политика, армия и, надеюсь, ЯО.
Вложены в дома в Европе и Америке.
прекращайте уже курить иначе будет ещё хуже
https://www.youtube.com/watch?v=fYjfJTB5ZVc
Красиво самовозгорелась
Это игрушечки из США подъехали.
Ну как во всех шутерах - донатные пушки роляют
Будет забавно, если это просто учебные полеты Рипера тестируют.
Скоро в новостях: "Глава районного поселения города Мухосранска поручил расследовать пожар в 500 000 километрах от Украинской границы". Задымление как задымление, в первый раз что-ли?
Интересно switchblade использовать для таких вещей. Может прилететь вообще из ниоткуда
У них дальность всего 10 км.
Превентивный хлопок
Если б мы не хлопнули нефтебазу, ее бы хлопнули ВСУ. Я вам сейчас на карте покажу.
Совпадение может какое 🤔
Всей правды не узнаём, не все так однозначно
Решили и свои города побомбить.
Красивое.
(служба горючего).
Хорошо служит
Очевидно что сами себя бомбят под видом провокации
Курение вредит вашей базе
Советую им начинать бороться за звание БНР1 с Белгородом
Надеюсь визитку байрактара на месте событий уже обнаружили
Визитка вряд ли,а вот карты,откуда готовилось нападение....
Чем уебали, интересно? Switchblade 600/Phoenix Ghost с территории России?
А это неважно, по отечественным каналам все равно скажут "кто" виноват.
мистика
Оно само
там еще вроде взорвали ЖД пути
⚡Причиной взрывов на нефтяной базе в Брянской области, предположительно, стали беспилотники
Ботокс и так делает всё возможное. С чего он решил, что война должна идти только на территории Украины?
Нужно было всего лишь сказать "Брянск-Север" 🤔
Сейчас причина уже всем известна - сошёл благодатный огонь.
Американцы нам сотни дронов камикадзе передали. Так что не расслабляйтесь там.
Ну как передали, пока только пообещали.
Восход конечно красивый
Я тебе здесь говорю: посмотри, блядь, какое небо, блядь, Брянск! Брянск — это не Берлин. Это не Кабул!
это закат
хотя и восход, но закат россии вручную
наверняка ж кто-то уезжал из приграничных областей за это время
интересно, можно ли оценить, сколько
одновременно загорелись два обьекта
совпадение, я считаю.
Опять курили в неположенном месте?
Ребят пора прекращать курить!!!
Покурили не там, всем же понятно.
О, емое, помню этот всратый элеватор. Московский проспект кажется улица называлась.
just cause irl
ну да эвакуировать не будем. прям как с ЛДНР)
Кошмарики
Соррян ребята
Это я на Microsoft Flight Simulator пролетел, не думал что ёбаньот