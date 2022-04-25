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Пожар на нефтебазе в Брянске. Главное Статьи редакции

Регион граничит с Украиной. Что стало причиной возгорания, точно неизвестно.

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Ночью 25 апреля на территории нефтебазы АО «Транснефть-Дружба» в Брянске произошёл пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Глава Следственного комитета поручил расследовать обстоятельства пожара на нефтебазе в 150 километрах от границы с Украиной.

TJ собрал главное о происшествии.

  • Сообщение о пожаре на нефтебазе «Транснефть-Дружбы» на юго-востоке города поступило на пульт диспетчера в 2:00 мск, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
  • Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, загорелся резервуар объёмом 10 тысяч кубометров с дизельным топливом.
Видео: 360tv
Видео: «Типичный Брянск»
  • Пожару присвоили повышенный ранг сложности. По данным РИА «Новости», к тушению привлекли 158 человек и 51 единицу техники. Сотрудников МЧС прислали из Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Москвы.
  • В соцсетях появились кадры, предположительно, момента взрыва на нефтебазе. Официального подтверждения подлинности этого видео нет.
  • Телеканал «Россия-24» сообщил о возгорании на ещё одном объекте — складе дизельного топлива в военной части.
  • Источник «Интерфакса» также рассказал, что в Брянске горят два хранилища нефтепродуктов, в том числе резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу в Фокинском районе.
  • Жители улицы, расположенной недалеко от нефтебазы «Транснефть-Дружба» рассказали РИА «Новости», что слышали два взрыва. Летающие над нефтебазой вертолёты они не видели.
  • Основатель российской НПО Conflict Intelligence Team Руслан Левиев написал в твиттере, что, судя по геопозициям, которые отмечают местные, в Брянске кроме пункта «Дружбы» также горят объекты на территории военной части 55443-90, 2-й филиал 3783-й комплексной базы материально-технического обеспечения (служба горючего).
  • На фотографиях из соцсетей видны два очага возгорания.
  • В МЧС заявили, что пострадавших при пожаре нет. Эвакуировать население не планируют.
  • При этом телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жителей домов возле нефтебазы начали эвакуировать. В мероприятии участвовали полицейские, причину эвакуации они назвать отказались.
  • Утром несколько образовательных учреждений Брянской области эвакуировали. Как пишет ТАСС, школы «получили подозрительные сообщения».
Эвакуация 64-й школы. Фото: телеграм-канал «Подслушано Брянск»
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Эвакуация 71-й школы. Фото: телеграм-канал «Подслушано Брянск»
  • Примерно к 9:30 утра пожар локализировали на площади 1500 квадратных метров, сообщил источник «Интерфакса».
  • Причину возгорания власти не назвали. Baza пишет, что по нефтяной базе, предположительно, ударили беспилотники. По предварительной версии следствия, около двух часов ночи в резервуары попали два боеприпаса: после этого один резервуар загорелся, а второй был пуст — его удалось быстро потушить автоматической системой пожаротушения. Примерно через полчаса раздались новые взрывы.
  • Председатель СК Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства происшествия и возбудить уголовное дело. На место отправили группу следователей и криминалистов, сообщили в ведомстве.

1 апреля пожар произошёл на нефтебазе в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной стал авиаудар двух украинских вертолётов. Позже Минобороны также заявило, что удар нанесли два украинских вертолёта Ми-24. Украинские власти ответили, что не несут ответственности за все «просчёты» России. СК назвал произошедшее терактом и возбудил уголовное дело.

11 апреля власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей на 15 суток ввели в регионах «жёлтый» уровень опасности. Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, это высокий уровень угрозы, который вводят «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта»

#новости #происшествия #пожары #брянск

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153 комментария
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Голубь Украинской лаборатории

"Мирное небо над головой" при хуйле

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Хенрик Квинто

Как бы хуйло не устроило новую отечественную войну на фоне "на нас напали", когда будет подъём ватного патриотизма из-за горящих российских городов и всеобщая мобилизация. А там хоть ЯО применяй, народ всё сожрёт.

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17 комментариев
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SP

Речь шла только о небе над т. н. Л/ДНР.

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Lee

Ужасно, что наступил тот момент, когда начинаешь радоваться любому взрыву уже на территории твоей страны. Нефтебазы, жд дороги - пусть, пусть ощутят наконец-то уебки, что их позиция "нам бомбить вас можно, а вам нас - нет" такая же фальш, как и рассказы об их армии, охране границ, сверхсовременной защите территорий

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Чуждый единорожек88

Хлопок

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лемур-нелегал
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3 комментария
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John Doe

и задымление

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1 комментарий
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Добро и позитив

Шлепок

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Роман Васильевич

Аплодисменты

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Ненужный дебаркадер

Плановый пожар, проходите мимо

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Сергей Иванов

Непотушенный окурок разъебал два нефтехранилища, которые находятся далеко друг от друга

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1 комментарий
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n s

Объявили в розыск авто с украинскими номерами.

❗Идет поиск машин с украинскими и иностранными…
❗Идет поиск машин с украинскими и иностранными номерами, проезжающими по проспекту Московскому…
vk.com
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Nick Rosenberg

Понятное дело, что украинские диверсанты будут передвигаться исключительно на бандеромобилях с украинскими номерами, и, скорее всего, с украинским флагом из окна

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8 комментариев
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John Doe

автомашина подозревается в причастности? они там что, совсем ёбнутые? грамотеи, блядь

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5 комментариев
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Игорь Зимин

Подозрительно, про визитку Яроша молчат почему-то.

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1 комментарий
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Константин Кучеренко

Тут я офигел, увидев из окна дома тачку, которой тут отродясь не было)

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3 комментария
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Дід Василь Петрович

А шо за тонировку в рашке не ебут?

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2 комментария
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Благополучный месяц

угнанная военным?

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Роман Васильевич
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Небесный кот

Причину возгорания власти не назвали. Baza пишет, что по нефтяной базе, предположительно, ударили беспилотники.

150% которых было уничтожено в первые шесть часов.

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ваш ханимун

причина возгорания - хлопок ваты в попе у жителей брянщины

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Аспирин

там уничтожили 35\36, последний 1 вс 9 тащит катку

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Евгений Понтряков

мертвые восстали из пепла)

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Юрий Иванков

Лучше всего горят практически пустые резервуары с нефтепродуктами. Так как горит не сама нефть, а пары нефти, герметичный полный бак сложно поджечь, легко потушить направленным взрывом.
Я б не искал украинские ракеты, а поискал куда делось топливо из резервуаров

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Olzhas Aitkaliyev

Именно, "Операция Ы" как есть

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1 комментарий
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xxxANALDESTROYERxxx

Ловите Бандеру!

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Bender Rodriguez

Может пора уже запретить курить в РФ? Так ведь всю страну сжечь можно.

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Maxim Rebitsky

Ну если можно, то запрещать не нужно, я бы наоборот как-то поощрял

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Robo Krabe
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Николай

Срочно нужна плюшевая ракета по типу акулы из Икеи

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3 комментария
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Makedo

Кто о чем, а Бастрыкину лишь бы возбудиться

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Тимурчик

Вот это совпадение, в двух разных местах произошло самовозгорание.

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Koffmann Berlin

путин видимо молился хуево

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2 комментария
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denus4672

Картина маслом, хоть на стену вешай

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angry cat

Ждем горящий кремль

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Депутат миллионов

https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c

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Andrew Khudyakov

Ну мені нравітся, як воно горить… Люди суєтяться, пожарки приїждждають… Ну, люді в шокє, глаза аж вилазят у ніх… Ну а мені це по приколу: дивитися, як вони бігають, суєтяться, питаются руками потушить, а воно ще дужче горить… А я стою внизу і сміюся…

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Ночной единорожек88

Белгородский пожар ничему не научил, продолжают курить где попало.

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товста кiшка

Шок-контент! Украина стремительно движется к Москве. Какой город будет следующим подвержен атаке украинских бандеровцев-нацистов? Сегодня Брянск, а завтра Калуга, Серпухов или Подольск? Все патриоты России находятся в истерике, размышляя, кто виноват: Зеленский или Путин, который не смог защитить границы страны?!

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Дмитрий Польных
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2 комментария
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Sergei Timofeyev

Тот момент, когда осознаёшь, что живёшь рядом с командным пунктом ВС РФ...

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2 комментария
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братишка

Воронеж

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Ekaterina Stepnova

Давайте уж на Балашиху сразу. У нас то в ТЦ стреляют, то мужика с гранатой ловят, то дети с топором на площадке бегают.

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1 комментарий
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ultra ultima

Не взрыв - а эффективно переориентировали экспорт с недружественных европейских стран в родной русский воздух

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Растительный клуб

В результате хлопка произошла внеплановая экзотермическая реакция нефтепродуктов

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Bohdan Shapoval

Зачем россияне взрывают свои нефтебазы?

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Обязанный Илья

Украинские вертолёты и беспилотники спокойно летают над территорией..
Где хвалёные ПВО

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Перечная мята

Там же где хвалёное образование, медицина, наука, космос, спорт, политика, армия и, надеюсь, ЯО.

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Ukrainian

Вложены в дома в Европе и Америке.

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Игорь Зимин

прекращайте уже курить иначе будет ещё хуже

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VVish

https://www.youtube.com/watch?v=fYjfJTB5ZVc

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Королевский Макс

Красиво самовозгорелась

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Лишний кран

Это игрушечки из США подъехали.

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SexKamaz

Ну как во всех шутерах - донатные пушки роляют

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angry cat

Будет забавно, если это просто учебные полеты Рипера тестируют.

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Serg

Скоро в новостях: "Глава районного поселения города Мухосранска поручил расследовать пожар в 500 000 километрах от Украинской границы". Задымление как задымление, в первый раз что-ли?

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Ivan Fenenko

Интересно switchblade использовать для таких вещей. Может прилететь вообще из ниоткуда

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angry cat

У них дальность всего 10 км.

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4 комментария
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Alexander D

Превентивный хлопок

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Ekaterina Stepnova

Если б мы не хлопнули нефтебазу, ее бы хлопнули ВСУ. Я вам сейчас на карте покажу.

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Соленный Бриз

Совпадение может какое 🤔

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Nowar

Всей правды не узнаём, не все так однозначно

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Алюминиевый алмаз

Решили и свои города побомбить.

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VVish

Красивое.

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Кобзон Хиггса
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А я вам сейчас покажу...

(служба горючего).
 Хорошо служит

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johny64 XZ

Очевидно что сами себя бомбят под видом провокации

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Недоденацифицированный

Курение вредит вашей базе

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Inspektor Pidozra

Советую им начинать бороться за звание БНР1 с Белгородом

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Аспирин

Надеюсь визитку байрактара на месте событий уже обнаружили

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Sedoy

Визитка вряд ли,а вот карты,откуда готовилось нападение....

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ste23

Чем уебали, интересно? Switchblade 600/Phoenix Ghost с территории России?

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Alex

А это неважно, по отечественным каналам все равно скажут "кто" виноват.

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Официальная кодировка

мистика

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Grey Worm

Оно само

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Cyberdog

там еще вроде взорвали ЖД пути

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n s

⚡Причиной взрывов на нефтяной базе в Брянской области, предположительно, стали беспилотники

⚡Причиной взрывов на нефтяной базе в Брянской…
⚡Причиной взрывов на нефтяной базе в Брянской области, предположительно, стали беспилотники
vk.com
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Иван Помидоров

Ботокс и так делает всё возможное. С чего он решил, что война должна идти только на территории Украины?

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ae

Нужно было всего лишь сказать "Брянск-Север" 🤔

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Ферман спас Россию

Сейчас причина уже всем известна - сошёл благодатный огонь.

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Алексей Алексеев

Американцы нам сотни дронов камикадзе передали. Так что не расслабляйтесь там.

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Kabanchik

Ну как передали, пока только пообещали.

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Городской будильник

Восход конечно красивый

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А я вам сейчас покажу...

Я тебе здесь говорю: посмотри, блядь, какое небо, блядь, Брянск! Брянск — это не Берлин. Это не Кабул!

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Петров-Васечкин.

это закат
хотя и восход, но закат россии вручную

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Благополучный месяц

наверняка ж кто-то уезжал из приграничных областей за это время
интересно, можно ли оценить, сколько

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Петров-Васечкин.

одновременно загорелись два обьекта
совпадение, я считаю.

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Гар Гарыч

Опять курили в неположенном месте?

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Василий

Ребят пора прекращать курить!!!

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Уголовный Паша

Покурили не там, всем же понятно.

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Kabanchik

О, емое, помню этот всратый элеватор. Московский проспект кажется улица называлась.

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ddtf

just cause irl

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Larry

ну да эвакуировать не будем. прям как с ЛДНР)

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Invisible man

Кошмарики

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Добрая Куала

Соррян ребята
Это я на Microsoft Flight Simulator пролетел, не думал что ёбаньот

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Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным «креативом» фсб рф, которая «героически задержала неонацистов, якобы планировавших убийство общественного деятеля» Владимира Соловьева по заказу СБУ.

В этой связи хотим сообщить следующее:

Макс Карр
Подпись неразборчивая: или кого нанимает ФСБ?
Труха⚡️Украина
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

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