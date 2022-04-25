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Путин, ФСБ и СК сообщили о предотвращении убийства Владимира Соловьёва и намекнули на участие Украины. СБУ всё отрицает Статьи редакции

По данным ФСБ, убийство запланировала «неонацистская террористическая организация». При обыске у неё изъяли вещи со свастиками, боксы с играми The Sims, украинские паспорта и фото Гитлера, прикреплённое к колонке.

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Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийства российских журналистов. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс».

Высказывание Путина

Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Перешли к террору! К подготовке убийств наших журналистов.

Следует отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных служб, прежде всего, конечно, из ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы.

Владимир Путин
президент России

Фамилию журналиста президент не назвал. В центре общественных связей ФСБ позже уточнили, что речь шла о Владимире Соловьёве.

Данные ФСБ и СК

«Группу членов запрещённой в РФ неонацистской террористической организации» задержали, сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, National Socialism/White Power готовила убийство Соловьёва «по заданию Службы безопасности Украины». Участники группы дали признательные показания. Во время обыска у них изъяли самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику, рассказали в ведомстве.

СК сообщил о задержании шести подозреваемых в покушении на Соловьёва. По данным ведомства, они планировали взорвать его автомобиль в Москве.

Задержанные, помимо Соловьёва, обсуждали возможность убийства Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Ольги Скабеевой и других, сотрудников государственных СМИ, следует из видео ФСБ с показаниями.

Фрагмент видео ФСБ с показаниями задержанных 
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Скриншот видео ФСБ
Скриншот видео ФСБ
Скриншот видео ФСБ
Скриншот видео ФСБ
Скриншот видео ФСБ
Скриншот видео ФСБ
Скриншот видео ФСБ
Скриншот видео ФСБ

Мнение Соловьёва

Телеведущий заявил, что узнал о якобы готовившемся на него покушении вместе со всей страной. Также он выразил благодарность силовым структурам.

Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов — убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам.

Владимир Соловьёв

Заявление СБУ

СБУ причастность к подготовке покушения отвергла. Спецслужба заявила, что не имела подобных планов и не намерена всерьёз комментировать «новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории».

В. Соловьёв не является общественным деятелем, он обычный пропагандист — российский аналог Геббельса — который обязательно ответит за свои преступления в международных судах после победы Украины.

Служба безопасности Украины

#новости #путин #соловьёв #фсб

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372 комментария
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Хозяйственный корабль

Травитель Навального втирает что-то о терроре

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Хенрик Квинто

Это называется зеркалирование. Какую бы жесть не творил, обвиняй врагов в том же самом, а ещё лучше перекладывай на них вину. Любой душегуб на суде будет орать, что менты сами грохнули потерпевшего, чтобы оклеветать честного вора.

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3 комментария
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Растительный клуб

У нас - специальная военная операция, у них - террористическая атака. Не перепутайте

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1 комментарий
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fyjybv

Bellingcat: Команда экспертов ФСБ по химическому оружию причастна к отравлению Алексея Навального «Новичком»

Команда экспертов ФСБ по химическому оружию…
Язык:English (UK)Мы подробно изложили методологию этого расследования в отдельной статье. Она…
ru.bellingcat.com
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Fedor Andreev

"Травитель Навального"
Так-то это меньшее из зол, что сделал главный террорист 21 века...

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2 комментария
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Сухой вентилятор

Посмотреть бы хоть на парочку доказательств, которых даже в той замечательной "документалке" от HBO и Bellingcat почему-то решили не показывать

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16 комментариев
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Новорижский Хлебороб

И об имперских амбициях!

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Виталий

Всё настолько плохо, что Путин уже у Лукашенко ворует охуительные истории.

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Растительный клуб

Ждем, когда он будет показывать, откуда на Россию планировалось нападение, там четыре позиции

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2 комментария
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Скоро пойдут истории про крепких орешков?

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1 комментарий
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ZhuZhu

А я сейчас вам покажу, откуда на Соловьева готовилось нападение

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Макс Карр

А что у Лукашенко там было?

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7 комментариев
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Александр Прохоренко

ФСБ ещё с тех пор, как массовые убийства вышли из моды, эти охуительные истории рассказывает про бурную деятельность

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Диплодок

Видео с места событий: https://www.youtube.com/watch?v=E_7GCRfwfYY

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Жаль

Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания.

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Диплодок

Да, прочитал заголовок с теми же мыслями

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Алексей Алексей

Неубедительно, пока он не пустит слезу как лукашенко, когда рассказывал о предотвращенном нападении на АЗАРОНКА

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DvaBobra

Sims скуко, ааааааа, долбоебы.

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Макс Карр

Для ликвидации Соловьёва «неонацисты» собирались использовать 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тысячи патронов.

Среди прочего, у задержанных нашлись наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика (как удивительно).

(с) ТГ каналы.

А ПОДДЕЛЬНЫЕ украинские паспорта этим патриотам зачем?

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Товарищ

Когда едешь в Россию берешь с собой украинский паспорт. Так легче скрываться.

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6 комментариев
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Макс Карр

Интересно, а более 1000 патронов на одного Сольвьёва-то зачем?
Они его с Дунканом Маклаудом перепутали?
Это я сам смотрю на список.

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11 комментариев
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vxisltmfmnfoecujpt

Представьте ебало дурачков, которые думают что киллеры будут брать с собой на задание националистическую литературу, атрибутику и паспорта другого государства

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Джан Омлет

И осиновый кол

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Добро и позитив

Охуеть он конечно крепкий орешек, столько оружия на него одного.

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2 комментария
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meow

А визитку Яроша часом не нашли?

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1 комментарий
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Dan KOKO

И три диска с симс 3

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1 комментарий
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Rikardo Solana

А готовили покушение западные спецслужбы, но видимо решили сэкономить и ничего кроме "коктейлей Молотова" киллерам предложить не смогли. Жмоты одним словом :)

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Новорижский Хлебороб

Ржу как конь, спасибо!!!

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Vas Tupovets

Как будто все остальное правда. Ты реально собираешься разбирать тексты этих мерзких лгунов?

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испанский смех

Для патриотов это звучит устрашающе

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Ukrainian

Просто они не нашли миниган в антресоли...

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Нерестович

Мы поймали агентов! У нас есть все доказательства! Нет, мы их вам не покажем, зачем? Вы нам не верите?

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Славный Абдужаббор

Если у них нет визитки Яроша - нет никаких доказательств.

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Ukrainian

Самое забавное, что скот и такое дерьмо схавает. Они вообще всё схавают, хоть нападение инопланетян на Чебоксары.

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2 комментария
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Конь Федерации

Вот это чем тебе не доказательства? ))))

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8 комментариев
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Внимательный браслет

Как ужасного террориста Хованского повязали так сразу фотки всей хаты слили в сеть, а тут ТАКОЕ и ничего.

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3 комментария
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aliftin

Конечно. Идёт следствие и мы вам верим. Вы нам обязательно потом все покажите, если только мы не забудем спросить.

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Корпоративный Орзэмэс

О, Путин теперь боится называть и легитимизировать и Соловьева, а то рейтинга отхапнет)

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SP

Этот господин с виллой в Италии

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2 комментария
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Добро и позитив

Не удостоился такой чести все ещё. Холоп.

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Иван Пинтя

Какой смысл убивать Соловьева? Вата сделает из него героя-правдоруба, которого убили украинские нацики за правду.
А на его место придут новые молодые и горячие пропагандоны.

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Технологический шар

Пытаются один инфоповод перекрыть другим, вот и всё

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Dima Sergeyevich

Соловьев удачная карта, которую можно позже разыграть перед российским биомусором, когда его найдут убитым и с визиткой.

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Александр Дворовой

Ты сам и ответил. Путин для рейтинга сделает из соловьева ватного мученика

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dead moroze

Всех утилизируют. Всех

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Режу лук как Итачи

А вы тоже когда собираетесь кого-то убивать покупаете наркотики?

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Алексей Алексеев

Я сначала украинский паспорт подделываю.

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Artem

Я покупаю националистическую литературу.

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Larry

Покупаю диски с игрой SIMS 4))

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1 комментарий
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Para Fontaria

Я перед делом всегда печатаю новыую футболку

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Дмитрий Оверчук

тележурналиста
 журналиста
а при чем тут Соловьев?

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Ukrainian

Они просто с телефона писали, а в России "шлюха" на "журналист" заменяется автоматом.

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Charlse Bronson

это игра, убери лишнее слово?

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1 комментарий
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Товарищ

Теперь и Соловьёва перевезут в бункер.

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Bruno Traven

Будут там драчки устраивать
Учимся дзюдо с Владимиром Путиным

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4 комментария
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angry cat

Раз такие разговоры пошли, то Помет походу допизделся и его свои же ебнут.

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2 комментария
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Zee Zao

Как доктора Геббельса?

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Природный завод

Ах если бы всех журналистов в России так защищали, что аж президент страны вылезает

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Петров-Васечкин.

теперь мы понимаем что он на самом деле ебанутый

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Aleksei Poimtsev

Заказчик известен - вы только посмотрите на это злобное лицо!!!

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TJaba

наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику
 Конечно верю

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Алексей Алексеев

Томик кобзаря и иконка Бандеры в кармане

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1 комментарий
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Алексей Орлов

Что за? Это типо в ТЗ написано было, вот и написали?

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Larry

ага. напишите на записке подпись, неразборчиво)) хорошо так и напишем)

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Комплексный дебаркадер

Crew)))

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Алексей Орлов

В соседнем посте в комментах говорят что это реальный ник какого-то чувака

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Роман Богославский

Штирлиц никогда не был так близок к провалу.

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Смысл? Он бы их все равно победил бы

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А я вам сейчас покажу...

ох, не такие топлессы я ожидаю видеть на тж!

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1 комментарий
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Cloud-hidden

Бля. за что ты так с нами?

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Fire

Сначала подумала, что Эскобар какой-то

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Ukrainian

Спасибо, я смог. Сложно, но смог.

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Николай

Ну и кто здесь настоящий "сисян"?

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Tapac BOBK

Охуеть! Террорист жалуется на террор.

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Алексей Алексеев

Поддельные паспорта почему-то не российские, а украинские. Надо было ещё удостоверение сутрудника ЦРУ подделать.

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Asari Matriarch

Даже не знаю, что выбрать

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1 комментарий
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Станислав Козак

тысяча патронов?

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4 комментария
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Искусственный файл

Журналистов в России убил он, а ручных тв-клоунов так называть просто нелепо

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Fn Fnovich

Боже пиздец, какое же лицемерное уебище
Надеюсь СБУ все таки зарежет соловья

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3 комментария
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wdst

поддельные украинские паспорта
 а зачем гражданам Украины поддельные украинские паспорта в России?

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9 комментариев
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K P

Точь-в-точь история с Азаренком. Но почему Соловьёву не дали продемонстрировать свои удары великолепные???

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1 комментарий
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Старый Лоботряс

Канешна. Заговор НАТЫ против вяликага шлюрналиста пердотвратили...

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7 комментариев
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Системный облизыватель кисок

"подпись Неразборчива", сдается мне кто-то дословно выполнил создание фейка

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УюБ

Цирк, сука. Сам еле выговорил весь этот пиздец, бедняга, чуть не подавился. Ну или это его рак жопы на свободу просится, я хз.

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CкайримдляНордов

Этим же заявлением сами выстрелили себе в хуй. Теперь пропагандоны лишний раз задумаются, стоит ли так рисковать, надрывая глотки за орков и пыню.

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5 комментариев
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Священный меч

верим?

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7 комментариев
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Алюминиевый алмаз

Соловьёв
 тележурналист
 Это опять анекдот какой-то опт Путина??

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3 комментария
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Лысина Арика

Мало того, что в итоге всё как всегда без внятных доказательств, так ещё и судя по количеству оружия, там не просто убить планировали, а не чуть ли Останкино захватить. Хотя куда им до убийц Немцова и Навального/

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1 комментарий
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Уголовный Паша

Во-первых, это фейк. Как раз-таки, информационный террор, чтоб подогреть бздение.

Во-вторых, если это правда, как бы мне этого ни хотелось, хорошо, что не пристрелили. Еще не хватало из этого говна мученика делать.

Ну и в-третьих, если его кто и пришьет, то это будет ФСБ.

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5 комментариев
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Nikita Schmidt

но факты и доказательства неопровержимы
 И че где?

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3 комментария
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штемп

Политковская сейчас в гробу перевернулась

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SEGA20000able

Интересно, на самом деле СБУ хотели его убить или тут как с украинской атакой на сарай перед тем, что нельзя называть войной?

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2 комментария
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Ночной единорожек88

Эти кураторы из западных служб сейчас с нами в одной комнате?

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Гар Гарыч

А может это намёк вечернему мудозвону? Будешь говорить не то, что нужно - удалим, но скажем, что это кто-то со стороны сделал.

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1 комментарий
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slowhands

Заявил ок, а показать террористов?

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3 комментария
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Тёма

Террорист рассказывает о терроризме. ок

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Petr Friendship

Блять сам свою же империю уничтожает с каждым днем опухший придурок

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Alexandr Korzhenko

Опять кто-то в Майнкрафт играл?

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2 комментария
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Конь Федерации

Бля, серьезно? Наемные профи убийцы ходят с таким хламом? Вахахахахха! Для каких дегенератов делают такие доказательства?

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4 комментария
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Bruno Traven

Бля ну когда общий план с трибуны он будто бы опять вклеен в видео ряд
Есть видео в лучшем качестве?

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Ещё 134 комментария
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Максим Мирович @MirovichMedia
Уставший пёс Патрон, который разминировал половину Бучи 🇺🇦😍
Новости
Путин объявил десятилетие науки и технологий в России. Его проведут при участии главы VK, Росмолодёжи и ректора МГУ Статьи редакции

С 2022 по 2031 годы.

Вижу Счастье
Господа, в вашем полку прибыло

Наткнулся на TJ случайно, уже после 24-го. Хорошо,что вы есть, вот честно. Раньше иногда заходил на Пикабу всякую фигню почитать, сейчас это просто мрак. Хочется верить, что большая часть из них боты.

Офтоп
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным «креативом» фсб рф, которая «героически задержала неонацистов, якобы планировавших убийство общественного деятеля» Владимира Соловьева по заказу СБУ.

В этой связи хотим сообщить следующее:

Федор Достоевский
Нападение России на север Украины было замедленно белорусскими железнодорожными диверсантами

Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.

Офтоп
Михаил Подивилов
Прокуратура отказалась рассматривать моё заявление о фальсификации итогов голосования на выборах

В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.

Макс Карр
Подпись неразборчивая: или кого нанимает ФСБ?
Труха⚡️Украина
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

ТРУХАУкраина | Прислать новость
Новости
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Илон Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов Статьи редакции

Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.

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А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.

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