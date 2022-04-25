Путин, ФСБ и СК сообщили о предотвращении убийства Владимира Соловьёва и намекнули на участие Украины. СБУ всё отрицает Статьи редакции
По данным ФСБ, убийство запланировала «неонацистская террористическая организация». При обыске у неё изъяли вещи со свастиками, боксы с играми The Sims, украинские паспорта и фото Гитлера, прикреплённое к колонке.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийства российских журналистов. Об этом сообщают РБК и «Интерфакс».
Высказывание Путина
Фамилию журналиста президент не назвал. В центре общественных связей ФСБ позже уточнили, что речь шла о Владимире Соловьёве.
Данные ФСБ и СК
«Группу членов запрещённой в РФ неонацистской террористической организации» задержали, сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, National Socialism/White Power готовила убийство Соловьёва «по заданию Службы безопасности Украины». Участники группы дали признательные показания. Во время обыска у них изъяли самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику, рассказали в ведомстве.
СК сообщил о задержании шести подозреваемых в покушении на Соловьёва. По данным ведомства, они планировали взорвать его автомобиль в Москве.
Задержанные, помимо Соловьёва, обсуждали возможность убийства Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Ольги Скабеевой и других, сотрудников государственных СМИ, следует из видео ФСБ с показаниями.
Мнение Соловьёва
Телеведущий заявил, что узнал о якобы готовившемся на него покушении вместе со всей страной. Также он выразил благодарность силовым структурам.
Заявление СБУ
СБУ причастность к подготовке покушения отвергла. Спецслужба заявила, что не имела подобных планов и не намерена всерьёз комментировать «новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории».
С 2022 по 2031 годы.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
Травитель Навального втирает что-то о терроре
Это называется зеркалирование. Какую бы жесть не творил, обвиняй врагов в том же самом, а ещё лучше перекладывай на них вину. Любой душегуб на суде будет орать, что менты сами грохнули потерпевшего, чтобы оклеветать честного вора.
У нас - специальная военная операция, у них - террористическая атака. Не перепутайте
Bellingcat: Команда экспертов ФСБ по химическому оружию причастна к отравлению Алексея Навального «Новичком»
"Травитель Навального"
Так-то это меньшее из зол, что сделал главный террорист 21 века...
Посмотреть бы хоть на парочку доказательств, которых даже в той замечательной "документалке" от HBO и Bellingcat почему-то решили не показывать
И об имперских амбициях!
Всё настолько плохо, что Путин уже у Лукашенко ворует охуительные истории.
Ждем, когда он будет показывать, откуда на Россию планировалось нападение, там четыре позиции
Скоро пойдут истории про крепких орешков?
А я сейчас вам покажу, откуда на Соловьева готовилось нападение
А что у Лукашенко там было?
ФСБ ещё с тех пор, как массовые убийства вышли из моды, эти охуительные истории рассказывает про бурную деятельность
Видео с места событий: https://www.youtube.com/watch?v=E_7GCRfwfYY
Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания.
Да, прочитал заголовок с теми же мыслями
Неубедительно, пока он не пустит слезу как лукашенко, когда рассказывал о предотвращенном нападении на АЗАРОНКА
Sims скуко, ааааааа, долбоебы.
Для ликвидации Соловьёва «неонацисты» собирались использовать 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тысячи патронов.
Среди прочего, у задержанных нашлись наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика (как удивительно).
(с) ТГ каналы.
А ПОДДЕЛЬНЫЕ украинские паспорта этим патриотам зачем?
Когда едешь в Россию берешь с собой украинский паспорт. Так легче скрываться.
Интересно, а более 1000 патронов на одного Сольвьёва-то зачем?
Они его с Дунканом Маклаудом перепутали?
Это я сам смотрю на список.
Представьте ебало дурачков, которые думают что киллеры будут брать с собой на задание националистическую литературу, атрибутику и паспорта другого государства
И осиновый кол
Охуеть он конечно крепкий орешек, столько оружия на него одного.
А визитку Яроша часом не нашли?
И три диска с симс 3
А готовили покушение западные спецслужбы, но видимо решили сэкономить и ничего кроме "коктейлей Молотова" киллерам предложить не смогли. Жмоты одним словом :)
Ржу как конь, спасибо!!!
Как будто все остальное правда. Ты реально собираешься разбирать тексты этих мерзких лгунов?
Для патриотов это звучит устрашающе
Просто они не нашли миниган в антресоли...
Мы поймали агентов! У нас есть все доказательства! Нет, мы их вам не покажем, зачем? Вы нам не верите?
Если у них нет визитки Яроша - нет никаких доказательств.
Самое забавное, что скот и такое дерьмо схавает. Они вообще всё схавают, хоть нападение инопланетян на Чебоксары.
Вот это чем тебе не доказательства? ))))
Как ужасного террориста Хованского повязали так сразу фотки всей хаты слили в сеть, а тут ТАКОЕ и ничего.
Конечно. Идёт следствие и мы вам верим. Вы нам обязательно потом все покажите, если только мы не забудем спросить.
О, Путин теперь боится называть и легитимизировать и Соловьева, а то рейтинга отхапнет)
Этот господин с виллой в Италии
Не удостоился такой чести все ещё. Холоп.
Какой смысл убивать Соловьева? Вата сделает из него героя-правдоруба, которого убили украинские нацики за правду.
А на его место придут новые молодые и горячие пропагандоны.
Пытаются один инфоповод перекрыть другим, вот и всё
Соловьев удачная карта, которую можно позже разыграть перед российским биомусором, когда его найдут убитым и с визиткой.
Ты сам и ответил. Путин для рейтинга сделает из соловьева ватного мученика
Всех утилизируют. Всех
А вы тоже когда собираетесь кого-то убивать покупаете наркотики?
Я сначала украинский паспорт подделываю.
Я покупаю националистическую литературу.
Покупаю диски с игрой SIMS 4))
Я перед делом всегда печатаю новыую футболку
тележурналиста
журналиста
а при чем тут Соловьев?
Они просто с телефона писали, а в России "шлюха" на "журналист" заменяется автоматом.
это игра, убери лишнее слово?
Теперь и Соловьёва перевезут в бункер.
Будут там драчки устраивать
Учимся дзюдо с Владимиром Путиным
Раз такие разговоры пошли, то Помет походу допизделся и его свои же ебнут.
Как доктора Геббельса?
Ах если бы всех журналистов в России так защищали, что аж президент страны вылезает
теперь мы понимаем что он на самом деле ебанутый
Заказчик известен - вы только посмотрите на это злобное лицо!!!
наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику
Конечно верю
Томик кобзаря и иконка Бандеры в кармане
Что за? Это типо в ТЗ написано было, вот и написали?
ага. напишите на записке подпись, неразборчиво)) хорошо так и напишем)
Crew)))
В соседнем посте в комментах говорят что это реальный ник какого-то чувака
Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
Смысл? Он бы их все равно победил бы
ох, не такие топлессы я ожидаю видеть на тж!
Бля. за что ты так с нами?
Сначала подумала, что Эскобар какой-то
Спасибо, я смог. Сложно, но смог.
Ну и кто здесь настоящий "сисян"?
Охуеть! Террорист жалуется на террор.
Поддельные паспорта почему-то не российские, а украинские. Надо было ещё удостоверение сутрудника ЦРУ подделать.
Даже не знаю, что выбрать
тысяча патронов?
Журналистов в России убил он, а ручных тв-клоунов так называть просто нелепо
Боже пиздец, какое же лицемерное уебище
Надеюсь СБУ все таки зарежет соловья
поддельные украинские паспорта
а зачем гражданам Украины поддельные украинские паспорта в России?
Точь-в-точь история с Азаренком. Но почему Соловьёву не дали продемонстрировать свои удары великолепные???
Канешна. Заговор НАТЫ против вяликага шлюрналиста пердотвратили...
"подпись Неразборчива", сдается мне кто-то дословно выполнил создание фейка
Цирк, сука. Сам еле выговорил весь этот пиздец, бедняга, чуть не подавился. Ну или это его рак жопы на свободу просится, я хз.
Этим же заявлением сами выстрелили себе в хуй. Теперь пропагандоны лишний раз задумаются, стоит ли так рисковать, надрывая глотки за орков и пыню.
верим?
Соловьёв
тележурналист
Это опять анекдот какой-то опт Путина??
Мало того, что в итоге всё как всегда без внятных доказательств, так ещё и судя по количеству оружия, там не просто убить планировали, а не чуть ли Останкино захватить. Хотя куда им до убийц Немцова и Навального/
Во-первых, это фейк. Как раз-таки, информационный террор, чтоб подогреть бздение.
Во-вторых, если это правда, как бы мне этого ни хотелось, хорошо, что не пристрелили. Еще не хватало из этого говна мученика делать.
Ну и в-третьих, если его кто и пришьет, то это будет ФСБ.
но факты и доказательства неопровержимы
И че где?
Политковская сейчас в гробу перевернулась
Интересно, на самом деле СБУ хотели его убить или тут как с украинской атакой на сарай перед тем, что нельзя называть войной?
Эти кураторы из западных служб сейчас с нами в одной комнате?
А может это намёк вечернему мудозвону? Будешь говорить не то, что нужно - удалим, но скажем, что это кто-то со стороны сделал.
Заявил ок, а показать террористов?
Террорист рассказывает о терроризме. ок
Блять сам свою же империю уничтожает с каждым днем опухший придурок
Опять кто-то в Майнкрафт играл?
Бля, серьезно? Наемные профи убийцы ходят с таким хламом? Вахахахахха! Для каких дегенератов делают такие доказательства?
Бля ну когда общий план с трибуны он будто бы опять вклеен в видео ряд
Есть видео в лучшем качестве?