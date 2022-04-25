В российских школах начали исполнять гимн и поднимать флаг до того, как это стало необходимым Статьи редакции
И спустя всего неделю после анонса федеральных властей.
19 апреля глава Минпросвещения России Сергей Кравцов анонсировал нововведения в школах. Среди них — исполнение гимна и поднятие государственного флага в начале каждой учебной недели.
Хотя эти меры для «формирования чувства патриотизма» планировалось ввести только с 1 сентября 2022 года, несколько регионов отчитались о них уже в понедельник, 25 апреля. То, что школы уже «стали вводить традицию», подтвердило и Минпросвещения.
- Глава Кемерово Илья Середюк заявил, что 25 апреля во всех школах города впервые одновременно подняли флаг и исполнили гимн. Он опубликовал фото и видео из родной для себя школы.
- правительство Приморского края рассказало, что регион «одним из первых присоединился к традиции» исполнять гимн и поднимать флаг. Местные власти опубликовали фото и видео из школы во Владивостоке. Мероприятие посетили мэр города и краевой министр образования.
- В школах Тулы тоже начали исполнять гимн и поднимать флаг перед занятиями. Местные СМИ отмечают, что в церемонии участвовали ученики 1-4 классов.
- Петь гимн и поднимать флаг начали и в школах Екатеринбурга. На линейке в одной из школ присутствовал министр образования региона, а среди детей были члены «Юнармии» — их в этой школе больше всего. «Юнармейцы выступили в качестве школьной роты почётного караула, потому что ребята знают все необходимые воинские церемониалы», — отметил глава местного отделения движения Дмитрий Ермаков.
- В городе Колыма старшеклассники нарядились в форму и предемонстрировали, как умеют маршировать, рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.
В школах многих других городов и регионов тоже начали поднимать флаг и петь гимн в начале недели. Среди них, например:
С 2022 по 2031 годы.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
юный оппозиционер
Да там похоже все кринжуют, лол.
арестовать всю семью!
до того, как это стало необходимым
Работают на автомате уже. Попросили вкинуть 100 бюллютеней, так они 1000 вкидывают. Дума только заикнулась о гимне, так они уже школьникам автоматы дают и просят маршировать и поднимать флаг. Нет вот чтобы пустить свою энергию на что-то нормальное.
Они не знают, что такое нормальное
Так стрёмно. Они же реально боятся, что если не будут махать флажками и восхвалять режим, то им пизда. А если помахать и покричать, то может пиздюлей и не дадут, можно будет продолжать жить в своей стабильности. Еще немного, и это реально станет правдой.
Принимаю ставки, когда при виде портрета солнцеликого нужно будет рыдать от радости - уже этим летом, или до зимы протянем?
А мне кажется это не страх а желание выслужиться
15 лет за то, что недостаточно искренне рыдал
Несчастная женщина, подумал он, жизнь с такими детьми — это жизнь в постоянном страхе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейной невыдержанности. Теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи таких организаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей, причем у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Старшему Брату — все это для них увлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев, изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние люди боятся своих детей. И не зря: не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка о том, как юный соглядатай — «маленький герой», по принятому выражению, — подслушал нехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей.
Я еще помню как рофлили от сравнения с 1984 несколько лет назад, мол передергиваешь, да не будет так.
Дошло до того что почти под каждую новость можно найти точно совпадающий абзац
Школы у нас как обычно ВНЕ ПОЛИТИКИ.
Выглядит как возрождение Г***рЮрент
Так уже давно, Юнармия же есть
скорее скорее выполнять указы государя анператора вдруг нас заметят и похвалят
Какие лица у всех довольные, сразу видно, радостно за державу!
Как в том анекдоте, где заранее очередь занималм
Точно, чтобы освободиться пораньше.
бедные дети.
У меня был выпуск 1991 года 11 классов.
И вот что я хочу сказать,в 1990 году в СССР такого было меньше. Да и потом не было такого. Это какая то Россия николаевского типа начала 19 века.
Ну посмотрим долго ли эта конструкция проживёт.
Такие конструкции никогда долго не живут. Невозможно строить государство на повальной коррупции, лжи и терроре.
Ну разве что Северная Корея, но там своя атмосфера.
Хочется верить, что это вызовет лишь отторжение, но теперь уже сомневаюсь в этом
Вызовет, не парься. Нет ничего более тошнотного, чем столь дерьмовая попытка навязать молодежи "правильную" политическую повестку и сама молодежь это прекрасно чувствует
Это примерно как заставить девушку выйти за себя замуж и заставлять любить. Насилие.
Насильно любить родину не заставить.
Кстати, неплохая в Колыме капусточка, видимо, хороший заквас..))
Чёт сильно низко для груди выпирает
Там скорее пельмехи хуярят с кетчунезом.
нацпредатель растет :)
Навальный, подвинься
Кемерово)
Это ведь инициатива того же, кто Куzбасс запилил. Что там с человеком вообще такое произошло в детстве что такой проактивный слуга.
Хотите еще орнуть?) Откройте его страничку в вики и посмотрите, сколько там картонных медалей..)) Патриот сраный..))
Женился на двоюродной племяннице Путина
- сынок, ты опять пел гимн России?
- нет, мам....
- а почему от тебя говном воняет?
- я стоял рядом с ребятами, которые пели.
Почему я вижу пацанов с автоматами в школе и вспоминаю про массшутинг. Oh, wait...
мировая практика же (с), в данном случае равнение на сша, там тоже и флаг поднимают и гимн поют
А в США тоже оппозиционеров травят?
Далеко не во всех школах. В большинстве такого нет.
Кринге
Стадо. И пофиг, что это дети и их заставили. Стадо - это те, кто доводит до подобного: пресмыкающиеся учителя, молчащие родители, оголтелые чиновники... И из этих вырастет точно такое же стадо.
И школьники это делают. Даже если не хотят. Позорище. Я когда учился, мы в рот ебали всякие линейки, встречи с людьми из мчс, полиции и тд. Даже когда фсбшники приходили на физру, я тут съебался по тихому
Никудышняя биомасса
Интересно, сколько из них знает, что этот гимн сталинский?
Рассказывают, когда Михалков-старший написал слова к гимну, товарищи-поэты сказали ему:
- Михалков, а стихи-то говно!
На что многомудрый Михалков ответил:
- Может, стихи и говно, но слушать вы их будете стоя.
Едят тя мухи, почему у знаменной группы на последних фотках шнурки разного цвета? У двоих синие, а у третьего нет? Провокация! Выяснить, как этот мерзавец связан с Берлинским пациентом, а потом расстрелять!
ебать, как будто отрывок из фильмов про зомби
И ленточки, ленточки!
до того, как это стало мейнстримом
и это у нас (~ 30 лет) прадеды воевали.
6 леткам врать про прадедов как-то перебор.
Маркер по Юдину?
Нани? У меня в школе (в Украине) каждый понедельник была линейка, где подымали флаг и слушали гимн
Вот смотрю я на эту фотку и думаю, неужели они додумались на материале наносить краску как в наклейках из Тверской области? Или почему уже сейчас началось выцветание
Ещё немного и будет флаг демократической России
В городе Колыма старшеклассники нарядились в форму и предемонстрировали, как умеют маршировать, рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.""""""""""""""""""
Бегите оттуда дети. Хоть в москву.
...В России люди начали записываться в очередь в пятницу, чтобы в субботу пораньше освободиться
У учителей языки длинные.
в школе, без вопросов и встречных реплик,
наши детки, краса-отрада,
собирают нам из духовных скрепок
макеты ада
(С) Вера Полозкова
Вспоминается Артемий Лебедев, который 9000 раз пердел как его в США заставляли в школе гимн слушать, а теперь вот прилетело.
Ну ничего, переобуться всегда можно.
В очередной раз убедился , кто сидит на тж. Вы не видели, что творилось в школах Украины, кричалки об убийстве русских, о прославлении пособников нацистов. Но как же вам жопу прижгло от того, что дети будут петь гимн России. Как же запылали ваши сраки !!! Уёбуйте из России, бегите, вы тут нахер не всались. Жду минусы за правду в глаза.
Рякнул и доволен.
Вы не видели, что творилось в школах Украины, кричалки об убийстве русских, о прославлении пособников нацистов.
А потом привозили в клетке русскоязычного мальчика и всем классом его ели! Отличникам, кстати, филейную часть давали, там мясцо самое сочное.