



К режиссёру есть несколько замечаний:



▪в блокноте записи почему-то на русском.



▪причём тут диски с «Sims»?



▪зелёный парик прекрасен, но не к месту.



▪татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.



Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.



ТРУХА⚡Украина | Прислать новость Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.К режиссёру есть несколько замечаний:в блокноте записи почему-то на русском.причём тут диски с «Sims»?зелёный парик прекрасен, но не к месту.татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.К режиссёру есть несколько замечаний:в блокноте записи почему-то на русском.причём тут диски с «Sims»?зелёный парик прекрасен, но не к месту.тат...