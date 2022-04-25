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Путин объявил десятилетие науки и технологий в России. Его проведут при участии главы VK, Росмолодёжи и ректора МГУ Статьи редакции

С 2022 по 2031 годы.

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Указ Владимира Путина появился на сайте правовой информации. Он датируется 25 апреля.

Президент хочет, чтобы в период с 2022 по 2031 годы Россия:

  • привлекла талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок;
  • вовлекла исследователей и разработчиков в решение «важнейших задач развития общества и страны»;
  • повысила доступность информации о достижениях и перспективах российской науки.

Для этого Путин создаст координационный комитет по проведению десятилетия науки и технологий. Его состав и уставные документы должны утвердить в ближайшие три месяца.

Кто войдёт в Координационный комитет десятилетия науки и технологий в России

  • Фурсенко — помощник президента
  • Чернышенко — замглавы правительства
  • Фальков — министр науки и высшего оразования
  • Секиринский — замначальника управления президента по научно-образовательной политике
  • Бортник — советник гендиректора «Фонда содействия по развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
  • Гумерова — сенатор, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
  • Древаль — гендиректор организации «Российское общество Знание»
  • Кириенко — гендиректор VK
  • Кобяков — cоветник президента
  • Ковальчук — президент Курчатского института
  • Комиссаров — гендиректор организации «Россия — страна возможностей»
  • Котюков — замглавы Минфина
  • Кравцов — глава Минпросвещения
  • Лихачёв — гендиректор «Росатома»
  • Любимова — глава Минкультуры
  • Мажуга — замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию
  • Малявина — гендиректор компании «Национальные приоритеты»
  • Мантуров — глава министерства промышленности и торговли России
  • Марченков — замглавы Курчатовского института по общим и научным вопросам
  • Новиков — начальник управления президента по общественным проектам
  • Примаков — глава Россотрудничества
  • Разуваева — глава Росмололодёжи
  • Садовничий — ректор МГУ
  • Сергеев — глава Российской академии наук
  • Синюгина — глава департамента просвещения, высшего образования и науки аппарата правительства России
  • Смирнов — начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям
  • Собянин — мэр Москвы
  • Травников — губернатор Новосибирской области
  • Хлунов — глава Российского научного фонда
  • Шадаев — глава Минцифры
  • Швиндт — помощник замглавы правительства России
  • Шмелёва — глава образовательного фонда «Талант и успех»
  • Шохин — президент «Российского союза промышленников и предпринимателей»

#новости #путин

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149 комментариев
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Он там в Героев III играет что ли?

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KZ Forever

Но есть и хорошая новость, он считает что Россия будет существовать 10 лет. Ядерная Война отменяется.

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3 комментария
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Да да я

Путин объявил десятилетие науки и технологий.

Количество спизженных денег на грантах увеличилось втрое

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2 комментария
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Официальная кодировка

и такой щас "все, нафиг, где автосейв был?"

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6 комментариев
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Zzogg

В Age of Empires скорее

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3 комментария
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Бандерiвець

в Козаки 3

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1 комментарий
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Dra

Астрологи объявили месяц чумы. Количество контрактников уменьшилось вдвое.

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зимнее безмолвие

Блет, когда я вырасту, тоже буду такие же остроумные комментарии отпускать под статьями 🫡

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 Локализатором Heroes of Might and Magic III в России является компания «Бука», которая выпустила русскую версию игры 17 марта 1999 года под названием «Герои меча и магии III: Возрождение Эрафии»
 Возрождение РФии

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

повысила доступность информации
 😃

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

На науку: 60 тысяч рублец
На доступность информации: еще 20 млн

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2 комментария
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Перспективный цвет

Повторю подпись к распубликованному посту своему
Зачем, а главное, нахуя?
Почему это все настолько нелепо, тупо и никчемно? Почему нет даже попытки в старания?
Государство пародия, причём самая скверная и никчёмная.

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Slartibartfast

Он очень старается остаться у власти и не загнуться от скуки.

Очень старается обеспечить себе и своим близким безбедное существование.

Для себя он очень старается, и каждый из его подчиненных калькой с него тоже очень стараются. Если "простые" люди не стараются сделать свою жизнь лучше, то и он за них не будет.

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Бандерiвець

Государство пародия
 Неплохое название для нового сериала Нетфликс

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Щячло Попячтса

Должно вселять надежду на саморазрушение

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завязкин

Все просто - сейчас придумают особые "научные" войска, куда будут призывать айтишников, и они там будут импортозамещение устраивать.

Ну или как-то так. "Но кто-то ведь должен что-то сделать")

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1 комментарий
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имя мое и фамилия

Давоский форум-Клаус Шваб-Речь Чубайса) Видать не договорились)

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1 комментарий
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Leslie

Потому что поколение совка не умеет в любовь.

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Конь Федерации

Путин объявил десятилетие питья боржоми

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усталые игрушки
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KZ Forever

Десятилетие отставания науки

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Чрезвычайный торшер

про технологии вообще молчим :D

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Редкий Натр

Никого не заинтересовало - а почему такой странный период - 10 лет? Почему не три, или 7?

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Ялкынчик🔥

Ощущение, будто это какая-то агония.

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имя мое и фамилия

Нет это продолжение...Начатого в 2020

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alekksandr cherr

это следующая серия после военная. Обнулённая.

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постмодерновый синдром

Да.

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Благополучный месяц

Кто войдёт в Координационный комитет десятилетия науки и технологий в России
 Ленин, Сталин, Ворошилов, Берия, Молотов, Брежнев, Подгорный, Косыгин, Бурлюк, Андропов, Иогансон, Шолохов, Козловский, Брусиловский, Дунаевский, Сапгир, Холин, Даниэль, Синявский, Стесин, Шагал, Гробман, Бретон, Миро, Морозов, Халиф, Чаковский, Матусовский, Долматовский, Никсон, Бельмондо, Лимонов, Щапова, Рубинштейн, Лившиц, Кабаков, Булатов, Пацюков, Беленок, Лён, Губанов, Некрасов, Пушкин, Алейников, Лермонтов, Хлебников, Мишо, Иванов, Песков, Макаров, Топор, Куриц, Савицкий, Неизвестный, Вознесенский, Евтушенко, Чичибабин, Филатов, Черевченко, Басюк, Милославский, Верник, Кучуков, Вильницкий, Семернин, Крученых, Сухомлинов, Крынский, Харченко, Шабельский, Моргун, Кузнецов, Ермилов, Щеглов, Ландкоф, Григоров, Юденко, Сизиков, Томенко, Савенков, Карась, Воронель, Асбель, Гитерман, Гончаренко, Танфилов, Мотрич, Марамзин, Шемякин, Куперман, Стацинский, Кузьминский, Верхоланцев, Колюшев, Литвинов, Жутовский, Янкилевский, Яковлев, Рожин, Таланов, Целков, Рабин, Е. Л. Крапивницкий, Л. Крапивницкий, Крапивницкая, Немухин, Зверев, Плавинский, Калинин, Хвостенко, Пятницкий, Лорик, Пикассо, Мамлеев, Дудинский, Талочкин, Андреенков, Фролов, Резников, Суслов, Веселовский, Тумановский, Голобородько, Климович, Аксенов, Славкин, Савелий Цыпин, Леша Пугачев, Култаева, Губина, Рахлина, Розовский, Гелазония, Арканов, Горин, Брайнин, Липскеров, Владин, Алешковский, Тертерян, Элибекян, Сарьян, Бабаджанян, Эйрамджан, Аветисян, Акопян, Окуджава, Игитян, Каралян, Азнавурян, Шемет, Брель, Бачурин, Чиковани, Кусургашева, Топтыгина, Скрипкин, Магритт, Латреамон, Головин, Токарев, Зингер, Степанченко, Адабашьян, Михалков, Румер, Толя с мешком, Мелкумян, Айрапетян, Мартынеко, Бондарчик, Дуденко, Чигарин, Высоков, Воронцов, Росман, Рублев, Тюрин, Плеханов, Шаповалов, Минев, Покидченко, Рафаэль (художник), Рафаэль (певец), Басов, Беседин, Соостер, Соболев-Нолев, Кошкин, Лавров, Кондауров, Юкин, Тюнин, Розанцев, Дубов, Липов, Солнцев, Ткаченко-Шепеленко, Юдин, Драпалюк, Приймак, Война, Власюк, Волкова, Шейман, Траскина, Шар и Рабинович.

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ГОСПОДИ, КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ BTS!

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Галина Перидольская

и другие офицыальные лица...

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Безобидный фрегат
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just no

Ну понятно, не будет ни науки, ни технологий, и минимум на десять лет.
В принципе это и без путина ясно уже было, но хоть подтвердил.

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Ruslan N.

Чёт думаю будет по другому

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Yggdrasil

Сначала расхуячить один из самых прогрессивных секторов экономики, а потом объявить «десятилетие роста». Ну гений блядь, не иначе

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MAXILIO

Сегодня прямо день анекдотов какой-то...

- "покушение" на Соловьевых-Киселевых
- отечественный аналог Стима от VK
- отечественный смартфон Айя
- десятилетие науки и технологий в РФ 2022-2031

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Редкий Натр

И отечественное возгорание в Брянске вследствие халатности

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завязкин

Айтишники в РФ

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Dra

Ахахаппхахваххпха

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Марк

дохуя чет он себе времени выделяет)

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УюБ

С прошедшими всех

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Алюминиевый алмаз

Это кто на него так?

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Bulky Blackcrappy против войны

Ещё один бесполезный комитет, чтобы вернувшихся из-за границы детишек пристроить и оставшиеся бюджеты пилить

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Фрактальный Кот

РосмоЛОЛдежь:

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Zee Zao

Поправочка, Комсомол

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Ночной единорожек88

Путин объявил десятилетие науки и технологий в России.
 Потом не выдержал и захрюкал от смеха.

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Ростислав Вакуленко

В СССР были пятилетки, в России будут десятилетки

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Благополучный месяц

и чего не пятнашки

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1 комментарий
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new_comment

И лозунг "десятилетку за двадцать лет!"

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QwQ

Вот координационного совета нам и не хватало

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Савелий

Нам? Вы молодой учёный технолог?

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Тогдашний дым

десятилетие науки и технологий в России

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Тогдашний дым

Очень грустно думать об этом, но я так полагаю наука и техника в России всё это десятилетие будет нещадно сосать стоя на коленях, и план за 10 лет как раз поднять их с колен. До уровня прошлого года.

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Алюминиевый алмаз

привлекла талантливую молодёдь в сферу исследований и разработок
 Привлекать будет пистолетами и автоматами? Иначе все разъедутся, лол.

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Ядерный ГОСТ

Вот тебе лол, а они так и будут.

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Роман Васильевич

Поздно пить Боржоми

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Голубь Украинской лаборатории

ну так как все слова хуйла можно разворачивать на 180 градусов то это будет десятилетие деградации, что и так можно было угадать

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Slartibartfast

"можно" - нужно

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Борат Сагдиев

Всем приготовиться, ща заживём.

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Голубой чайник

я тоже люблю играть в Цивилку

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new_comment

По последним событиям придумал новую механику в Циву: состояние армии зависит от уровня коррупции. Чем выше коррупция, тем большего содержания требуют военные юниты и тем хуже они в бою. Причём характеристики юнитов отображаются фейковые. И реальные характеристики нельзя узнать, пока юнит не вступит в бой.

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3 комментария
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Безобидный фрегат
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Седой кран

И это не новость ИА "ПАНОРАМА"

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Чуждый танк88

Путин объявил десятилетие науки и технологий
 Количество "Армат" не изменилось

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Бандерiвець

Количество "Армат" на ходу не увеличилось

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Юрий Морозов

Путин объявил десятилетие изоляции, нищеты и репрессий.

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Сергей Кондрашев

Это он уже 2 месяца назад объявил

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Bruno Traven

В добрый путь

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John Johns

Путин объявил: "Добейте выживших".

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Nikita

А с 2011 по 2021 какое десятилетие было?

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Ядерный ГОСТ

Походу охуенное

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Технологический шар

Путин объявил десятилетие скорби в память о науке и технологиях в России

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завязкин

И это не новость ИА "Панорама"

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Andre Macareno

Лихачёв
Школьник, у тебя есть уникальный шанс сделать хорошо

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Anton Kamchatnov

… и примкнувший к ним Шепилов

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Революционный Даниль

До этого были 10 лет покупки ях и бентли

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Charlse Bronson

А лучше бы объявили о его скорейшей кончине!

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TpeuAugep

Что-то сегодня Путин разговорчивый, прям поток новостей. Думают, что все забудут про ночные хлопки?)

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Чуждый единорожек88

Путин объявил десятилетие разрухи в России

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Чрезвычайный торшер

Почему не 20-е красных папочек? Выделить на это еще 700 мильенов, срочна

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Андрей Воробей

Пятилетки объявлять зассали смотрю

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Chile

Ну хоть под конец дня однозначность подъехала

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Игорь Херник

Казаться, а не быть

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Noname nonamer

Ну мало кто что объявил лол

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Ilya Kolobov

А где Рогозин? Без батутов наука не наука

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Ядерный ГОСТ

Строит базу на Луне

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M.R.T.

даёшь научные и технологичные репрессии

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Однако здравствуйте

Блять да что он там курит в бункере

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Молочный Влад

Урра! Вот теперь заживем!

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А я вам сейчас покажу...

Так вот о каких технологиях тж!

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Ukrainian

Интересно, на чём он науку и технологии двигать собрался, на кизяках?

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NickPic

Мероприятие заподсвятит метрополит Курил.

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Алексей III

Помянем.
https://youtu.be/1kzCP-7jNGg?t=1854

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Семен Петров

АХАХАХАХА, ничего более вразумительного в голову даже не приходит

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alekksandr cherr

Это как с Португалией. К 2022 году догнать и перенать оною.

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братишка

Главное объявить

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Hera Seba

Где хоть один Ученый (садовничий и пр это уже много лет администраторством науки, а не учёный)?

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Жизнь прекрасна...

Садовничему через 10 лет будет 93. Путину 80. Шохину 80. Других не знаю... И нужны им будут технологии через 10 лет? Они и сейчас не очень-то ими пользуются.

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Spok

И в координационном комитете все такие молодые и перспективные. Оттепель

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Владислав Косинов

Я не понял, а где Димон в списке, где глава ФСБ и СК, где опытные кадры, что за молодняк зеленый.
Ну а вообще инициатива правильная, не понятно почему до этого тянули.
Еще лучше параллельно организовать десятилетие богатства, мира (войны) и процветания, тогда вообще лафа начнется.

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Sergei Timofeyev

Список пенсионеров впечатлил.

Талантливая молодёжь должна понять, что у них будет выбор: работать за гроши или валить. Если вас хвалят и гладят по головке, то это, может быть, компенсация за ваши труды.

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причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

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