Путин объявил десятилетие науки и технологий в России. Его проведут при участии главы VK, Росмолодёжи и ректора МГУ Статьи редакции
С 2022 по 2031 годы.
Указ Владимира Путина появился на сайте правовой информации. Он датируется 25 апреля.
Президент хочет, чтобы в период с 2022 по 2031 годы Россия:
- привлекла талантливую молодёжь в сферу исследований и разработок;
- вовлекла исследователей и разработчиков в решение «важнейших задач развития общества и страны»;
- повысила доступность информации о достижениях и перспективах российской науки.
Для этого Путин создаст координационный комитет по проведению десятилетия науки и технологий. Его состав и уставные документы должны утвердить в ближайшие три месяца.
Кто войдёт в Координационный комитет десятилетия науки и технологий в России
- Фурсенко — помощник президента
- Чернышенко — замглавы правительства
- Фальков — министр науки и высшего оразования
- Секиринский — замначальника управления президента по научно-образовательной политике
- Бортник — советник гендиректора «Фонда содействия по развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
- Гумерова — сенатор, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
- Древаль — гендиректор организации «Российское общество Знание»
- Кириенко — гендиректор VK
- Кобяков — cоветник президента
- Ковальчук — президент Курчатского института
- Комиссаров — гендиректор организации «Россия — страна возможностей»
- Котюков — замглавы Минфина
- Кравцов — глава Минпросвещения
- Лихачёв — гендиректор «Росатома»
- Любимова — глава Минкультуры
- Мажуга — замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию
- Малявина — гендиректор компании «Национальные приоритеты»
- Мантуров — глава министерства промышленности и торговли России
- Марченков — замглавы Курчатовского института по общим и научным вопросам
- Новиков — начальник управления президента по общественным проектам
- Примаков — глава Россотрудничества
- Разуваева — глава Росмололодёжи
- Садовничий — ректор МГУ
- Сергеев — глава Российской академии наук
- Синюгина — глава департамента просвещения, высшего образования и науки аппарата правительства России
- Смирнов — начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям
- Собянин — мэр Москвы
- Травников — губернатор Новосибирской области
- Хлунов — глава Российского научного фонда
- Шадаев — глава Минцифры
- Швиндт — помощник замглавы правительства России
- Шмелёва — глава образовательного фонда «Талант и успех»
- Шохин — президент «Российского союза промышленников и предпринимателей»
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
Он там в Героев III играет что ли?
Но есть и хорошая новость, он считает что Россия будет существовать 10 лет. Ядерная Война отменяется.
Путин объявил десятилетие науки и технологий.
Количество спизженных денег на грантах увеличилось втрое
и такой щас "все, нафиг, где автосейв был?"
В Age of Empires скорее
в Козаки 3
Астрологи объявили месяц чумы. Количество контрактников уменьшилось вдвое.
Блет, когда я вырасту, тоже буду такие же остроумные комментарии отпускать под статьями 🫡
Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia (сокращённо Heroes III)
Локализатором Heroes of Might and Magic III в России является компания «Бука», которая выпустила русскую версию игры 17 марта 1999 года под названием «Герои меча и магии III: Возрождение Эрафии»
Возрождение РФии
повысила доступность информации
😃
На науку: 60 тысяч рублец
На доступность информации: еще 20 млн
Повторю подпись к распубликованному посту своему
Зачем, а главное, нахуя?
Почему это все настолько нелепо, тупо и никчемно? Почему нет даже попытки в старания?
Государство пародия, причём самая скверная и никчёмная.
Он очень старается остаться у власти и не загнуться от скуки.
Очень старается обеспечить себе и своим близким безбедное существование.
Для себя он очень старается, и каждый из его подчиненных калькой с него тоже очень стараются. Если "простые" люди не стараются сделать свою жизнь лучше, то и он за них не будет.
Государство пародия
Неплохое название для нового сериала Нетфликс
Должно вселять надежду на саморазрушение
Все просто - сейчас придумают особые "научные" войска, куда будут призывать айтишников, и они там будут импортозамещение устраивать.
Ну или как-то так. "Но кто-то ведь должен что-то сделать")
Давоский форум-Клаус Шваб-Речь Чубайса) Видать не договорились)
Потому что поколение совка не умеет в любовь.
Путин объявил десятилетие питья боржоми
Десятилетие отставания науки
про технологии вообще молчим :D
Никого не заинтересовало - а почему такой странный период - 10 лет? Почему не три, или 7?
Ощущение, будто это какая-то агония.
Нет это продолжение...Начатого в 2020
это следующая серия после военная. Обнулённая.
Да.
Кто войдёт в Координационный комитет десятилетия науки и технологий в России
Ленин, Сталин, Ворошилов, Берия, Молотов, Брежнев, Подгорный, Косыгин, Бурлюк, Андропов, Иогансон, Шолохов, Козловский, Брусиловский, Дунаевский, Сапгир, Холин, Даниэль, Синявский, Стесин, Шагал, Гробман, Бретон, Миро, Морозов, Халиф, Чаковский, Матусовский, Долматовский, Никсон, Бельмондо, Лимонов, Щапова, Рубинштейн, Лившиц, Кабаков, Булатов, Пацюков, Беленок, Лён, Губанов, Некрасов, Пушкин, Алейников, Лермонтов, Хлебников, Мишо, Иванов, Песков, Макаров, Топор, Куриц, Савицкий, Неизвестный, Вознесенский, Евтушенко, Чичибабин, Филатов, Черевченко, Басюк, Милославский, Верник, Кучуков, Вильницкий, Семернин, Крученых, Сухомлинов, Крынский, Харченко, Шабельский, Моргун, Кузнецов, Ермилов, Щеглов, Ландкоф, Григоров, Юденко, Сизиков, Томенко, Савенков, Карась, Воронель, Асбель, Гитерман, Гончаренко, Танфилов, Мотрич, Марамзин, Шемякин, Куперман, Стацинский, Кузьминский, Верхоланцев, Колюшев, Литвинов, Жутовский, Янкилевский, Яковлев, Рожин, Таланов, Целков, Рабин, Е. Л. Крапивницкий, Л. Крапивницкий, Крапивницкая, Немухин, Зверев, Плавинский, Калинин, Хвостенко, Пятницкий, Лорик, Пикассо, Мамлеев, Дудинский, Талочкин, Андреенков, Фролов, Резников, Суслов, Веселовский, Тумановский, Голобородько, Климович, Аксенов, Славкин, Савелий Цыпин, Леша Пугачев, Култаева, Губина, Рахлина, Розовский, Гелазония, Арканов, Горин, Брайнин, Липскеров, Владин, Алешковский, Тертерян, Элибекян, Сарьян, Бабаджанян, Эйрамджан, Аветисян, Акопян, Окуджава, Игитян, Каралян, Азнавурян, Шемет, Брель, Бачурин, Чиковани, Кусургашева, Топтыгина, Скрипкин, Магритт, Латреамон, Головин, Токарев, Зингер, Степанченко, Адабашьян, Михалков, Румер, Толя с мешком, Мелкумян, Айрапетян, Мартынеко, Бондарчик, Дуденко, Чигарин, Высоков, Воронцов, Росман, Рублев, Тюрин, Плеханов, Шаповалов, Минев, Покидченко, Рафаэль (художник), Рафаэль (певец), Басов, Беседин, Соостер, Соболев-Нолев, Кошкин, Лавров, Кондауров, Юкин, Тюнин, Розанцев, Дубов, Липов, Солнцев, Ткаченко-Шепеленко, Юдин, Драпалюк, Приймак, Война, Власюк, Волкова, Шейман, Траскина, Шар и Рабинович.
ГОСПОДИ, КАК ЖЕ Я ЛЮБЛЮ BTS!
и другие офицыальные лица...
Ну понятно, не будет ни науки, ни технологий, и минимум на десять лет.
В принципе это и без путина ясно уже было, но хоть подтвердил.
Чёт думаю будет по другому
Сначала расхуячить один из самых прогрессивных секторов экономики, а потом объявить «десятилетие роста». Ну гений блядь, не иначе
Сегодня прямо день анекдотов какой-то...
- "покушение" на Соловьевых-Киселевых
- отечественный аналог Стима от VK
- отечественный смартфон Айя
- десятилетие науки и технологий в РФ 2022-2031
И отечественное возгорание в Брянске вследствие халатности
Айтишники в РФ
Ахахаппхахваххпха
дохуя чет он себе времени выделяет)
С прошедшими всех
Это кто на него так?
Ещё один бесполезный комитет, чтобы вернувшихся из-за границы детишек пристроить и оставшиеся бюджеты пилить
РосмоЛОЛдежь:
Поправочка, Комсомол
Путин объявил десятилетие науки и технологий в России.
Потом не выдержал и захрюкал от смеха.
В СССР были пятилетки, в России будут десятилетки
и чего не пятнашки
И лозунг "десятилетку за двадцать лет!"
Вот координационного совета нам и не хватало
Нам? Вы молодой учёный технолог?
десятилетие науки и технологий в России
Очень грустно думать об этом, но я так полагаю наука и техника в России всё это десятилетие будет нещадно сосать стоя на коленях, и план за 10 лет как раз поднять их с колен. До уровня прошлого года.
привлекла талантливую молодёдь в сферу исследований и разработок
Привлекать будет пистолетами и автоматами? Иначе все разъедутся, лол.
Вот тебе лол, а они так и будут.
Поздно пить Боржоми
ну так как все слова хуйла можно разворачивать на 180 градусов то это будет десятилетие деградации, что и так можно было угадать
"можно" - нужно
Всем приготовиться, ща заживём.
я тоже люблю играть в Цивилку
По последним событиям придумал новую механику в Циву: состояние армии зависит от уровня коррупции. Чем выше коррупция, тем большего содержания требуют военные юниты и тем хуже они в бою. Причём характеристики юнитов отображаются фейковые. И реальные характеристики нельзя узнать, пока юнит не вступит в бой.
И это не новость ИА "ПАНОРАМА"
Путин объявил десятилетие науки и технологий
Количество "Армат" не изменилось
Количество "Армат" на ходу не увеличилось
Путин объявил десятилетие изоляции, нищеты и репрессий.
Это он уже 2 месяца назад объявил
В добрый путь
Путин объявил: "Добейте выживших".
А с 2011 по 2021 какое десятилетие было?
Походу охуенное
Путин объявил десятилетие скорби в память о науке и технологиях в России
И это не новость ИА "Панорама"
Лихачёв
Школьник, у тебя есть уникальный шанс сделать хорошо
… и примкнувший к ним Шепилов
До этого были 10 лет покупки ях и бентли
А лучше бы объявили о его скорейшей кончине!
Что-то сегодня Путин разговорчивый, прям поток новостей. Думают, что все забудут про ночные хлопки?)
Путин объявил десятилетие разрухи в России
Почему не 20-е красных папочек? Выделить на это еще 700 мильенов, срочна
Пятилетки объявлять зассали смотрю
Ну хоть под конец дня однозначность подъехала
Казаться, а не быть
Ну мало кто что объявил лол
А где Рогозин? Без батутов наука не наука
Строит базу на Луне
даёшь научные и технологичные репрессии
Блять да что он там курит в бункере
Урра! Вот теперь заживем!
Так вот о каких технологиях тж!
Интересно, на чём он науку и технологии двигать собрался, на кизяках?
Мероприятие заподсвятит метрополит Курил.
Помянем.
https://youtu.be/1kzCP-7jNGg?t=1854
АХАХАХАХА, ничего более вразумительного в голову даже не приходит
Это как с Португалией. К 2022 году догнать и перенать оною.
Главное объявить
Где хоть один Ученый (садовничий и пр это уже много лет администраторством науки, а не учёный)?
Садовничему через 10 лет будет 93. Путину 80. Шохину 80. Других не знаю... И нужны им будут технологии через 10 лет? Они и сейчас не очень-то ими пользуются.
И в координационном комитете все такие молодые и перспективные. Оттепель
Я не понял, а где Димон в списке, где глава ФСБ и СК, где опытные кадры, что за молодняк зеленый.
Ну а вообще инициатива правильная, не понятно почему до этого тянули.
Еще лучше параллельно организовать десятилетие богатства, мира (войны) и процветания, тогда вообще лафа начнется.
Список пенсионеров впечатлил.
Талантливая молодёжь должна понять, что у них будет выбор: работать за гроши или валить. Если вас хвалят и гладят по головке, то это, может быть, компенсация за ваши труды.