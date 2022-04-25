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ИТ-специалисты уезжают, потому что у них нет вариантов — компании не хотят работать с теми, кто находится в России Статьи редакции

А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.

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В марте Россию покинули от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов, подсчитали в Российской ассоциации электронных коммуникаций, ещё 100 тысяч должны были уехать в апреле. На фоне этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал ИТ-специалистов остаться в стране и строить свою экосистему. Также Минцифры предложило меры поддержки отрасли: отмену налога на прибыль на три года, отсрочку от армии и льготную ипотеку.

«Би-би-си» пишет, что аргументов за отъезд у ИТ-специалистов больше, и в основном — финансовые. Например, в американской ИТ-компании, которая брала проекты у иностранцев и отдавала программистам из России, Украины и Европы, заказчики могут после заключения договора узнать, кто именно работает над проектом. Её сотрудник рассказал, что многие отказываются от разработчиков, которые находятся в России.

Также компания боится блокировки счетов и поэтому не хочет переводить деньги в Россию. Либо не может — из-за санкций. Но при этом вариант, в котором разработчик открывает счёт за границей и возвращается в Россию — «крайне нежелательный». В итоге сотруднику пришлось уехать сначала в Армению, потом в Турцию.

Разработчик из другой ИТ-компании рассказал, что его фирма ушла из России, и намекнула, что для продолжения работы нужно уехать из страны. Многие разработчики в аутсорсинговых компаниях сидят без проектов, некоторые их скоро лишатся. Тех, кто сидит без работы, к июню могут сократить. При этом найти альтернативу в России сложно — зарплаты «отличаются в разы».

Также с россиянами не работают биржи для фриланса Upwork и Fiverr, нет выплат на Shutterstock. Покинуть Россию специалистов вынуждает и невозможность получить деньги — многие банки под санкциями, а иностранные сервисы вроде Revolut запрещают делать переводы в страну.

Программисты и дизайнеры в российских компаниях, наоборот, не могут работать не в России. Например, в «Сбере» и «Мегафоне» отключают сотрудников от всех инструментов, если видят, что они подключаются из-за границы. После этого в компании просят либо взять отпуск и вернуться, либо уволиться.

#новости #it

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102 комментария
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Алюминиевый алмаз

А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
 Да и хуй бы с этими компаниями, лол.

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Перпендикулярный ТЖ

без соли?

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4 комментария
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Slava Слава

Какой же у тебя пророческий ник, все таки

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М..

Многим кого пидорнули не хуй с ним, кстати

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Алюминиевый алмаз

Мишустин призвал ИТ-специалистов остаться в стране и строить свою экосистему
 ЭКОСИСТЕМА
 Фига какое слово выбрал для чебурнета.

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M.R.T.

Греф там может дохуя рассказать про экосистемы и как их легко проебать

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2 комментария
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HL3 confirmed

он имел ввиду деревья там сажать, каналы рыть

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2 комментария
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Sergei Timofeyev

Главный вопрос: создать можно, а что взамен? Кто это будет покупать, если население бедно?

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1 комментарий
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Vas Tupovets

ЭКОДИКТАТУРА

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Чуждый единорожек88

В марте Россию покинули от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов
 Умножаем на 3-5 не меньше

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M.R.T.

да не, думаю без умножения как раз

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2 комментария
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Перпендикулярный ТЖ

это если семьями. Можно кстати оценить масштабы эмиграции.

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Sergei Timofeyev

Думаю, что нужно поделить. Не верю в такое число даже близко.

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10 комментариев
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Станислав Вершилло

Речь про специалистов,а не про всех)

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Дмитрий Царь

Ща им предложат вместо 300к в наносекунду пойти добровольцем за 300к в месяц
До конца жизни зп на месяц хватит

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усталые игрушки

До конца жизни зп на месяц хватит
 тонко

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Michael Konovalov

Там ещё бонусы в виде стиралок.

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Ржавый Тромбон

С VC взял, как думаете может быть правдой или наброс?

"Из всех знакомых лично мне представителей отрасли (~ 150 человек на работе + ~50 просто знакомых и бывших коллег(общаюсь)) свалило человека 4. Из этих четырёх 3 - фанаты наваэльного, ненавидящие свою страну и которые только и кричали "все плохо" и "все пропало" всю жизнь, 4й свалил чуть раньше из-за желания жить на море(выбрал Барселону).

Остальные даже речи не заводят. И желания не имеют. А всех сваливших (особенно в Грузию) считают дебилами.

Вот жил знакомый со своими 500к зп в месяц плюс левые проекты приносящие, то лям, то два иногда. В 4шке с отличным ремонтом, женой, детьми, двумя машинами и заграницей 4е раза в год. И при этом всё ругался какая тут жизнь в России ему ужасная. На Каца и прочих болт каждый день наяривал. Тут в феврале совсем завыл. И уехал в Грузию. Снимает в три цены жильё, комфорт теперь совсем не московский. Работы, где на зп, лишился, сидит на аппворке заказы ищет, да резюме шлет безуспешно в разные конторы. Вопрос - на кой черт ты валил?

Один из 3х "грузинов" уже вернулся.

Короче, за редким исключением, уезжают нервные с промытыми мозгами.

А в России самое время делами заниматься, себя показывать и пользу нести."

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Призванный Филипп

А в России самое время делами заниматься, себя показывать и пользу нести."
 Интересно, наброс или нет......

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Yaroslav Andrusyak

слишком гладко, посыл главное не бухтеть и далее.

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Руденко Сергей против войны

Всегда ору с таких любителей комфорта взамен свободы. Они такие рациональные пока швабра в одном месте не окажется, но тех кого настигла такая участь уже не пишут комменты на VC

Да и к тому же, а что толку то от этих 500К если это докризисные 500К? То есть сейчас его 500К это 150-250К старых рублей, сейчас ещё цены на недвижку по курсу выровняться и я посмотрю на таких умников и их сохранённый комфорт

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Жалкий фонарь

со своими 500к зп в месяц плюс левые проекты приносящие, то лям, то два иногда
 Лол, таких спецов в айтишке РФ раз-два и обчёлся. И если он тут получает 500к, и иногда проекты на "лям-два" делает, то кек, схуёв он не может найти заграницей себе работу? Он на 1С писал?

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6 комментариев
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Зянон

Вполне может быть, если чел работает на российскую продуктовую компанию. Что читается по истории чувака, который уехал и потерял работу.

Ну, про них и речи нет. Валят те, кто на иностранные конторы работают. Ну и в РФ цены просядут: зачем платить больше, если спроса нет.

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Нощна Граблива Птица

Специалист по конфигурированию 1С писал?

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Vas Tupovets

А в России самое время делами заниматься, себя показывать и пользу нести
 И финансировать своими налогами путинскую войну? Нет, спасибо

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Положенный Паша

Бред, валить с таким заработоком без офера это надо быть очень умным...

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Sergei Timofeyev

Определённая доля правды в тексте есть. По мне, нужно видеть здесь два посыла:
1. Ты не то, что бы должен, а обязан быть конкурентным на рынке труда (работая в одной конторе и занимаясь одним и тем же - этого не будет);
2. Жизнь одна и она твоя.

Каждый жизненный момент и каждая точка имеет массу вариантов. И жизнь не состоит из одних побед. Без проигрышей не бывает их вкуса.

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А что вы хотели

сидит на аппворке
 Действительно, зачем валил?

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Noname nonamer

А кто—нибудь вообще «себя показывать» словосочетание использует не иронически ?

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Артемий Джокерович

Блять! А я так и знал, что я с промытыми мозгами. Запад, сука такая, промыл. Мне это все говорят, кто в России остался - а я им не верил! Вот я дебил!!!!1111

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Арт П

хахахаха, ну насмешил, пиздабол, пиши ещё, болезный

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испанский смех

Как одним ловким движением совковые паскуды поломали жизни либерахам

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М..

Когда ты спотыкаешься и стремительно летишь к хуям это нихуя не ловкий движ

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4 комментария
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Пупа против Бухгалтерии

Скорее себе. Вангую жоские проблемы с системами тотальной слежки в москве и прочими СОРМами через месяцок-другой. Софт мало написать, его надо поддерживать.

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1 комментарий
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Vas Tupovets

Совки всем жизни ломают. Это в природе совка

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Перпендикулярный ТЖ

«Би-би-си» пишет, что аргументов за отъезд у ИТ-специалистов больше, и в основном — финансовые.

ккккек

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Перпендикулярный ТЖ

а так конечно пиздец дохуя айтишников съебалось, на 50-100 крепких БТГ.

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1 комментарий
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Редкий Натр
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1 комментарий
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Ночной единорожек88

компании не хотят работать с теми, кто находится в России,
 а российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
 еееее
изоляция

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Корпоративный Орзэмэс

Вообще сбалансированная ситуация. Если ты работаешь в международной компании, значит ты норм специалист и у тебя норм доход, с которым можно думать о переезде.

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M.R.T.

ну такое. были и рос конторы , которые привлекали иностранный аутстафф и аутсорс себе на проекты . с приличными бюджетами.

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2 комментария
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Jag25

А была бы мобилизация, то было бы легко и просто: либо работаешь на Эльбрусах для нас, либо идешь на фронт. Разведчиком-штурмовиком. С заградотрядом кадыровцев за спиной.

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Славой Жижек

Баян, но пусть будет

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Kurisu Makise

прост они англ знают им легче съебать
ну пока "айти специалисты едут в армению или грузию"
я продолжаю работать на заморских хозяев под обстрелами

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Призванный Филипп

На VC просто бинго великолепных комментариев

«Здесь и сейчас» - это бич человечества. Все повторяют это, как мантру. Никто не хочет «ставить в долгую», и находят для этого миллион причин. А мир меняют как раз те, кто мыслят иначе. Вы говорите о государстве и его обещаниях кому-то, а я об интересах страны. Для государства ничего делать и не надо. Делать надо для родины, она у нас одна. Государство сменится так или иначе. При любом раскладе всё решают так называемые «элиты» (простите, у самого рвотные позывы от этого слова) - люди большого бизнеса. И пока ты не стал большим, то ничего не в силах изменить. Стимул для создания качественного продукта на своей родине для людей и для того, чтобы стать большим и повлиять на ситуацию «со своей колокольни». Главное ведь то, чем ты мотивирован, в конечном итоге. Я буду пытаться, чего мы мне это не стоило. Для себя, для детей, для страны. Государство - это кадры. В.В. объявил десятилетие «Науки и технологий», ну что ж, давайте попробуем. Жаль только, что происходит это только, когда петух жареный клюнул, раньше, видимо, технологии и наука стране были не нужны, всё можно было купить на проданную нефть.
 Тем не менее это необходимый прогресс.

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Жалкий фонарь

Это настолько бестолковый наброс, что читается как паста, а не текст реального человека. Совсем обленились

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Noname nonamer

Элиты плохие, В.В хороший лол

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Грубый калькулятор

Лахта писала 100%.

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Владислав Косинов

Сильно. Жаль только что зп платить ему и качество жизни, будет обеспечивать не родина, а гос-во. Вообщем, удачи таким героям, буду (издалека) надеяться что родина таких не забудет.

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Vas Tupovets

В.В. объявил десятилетие «Науки и технологий», ну что ж, давайте попробуем.
 А чего 20 лет не пробовали??? В Сколково туалеты не работают! Позорщики.

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Принципиальный меч

Пиздец, весь вс в таком говне по каждой новостью

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INNOспички

иностранные сервисы вроде Revolut

Чувак из революта был в гостях у Русские норм, он вроде и сам русский, сын какого то известного дяди. Но что то ему не понравилось в отцовском отечестве и он заделался иностранной компанией.
Т. е. батя вместе с другими на*уевертил такое что дети тут жить не могут.

Нашёл описание на человеческом языке:

Британский Revolut — один из самых успешных (последняя оценка — $5,5 млрд) и модных финтех-стартапов в мире. В 2015 году его основали выходец из России Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Из-за происхождения Сторонского появления Revolut в России особенно ждали. О планах вот-вот запуститься еще в 2018 году рассказал сам Сторонский.

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Пупа против Бухгалтерии

Ой не думаю, что его бы кто-то сюда пустил. Да и «прорывные» фичи этого банка – калька с нашего Рокета с пятилетней задержкой. В 20 году открывал там счёт, открываю приложуху – ну рокет, ток фичей поменьше. На фоне высеров того же Дойчебанка с тремя разными приложениями для аутентификации (photo-tan), отслеживания трат по карте (потому что на счету траты отразятся только через два дня), и, собственно, интернет банкинга – действительно охуенный прогресс. Но на фоне наших банков револют на тот момент выглядел весьма беспонтовенько.

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Пупа против Бухгалтерии

Ну а хули, в РФ сейчас зп по моей специальности стала 2.5-4к, до 24 февраля было 5-6к. Заебись стимулирует идти работать. С такими раскладами пусть сами себе экосистему пишут. Посижу на сухарях.

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Принципиальный меч

Это где такое? Или ты по настоящему курсу считал?

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Ladyjane

Интересно, как связаны ит-специалисты и фотобанк Shutterstock?

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Nick Nick

Дизайнеры видимо

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6 комментариев
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Коровка спасла Россию

Збс жить заграницей, а зп в рублях получать👍

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А я вам сейчас покажу...

низы не могут, верхи не хотят, что ты будешь делать

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Октябрьский меч

Разработчик из другой ИТ-компании рассказал, что его фирма ушла из России, и намекнула,
Намекнула, ага, 10 дней на сборы

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тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

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