ИТ-специалисты уезжают, потому что у них нет вариантов — компании не хотят работать с теми, кто находится в России Статьи редакции
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
В марте Россию покинули от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов, подсчитали в Российской ассоциации электронных коммуникаций, ещё 100 тысяч должны были уехать в апреле. На фоне этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал ИТ-специалистов остаться в стране и строить свою экосистему. Также Минцифры предложило меры поддержки отрасли: отмену налога на прибыль на три года, отсрочку от армии и льготную ипотеку.
«Би-би-си» пишет, что аргументов за отъезд у ИТ-специалистов больше, и в основном — финансовые. Например, в американской ИТ-компании, которая брала проекты у иностранцев и отдавала программистам из России, Украины и Европы, заказчики могут после заключения договора узнать, кто именно работает над проектом. Её сотрудник рассказал, что многие отказываются от разработчиков, которые находятся в России.
Также компания боится блокировки счетов и поэтому не хочет переводить деньги в Россию. Либо не может — из-за санкций. Но при этом вариант, в котором разработчик открывает счёт за границей и возвращается в Россию — «крайне нежелательный». В итоге сотруднику пришлось уехать сначала в Армению, потом в Турцию.
Разработчик из другой ИТ-компании рассказал, что его фирма ушла из России, и намекнула, что для продолжения работы нужно уехать из страны. Многие разработчики в аутсорсинговых компаниях сидят без проектов, некоторые их скоро лишатся. Тех, кто сидит без работы, к июню могут сократить. При этом найти альтернативу в России сложно — зарплаты «отличаются в разы».
Также с россиянами не работают биржи для фриланса Upwork и Fiverr, нет выплат на Shutterstock. Покинуть Россию специалистов вынуждает и невозможность получить деньги — многие банки под санкциями, а иностранные сервисы вроде Revolut запрещают делать переводы в страну.
Программисты и дизайнеры в российских компаниях, наоборот, не могут работать не в России. Например, в «Сбере» и «Мегафоне» отключают сотрудников от всех инструментов, если видят, что они подключаются из-за границы. После этого в компании просят либо взять отпуск и вернуться, либо уволиться.
С 2022 по 2031 годы.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
Да и хуй бы с этими компаниями, лол.
без соли?
Какой же у тебя пророческий ник, все таки
Многим кого пидорнули не хуй с ним, кстати
Мишустин призвал ИТ-специалистов остаться в стране и строить свою экосистему
ЭКОСИСТЕМА
Фига какое слово выбрал для чебурнета.
Греф там может дохуя рассказать про экосистемы и как их легко проебать
он имел ввиду деревья там сажать, каналы рыть
Главный вопрос: создать можно, а что взамен? Кто это будет покупать, если население бедно?
ЭКОДИКТАТУРА
В марте Россию покинули от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов
Умножаем на 3-5 не меньше
да не, думаю без умножения как раз
это если семьями. Можно кстати оценить масштабы эмиграции.
Думаю, что нужно поделить. Не верю в такое число даже близко.
Речь про специалистов,а не про всех)
Ща им предложат вместо 300к в наносекунду пойти добровольцем за 300к в месяц
До конца жизни зп на месяц хватит
До конца жизни зп на месяц хватит
тонко
Там ещё бонусы в виде стиралок.
С VC взял, как думаете может быть правдой или наброс?
"Из всех знакомых лично мне представителей отрасли (~ 150 человек на работе + ~50 просто знакомых и бывших коллег(общаюсь)) свалило человека 4. Из этих четырёх 3 - фанаты наваэльного, ненавидящие свою страну и которые только и кричали "все плохо" и "все пропало" всю жизнь, 4й свалил чуть раньше из-за желания жить на море(выбрал Барселону).
Остальные даже речи не заводят. И желания не имеют. А всех сваливших (особенно в Грузию) считают дебилами.
Вот жил знакомый со своими 500к зп в месяц плюс левые проекты приносящие, то лям, то два иногда. В 4шке с отличным ремонтом, женой, детьми, двумя машинами и заграницей 4е раза в год. И при этом всё ругался какая тут жизнь в России ему ужасная. На Каца и прочих болт каждый день наяривал. Тут в феврале совсем завыл. И уехал в Грузию. Снимает в три цены жильё, комфорт теперь совсем не московский. Работы, где на зп, лишился, сидит на аппворке заказы ищет, да резюме шлет безуспешно в разные конторы. Вопрос - на кой черт ты валил?
Один из 3х "грузинов" уже вернулся.
Короче, за редким исключением, уезжают нервные с промытыми мозгами.
А в России самое время делами заниматься, себя показывать и пользу нести."
А в России самое время делами заниматься, себя показывать и пользу нести."
Интересно, наброс или нет......
слишком гладко, посыл главное не бухтеть и далее.
Всегда ору с таких любителей комфорта взамен свободы. Они такие рациональные пока швабра в одном месте не окажется, но тех кого настигла такая участь уже не пишут комменты на VC
Да и к тому же, а что толку то от этих 500К если это докризисные 500К? То есть сейчас его 500К это 150-250К старых рублей, сейчас ещё цены на недвижку по курсу выровняться и я посмотрю на таких умников и их сохранённый комфорт
со своими 500к зп в месяц плюс левые проекты приносящие, то лям, то два иногда
Лол, таких спецов в айтишке РФ раз-два и обчёлся. И если он тут получает 500к, и иногда проекты на "лям-два" делает, то кек, схуёв он не может найти заграницей себе работу? Он на 1С писал?
Вполне может быть, если чел работает на российскую продуктовую компанию. Что читается по истории чувака, который уехал и потерял работу.
Ну, про них и речи нет. Валят те, кто на иностранные конторы работают. Ну и в РФ цены просядут: зачем платить больше, если спроса нет.
Специалист по конфигурированию 1С писал?
А в России самое время делами заниматься, себя показывать и пользу нести
И финансировать своими налогами путинскую войну? Нет, спасибо
Бред, валить с таким заработоком без офера это надо быть очень умным...
Определённая доля правды в тексте есть. По мне, нужно видеть здесь два посыла:
1. Ты не то, что бы должен, а обязан быть конкурентным на рынке труда (работая в одной конторе и занимаясь одним и тем же - этого не будет);
2. Жизнь одна и она твоя.
Каждый жизненный момент и каждая точка имеет массу вариантов. И жизнь не состоит из одних побед. Без проигрышей не бывает их вкуса.
сидит на аппворке
Действительно, зачем валил?
А кто—нибудь вообще «себя показывать» словосочетание использует не иронически ?
Блять! А я так и знал, что я с промытыми мозгами. Запад, сука такая, промыл. Мне это все говорят, кто в России остался - а я им не верил! Вот я дебил!!!!1111
хахахаха, ну насмешил, пиздабол, пиши ещё, болезный
Как одним ловким движением совковые паскуды поломали жизни либерахам
Когда ты спотыкаешься и стремительно летишь к хуям это нихуя не ловкий движ
Скорее себе. Вангую жоские проблемы с системами тотальной слежки в москве и прочими СОРМами через месяцок-другой. Софт мало написать, его надо поддерживать.
Совки всем жизни ломают. Это в природе совка
«Би-би-си» пишет, что аргументов за отъезд у ИТ-специалистов больше, и в основном — финансовые.
ккккек
а так конечно пиздец дохуя айтишников съебалось, на 50-100 крепких БТГ.
компании не хотят работать с теми, кто находится в России,
а российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
еееее
изоляция
Вообще сбалансированная ситуация. Если ты работаешь в международной компании, значит ты норм специалист и у тебя норм доход, с которым можно думать о переезде.
ну такое. были и рос конторы , которые привлекали иностранный аутстафф и аутсорс себе на проекты . с приличными бюджетами.
А была бы мобилизация, то было бы легко и просто: либо работаешь на Эльбрусах для нас, либо идешь на фронт. Разведчиком-штурмовиком. С заградотрядом кадыровцев за спиной.
Баян, но пусть будет
прост они англ знают им легче съебать
ну пока "айти специалисты едут в армению или грузию"
я продолжаю работать на заморских хозяев под обстрелами
На VC просто бинго великолепных комментариев
«Здесь и сейчас» - это бич человечества. Все повторяют это, как мантру. Никто не хочет «ставить в долгую», и находят для этого миллион причин. А мир меняют как раз те, кто мыслят иначе. Вы говорите о государстве и его обещаниях кому-то, а я об интересах страны. Для государства ничего делать и не надо. Делать надо для родины, она у нас одна. Государство сменится так или иначе. При любом раскладе всё решают так называемые «элиты» (простите, у самого рвотные позывы от этого слова) - люди большого бизнеса. И пока ты не стал большим, то ничего не в силах изменить. Стимул для создания качественного продукта на своей родине для людей и для того, чтобы стать большим и повлиять на ситуацию «со своей колокольни». Главное ведь то, чем ты мотивирован, в конечном итоге. Я буду пытаться, чего мы мне это не стоило. Для себя, для детей, для страны. Государство - это кадры. В.В. объявил десятилетие «Науки и технологий», ну что ж, давайте попробуем. Жаль только, что происходит это только, когда петух жареный клюнул, раньше, видимо, технологии и наука стране были не нужны, всё можно было купить на проданную нефть.
Тем не менее это необходимый прогресс.
Это настолько бестолковый наброс, что читается как паста, а не текст реального человека. Совсем обленились
Элиты плохие, В.В хороший лол
Лахта писала 100%.
Сильно. Жаль только что зп платить ему и качество жизни, будет обеспечивать не родина, а гос-во. Вообщем, удачи таким героям, буду (издалека) надеяться что родина таких не забудет.
В.В. объявил десятилетие «Науки и технологий», ну что ж, давайте попробуем.
А чего 20 лет не пробовали??? В Сколково туалеты не работают! Позорщики.
Пиздец, весь вс в таком говне по каждой новостью
иностранные сервисы вроде Revolut
Чувак из революта был в гостях у Русские норм, он вроде и сам русский, сын какого то известного дяди. Но что то ему не понравилось в отцовском отечестве и он заделался иностранной компанией.
Т. е. батя вместе с другими на*уевертил такое что дети тут жить не могут.
Нашёл описание на человеческом языке:
Британский Revolut — один из самых успешных (последняя оценка — $5,5 млрд) и модных финтех-стартапов в мире. В 2015 году его основали выходец из России Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. Из-за происхождения Сторонского появления Revolut в России особенно ждали. О планах вот-вот запуститься еще в 2018 году рассказал сам Сторонский.
Ой не думаю, что его бы кто-то сюда пустил. Да и «прорывные» фичи этого банка – калька с нашего Рокета с пятилетней задержкой. В 20 году открывал там счёт, открываю приложуху – ну рокет, ток фичей поменьше. На фоне высеров того же Дойчебанка с тремя разными приложениями для аутентификации (photo-tan), отслеживания трат по карте (потому что на счету траты отразятся только через два дня), и, собственно, интернет банкинга – действительно охуенный прогресс. Но на фоне наших банков револют на тот момент выглядел весьма беспонтовенько.
Ну а хули, в РФ сейчас зп по моей специальности стала 2.5-4к, до 24 февраля было 5-6к. Заебись стимулирует идти работать. С такими раскладами пусть сами себе экосистему пишут. Посижу на сухарях.
Это где такое? Или ты по настоящему курсу считал?
Интересно, как связаны ит-специалисты и фотобанк Shutterstock?
Дизайнеры видимо
Збс жить заграницей, а зп в рублях получать👍
низы не могут, верхи не хотят, что ты будешь делать
Разработчик из другой ИТ-компании рассказал, что его фирма ушла из России, и намекнула,
Намекнула, ага, 10 дней на сборы