А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.

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В марте Россию покинули от 50 тысяч до 70 тысяч ИТ-специалистов, подсчитали в Российской ассоциации электронных коммуникаций, ещё 100 тысяч должны были уехать в апреле. На фоне этого премьер-министр Михаил Мишустин призвал ИТ-специалистов остаться в стране и строить свою экосистему. Также Минцифры предложило меры поддержки отрасли: отмену налога на прибыль на три года, отсрочку от армии и льготную ипотеку.

«Би-би-си» пишет, что аргументов за отъезд у ИТ-специалистов больше, и в основном — финансовые. Например, в американской ИТ-компании, которая брала проекты у иностранцев и отдавала программистам из России, Украины и Европы, заказчики могут после заключения договора узнать, кто именно работает над проектом. Её сотрудник рассказал, что многие отказываются от разработчиков, которые находятся в России.

Также компания боится блокировки счетов и поэтому не хочет переводить деньги в Россию. Либо не может — из-за санкций. Но при этом вариант, в котором разработчик открывает счёт за границей и возвращается в Россию — «крайне нежелательный». В итоге сотруднику пришлось уехать сначала в Армению, потом в Турцию.

Разработчик из другой ИТ-компании рассказал, что его фирма ушла из России, и намекнула, что для продолжения работы нужно уехать из страны. Многие разработчики в аутсорсинговых компаниях сидят без проектов, некоторые их скоро лишатся. Тех, кто сидит без работы, к июню могут сократить. При этом найти альтернативу в России сложно — зарплаты «отличаются в разы».

Также с россиянами не работают биржи для фриланса Upwork и Fiverr, нет выплат на Shutterstock. Покинуть Россию специалистов вынуждает и невозможность получить деньги — многие банки под санкциями, а иностранные сервисы вроде Revolut запрещают делать переводы в страну.