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Путин подписал указ о создании госинформсистемы по борьбе с коррупцией «Посейдон». Её координатор — АП Статьи редакции

Она должна будет автоматизировать процесс получения справок и отчётов в антикоррупционной сфере и помогать проводить проверки.

Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон». Её координатором будет Администрация президента РФ, сообщает ТАСС.

Сведения в систему будут отправлять госорганы, структуры публичной власти, Центробанк, госкорпорации, внебюджетные фонды и прочие госструктуры. Задача «Посейдона» — автоматизировать процесс получения справок и отчётов в антикоррупционной сфере, помогать проводить проверки.

#новости #право #путин #коррупция

5072 просмотров
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127 комментариев
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Алюминиевый алмаз

Главное в результате следствия не выйти на самих себя.

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Vas Tupovets

Путин подписал указ о создании госинформсистемы по борьбе с коррупцией
Поздно, Путин. На 15 лет припозднился. Это тебя не спасёт

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Ukrainian

Мы же не ебанаты, мы будем хуярить только неугодных.

Кстати, покажи свою отчётность из налоговой.

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Кринжкриг Блитцкринжевич

Цель ,судя по всему, в том, чтоб тот ,кто получил взятку, отстегнул в Путинский общак.
Вы же не думаете, что это для людей? )

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Alexander Personazhe

Хотел придумать смешной комментарий, но потом понял, что невозможно придумать ничего смешнее и абсурднее, чем собственно путин, подписывающий указ о борьбе с коррупцией.

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Paul

Когда мы думали, что достигли дна, снизу постучал Посейдон

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Vas Tupovets

И это не новость Панорамы

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Ukrainian

Когда-то РКН забанит сам себя, но это совершенно другая история.

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M.R.T.

привет, это Посейдон

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ans

Ты кому звонишь, щенок?

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3 комментария
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Соленный Бриз

Почему не «Нептун» ?🤔

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1 комментарий
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Noname nonamer

Нептун. Ой...

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Кумыс Изпакетов

Ну как там с деньгами?

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Первоначальный блик

Точно не Нептун?

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n1ck

Дон

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зимнее безмолвие

Посей @ДОНбот

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Дон Бот

Посей ДОН

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17 комментариев
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апологет остракизма

Пчёлы против мёда

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Дополнительный калькулятор

А чё 20 лет до этого делали? Популисты хреновы

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Рог Кирилл

Видимо, что-то случилось

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Алюминиевый алмаз

Держали руку на пульсе!

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3 комментария
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Голубь Украинской лаборатории

то же что и дальше будут делать

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Сеня

Навальный мешал

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M.R.T.

не ну ты что, они же это ФСО поручили, а не либерахам каким. уж они то как надо замутят

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Голубой чайник

Ф - федеральное
Б - бюро
К - Владимир Владимирович Путин

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апологет остракизма

..Кабаев

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1 комментарий
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Голубой чайник

пока она ушла

- давайте закроем данные на гос закупках
- давайте откроем информсистему против коррупции
???????
- профит

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TOMYMM

Что

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2 комментария
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BigDaddy

ФБК - Федеральное Бюро Кремля

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1 комментарий
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Благополучный месяц

ФСБК

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Депутат миллионов

А чё "Посейдон", а не "Стукачок"?

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Chile

Посейдон это же аналог Нептуна

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3 комментария
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Принудительный украинец

Украинский "Нептун" лучше раскрыл коррумпированность РФ.

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slowhands

Насыщенный день у него. Киселева спас, коррупцию победил росчерком пера

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Ядерный ГОСТ

Работает с документами, рукопожатие крепкое

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Аспирин

Еще науку на 10 лет с колен поднял

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slowhands

Ох, соловьвева тоже! Чего это я

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Ukrainian

Твёрдая и чёткая политика.

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Новорижский Хлебороб

Киселёва? Соловьева же... Погодите, я не успеваю

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Грубый калькулятор

Осталось запустить прайм-систему «Гея» и подсистемы: «Аид», «Минерва», «Деметра», «Аполлон», «Гефест», «Илифия», «Артемида», «Эфир».

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М..

Система Гея – сбербанк

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офисный эклер

Аполлон - отличное название для русского badoo🤌🏼
И слоган «Аполлон, найди здесь свою богиню»

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Дополнительный калькулятор

Причём тут Кадыров?

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Qqshka

Смешно

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Технологический шар

Как коррупция может бороться с коррупцией?

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Кирилл Веников

Ну одна коррупция пиздит так чтобы другой не досталось)

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M.R.T.

сталкиваясь друг с другом

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Алюминиевый алмаз

Как положено! А то ишь чего оппозиционеры эти устраивают!

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Gedevan

Как коррупция может бороться с коррупцией?
 Прибыльно

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Егор Павлюк

А потом скажут, что Посейдона утопили украинские Нептуны)

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LuiQuao

Сначала Нептун, а теперь вот Посейдон

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Оральное обезболивающее

Сначала печенеги, а теперь вот половцы

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Michael Konovalov

Сокровища затонувших кораблей.

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Андрей Воробей

ну вот как там на дно пошло так и здесь

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Тогдашний дым

Пытаются достать до дна

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Gedevan

Сначала Нептун, а теперь вот Посейдон
 Ассиметричный ответ

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Сумасшедший каякер

Очередной распил денег, ничего интересного, никакой речи о настоящей борьбе с коррупцией и не может идти речи, пока режим Путина жив

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Руслан Турченко

Как это ничего интересного? А пафосное название? Самое главное сделано, а дальше уже как-нибудь само раскрутится.)

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Rick Kuznecov

Посейдон потому все на дне

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KZ Forever

После того как Бог Нептун поразил Москву, было решено Богу Посейдону занятся остальной Россией

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Забавный звук

Система называется «Посейдон».
Все ближе и ближе ко дну по аналогиям и названиям.

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Звездный микрофон

Не могут определиться кого косплеить - кндр или кнр

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Dan

Почему не «Нептун»?

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Революционный пистолет

Опередил

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Chlorine

Потопят себя.

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Революционный пистолет

Почему не НЕПТУН?????

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Грубый калькулятор

Это грязное буржуйское имя.

То ли дело наше, православное.

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Юрий Морозов

Потому что латины - наши враги, а вот греки - братский народ!

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Николай

Поцелуй Посейдона .gif

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Указанный микрофон

Навального выпусти и надели его полномочиями - будет тебе такой «Посейдон», что охуеешь.

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The Дмитрий

Хорошо хоть, не "Нептун" назвали

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Totorimoto

ну да ну да:)

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Bruno Traven

В армии, нужно будет же потом еще одну попытку делать
Сука чтоб ты сдох старый уебок

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Bob

Будет ли эту этой организации свой фонд ?

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Sloowbruh

Так это, Посейдон то не на их стороне.

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Сергей Кузнецов

То есть слать туда заявки, все равно что в океане топить? ОК, понятно.

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Катерина

Ого, разнообразие в нейминге.
Обычно у нас все Спутником называют.

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Товарищ

Господи боже какой пздц. происходит последние 20 лет. Россия как страна скоро перестанет существовать, разделится на 20-25 независимых стран. Всё что происходит - это конец

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Илья Михалков

Но уже были программы и подача всяких деклараций. Что нового вносит это?

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Sergei Timofeyev

Не хочешь решать проблему, создай комитет или комисию.

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Тогдашний дым

Ну бля это же указ ничего. Типа из пустого в порожнюю.
По-моему его нашлепали чтобы сделать видимость работы сейчас и в дальнейшем.

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Равный щит

ПосейДно

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Антон Марков

А почему не Нептун?

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Alexander Sh

Был проект РосЯма. Примерно о том же, только про дороги. И вот, полюбуйтесь: https://rosyama.ru/

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Революционный Даниль

Обиделся на Нептуна

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KPOTOB

А почему не Нептун?

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саша

Генератор случайных чисел, то есть. На любого тыкнет, будет дело. Тем быстрее сами себя поедят. Пидры

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Ночной единорожек88

госинформсистемы по борьбе с коррупцией «Посейдон»
 Сперва хотели назвать Нептун, но что-то пошло не так.

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Ночной единорожек88

А ещё название «Посейдон» подразумевает, что неправильные коррупционеры отправятся на корм рыбам!

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Галина Перидольская

Смотрите оно шевелится!

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Алексей Нездайминов
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iOS Developer

Тэги ништяк

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Офтоп
Эммануэль Макрон. Звони обниму

Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным «креативом» фсб рф, которая «героически задержала неонацистов, якобы планировавших убийство общественного деятеля» Владимира Соловьева по заказу СБУ.

В этой связи хотим сообщить следующее:

Макс Карр
Подпись неразборчивая: или кого нанимает ФСБ?
Труха⚡️Украина
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

тат...
Абсолютно комедийное видео задержания так называемых «неонацистов» которые по версии следствия готовили покушение на Соловьева.

К режиссёру есть несколько замечаний:

в блокноте записи почему-то на русском.

причём тут диски с «Sims»?

зелёный парик прекрасен, но не к месту.

татуировку «задержанному» явно рисовали маркером.

Садитесь, товарищ режиссёр. Двойка с минусом.

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