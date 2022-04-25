Путин подписал указ о создании госинформсистемы по борьбе с коррупцией «Посейдон». Её координатор — АП Статьи редакции
Она должна будет автоматизировать процесс получения справок и отчётов в антикоррупционной сфере и помогать проводить проверки.
Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон». Её координатором будет Администрация президента РФ, сообщает ТАСС.
Сведения в систему будут отправлять госорганы, структуры публичной власти, Центробанк, госкорпорации, внебюджетные фонды и прочие госструктуры. Задача «Посейдона» — автоматизировать процесс получения справок и отчётов в антикоррупционной сфере, помогать проводить проверки.
В прошлом году я наблюдал на выборах в Госдуму и Мособлдуму в статусе члена комиссии с правом совещательного голоса.
С 2022 по 2031 годы.
Газета The Washington Post опубликовала статью о том, что нападение России на север Украины (в частности, Киев и Чернигов) было остановлено благодаря активным действиям белорусских железнодорожных диверсантов.
Бизнесмену удалось договориться с советом директоров компании.
А российские компании не хотят работать с уехавшими за рубеж.
Главное в результате следствия не выйти на самих себя.
Путин подписал указ о создании госинформсистемы по борьбе с коррупцией
Поздно, Путин. На 15 лет припозднился. Это тебя не спасёт
Мы же не ебанаты, мы будем хуярить только неугодных.
Кстати, покажи свою отчётность из налоговой.
Цель ,судя по всему, в том, чтоб тот ,кто получил взятку, отстегнул в Путинский общак.
Вы же не думаете, что это для людей? )
Хотел придумать смешной комментарий, но потом понял, что невозможно придумать ничего смешнее и абсурднее, чем собственно путин, подписывающий указ о борьбе с коррупцией.
Когда мы думали, что достигли дна, снизу постучал Посейдон
И это не новость Панорамы
Когда-то РКН забанит сам себя, но это совершенно другая история.
привет, это Посейдон
Ты кому звонишь, щенок?
Почему не «Нептун» ?🤔
Нептун. Ой...
Ну как там с деньгами?
Точно не Нептун?
Дон
Посей @ДОНбот
Посей ДОН
Пчёлы против мёда
А чё 20 лет до этого делали? Популисты хреновы
Видимо, что-то случилось
Держали руку на пульсе!
то же что и дальше будут делать
Навальный мешал
не ну ты что, они же это ФСО поручили, а не либерахам каким. уж они то как надо замутят
Ф - федеральное
Б - бюро
К - Владимир Владимирович Путин
..Кабаев
пока она ушла
- давайте закроем данные на гос закупках
- давайте откроем информсистему против коррупции
???????
- профит
Что
ФБК - Федеральное Бюро Кремля
ФСБК
А чё "Посейдон", а не "Стукачок"?
Посейдон это же аналог Нептуна
Украинский "Нептун" лучше раскрыл коррумпированность РФ.
Насыщенный день у него. Киселева спас, коррупцию победил росчерком пера
Работает с документами, рукопожатие крепкое
Еще науку на 10 лет с колен поднял
Ох, соловьвева тоже! Чего это я
Твёрдая и чёткая политика.
Киселёва? Соловьева же... Погодите, я не успеваю
Осталось запустить прайм-систему «Гея» и подсистемы: «Аид», «Минерва», «Деметра», «Аполлон», «Гефест», «Илифия», «Артемида», «Эфир».
Система Гея – сбербанк
Аполлон - отличное название для русского badoo🤌🏼
И слоган «Аполлон, найди здесь свою богиню»
Причём тут Кадыров?
Смешно
Как коррупция может бороться с коррупцией?
Ну одна коррупция пиздит так чтобы другой не досталось)
сталкиваясь друг с другом
Как положено! А то ишь чего оппозиционеры эти устраивают!
Как коррупция может бороться с коррупцией?
Прибыльно
А потом скажут, что Посейдона утопили украинские Нептуны)
Сначала Нептун, а теперь вот Посейдон
Сначала печенеги, а теперь вот половцы
Сокровища затонувших кораблей.
ну вот как там на дно пошло так и здесь
Пытаются достать до дна
Сначала Нептун, а теперь вот Посейдон
Ассиметричный ответ
Очередной распил денег, ничего интересного, никакой речи о настоящей борьбе с коррупцией и не может идти речи, пока режим Путина жив
Как это ничего интересного? А пафосное название? Самое главное сделано, а дальше уже как-нибудь само раскрутится.)
Посейдон потому все на дне
После того как Бог Нептун поразил Москву, было решено Богу Посейдону занятся остальной Россией
Система называется «Посейдон».
Все ближе и ближе ко дну по аналогиям и названиям.
Не могут определиться кого косплеить - кндр или кнр
Почему не «Нептун»?
Опередил
Потопят себя.
Почему не НЕПТУН?????
Это грязное буржуйское имя.
То ли дело наше, православное.
Потому что латины - наши враги, а вот греки - братский народ!
Поцелуй Посейдона .gif
Навального выпусти и надели его полномочиями - будет тебе такой «Посейдон», что охуеешь.
Хорошо хоть, не "Нептун" назвали
ну да ну да:)
В армии, нужно будет же потом еще одну попытку делать
Сука чтоб ты сдох старый уебок
Будет ли эту этой организации свой фонд ?
Так это, Посейдон то не на их стороне.
То есть слать туда заявки, все равно что в океане топить? ОК, понятно.
Ого, разнообразие в нейминге.
Обычно у нас все Спутником называют.
Господи боже какой пздц. происходит последние 20 лет. Россия как страна скоро перестанет существовать, разделится на 20-25 независимых стран. Всё что происходит - это конец
Но уже были программы и подача всяких деклараций. Что нового вносит это?
Не хочешь решать проблему, создай комитет или комисию.
Ну бля это же указ ничего. Типа из пустого в порожнюю.
По-моему его нашлепали чтобы сделать видимость работы сейчас и в дальнейшем.
ПосейДно
А почему не Нептун?
Был проект РосЯма. Примерно о том же, только про дороги. И вот, полюбуйтесь: https://rosyama.ru/
Обиделся на Нептуна
А почему не Нептун?
Генератор случайных чисел, то есть. На любого тыкнет, будет дело. Тем быстрее сами себя поедят. Пидры
госинформсистемы по борьбе с коррупцией «Посейдон»
Сперва хотели назвать Нептун, но что-то пошло не так.
А ещё название «Посейдон» подразумевает, что неправильные коррупционеры отправятся на корм рыбам!
Смотрите оно шевелится!
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